Nệm bông ép loại nào tốt: Tatana, Vivian, Everon, Edena, Kim Cương

Để có một giấc ngủ ngon và sâu giấc, chọn nệm giường phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Trên thị trường có rất nhiều loại nệm lót giường, tuy nhiên nệm bông ép là dòng sản phẩm rất được yêu thích lựa chọn. Vậy, nệm bông ép loại nào tốt nên chọn dùng hiện nay?



1. Cách chọn đệm bông ép loại nào tốt nhất hiệu quả?

Để chọn được đệm bông ép chất lượng đòi hỏi người mua phải có kiến thức về nó. Một sản phẩm chất lượng sẽ được xét duyệt trên nhiều tiêu chí, nệm bông ép cũng không phải ngoại lệ.

1.1. Kiểm tra kích thước giường

Một chiếc nệm chất lượng trước tiên nó phải phù hợp với không gian bạn có ý định bố trí. Trước khi chọn mua nệm các bạn cần kiểm tra kích thước giường chính xác để chọn nệm vừa vặn nhất. Tránh những trường hợp nệm to hoặc nhỏ hơn kích thước giường, rất mất thẩm mỹ, khiến nệm dễ bị hỏng và giảm chất lượng.

1.2. Các loại nệm bông ép

Hiện nay có rất nhiều loại nệm bông ép, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể chọn nệm bông ép thẳng, nệm bông ép gấp, nệm bông ép cuộn hay loại có chần và không chần gòn. Mỗi loại nệm sẽ có những ưu và nhược riêng, tùy vào nhu cầu sử dụng và bố trí mà người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất.

1.3. Chất liệu vải bọc đệm

Để biết nệm bông ép loại nào tốt cần kiểm tra chất liệu vải bọc nệm. Bông ép luôn mang lại cảm giác êm dịu, thoải mái và tốt cho sức khỏe nên rất được người tiêu dùng yêu thích lựa chọn. Tuy nhiên đừng chú ý vào phần ruột mà bỏ quên phần vỏ nệm, khi mua các bạn cần chú ý đến lớp vỏ bọc của nệm.

Nên chọn những chiếc nệm được làm từ các loại vải mềm, bền đẹp, an toàn với làn da, máy chắc chắn và tinh xảo. Chất liệu vải vỏ bọc nệm không chỉ quyết định chất lượng của nệm mà nó còn góp phần tăng giá trị thẩm mỹ của sản phẩm.

1.4. Chọn thương hiệu nệm bông ép uy tín

Trên thị trường có vô vàn sản phẩm nệm bông ép đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, để chọn được sản phẩm chất lượng là điều không hề đơn giản. Cách tốt nhất để có thể chọn được nệm bông ép chất lượng, an toàn và có giá thành tốt là lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu nệm bông ép nổi tiếng. Do đó, các bạn nên lựa chọn các thương hiệu có uy tín lâu đời, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và độ an toàn.

1.5. Độ dày và màu sắc của ruột nệm

Độ dày và màu sắc ruột nệm cũng cho biết nệm bông ép loại nào tốt. Bên cạnh kích thước, chất liệu vỏ bọc nệm thì độ dày của nệm cũng là một trong những yếu tố cần được chú trọng khi chọn mua nệm bông ép. Độ dày nệm tốt nhất là sau khi đã kê vào giường thì cách mặt đất khoảng 45 đến 65 cm.

Đối với phần ruột nệm cũng cần được kiểm tra kỹ, ruột nệm chắc chắn, bằng phẳng và trắng thì rất đáng để chọn. Một chiếc nệm tốt sẽ có bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và trắng tinh tươm.

1.6. Kiểm tra độ bền, đàn hồi của chất liệu

So với các loại nệm cao su, nệm lò xo, thì độ bền và đàn hồi của chất liệu bông ép không bằng, tuy nhiên để chọn được một chiếc nệm chất lượng thì các bạn cũng nên kiểm tra độ đàn hồi của nệm. Chỉ cần thử ấn lên bề mặt nệm thật mạnh, nếu bề mặt nhanh chóng bằng phẳng sau khi bạn đè mạnh lên thì đó chắc chắn là một chiếc nệm bông ép có độ đàn hồi tốt.

1.7. Mức giá bán phù hợp

Để biết được nệm bông ép nào tốt nhất các bạn phải lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí. Các sản phẩm đệm bông ép rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, mang đến người tiêu dùng nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó giá bán của loại nệm bông ép cũng rất đa dạng và thấp so với các loại nệm khác, phù hợp với điều kiện của người tiêu dùng Việt.

Tùy thuộc vào kích thước, thương hiệu, mẫu mã mà giá bán nệm bông ép sẽ không giống nhau, nhưng dao động sẽ trong khoảng vài trăm đến vài triệu đồng. Nhìn chung các sản phẩm nệm bông ép có giá từ 1 đến 4 triệu đồng.

1.8. Chế độ bảo hành sau bán hàng

Nệm bông ép không chỉ bền đẹp, an toàn và có giá thành rẻ mà đây còn là dòng sản phẩm có thời gian bảo hành rất lâu, dao động từ 5-10 năm tùy theo thương hiệu và chất lượng của sản phẩm. Do đó, khi chọn mua nệm bông ép, người dùng có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng và chế độ bảo hành.

Nệm bông ép mang lại cảm giác êm dịu, thoải mái khi ngủ (Nguồn: bizweb.dktcdn.net )

2. Nên mua nệm bông ép loại nào tốt nhất

Thị trường sản xuất và phân phối nệm bông ép rất nhộn nhịp, có vô số thương hiệu nổi tiếng cung cấp dòng sản phẩm này. Để người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn, hãy cùng tìm hiểu qua một số mẫu nệm được lựa chọn nhiều nhất hiện nay.

2.1. Nệm bông ép Tatana

Tatana tuy là thương hiệu mới nhưng đã từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam nhờ vào chất lượng vượt trội. Nệm Tatana đã dần trở nên quen thuộc trong mỗi không gian của các gia đình Việt Nam. Nệm với chất liệu cao cấp, độ đàn hồi cao, mang lại cảm giác êm ái và thoải mái khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh và bảo quản trong quá trình sử dụng.

2.2. Nệm bông ép Vivian

Nhắc đến các thương hiệu nệm bông ép chất lượng và uy tín không thể không kể tên nệm bông ép Vivian. Nệm không chỉ được đánh cao bởi độ bền, chất lượng mà còn rất an toàn đối với sức khỏe. Mẫu mã đa dạng, kiểu dáng hiện đại, đệm lót Vivian sẽ góp phần mang lại cho người dùng một sản phẩm tiện nghi và có tính thẩm mỹ cao, góp phần tô điểm không gian sống.

2.3. Nệm bông ép Kim Cương

Nệm Kim Cương là thương hiệu nệm Việt có hơn 5 năm hình thành và phát triển. Kim Cương luôn mang đến người tiêu dùng Việt những sản phẩm nệm chất lượng, đa dạng về mẫu mã với giá thành hợp lý. Nệm bông ép Kim Cương được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, công nghệ Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến người dùng những sản phẩm nệm bông ép êm ái, tốt cho sức khỏe, giấc ngủ êm sâu.

Nếu bạn vẫn chưa biết nệm bông ép loại nào tốt thì Kim Cương là gợi ý hoàn hảo dành cho mọi gia đình.

2.4. Nệm bông ép Everon

Nệm Everon là thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, Everon đã tạo được vị thế và sự tín nhiệm tại thị trường Việt Nam. Nệm bông ép Everon được làm từ chất liệu cao cấp, độ đàn hồi cao, bền đẹp và rất an toàn. Nệm không chỉ mang lại cho người dùng cảm giác êm dịu, thoải mái, bảo vệ sức khỏe, mang lại giấc ngủ ngon mà còn có thiết kế đẹp, giúp căn phòng thêm phần sang trọng.

Nệm bông ép Everon (Nguồn: demxinh.vn)

2.5. Nệm bông ép Vạn Thành

Với nhiều năm kinh nghiệm, nệm Vạn Thành là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng chọn mua. Nệm bông ép Vạn Thành được áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn Hàn Quốc nên nệm có độ đàn hồi cao, rất bền và đẹp. Nệm bông ép Vạn Thành giúp cải thiện chứng mất ngủ, bảo vệ cột sống, an toàn cho sức khỏe.

Vậy nên bạn không phải băn khoăn với vấn đề nệm bông ép Vạn Thành có tốt không nữa nhé.

2.6. Nệm bông ép Cuscino

Nệm bông ép Cuscino được sản xuất bởi dây chuyền hiện đại theo công nghệ Hàn Quốc, mang lại người dùng những sản phẩm chất lượng, bền đẹp. Nệm có kiểu dáng đa dạng, mẫu mã phong phú, mang lại nhiều sự lựa chọn cho người dùng. Nệm có độ đàn hồi tốt, bằng phẳng nên rất tốt cho sức khỏe, bảo vệ cột sống, giúp ngủ ngon. Do đó, với câu hỏi nệm bông ép loại nào tốt thì Cuscino là thương hiệu rất đáng để lựa chọn.

2.7. Nệm bông ép Edena

Edena là thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam với mục tiêu mang đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe với giá thành ưu việt nhất. Nệm bông ép Edena được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế, có độ bền cao, độ đàn hồi tốt, vỏ bọc đẹp và an toàn nên được người tiêu dùng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn.

Nệm bông ép Edena (Nguồn: noithatnhatbao.com)

2.8. Nệm bông ép Dupong Hàn Việt Hải

Nệm bông ép Dupong Hàn Việt Hải cũng là một trong những thương hiệu các bạn nên lưu tâm để có thể chọn mua nệm bông ép chất lượng. Dupong Hàn Việt Hải là thương hiệu uy tín, được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Các sản phẩm nệm bông ép của được làm từ chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền, độ đàn hồi và độ an toàn.

2.9. Đệm bông ép Forever

Forever là thương hiệu nệm nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, được người tiêu dùng rất ưa chuộng và đánh giá cao. Đệm bông ép Forever được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, chất liệu cao cấp nên rất an toàn và bền đẹp. Nệm rất đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, mang đến người dùng sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe và giấc ngủ.

2.10. Nệm bông ép Liên Á

Liên Á là thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm chăn ga, gối đệm nổi tiếng bậc nhất nước ta. Trong vô vàn dòng sản phẩm đệm lót giường của Liên Á, nệm bông ép luôn là sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng, độ an toàn và tính thẩm mỹ. Uy tín thương hiệu, chất lượng tốt, độ bền cao, nệm bông ép Liên Á luôn là lựa chọn số 1 của người tiêu dùng.

Nệm bông ép Liên Á (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Nệm bông ép loại nào tốt nhất hiện nay câu trả lời thuộc về mỗi người, bởi mỗi loại có những ưu điểm cũng như nhược điểm riêng. Hơn thế, bạn không nên chọn sản phẩm tốt nhất mà cần tìm mua loại nệm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và cả giá tiền bạn sẵn sàng bỏ ra. Chúc bạn sớm chọn mua được nệm bông ép chính hãng, phù hợp mọi mặt nhé!