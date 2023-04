Nên mua iPhone hay iPad? So sánh tính năng, giá, pin, cấu hình, camera

iPhone 7 Plus 32GB

Các sản phẩm iPhone và iPad Air đều đã từng làm mưa làm gió trong khoảng thời gian vừa mới tung ra thị trường. Vậy ở thời điểm hiện tại cho đến năm 2019 thì việc lựa chọn nên mua iPhone hay iPad Air 2 loại nào sẽ phù hợp hơn? Tham khảo bài viết sau để nhận thêm thông tin hữu ích nhé.



1. Đánh giá iPad Air 2 sau 5 năm ra mắt

1.1 Đánh giá iPad Air 2 16GB

Dung lượng

iPad Air có dung lượng 16GB, thiết kế sang trọng, nhỏ gọn và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Thiết kế của sản phẩm

Về thiết kế thì siêu phẩm công nghệ của ông trùm Apple mô phỏng đường nét cong vút như iPod Touch, viền kim loại ôm trọn thân máy. Đặc biệt, máy có vẻ ngoài cực mỏng hơn, nhẹ hơn, cầm sản phẩm được chắc chắn hơn, tránh làm rơi do độ trơn của sản phẩm.

Bên cạnh đó, Apple lại lựa chọn màn hình mỏng hơn chỉ 6.1mm. Để đưa ra lựa chọn này hãng đã phải hy sinh nút gạt xoay màn hình và bổ sung nút ảo Action Center. Mặc dù cảm giác khi cầm trên tay và thao tác bằng tay khác trên iPad Air 2 không mượt mà bằng iPhone nhưng với thiết kế mỏng hơn cũng tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Màn hình

So với iPad Air 3, iPad Air 4 thì iPad Air 2 có màn hình tối hơn khoảng 10%. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình sử dụng. iPad Air 2 được phủ lớp nhôm kim loại chống chói mà Apple cho là tốt nhất trên thị trường. Nên dưới môi trường ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp thì iPad Air 2 dễ nhìn hơn hẳn. Không chỉ vậy, nhà Táo đã áp dụng công nghệ chế tạo iPhone vào iPad. Vì vậy, giữa hai sản phẩm không có độ chênh là bao. Do đó băn khoăn nên mua iPhone hay iPad cho những ai không rành công nghệ đang là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra.

Cấu hình

iPad Air 2 dùng A8X có 3 nhân thay vì 2 nhân như iPhone 6. iPad Air 2 có RAM 2GB nên Safari còn trống hơn khiến cho việc chơi game trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Với Hệ điều hành đa nhân thì iPad Air 2 có cấu hình mạnh hơn hẳn các thiết bị khác ở thời điểm hiện tại.

Camera

Apple đã nâng cấp hệ thống máy ảnh tích hợp bằng cách sử dụng một bộ cảm biến 8MP, camera trước độ phân giải 1.2 MP, có khả năng chụp ảnh 3264 x 2448 px và quay video Full HD 1080p. Tuy nhiên, máy có một điểm trừ là không có đèn flash khiến cho việc chụp ảnh trong điều kiện thiếu ánh sáng trở nên khó khăn.

Thời lượng Pin

Pin của iPad Air 2 chỉ đạt 7340mAh có thể sử dụng hỗn hợp được hơn 8 tiếng. Do nhờ vào thiết kế màn hình mới giảm thiểu tiêu hao năng lượng giúp tiết kiệm được pin trong quá trình sử dụng.

Giá tiền

Mặc dù có mức giá cao hơn so với những thế hệ trước đó khá nhiều nhưng sẽ không là quá đáng khi đánh giá iPad 2 có những ưu điểm nổi bật chú ý và có thể nói rằng đây là một sản phẩm rất lý tưởng để sở hữu.

1.2 Đánh giá iPad Air 2 Cellular 128GB

Thiết kế

Máy có thiết kế khá tỉ mỉ, các chi tiết được cẩn thận gia công. Với 3 màu sắc nổi bật bạn có thể chọn lựa đó là màu xám, bạc và sắc vàng đồng sang trọng, thích hợp với các cô nàng vừa yêu công nghệ kết hợp thời trang. Đồng thời, kết hợp cùng độ mỏng nhẹ của máy và mặt lưng được làm hơi cong giúp hạn chế bị cấn tay, tạo sự thoải mái khi cầm thao tác.

Màn hình

Màn hình của máy được thiết kế với độ rộng khoảng 9,7 inch kết hợp với công nghệ retina khiến cho máy có độ hiển thị cao hơn. Chất độ hình ảnh sắc nét cùng màu sáng tươi mới là điểm cộng dành cho máy. Đây là một trong những lí do quan trọng nhất bạn nên chọn mua dòng sản phẩm iPad Air 2 này.

Cấu hình

Với việc sử dụng chip xử lý A8X giúp cho máy có hiệu năng xử lý tốt hơn. Ram của sản phẩm cũng được Apple quan tâm nâng cấp lên thành 2GB khiến cho việc chuyển đổi các ứng dụng mà bạn đang sử dụng trở nên mượt mà hơn.

Camera

Camera chính với độ phân giải lên đến 8MP cùng camera phụ là 1,2MP, trải nghiệm tính năng chụp ảnh diễn ra dễ dàng, sống động hơn. Bạn có thể lưu trọn các khoảnh khắc trong cuộc sống với 2 chiếc Camera thần kỳ này.

Thời lượng Pin

Với việc sở hữu dung lượng Pin khá lớn, lên đến khoảng 7300mAh, tương đối cao so với các dòng sản phẩm cùng loại, giúp cho việc trải nghiệm các ứng dụng của bạn diễn ra thú vị hơn. Hơn hết, bạn không phải lo đang chơi mà bị hết pin giữa chừng.

Giá tiền

Dù cho mức giá có hơi cao hơn so với dòng sản phẩm thế hệ trước của Apple, tuy nhiên với những tính năng và hiệu suất mà nó mang lại thì cũng tương đối xứng đáng với giá tiền. Với những điểm sáng nêu trên, nên mua iPad 2 thiết kế đẹp và cấu hình mạnh là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những tín đồ công nghệ.

2. Người dùng cần gì bên trong thiết bị công nghệ của mình năm 2019

Thiết kế

Thiết kế “màn hình vô cực” đang là xu hướng hot của những mẫu điện thoại thông minh tràn viền thế hệ mới. Dự đoán iPhone trong năm 2019 sắp tới hứa hẹn sẽ có một thiết kế mới mẻ hơn rất nhiều. Có nhiều dự đoán cho rằng trong tương lai Logo của Apple có thể có màu khác với phần còn lại của iPhone. Ngoài ra, màn hình của các sản phẩm sắp tới đây cũng sử dụng màn hình OLED giống iPhone X.

Cấu hình

Có nhiều nguồn tin cho rằng năm 2019 iPhone sẽ khai thác triệt để các chức năng liên quan đến tăng cường thực tế ảo AR và cảm biến 3D cho điện thoại. Điều đó đồng nghĩa với việc tiêu hao nhiều điện năng hơn do vậy nhu cầu về dung lượng pin cũng là điều đáng quan tâm năm 2019.

Thời lượng Pin

Nhu cầu sử dụng ngày càng cao đòi hỏi các sản phẩm về công nghệ phải có dung lượng cao. Vì thế mà trong năm 2019 tới đây các nhà sản xuất cần phải thiết kế cho sản phẩm của mình có dung lượng có thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.

Tính tiện dụng

Dù mua iPhone hay iPad thì chúng đều phải có tính năng tiện dụng cho người sử dụng. Mọi người đều muốn có thể nắm bắt mọi thông tin trong lòng bàn tay do vậy tính tiện dụng cũng cần được ưu tiên hơn cả.

3. Nên mua iPhone hay iPad mini, iPad Pro thay cho iPad Air 2 năm 2019

Nên mua iPhone hay có nên mua iPad với vô vàn lý do đang là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Thực tế là iPad 2 là rất phổ biến, nhưng iPad 2 là mô hình lâu đời thứ hai của máy tính bảng của Apple. Quan trọng hơn, nó không thể chạy iOS 10 trở lên. Kết quả, máy sẽ không nhận được các tính năng hiện đại khác và chắc chắn sẽ chạy chậm so với các thế hệ model đời mới hơn.

iPad Mini và iPad 3 đều dùng chung chipset cơ bản với iPad 2. iPad 3 có bộ xử lý đồ họa nhanh hơn để cấp nguồn cho Retina Display, nhưng đối với hầu hết các ứng dụng, nó chạy giống như iPad 2. Chipset đầu tiên Mini cũng giống như iPad 2. Giống như iPad 2, cả hai iPad này đều không thể chạy iOS 10 trở lên.

Các thế hệ thứ tư iPad thường được bán với giá khoảng $ 200. Điều này có nghĩa là cùng một mức giá như iPad Mini. iPad thế hệ thứ tư và iPad Mini 2 đều có khả năng chạy iOS 10 và cả hai đều đủ nhanh để các ứng dụng chạy mượt mà.

4. Gợi ý những dòng iPhone, iPad phù hợp với xu hướng công nghệ năm 2019

4.1. 5 dòng iPhone bạn nên cân nhắc 2019 thay cho iPad Air2

iPhone 7

Sở hữu chiếc iPhone 7 bo tròn đường viền kim loại, thiết kế sang trọng mang đến cho người dùng sự đẳng cấp. Bên cạnh đó iPhone 7 có khả năng chống nước giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Sự khác biệt rõ nhất so với các dòng sản phẩm trước là sự thay thế từ nút Home vật lý sang nút Home cảm ứng.

Màn hình iPhone 7 sử dụng màn hình Retina HD. Màn hình này có khả năng hiển thị dải màu rộng hơn, sáng hơn đến 25%.Máy được trang bị loa kép cung cấp âm thanh vòm stereo, Apple đã bỏ jack cắm 3.5mm thay bằng cổng Lightning cho phép truyền tải âm thanh kỹ thuật số tốt hơn.

Với truyền thống là sản phẩm có camera thuộc hàng top. Hình ảnh do máy mang lại có chất lượng tốt hơn hẳn nhiều sản phẩm cao cấp khác. Một điều khác so với các dòng cùng loại sử dụng zoom kỹ thuật số là khả năng zoom quang học 2X mà không làm giảm chất lượng ảnh.

Apple iPhone 8 64GB

​Như vậy, Apple cho ra mắt bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus với thiết kế tương tự sản phẩm tiền nhiệm, nâng cấp về cấu hình phần cứng và thêm tùy chọn màu sắc mới. Về thiết kế, sản phẩm không có nhiều thay đổi về phong cách thiết kế so với bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus ra mắt vào năm ngoái nhưng đã chuyển sang chất liệu kính. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên hai sản phẩm này chính là bộ vi xử lý nhanh hơn, trang bị màn hình True Tone và nâng cấp máy ảnh.

Cả hai sản phẩm sở hữu dòng chip mới nhất Apple A11 6 nhân. Ngoài ra còn có một GPU đồ họa mới tốc độ xử lý hình ảnh tăng 30%, dung lượng RAM 2GB và tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 32GB, 64GB và 128GB (như cũ). Ngoài ra, một nâng cấp đáng giá trên bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus chính là khả năng sạc không dây (wireless charging).

Camera trên iPhone 8 Plus cũng được cải tiến mạnh mẽ với cảm biến mới, khẩu độ của hai cảm biến trên cụm camera kép này lần lượt là f/1.8 và f/2.8. Camera kép trên iPhone 8 Plus có tính năng “Portrait Lighting” mới để điều chỉnh độ sáng trên bức ảnh chân dung.

iPhone 7 32GB

Với việc nâng cấp camera kép và khả năng chống bụi, chống nước đạt chuẩn IP68 cùng cấu hình cực khủng đã khiến iPhone 7 Plus của hãng Apple lại nổi đình nổi đám. Máy tích hợp chip xử lý A10 Fusion 4 nhân, RAM 3GB cùng hệ điều hành iOS 10 cho phép iPhone vận hành máy nhẹ nhàng, với nhiều tính năng thú vị. Vì thế, iPhone 7 cấu hình mạnh, giao diện mượt mà khiến những ai thích chơi game trên di động sẽ phải hài lòng.

Màn hình lớn, hiệu năng tốt, camera chụp ảnh đẹp… Hầu hết trên iPhone 6S Plus 32 GB có đầy đủ yếu tố của một chiếc điện thoại cao cấp. Do được làm từ hợp kim nhôm Series 7000 mà iPhone 6S Plus có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra khi máy chịu tác động ngoại lực.

iPhone 6s Plus 32GB

Những nâng cấp trên smartphone đáng mua mới của Apple được dự đoán gồm màn hình Force Touch, camera mới độ phân giải 12 megapixel hỗ trợ quay video 4K, máy ảnh trước chụp selfie đẹp hơn, hình nền động, chip Apple A9, RAM 2GB, và mạng LTE tốc độ cao. Ngoài bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus gần như chắc chắn sẽ xuất hiện, giới công nghệ còn chờ đón nhiều sản phẩm khác như iPad Pro màn hình 12,9 inch, Apple TV thế hệ mới, cũng như bắt đầu cho tải về iOS 9, OS X El Capitan và watchOS 2.

iPhone 7 Plus 32GB

iPhone 7 Plus 32GB ra mắt vào ngày 7/9 vừa qua với bề ngoài không có sự khác biệt nhiều so với iPhone 6 và iPhone 6S. Tuy nhiên iPhone 7 Plus 32GB sở hữu những cải tiến sáng giá ở hiệu năng, camera kép, pin và 1 số tính năng hữu ích khác.

Về cấu hình nó sở hữu chip xử lý A10 Fusion có tốc độ xử lý nhanh hơn 40% so với chip A9 và gấp đôi so với A8 nhưng mức điện năng lại tiết kiệm hơn. Ngoài ra, máy được trang bị RAM 2GB, hoạt động trên nền hệ điều hành iOS 10 cùng với 1 không gian lưu trữ 32GB. Như các dòng iPhone khác máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Thời lượng pin của máy cao hơn 2h so với iPhone 6S.

4.2 3 dòng iPad dành cho bạn năm 2019

iPad Pro 10.5 inch Wifi 64GB

Sản phẩm có thiết kế mỏng nhưng kích thước màn hình lại lớn đem lại cho người dùng những trải nghiệm sống động, sắc nét và không kém phần tiện dụng. iPad Pro 10.5 inch sở hữu chip 6 nhân Apple A10X nên cấu hình của nó cực mạnh nhưng vẫn tiết kiệm pin mức tối đa.

Sản phẩm sở hữu Ram 4GB và bộ nhớ trong 64GB nên các ứng dụng có thể chạy một cách mượt mà. iPad Pro 10.5 inch được trang bị camera đẳng cấp với độ phân giải 12MP, camera trước 7MP. Ngoài ra sản phẩm có dung lượng pin lớn có thể sử dụng trong vòng 10h. Nếu bạn yêu thích sản phẩm có màn hình và cấu hình lớn thì iPad Pro pin siêu lì là dành cho bạn.

iPad 6th wifi Cellular 128GB

Dung lượng của iPad 6th lên tới 128GB giúp người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu. Apple sử dụng chip xử lý như trên iPhone 7 và 7plus có tốc độ xử lý lên đến 2.34 GHz. Màn hình 9.7 inch cùng với Ram 2GB. Sản phẩm này đem đến cho người dùng sự trải nghiệm chân thực và sắc nét của hình ảnh.

iPad Air 2 wifi Cellular 128GB

Sản phẩm ra mắt với 3 màu chủ đạo là bạc, vàng đồng và màu xám. Có thể thấy đây là một thiết kế sang trọng, mỏng và nhẹ và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với dung lượng lớn bạn có thể thoải mái cài đặt Game và ứng dụng. Màn hình lớn 9.7 inch, công nghệ Retina cho hình ảnh sắc nét và màu sắc chân thực.

Sự khác biệt lớn nhất của iPad Air 2 với các iPad Air đời đầu chính là cảm biến vân tay. Để thiết lập dấu vân tay, bạn làm theo các bước sau, bạn vào Cài đặt > Touch ID và bảo mật > Thêm dấu vân tay. Ngoài ra sản phẩm có khả năng kết nối 4G tốc độ cao giúp bạn thỏa sức lướt web một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn,

Lựa chọn sản phẩm công nghệ luôn khiến người dùng đau đầu vì cần lựa chọn sao cho phù hợp với túi tiền của mình. Ngoài ra các sản phẩm đó lại phải đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. Hy vọng bài tổng hợp trên giúp bạn có nhiều hiểu biết hơn về sản phẩm và có thể lựa chọn nên mua iPhone hay iPad trong năm 2019.