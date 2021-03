Mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ loại nào tốt: VBI, Bảo Việt, PTI, VNI

1.3. Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia



Việc mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ là thể hiện sự quan tâm và biết ơn của con cháu, bởi người cao tuổi thường đứng trước tình trạng sức khỏe không ổn định, hay xuất hiện nhưng chứng bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên nên mua loại nào? Đón xem bài viết sau nhé.



1. Mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ loại nào tốt?

1.1. Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Bảo Việt luôn tự hào là doanh nghiệp phân phối bảo hiểm lâu đời tại thị trường Việt, thành lập từ 1965 đến nay và luôn đi đầu thị phần, quy mô vốn điều lệ và doanh thu phí bảo hiểm gốc. Hơn nữa, Bảo Việt, cố gắng không ngừng để hoàn thiện và làm tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ, xử lý các bồi thường cho người tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt nhận sự tin tưởng hàng triệu khách hàng tại Việt Nam áp dụng chăm sóc cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Không những thế, khi bạn đăng ký tham gia cho bố mẹ gói bảo hiểm này sẽ đổi lại được sự an tâm và giúp người già hưởng thụ cuộc sống hơn.

Không chỉ thế, Bảo Việt còn phân phối đến cho khách hàng một số dịch vụ hình thức đa dạng, sử dụng linh hoạt và phù hợp mọi nhu cầu: bảo hiểm Bảo Việt An Gia gắn với 12 quyền lợi, bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu, bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, bảo hiểm tai nạn con người 24/7, bảo hiểm sinh mạng cá nhân và các gói bảo hiểm khác.

Bảo Việt cung cấp đa dạng hình thức bảo hiểm sức khỏe (Nguồn: baoviettrangan.vn)

1.2. Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI Care

Thành lập kể từ năm 2008, trải qua hơn 10 năm tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm VBI đã phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu trở thành người dẫn đầu phân khúc nhà bán lẻ bảo hiểm tại Việt Nam.

Chúng ta không đoán trước được các rủi ro sẽ xảy ra với bản thân hay gia đình, chẳng hạn như bệnh tật hay ốm đau. Hơn nữa, người già chính là đối tượng có sức khỏe ngày càng suy giảm. Vậy nên, việc mua bảo hiểm cho người già sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực về chi phí thăm khám và chữa trị bệnh.

Vì những lẽ đó, bảo hiểm Vietinbank mang đến cho bạn giải pháp tối ưu với gói bảo hiểm sức khỏe VBI Care dành cho đối tượng từ 60 ngày tuổi cho đến 65 tuổi, hiện đang là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, khi khách hàng đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe VBI Care trọn gói sẽ giải quyết bảo lãnh viện phí 24/7 thông qua CMND hoặc thẻ căn cước công dân. Áp dụng trên 300 hệ thống cơ sở y tế trên toàn quốc, chính sách bồi hoàn thủ tục nhanh chỉ trong vòng 5 ngày bằng ứng dụng My VBI, thời gian xử lý và giải quyết hồ sơ trong 15 ngày làm việc.

Giảm thiểu các khoản phí khám chữa bệnh bằng VBI Care (Nguồn: vbi.vietinbank.vn)

1.3. Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt An Gia

Sức khỏe chính là vốn liếng quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người, thế nên chăm sóc cũng như bảo vệ sức khỏe là điều nên làm. Hiểu được điều này, Bảo Việt mang đến cho mọi khách hàng lợi ích cho tài chính gia đình bằng gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia cho người cao tuổi, giảm thiểu nỗi lo về các khoản phí khám chữa trị bệnh để yên tâm hơn trong cuộc sống.

Thêm vào đó, mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ Bảo Việt An Gia, phù hợp mọi đối tượng từ 15-65 tuổi với hình thức đăng ký linh hoạt, thích hợp làm quà tặng an hưởng tuổi già. Về ưu điểm của Bảo Việt An Gia thì khách hàng nhận quyền lợi căn bản lên tới 454 triệu đồng/1 người/1 năm. Không phải mất nhiều thời gian thu hồ sơ khi yêu cầu khoản bồi thường, không thanh toán khoản viện phí. Chính sách bồi thường nhanh trong khoảng 15 ngày làm việc. Có dịch vụ bảo lãnh khoản viện phí 24/7 tại các bệnh viện hàng đầu trên toàn quốc.

Bảo vệ toàn diện sức khỏe mọi người trong gia đình bằng Bảo Việt An Gia (Nguồn: facebook.com)

1.4. Bảo hiểm sức khỏe PTI

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (gọi tắt là PTI) thành lập vào 01/08/1998. Hiện nay, công ty có quy mô hơn 2000 cán bộ công nhân viên công tác ở trụ sở chính và 47 công ty thành viên. PTI chuyên cung cấp đến các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với hơn 100 gói bảo hiểm đa dạng: bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI là sản phẩm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Khi đăng ký tham gia, các khách hàng sẽ nhận được nguồn tài chính tối ưu nhất cho quá trình chữa trị bệnh cũng như đảm bảo được kế hoạch các khoản chi phí phải bỏ ra.

Theo đó, đối tượng tham gia bảo hiểm là công dân Việt Nam, người nước ngoài công tác và sinh sống tại Việt Nam với độ tuổi từ 16-65 tuổi. Đây là sản phẩm phù hợp để bạn chọn mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ cùng đó là các phạm vi được bảo hiểm cụ thể qua 3 điều kiện sau.

Điều kiện A sẽ bảo hiểm những trường hợp tử vong bởi bệnh tật, ốm đau. Điều kiện B với trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong bởi tai nạn. Điều kiện C áp dụng trường hợp phẫu thuật ốm đau, nằm viện, bệnh tật và thai sản.

Hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe khi sở hữu dịch vụ từ PTI (Nguồn: youtube.com)

1.5. Bảo hiểm sức khỏe hàng không (VNI)

Bảo hiểm hàng không VNI là đơn vị chuyên hoạt động kinh doanh trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính và tái bảo hiểm. Bên cạnh đó, VNI còn tự hào là công ty chuyên bảo hiểm cho những dự án quan trọng, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, cá nhân tổ chức với hơn 100 gói dịch vụ bảo hiểm.

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tìm mua các gói bảo hiểm VNI linh hoạt, đa dạng, thích hợp: bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện, bảo hiểm bồi thường người lao động, bảo hiểm tai nạn Colognere, bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao VNI Care, bảo hiểm sức khỏe toàn diện và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân White Lotus.

2. Nên chọn gói bảo hiểm sức khỏe nào cho bố mẹ ở đâu?

Việc nên mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ ở đâu uy tín và đổi lại được quyền lợi thích đáng là thắc mắc phổ biến của mọi người hiện nay. Để không phải mắc các sai lầm khi mua bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ các khách hàng tự chủ động nghiên cứu thông tin sản phẩm, thanh toán dễ dàng, thì có thể truy cập vào website Saigon-Gpdaily để tìm hiểu dịch vụ bảo hiểm đa dạng từ các thương hiệu uy tín nhất hiện nay. Hơn nữa, mọi khách hàng có thể tự mua bảo hiểm trực tuyến cực tiện lợi bằng việc so sánh những chi phí và những quyền lợi khi sở hữu, đồng thời chọn lựa được một số quyền lợi cộng thêm tương ứng với chi phí rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở đó, Saigon-Gpdaily còn cung cấp đến quý khách hàng 5 gói bảo hiểm cho người già trên 80 tuổi phúc lợi cao nếu bạn quan tâm và muốn sở hữu cho người thân của mình.

Hiện nay có các loại bảo hiểm cho người già nào? Nên mua ở đâu? (Nguồn: thebank.vn)

Hy vọng với các gói sản phẩm trên đây bạn có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ dễ dàng và tiện lợi, cũng như giải đáp nên sử dụng dịch vụ hãng nào và mua ở đâu uy tín nhé.