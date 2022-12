Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ đẹp hơn, giống khác nhau thế nào

Nhiều người khi quyết định du lịch Mỹ thường do dự không biết nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ, nơi nào đẹp hơn, phù hợp với mục đích chuyến đi. Mời bạn cùng tìm hiểu những nét đặc trưng của 2 khu vực này để có thể đưa ra chọn lựa phù hợp nhé.



1. Du lịch bờ Tây nước Mỹ

1.1. Thời điểm đẹp nhất để đi du lịch bờ Tây nước Mỹ

Bạn tự hỏi nên đi du lịch Mỹ bờ Tây hay bờ Đông nước Mỹ? Nếu bạn là người yêu thích những hoạt động giải trí, lễ hội âm nhạc thì bờ Tây nước Mỹ là nơi không thể bỏ qua. Khu vực này gồm 5 tiểu bang: California, Alaska, Oregon, Washington và Hawaii. Ngoài ra, Arizona và Nevada cũng được coi là thuộc về bờ Tây.

Bờ Tây nằm gần xích đạo nên có khí hậu nóng ẩm, một năm chia làm 4 mùa. Vì thế, mùa xuân và mùa thu với thời tiết mát mẻ, dễ chịu sẽ là thời gian lý tưởng cho những ai muốn đến thăm khu vực này. Đặc biệt, trong tháng 4 (mùa xuân), lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh – Coachella sẽ được tổ chức tại thung lũng Coachella, ở phía Nam bang California. Đây là lễ hội quy tụ rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến biểu diễn kết hợp các hoạt động giả trí, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực độc đáo.

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh (Nguồn: muz1.tv)

1.2. Địa điểm du lịch bờ Tây nước Mỹ

Khác với những địa điểm du lịch Châu Âu cổ kính hiện đại, đến với bờ Tây nước Mỹ là đến với thiên đường giải trí: Công viên DisneyLand, Hollywood, Chinatown, vườn quốc gia Grand Canyon, thành phố Las Vegas, cầu Cổng vàng… Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều tour du lịch Mỹ được thiết kế đầy đủ các điểm đến hấp dẫn để khách du lịch tham quan.

Disneyland là công viên giải trí hàng đầu thế giới được xây dựng ở bang California. Đến đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những nhân vật hoạt hình, cổ tích nổi tiếng: anh chàng Peter Pan, cô bé Alice, chú chuột Mickey…

Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood cũng là một địa điểm được nhiều du khách yêu thích. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội sải bước trên Đại lộ danh vọng, nơi vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp to lớn cho ngành giải trí thế giới. Hay đến thăm phim trường Universal Studio Hollywood là nơi thường được dùng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood.

Nếu bạn yêu thiên nhiên, hãy đến thăm Vườn quốc gia Grand Canyon là khu vực bảo tồn động, thực vật hoang dã lớn nhất của Mỹ. Đây cũng là một trong những kì quan thiên nhiên được thế giới công nhận.

Còn với ai có đam mê kiến trúc, mời bạn một lần bước chân trên cầu Cổng vàng – một trong những công trình kỳ quan của thế giới hiện đại. Thiên đường giải trí Las Vegas sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai có nhu cầu nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực…

Las Vegas rực rỡ với ánh đèn màu về đêm (Nguồn: blog.casinolasvegas.com)

2. Du lịch bờ Đông nước Mỹ

2.1. Thời điểm đẹp nhất để đi du lịch bờ Đông nước Mỹ

Dù là đi du lịch du lịch Mỹ bờ Tây hay bờ Đông thì bạn cũng có cơ hội đến thăm những thành phố sầm uất, nhộn nhịp. Khu vực này gồm 6 bang: Maine, New Hampshire, Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut. Hiện nay, có rất nhiều tour du lịch Mỹ 8N7Đ đến bờ Đông chất lượng kết hợp tham quan những đô thị lớn và thiên nhiên thơ mộng để bạn tham khảo.

Bạn nên du lịch bờ Đông bờ Tây nước Mỹ vào những tháng mùa xuân hoặc thu, vì thời tiết thời gian này rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí. Hơn nữa, mùa xuân với trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc sẽ là thời điểm lý tưởng để thưởng ngoạn thiên nhiên, non nước.

Một góc ngắm nhìn lễ hội hoa anh đào ở Washington (Nguồn: helloworldtravel.vn)

2.2. Địa điểm du lịch bờ Đông nước Mỹ

Đến thăm bờ Đông, bạn không thể bỏ qua các thành phố sầm uất với những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới như: thành phố New York, thủ đô Washington DC hay thành phố Philadelphia. Khu vực này có rất ít khu vui chơi giải trí quy mô lớn, đây chính là điểm khác nhau giữa bờ Đông và bờ Tây Hoa Kỳ.

Đầu tiên, mời bạn đến với Thủ đô Washington DC – linh hồn của nước Mỹ. Đến đây, bạn có thể sải bước trên những con phố tấp nập người qua lại hàng ngày, ghé thăm Nhà Trắng – đầu não chính trị không chỉ của Mỹ mà còn là nơi ra những quyết định có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Hay Điện Capitol là nơi thường diễn ra các cuộc họp của Quốc hội Mỹ. Đây cũng là một tòa nhà có kiến trúc độc đáo, kết hợp tinh hoa của phong cách cổ điển và hiện đại. Ngoài ra, vào mùa xuân, ở Washington DC còn có lễ hội hoa anh đào thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến thưởng lãm.

Sau đó, bạn hãy đến thăm New York – thành phố không ngủ, trái tim của Hoa Kỳ. Không chỉ nổi bật nhờ vẻ đẹp xa hoa, những con phố sầm uất hay chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp mà nơi đây còn có nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của thời gian, các sự kiện chính trị. Ở khu Liberty Island, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng tượng Nữ Thần Tự Do, một biểu tượng mang ý nghĩa hòa bình, tự do, dân chủ được người dân Pháp gửi tặng Mỹ và được khánh thành vào năm 1886. Bạn cũng có thể ghé thăm Ground Zero là nơi tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong vụ khủng bố 11-09-2001. Nơi đây còn nổi tiếng với những tòa nhà cao chọc trời, Quảng trường Thời đại, nhà thờ thánh Saint Patrick…

Thành phố Philadelphia là nơi nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng, lịch sử lâu đời. Thành phố này có hơn 400 năm hình thành và phát triển, hiện nay đang là nơi cư trú của rất nhiều dân tộc khác nhau đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Thành phố Philadelphia có nét cổ kính nhưng vẫn hiện đại (Nguồn: 3.bp.blogspot.com)

3. Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ?

Nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ? Thật sự không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Quyết định book tour du lịch bờ Đông bờ Tây nước Mỹ 10N9Đ tùy thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân. Nếu bạn yêu thích du lịch giải trí, trải nghiệm, chắc chắn bờ Tây là lựa chọn lý tưởng. Còn nếu bạn muốn biết về con người người, văn hóa, lịch sử, tận mắt ngắm nhìn những công trình kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng của nước Mỹ thì hãy tới bờ Đông.

Mỹ là một đất nước rộng lớn với vô số các địa điểm du lịch hấp dẫn. Đừng mãi luẩn quẩn với câu hỏi nên đi bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ mà hãy nhanh chóng tự lên kế hoạch chi tiết trước chuyến hành trình. Bạn cũng có thể book tour du lịch nước ngoài uy tín, chất lượng để có thể tận dụng thời gian, đem lại những kỉ niệm đẹp trong suốt chuyến đi.