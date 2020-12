Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu uy tín nhất: Công ty hay Ngân hàng

Bảo hiểm là một hình thức phòng ngừa rủi ro trong đời sống. Bảo hiểm nhân thọ ngày nay rất phát triển. Rất nhiều người đã nhận thấy lợi ích và chủ động tham gia loại bảo hiểm này. Vậy, mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu uy tín tối ưu quyền lợi, hạn chế tối thiểu rủi ro bạn nên lựa chọn?



1. Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu tốt nhất

1.1 Công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Công ty bảo hiểm hay đại lý bảo hiểm là những kênh cung cấp dịch vụ chính thống. Khi chọn mua bảo hiểm ở kênh này, khách hàng sẽ được tư vấn kỹ càng và đầy đủ thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của mình đồng thời đảm bảo các điều khoản sẽ được thực thi khi rủi ro xảy đến. Các công ty bảo hiểm và đại lý bảo hiểm chất lượng sẽ đảm bảo cho khách hàng về mặt thủ tục, không lách luật, không làm trái các quy định, điều khoản như đã tư vấn ban đầu cho khách hàng. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được các dịch vụ tiện ích đi kèm, hỗ trợ sau bán rất tuyệt vời. Hệ thống quản lý hợp đồng và hồ sơ bồi thường online cũng sẽ giúp khách hàng dễ dàng theo dõi hơn. Các tư vấn viên của công ty sẽ hỗ trợ nhiệt tình khách hàng khi giải quyết bồi thường hay mâu thuẫn khi xử lý bồi thường. Rất nhiều trường hợp khi được hỏi mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu đều chỉ ra các đại lý, các khoản phí thu có phiếu và hóa đơn rõ ràng tại đây giúp khách hàng cảm thấy chắc chắn và yên tâm hơn. Tham khảo danh sách 20 công ty bảo hiểm tốt nhất Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi khi bạn có nhu cầu mua bảo hiểm nhé.

Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt là đơn vị bảo hiểm hàng đầu Việt Nam về chất lượng dịch vụ (Nguồn: ibaohiem.vn)

1.2 Mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng

1.2.1 Ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm

Ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm là xu thế phổ biến trên thế giới và Việt Nam trong thời gian gần đây. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng là rất lớn, trong số này, những khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm cũng không ít. Hình thức liên kết này giúp cho khách hàng được hưởng lợi ích 2 trong 1. Các bạn vừa được gửi tiền theo gói lãi suất cao, vừa được hưởng quyền lợi bảo hiểm, phòng ngừa rủi ro trong những điều kiện nhất định, giúp tối ưu hóa khả năng sinh lời từ nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng.

1.2.2 Ngân hàng tự thành lập công ty bảo hiểm

Mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm do ngân hàng tự thành lập sẽ đem đến nhiều đảm bảo về quyền lợi cho khách hàng. Tiềm lực và uy tín của ngân hàng trên thị trường tài chính sẽ tạo niềm tin cho khách hàng. Dựa vào hệ thống ngân hàng sẵn có, các khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ vô cùng tiện lợi, giảm thời gian làm thủ tục, giảm rủi ro… và được hỗ trợ trọn vẹn nhất.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential ngày càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng vì những ưu điểm nổi bật (Nguồn: blogspot.com)

2. Mua bảo hiểm nhân thọ nào tốt nhất hiện nay

2.1 Bảo Việt Nhân Thọ

Bảo Việt Nhân Thọ có thể coi là một trong những doanh nghiệp lâu đời nhất tại Việt Nam đi đầu trong việc cung cấp các gói bảo hiểm Bảo Việt đa dạng dành cho mọi đối tượng. Hiện nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ có khoảng 50 sản phẩm bảo hiểm khác nhau nhằm cung cấp cho các khách hàng đang có nhu cầu đầu tư và bảo vệ Tài Chính. Với hệ thống trải dài khắp 64 tỉnh thành và hơn 300 điểm bán, Bảo Việt Nhân thọ đã khẳng định sự lớn mạnh của mình trên thị trường Việt Nam. Nếu hỏi người dân Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu thì hầu hết câu trả lời sẽ nhắc đến cái tên Bảo Việt.

2.2 Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Manulife Việt Nam là thành viên của tập đoàn tài chính Manulife Financial. Manulife Việt Nam là doanh nghiệp kinh doanh mô hình bảo hiểm nhân thọ của nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam từ 1999. Công ty có đã có bề dày kinh nghiệm và uy tín được kiểm chứng trên toàn cầu, sở hữu tòa nhà trụ sở riêng có với giá trị đầu tư hơn 10 triệu USD. Tính theo số liệu thống kê về vốn điều lệ năm 2018, Manulife là công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm của Manulife có mức tăng trưởng 30% cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng.

2.3 Bảo hiểm nhân thọ Prudential

Prudential Financial là tập đoàn có vị trí vững vàng trên thị trường bảo hiểm thế giới, có uy tín và bề dày kinh nghiệm từ rất lâu đời. Prudential Việt Nam thành lập từ năm 1995 với cam kết đầu tư an toàn, lâu dài và mang lại hiệu quả cao. Thông điệp “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” của công ty đã in đậm trong lòng người dân. Prudential có đến 350 văn phòng bao gồm tổng đại lý, phòng giao dịch và trung tâm chăm sóc khách hàng rộng khắp 63 tỉnh thành. Prudential còn liên kết với 6 ngân hàng uy tín và bảo lãnh viện phí đối với 128 bệnh viện và phòng khám trên cả nước. Công ty cũng là đơn vị đi đầu ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình làm việc để đem đến chất lượng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

2.4 Bảo hiểm nhân thọ AIA

AIA Việt Nam là một thành viên thuộc Tập đoàn AIA. Đây là tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ độc lập, đã được niêm yết trên thế giới và có nguồn gốc từ Châu Á. AIA Việt Nam được thành lập vào năm 2000 và đến nay vẫn đang theo đuổi mục tiêu bảo vệ sự an toàn và phồn thịnh về mặt tài chính cho người dân Việt Nam. AIA hiện đang làm 1 trong những thương hiệu bảo hiểm nhân thọ thuộc top đầu đạt được sự yêu mến và niềm tin của người dân Việt Nam.

2.5 Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife

MetLife là một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu trên thế giới đến từ Mỹ. Phạm vi hoạt động của Metlife đã trải rộng gần 50 quốc gia. Với trên 150 năm phát triển, Metlife là lựa chọn ưu tiên khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ bảo hiểm hiệu quả có nhiều tính đột phá. BIDV MetLife là công ty liên doanh giữa MetLife cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. BIDV MetLife đem đến nhiều giải pháp tài chính và phúc lợi, bảo hiểm cho khách hàng. Với uy tín của BIDV tại Việt Nam cùng danh tiếng của Metlife trên thế giới, bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife được nhiều người lựa chọn, nhất là các khách hàng thân thiết của BIDV.

Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife niềm tin nhân đôi nhờ sự hợp tác chiến lược tiwf 2 đơn vị ngân hàng và bảo hiểm tiếng tăm (Nguồn: baoquocte.vn)

5 cái tên trên đây chỉ là gợi ý nhẹ cho các bạn lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu. Thị trường bảo hiểm hiện nay rất rộn ràng với nhiều tên tuổi, các bạn cần so sánh các loại bảo hiểm thật kỹ về điều khoản, quyền lợi và trách nhiệm để mua gói bảo hiểm nhân thọ tốt nhất dành cho người thân và chính mình.