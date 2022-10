Nên mua flycam nào giá rẻ góc quay rộng DJI Mavic Pro hay JJRC H37

Flycam là một trong những bước đột phá công nghệ đang len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Vậy flycam là gì? Và nên mua loại flycam nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy theo dõi bài viết Đánh giá DJI Mavic Pro và JJRC H37 ELFIE nên mua flycam nào dưới đây của Adayroi nhé!



1. Đánh giá Flycam DJI Mavic Pro có tốt không

1.1 Tổng quan

Nói đến flycam, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến các thương hiệu điện tử Nhật Sony, thương hiệu công nghệ DJI. Flycam DJI Mavic Pro chính là dòng flycam đình đám nhất của nhà DJI cả về mức độ cơ động lẫn mức độ tiện dụng mà sản phẩm mang lại cho người dùng. Chiếc Flycam DJI Mavic Pro thực sự là chiếc máy bay điều khiển từ xa di chuyển linh hoạt ra mắt ngày 15/10/2016 và đã nhanh chóng trở thành cơn sốt đối với những người yêu thích flycam.

Tuy vậy nhưng chiếc flycam này không bị cồng kềnh giống các đàn anh mà có thiết kế rất linh hoạt và nhỏ gọn. Sở hữu chiếc DJI Mavic Pro sẽ giúp bạn có được những khoảnh khắc tuyệt vời mà chắc chắn sẽ không gặp những khó khăn gì. Thiết bị đa năng, đáp ứng tốt các nhu cầu khác nhau của người dùng: quay phim, chụp hình chuyên nghiệp. Tuy nhiên để có được những bức ảnh đẹp hoàn hảo thì số tiền bạn bỏ ra là không dưới 2000$. Đây thực sự là số tiền không hề nhỏ, tuy nhiên nếu bạn đã quyết định lựa chọn sản phẩm này rồi thì Mavic Pro chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm bất ngờ.

Nên mua flycam giá rẻ nào hợp lý nhất? (Nguồn: cdn.nhanh.vn)

1.2 Thiết kế

Nói đến những điều bạn chưa biết về flycam DJI Mavic Pro thì đầu tiên phải kể đến: Về mặt thiết kế thì Flycam DJI Mavic Pro là dòng Flycam mới của DJI. Dòng này có kích thước nhỏ gọn và hướng đến nhóm khách hàng sử dụng để đi du lịch hoặc quay phim chuyên nghiệp với trang bị camera độ phân giải cao. Trên máy bay Flycam DJI Mavic Pro trang bị một loạt các cảm biến ToF cùng với sóng siêu âm, định vị GPS… Mavic tạo ra một bản đồ 3D, Mavic dựa vào bản đồ để tránh các vật cản, có thể giảm tối đa độ va chạm khi bay.

Mặt khác thì nhờ vào ứng dụng DJI Go thì bạn cũng tiện theo dõi trực tiếp các đoạn video từ camera của Mavic Pro truyền đến. bạn cũng có thể chia sẻ được ngay những khoảnh khắc đẹp và chỉnh sửa dễ dàng.

Thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay của Mavic Pro (Nguồn: techzones.vn)

1.3 Camera

Chiếc flycam này có thể quay phim 4K và Full HD 1080P. Mavic được trang bị cụm camera có góc quay rộng và chống rung 3 trụ. Vừa giúp chống rung lại có thể đem lại những đoạn video mượt. Camera được thiết kế có cảm biến 12MP và kích thước 1/2.3. Có thể chụp ảnh tĩnh 12MP (định dạng RAW DNG)

Ngoài khả năng có thể quay video 4K ra thì còn có rất nhiều tính năng thú vị trên chiếc camera của Mavic Pro. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể đề cập hết ở đây được. Hiện tại thì hãng DJI đã cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng DJI GO 4. Theo đó sẽ bổ sung thêm khả năng điều khiển camera cùng với việc ghi âm khi đang bay, nhất là không thể không kể đến tùy chọn lấy nét liên tục. Tất nhiên là điều này giúp bạn sẽ không còn vất vả lấy nét bằng cách nhấn vào nút phía sau như trước.

Camera 4K full HD của DJI Mavic Pro (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

1.4 Tính năng khác

DJI Go sẽ giúp bạn nhận được tất cả thông tin từ camera truyền về trong thời gian thực. Bạn cũng có thể điều chỉnh và thiết lập Mavic trên điện thoại. Mặt khác thì DJI Go sẽ cung cấp khả năng điều khiển iso giúp định dạng màn ảnh xuất ra. Bạn có thể chia sẻ hình ảnh ngay lập tức với ứng dụng DJI Go. Mavic có kích thước chỉ bằng 1/6 so với flycam Phantom 4 nhưng có thể bay lâu với pin dung lượng 3830mAh. Flycam Mavic Pro có thể bay tối đa 27 phút và với khoảng cách tối đa 13km.

Ngoài ra thì sản phẩm còn có Hệ thống truyền dẫn OcuSync. Công nghệ này gần như khắc phục hoàn toàn những nhược điểm các flycam cũ còn tồn đọng. Máy có thể tải video 4k ở khoảng cách xa. Ngoài ra thì Ocusync cũng hạn chế được độ trễ khi truyền tải tín hiệu với những cản trở từ môi trường như kính, tường… tốc độ download cũng tăng lên ngưỡng 40Mb/s.

1.5 Ưu và nhược điểm

DJI Mavic Pro có thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng hơn hẳn dòng Phantom, hoàn toàn có thể xếp gọn khi không sử dụng. Thiết bị bay liên tục 27 phút cùng tốc độ bay tối đa 65km/h. Mặt khác, máy còn trang bị bộ cảm biến va chạm giảm thiểu tối đa va chạm những vật thể khác. Mavic Pro được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của hãng từ trước tới nay, do vậy nó rất mạnh mẽ trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác. Sản phẩm xứng đáng để những ai ưa thích tốc độ và khám phá có thể thấy hài lòng.

Nhược điểm: Có thể nói, Mavic Pro thực sự là một chiếc drone tuyệt vời Tuy nhiên nó vẫn tồn tại nhược điểm đó là: Khi hãng bổ sung thêm bộ phụ kiện lồng bảo vệ cánh quạt mới cho Mavic Pro để tăng độ an toàn cho thiết bị khi bay. Những điều này làm cho tuổi thọ pin bị ảnh hưởng. Giá bán: Giá bán sản phẩm này trên thị trường giao động trong khoản: 22,500,000đ

DJI Mavic Pro gọn và linh hoạt hơn so với dòng DJI Phantom (Nguồn: flycam24h.com)

2. Đánh giá Flycam JJRC H37 ELFIE có nên mua không

2.1 Tổng quan

Trên thị trường mới đây xuất hiện thêm một dòng sản phẩm mới về Flycam đó chính là chiếc Flycam JJRC H37 có kiểu dáng, mẫu mã và tính năng vượt trội. Vậy có nên mua flycam giá rẻ như JJRC H37 ELFIE? Hoặc câu hỏi: Với người mới chơi thì H37 ổn không? Có thể trả lời là khá ổn bởi thiết bị có các chức năng được thiết kế dành cho người chơi mới.

2.2 Thiết kế

Về mặt thiết kế thì Flycam JJRC H37 có thiết kế được đánh giá là khá nhỏ gọn khi mà phần cánh quạt và 4 chân của máy bay có thể gập được. Cho nên bạn có thể để chiếc flycam này trong túi đem đi rất dễ dàng như một chiếc smartphone vậy.

Nên mua flycam loại nào? Flycam JJRC H37 hay Flycam DJI Mavic Pro (Nguồn: cdn-chiaki.megaads.vn)

2.3 Camera

Có thể nói chiếc Flycam JJRC H37 có nhiều tính năng nổi bật và giá lại còn rẻ. Chiếc flycam này được trang bị camera HD tích hợp giúp người dùng có thể ghi lại video FPV hay chụp ảnh ở trên không. Bạn cũng có thể sử dụng JJRC H37 để selfie khá thú vị. Một điểm đáng chú ý đó chính là chiếc camera này có thể điều chỉnh góc lên xuống được.

Góc quay linh hoạt là điểm mạnh của JJRC H37 ELFIE (Nguồn: amazon.com)

2.4 Tính năng khác

Chiếc Flycam JJRC H37 còn có khả năng truyền tải trực tiếp hình ảnh thời gian thực đến chiếc smartphone của bạn khi có wifi đặc biệt cho chính chiếc máy bay này phát ra.

Một trong những tính năng nổi bật và đáng kể đến của Flycam JJRC H37 đó là có chế độ headless mode (chế độ không đầu). Nếu người dùng không quan tâm đến hướng máy bay nhưng vẫn muốn điều khiển đúng theo ý muốn thì tính năng này sẽ giúp bạn. Bên cạnh đó, thiết bị Flycam JJRC còn tích hợp chế độ nhào lộn 360 độ vô cùng đẹp mắt.

2.5 Ưu và nhược điểm

Ưu điểm: Có thể điều chỉnh góc lên xuống được; Thiết kế nhỏ gọn nên dễ dàng mang theo điều này rất ghi điểm với người dùng, đồng thời dễ dàng điều khiển qua app điện thoại… Nhược điểm: Thật không may khi sản phẩm này do khá rẻ nên hiệu suất và tính năng của máy kém. Nó chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người dùng chứ chưa mang lại cảm giác thỏa thích và trải nghiệm thiết thực. Giá bán: Flycam JJRC H37 đang được bán với giá giao động khoảng 850,000 VNĐ

JJRC H37 ELFIE thực sự nhỏ gọn nhưng hiệu suất chưa tốt (Nguồn: i.ytimg.com)

3. Nên chọn Flycam nào?

Nên mua flycam nào trong hai sản phẩm trên? Tùy vào nhu cầu cá nhân của bạn mà chọn chiếc Flycam DJI Mavic Pro hay Flycam JJRC H37. Nếu bạn sử dụng với mục đích đi du lịch thì nên trang bị camera độ phân giải cao thì nên chọn Flycam DJI Mavic Pro. Bởi dòng này có kích thước nhỏ gọn, có thể gấp bỏ vào balo, rất tiện cho di chuyển.

Bạn nên chọn Mavic Pro nếu muốn có những shot hình chất lượng (Nguồn: tinhte.cdnforo.com)

Chiếc Flycam JJRC H37 khi tung ra thị trường đã tạo ra khá nhiều làn sóng bởi thiết bị nhìn rất giống với chiếc Flycam Zerotech Dobby, chính điều đó tạo sự quan tâm của nhiều người.

Tuy vậy, H37 cũng là một sản phẩm đáng mua bởi nó cũng mang rất nhiều tiện ích, thiết kế đẹp và tiện dụng không kém gì chiếc Flycam DJI Mavic Pro. Bởi có thể mang lại sự tiện dụng cho người dùng. Do vậy đây cũng là một sản phẩm đáng mua khi mà giá của nó nhỏ hơn rất nhiều Flycam DJI Mavic Pro

JJRC H37 ELFIE chỉ lớn bằng 1 chiếc smart phone (Nguồn: i.ytimg.com)

Mỗi chiếc Flycam ở một tầm giá khác nhau do vậy rất khó để có thể so sánh hai sản phẩm. Tùy vào khả năng kinh tế của mỗi người, tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người mà lựa chọn sản phẩm cho phù hợp.

Nên mua flycam nào? Khám phá ưu nhược điểm để tìm thiết bị phù hợp (Nguồn: flycamsaigon.com)

Xin nhắc lại rằng nếu bạn là người thích trải nghiệm những cảm giác thực sự ấn tượng bởi những video, bức ảnh với thiết kế ấn tượng và chế độ hiển thị sắc nét, tính bền bỉ cao. Thì bạn chắc chắn nên lựa chọn Flycam DJI Mavic Pro. Còn nếu bạn không có điều kiện kinh tế nhưng vẫn muốn lưu giữ những khoảnh khắc, những video ý nghĩa khi đi du lịch, tham quan… thì lựa chọn H37 cũng là rất hợp lý.

Vậy là với những đánh giá khách quan về Flycam DJI Mavic Pro và Flycam JJRC H37. Chắc hẳn bạn đã có những kiến thức nhất định từ đó có sự quyết định đúng đắn trả lời cho câu hỏi nên mua flycam nào tốt nhất pin trâu? Đừng băn khoăn, hãy nhanh tay đặt mua online chiếc Flycam nhỏ gọn quay nét dễ điều khiển giá tầm trung phù hợp nhất để có được người bạn hành trình thú vị trên mỗi chặng đường khám phá và trải nghiệm.