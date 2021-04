Nên đi vũng tàu vào tháng mấy, mùa nào thời tiết thuận lợi đẹp nhất

Vũng Tàu luôn được biết tới là một “thiên đường” dành cho những người đam mê du lịch với bờ biển cát trắng trải dài và những rặng phi lao cao tận trời xanh. Vậy nên đi Vũng Tàu vào tháng mấy thì trời quang và ít mây mưa?



1. Tổng quan về khí hậu Vũng Tàu có những điểm gì đặc biệt?

Là thành phố biển có khí hậu nhiệt đới gió mùa khá khắc nghiệt do phải chịu tác động trực tiếp từ đại dương. Vì vậy thành phố Vũng Tàu được phân chia ra hai mùa trong năm rõ ràng: Mùa nắng kèm theo gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau và mùa mưa có gió mùa Tây Nam từ tháng 5 tới tháng 10. Nhiệt độ của thành phố Vũng Tàu có điểm tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh do cách không quá xa nên khoảng nhiệt rơi vào từ 25 tới 28 độ C.

Khi nào là thời điểm phù hợp nhất để du lịch ở Vũng Tàu? (Nguồn: sgtourism.vn)

2. Nên đi Vũng Tàu vào tháng mấy thì lý tưởng nhất?

Hãy nên tiến hành đi du lịch hay nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu vào các dịp đầu hè, đầu năm hay lễ Tết âm lịch:

2.1. Vào dịp đầu năm trước và sau Tết

Thời điểm thích hợp nhất để tham quan và nghỉ dưỡng ở thành phố Vũng Tàu là giai đoạn sau và trước Tết âm lịch khoảng 10 ngày. Vào khoảng thời gian này thành phố Vũng Tàu có thời tiết rất thuận lợi cho việc du lịch với những làn nước biển trong veo, bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng đón chào một ngày mới.

Du khách khi tới Vũng Tàu vào thời điểm này sẽ còn được lắng nghe những tiếng sóng du dương bên tai và tận hưởng những bãi cát biển vàng óng trải dài. Ngoài ra, vào đầu những tháng âm lịch thì tại thành phố Vũng Tàu diễn ra rất nhiều các lễ hội văn hóa như lễ Nghinh Cô (12/2 âm lịch) hay lễ Nghinh Ông (16/2 âm lịch).

Các lễ hội này đều được tổ chức với quy mô lớn có ý nghĩa nhân văn với những màn trình diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc như hát chạo, múa lân, đánh trống, đua thuyền, võ thuật, đánh đàn hay ca hát.

2.2. Vào đầu dịp hè

Theo nhiều kinh nghiệm đi Vũng Tàu mùa nào đẹp của dân du lịch thì vào mùa hè từ tháng 5 tới tháng 10 cũng là một trong những khoảng thời gian thích hợp. Ở thời điểm này thành phố có không khí rất trong lành và vô cùng mát mẻ, kết hợp với những ánh nắng dịu nhẹ tạo ra một thời tiết vô cùng thuận lợi.

Khi đến du lịch vào dịp hè bạn sẽ không phải phân vân thêm nên đi Vũng Tàu vào tháng mấy nữa, bởi các địa điểm ở Vũng Tàu view đẹp gần biển vào mùa này đều tràn đầy màu sắc và rất tuyệt đẹp. Ngoài ra vào mùa hè, du khách có thể tận hưởng ngắm hoàng hôn trên biển và chìm đắm vào không gian tím biếc rất huyền ảo.

3. Không nên đi Vũng Tàu mùa nào?

Chủ yếu bạn hãy hạn chế đi du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu vào những mùa mưa bão lớn:

3.1. Những tháng Vũng Tàu có mưa

Nếu đang có ý định đi du lịch ở Vũng Tàu vào mùa hè từ tháng 5 tới tháng 10, bạn cũng cần nên cân nhắc thật kỹ lưỡng bởi đây là khoảng thời gian thường có mưa dông rải rác bất thường. Trong trường hợp gặp phải mưa lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch tham quan và nghỉ dưỡng của bạn tại thành phố biển này.

3.2. Mùa bão ở Vũng Tàu

Vào mùa mưa thì thành phố Vũng Tàu cũng thường xuyên gặp phải những cơn bão lớn. Bạn nên chú ý xem dự báo thời tiết trước hay tham khảo kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu để tránh gặp phải thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến hành trình dự kiến của bạn.

Thời tiết thuận lợi sẽ giúp Vũng Tàu có bầu trời trong xanh và bầu không khí trong lành. (Nguồn: kenhhomestay.com)

4. Lưu ý lựa chọn thời gian đi Vũng Tàu

Bạn cần phải chú ý lựa chọn thời gian đi du lịch hay nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu thật sự phù hợp, để tránh gặp phải tình trạng thời tiết xấu hay các mức giá dịch vụ bị tăng cao:

4.1. Hạn chế đi vào ngày nghỉ lễ, cuối tuần

Hãy hạn chế lên kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vào những dịp cuối tuần hay ngày lễ Tết bởi đây là những thời điểm giá cả dịch vụ sẽ tăng cao và tình trạng kín phòng khách sạn thường diễn ra. Ngoài ra, để tránh gặp phải trường hợp giá phòng tăng mạnh, bạn có thể đặt mua voucher khách sạn Vũng Tàu với giá cực khuyến mãi trên Saigon-Gpdaily từ trước để đảm bảo không bị mất quá nhiều chi phí.

4.2. Chú ý xem dự báo thời tiết

Đồng thời bạn cần phải thường xuyên theo dõi những bản tin dự báo thời tiết để tránh du lịch nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vào những khoảng thời điểm biển động, mưa nhiều hay có không khí ẩm thấp.

Hãy chú ý xem dự báo thời tiết trước khi quyết định du lịch tại Vũng Tàu. (Nguồn: vntrip.vn)

Trong bài viết trên, Blog Saigon-Gpdaily đã chia sẻ những kinh nghiệm nên đi Vũng Tàu vào tháng mấy là phù hợp nhất. Việc thời điểm thích hợp sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khoảng thời gian dự kiến đi có vào dịp lễ Tết hay mùa du lịch hay không.

Nếu chưa biết rõ về thành phố Vũng Tàu để du lịch tự túc, bạn có thể đăng ký đặt mua voucher tour du lịch Vũng Tàu tại trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily với mức giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn và được tư vấn từ A – Z. Chắc chắn các voucher tour du lịch trong nước mà Saigon-Gpdaily cung cấp sẽ làm bạn cảm thấy thật sự hài lòng.