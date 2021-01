Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn được tính trong các trường hợp nào

2.4. Do vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích, ẩu đả, đánh nhau

Tham gia bảo hiểm là xu thế chung của thời đại mới giúp hạn chế những rủi ro về tài chính trong tương lai. Bài viết này sẽ là những thông tin mới nhất về mức bồi thường bảo hiểm tai nạn của các doanh nghiệp bảo hiểm lớn hiện nay. Cùng theo dõi!



1. Tìm hiểu về mức bồi thường bảo hiểm tai nạn

1.1. Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn được tính như thế nào

Bảo hiểm tai nạn chi trả thế nào? Đây là câu hỏi chung mà mỗi người khi tham gia bảo hiểm cần cân nhắc trước khi lựa chọn bảo hiểm nào tốt, phù hợp với nhu cầu bản thân? Thông thường công ty bảo hiểm sẽ chi trả mức tiền bồi thường theo phần trăm hạn mức bảo hiểm tối đa có trong hợp đồng. Ngoài ra, còn bao gồm các chi phí y tế và chi phí liên quan như trợ cấp nằm viện.

Bảo hiểm tai nạn phòng tránh những rủi ro bất ngờ xảy ra (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.2. Bồi thường dựa theo mức độ thương tật

Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn dựa theo mức độ thương tật của người được bảo hiểm. Tất cả những thương tổn sau tai nạn như thương tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn hay tổn hại đến tính mạng đều có mức bồi thường phù hợp phụ thuộc vào quy định bồi hoàn của gói bảo hiểm bạn chọn.

1.3. Bồi thường dựa theo nguyên nhân tai nạn

Bồi thường bảo hiểm tai nạn còn dựa theo nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Tai nạn gây thương tật do tham gia giao thông hay tai nạn trong quá trình làm việc, lao động sẽ có mức bồi hoàn tiền bảo hiểm khác nhau. Nhìn chung, có thể phân chia ra hai loại bảo hiểm là bảo hiểm tai nạn cá nhân và tai nạn lao động. So sánh bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm tai nạn lao động dễ dàng lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu bản thân.

Bảo hiểm tai nạn chi trả viện phí sau tai nạn cho khách hàng (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.4. Bảo hiểm tai nạn theo đối tượng mua bảo hiểm

Mức bồi thường bảo hiểm còn dựa theo đối tượng mua bảo hiểm. Thông thường mức bảo hiểm tai nạn cho doanh nghiệp là bảo hiểm tai nạn lao động với nhiều ưu đãi về giá. Bảo hiểm tai nạn cá nhân là hình thức bảo hiểm tự nguyện giúp bảo vệ cho bạn trước những khoản chi trả bất ngờ do những phát sinh không ngờ tới trong tương lai. Bảo hiểm tai nạn cho hàng hóa là hình thức bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm một phần với những tổn thất của hàng hóa trong quá trình vận chuyển và hỗ trợ chủ xe trước những tổn thất và chi phí bảo quản, lưu kho, xếp dỡ.

1.5. Các điều khoản bảo hiểm tai nạn mở rộng

Bảo hiểm tai nạn còn có một số điều khoản mở rộng cho các trường hợp đặc biệt như sẩy thai do tai nạn, chấn thương khi tham gia hoạt động thể thao, chấn thương do bắt cóc, cướp của hay nhập viện do động vật cắn…

Nắm rõ mức bồi thường bảo hiểm sau tai nạn của từng doanh nghiệp bảo hiểm (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Các trường hợp tai nạn không bồi thường

2.1. Tai nạn phát sinh từ bệnh lý trước đó

Một trong các trường hợp tai nạn bảo hiểm không bồi thường là hình thức tai nạn do phát sinh từ bệnh lý trước khi đóng bảo hiểm. Ví dụ như trường hợp tai nạn xe do độ cận cao không nhìn rõ phương tiện giao thông trước mặt sẽ không được bảo hiểm bồi thường.

2.2. Các nghề nghiệp không áp dụng bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn gần như có thể áp dụng với hầu hết mọi nghề nghiệp, mọi đối tượng đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với các đối tượng làm việc không có hợp đồng hay chưa đủ thâm niên để tham gia bảo hiểm tai nạn lao động do doanh nghiệp tổ chức có thể tự mua bảo hiểm tai nạn cá nhân.

2.3. Do chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, chính trị

Tai nạn do thảm họa thiên nhiên, khủng bố, chiến tranh cũng không nằm trong danh mục bồi thường. Đây là một trong những tai nạn được liệt vào danh sách không thể kiểm soát.

2.4. Do vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích, ẩu đả, đánh nhau

Những hành động cố ý gây tai nạn không được nhận bất kỳ mức bồi thường bảo hiểm tai nạn nào theo quy định của luật bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với trường hợp ẩu đả, đánh nhau do tự vệ vẫn nhận được bồi thường.

Bảo hiểm tai nạn chia sẻ gánh nặng kinh tế cùng bạn (Nguồn: baohiemtainan.org)

2.5. Phẫu thuật thẩm mỹ

Những di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ không nằm trong danh mục bồi thường của bảo hiểm tai nạn.

2.6. Tai nạn có liên quan đến rượu bia, thức uống có cồn, chất kích thích

Hành vi vi phạm pháp luật sử dụng các chất cấm hay uống rượu bia gây tai nạn không được hưởng bồi hoàn từ doanh nghiệp bảo hiểm.

2.7. Các điều khoản loại trừ khác

Một số đối tượng không được tham gia bảo hiểm tai nạn như người mắc các bệnh về thần kinh, người bị tàn phế, thương tật vĩnh viễn trên 50% và những đối tượng đang trong quá trình điều trị bệnh.

3. Bảo hiểm tai nạn chi trả như thế nào

3.1. Quy trình bồi thường

Trường hợp tai nạn nằm trong phạm vi được bồi hoàn, người được bảo hiểm cần gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường và chờ doanh nghiệp bảo hiểm xem xét. Sau khoảng 15 – 30 ngày, bên doanh nghiệp có nhiệm vụ báo lại cho khách hàng về mức bồi thường bảo hiểm tai nạn và những thông tin liên quan.

3.2. Hồ sơ bồi thường

Sau khi vụ việc xảy ra, người được bảo hiểm có nhiệm vụ phải khai báo bằng văn bản với doanh nghiệp bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ bao gồm giấy yêu cầu, giấy chứng nhận bảo hiểm, biên bản tai nạn có công chứng. Đối với tai nạn giao thông, khách hàng cần chuẩn bị bản tường trình tai nạn, biên bản tai nạn của cảnh sát và giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và một số chứng từ liên quan. Với tai nạn lao động, người được bảo hiểm cần cung cấp bảo hiểm tai nạn và bản tường trình vụ tai nạn có xác nhận của công ty. Đối với trường hợp người được bảo hiểm đã chết trong vụ tai nạn cần có thêm giấy chứng tử và giấy tờ chứng minh quyền thừa kế cho người được ủy quyền.

Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi hoàn sau tai nạn (Nguồn: ibbaoviet.vn)

3.3. Đối tượng được và không được mua bảo hiểm tai nạn

Mọi công dân đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền mua bảo hiểm tai nạn trừ các trường hợp đang điều trị bệnh, mắc bệnh ung thư, bệnh lý thần kinh hay có thương tật vĩnh viễn trên 50%. Tiền bảo hiểm sẽ được trả cho người đứng tên bảo hiểm hoặc người ủy quyền hợp pháp. Trong trường hợp đã chết sau tai nạn thì quyền thừa hưởng tiền bồi hoàn là người ủy quyền hợp pháp.

3.4. Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết bồi hoàn tùy thuộc theo mức độ phức tạp của vụ tai nạn và dịch vụ của từng doanh nghiệp bảo hiểm. Thời gian giải quyết thủ tục bồi hoàn thường không lâu hơn 30 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi hoàn. Chọn mua gói bảo hiểm tai nạn Tomato là gợi ý tuyệt vời với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và thủ tục ký hợp đồng, nhận tiền bồi hoàn nhanh gọn, đơn giản.

3.5. Các lưu ý khác

Nếu hồ sơ yêu cầu bồi thường có dấu hiệu gian lận, cố tình khai báo sai doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cần nhiều thời gian hơn nhằm xác minh vụ việc. Trường hợp có hành vi gian lận trong khai báo các công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tùy mức độ vi phạm của khách hàng.

Bảo hiểm tai nạn – “Tấm bùa hộ mệnh” cho mọi gia đình (Nguồn: ibaoviet.vn)

Bảo hiểm tai nạn được coi như tấm lá chắn vững chãi cho người sở hữu bảo hiểm tránh khỏi những khoản chi phí lớn khi không may xảy ra tai nạn bất ngờ. Mức bồi thường bảo hiểm tai nạn sẽ phụ thuộc khá nhiều vào công ty, loại hình bảo hiểm, gói bảo hiểm mà bạn chọn lựa.