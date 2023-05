Nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh Kuku Arau Daddy Wesser Pigeon

Da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nên chọn nước giặt an toàn, không chứa các chất gây mẫn cảm là rất quan trọng. Vậy thì nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh? Tham khảo bài viết sau để chọn được nước giặt phù hợp với con yêu nhé.



1. Nước giặt xả Mamamy

Nước giặt xả Mamamy Blooming thiên nhiên mang hương thơm dịu nhẹ của hương hoa cây cỏ.Mùi hương của loại nước giặt xả này nhẹ nhàng, rất dễ chịu và không bám lại quá lâu trên áo quần bé. Loại nước giặt xả này được rất nhiều bà mẹ lựa chọn để giặt áo quần cho bé bởi ngoài hương thơm dễ chịu thì nó còn rất an toàn cho làn da bé.

Nước giặt xả Mamamy không sử dụng các chất hóa học có thể gây kích ứng da như Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate, cũng không chứa các chất lưu hương dễ gây dị ứng cho da nên rất an toàn. Với những thành phần là các hợp chất lành tính, được chiết xuất từ thiên nhiên, nước giặt xả Mamamy mang đến cho bé một hương thơm dịu nhẹ, giúp áo quần bé luôn mềm mại và an toàn.

Nước giặt xả Mamamy Blooming 800ml có giá khoảng 134.000đ.

Nước giặt xả Mamamy Blooming (Nguồn: youtube.com )

2. Nước giặt Arau cho bé

Nước giặt Arau Baby được chiết xuất từ các thảo mộc tự nhiên, với thành phần là các tinh dầu quý giá như bạc hà, oải hương và lô hội. Loại nước giặt này không chỉ có khả năng làm sạch áo quần của bé, mà nó còn có hương thơm rất dễ chịu, nhẹ nhàng, giúp sợi vải luôn mềm mại và sạch sẽ.

Điểm đặc biệt khiến nhiều bà mẹ tin dùng Arau Baby thay vì các loại nước giặt khác là vì loại xà phòng này không chứa các chất tổng hợp giúp tẩy trắng, lưu hương, tạo mùi độc hại, gây kích ứng cho làn da nhạy cảm. Nước giặt Arau Baby lành tính, thích hợp cho làn da nhạy cảm, có khả năng giặt sạch mọi loại vải, để lại trên áo quần hương thơm nhẹ nhàng, và rất an toàn cho làn da của trẻ nhỏ.

Nước giặt Arau Baby 800ml có giá khoảng 270.000đ.

Nước giặt Arau cho bé (Nguồn: bibomart.com.vn)

3. Nước giặt quần áo cho bé Putto

Putto Houzz là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất và phân phối các loại nước vệ sinh, giặt rửa và bình sữa cho trẻ nhỏ. Là thương hiệu chuyên cung cấp sản phẩm cho trẻ nhỏ nên nước giặt quần áo Putto Houzz rất an toàn với trẻ nhỏ, được chiết xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, không chứa các hợp chất tẩy rửa và tạo mùi, giúp áo quần bé luôn mềm mại, sạch sẽ, ngăn ngừa các loại vi khuẩn, bụi bẩn, bảo vệ làn da bé.

Mặc dù được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, rất lành tính nhưng nước giặt quần áo Putto lại có khả năng kháng khuẩn rất tốt, giúp áo quần của bé luôn sạch sẽ và thơm mát.

Nước Giặt Quần Áo Putto Houzz (1200ml) khoảng tầm 330.000đ.

Nước Giặt Quần Áo Putto Houzz (Nguồn: fna.fbcdn.net)

4. Nước giặt xả Sun Baby cho bé

Nếu bạn vẫn chưa biết nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh thì SunBaby là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Nước giặt xả Sunbaby là dòng sản phẩm được rất nhiều bà mẹ lựa chọn để giặt rửa áo quần cho bé. Nhờ được sản xuất bởi công thức đặc biệt có khả năng đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu, tiêu diệt vi khuẩn, an toàn cho làn da của bé, không gây dị ứng cho da. giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu mà không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé.

Nước giặt xả Sunbaby có độ pH đạt chuẩn từ 5-6, không chứa các chất tổng hợp gây hại nên rất an toàn cho làn da và vải. Nước giặt có hương thơm thảo mộc rất dịu nhẹ, giúp áo quần có mùi thơm rất đặc biệt, sợi vải luôn mềm mịn, an toàn cho làm da của trẻ nhỏ.

Nước giặt xả Sun Baby hương thảo mộc 1000ml khoảng 90,000đ.

Nước giặt xả Sunbaby cho bé (Nguồn: sunbaby.shop)

5. Nước giặt quần áo cho trẻ da nhạy cảm Enfant

Enfant là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu chuyên sản xuất và phân phối quần áo và các sản phẩm tắm gội vệ sinh cho trẻ nhỏ từ lâu đời tại Thái Lan. Tất cả sản phẩm Enfant không riêng gì nước giặt đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, nên rất an toàn cho trẻ nhỏ.

Nước giặt quần áo cho trẻ sơ sinh và da nhạy cảm Enfant Extra Care có thành phần chiết xuất từ các loại thảo mộc thiên nhiên, không chỉ có hương thơm đặc biệt mà nó còn có khả năng đánh bật các vết bẩn cứng đầu, giúp áo quần luôn sạch sẽ và mềm mịn, an toàn cho sức khỏe và làn da của trẻ nhỏ.

Nước giặt quần áo cho trẻ sơ sinh và da nhạy cảm Enfant Extra Care 700ml tầm khoảng 140.000đ.

Nước giặt Enfant (Nguồn: adayroi.com)

6. Nước giặt Daddy cho bé

Dung dịch giặt xả quần áo em bé Daddy có khả năng đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu, giúp áo quần luôn sạch sẽ, thơm mát và mềm mại mà rất an toàn cho trẻ nhỏ. Nhờ được sản xuất trên công nghệ hiện đại, thành phần được chiết xuất từ các loại thảo mộc thiên nhiên, độ PH trung tính và không chứa các chất độc hại nên tuyệt đối an toàn cho làn da của bé.

Sử dụng dung dịch giặt xả quần áo em bé Daddy các mẹ sẽ cảm nhận được áo quần của bé luôn có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, vải vóc luôn mềm mại, an toàn cho làn da và sức khỏe của trẻ.

Dung dịch giặt xả quần áo em bé Daddy 900ml tầm khoảng 190.000đ.

Dung dịch giặt xả quần áo em bé Daddy (Nguồn: shoptretho.com.vn)

7. Nước giặt Pigeon cho bé

Pigeon là thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản chuyên cũng cung cấp sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các sản phẩm của Pigeon rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Nước giặt Pigeon là một trong những loại nước giặt rất được nhiều bà mẹ lựa chọn để giặt rửa áo quần cho bé. Loại nước giặt này không màu không mùi, được chiết xuất từ thiên nhiên, có khả năng loại bỏ mọi vết bẩn, giúp quần áo sạch đẹp như mới và rất mềm mại. Nhờ không chứa các hợp chất hóa học nên mua nước giặt Pigeon rất an toàn cho sức khỏe và làn da của trẻ nhỏ.

Nước giặt đậm đặc Pigeon Act’z (Túi 2,1kg) tầm khoảng 195.000đ.

Nước giặt Pigeon cho bé (Nguồn: bibomart.net)

8. Nước giặt xả Omo cho da nhạy cảm của bé

Nước giặt xả Omo cho da nhạy cảm của bé có khả năng xoáy tan mọi vết bẩn cứng đầu nhờ công thức tác động pH, có hương thơm tự nhiên và rất an toàn cho da nhạy cảm như da em bé, sản phẩm đã được Bệnh viện Da liễu Trung Ương chứng nhận. Sản phẩm có thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên nên rất lành tính, hoàn toàn không chứa các hợp chất hóa học độc hại nên các mẹ có thể yên tâm sử dụng để giặt rửa áo quần cho bé.

Nước giặt xả OMO sẽ giúp áo quần của bé luôn thơm tho, sạch mới và an toàn đối với trẻ nhỏ. Nếu bạn vẫn chưa biết nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh thì OMO là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nước giặt xả Omo cho da nhạy cảm của bé 2,4 kg tầm khoảng 140.000đ.

Nước giặt xả Omo cho bé (Nguồn: hstatic.net)

9. Nước giặt xả Purex

Purex là một thương hiệu nước giặt rửa nổi tiếng và rất được ưa chuộng tại Mỹ. Đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn của Hoa Kỳ, nước giặt giúp áo quần bé luôn sạch sẽ, mềm mịn, có hương thơm dịu nhẹ và rất an toàn với làn da của bé. Nhờ ứng dụng công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, sản phẩm có khả năng loại bỏ mọi vi khuẩn, vết bẩn, giữ áo quần luôn thơm mát, sạch sẽ. Ngoài ra nhờ được chiết xuất từ thành phần tự nhiên, không chứa các hóa chất độc hại nên rất an toàn cho làn da của bé.

Nước giặt xả Purex 1.47t tầm khoảng 110.000 đến 150.000đ.

Nước giặt xả Purex (Nguồn: websosanh.vn)

10. Nước giặt Wesser cho bé

Wesser là thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé rất nổi tiếng tại Hàn. Các sản phẩm của Wesser luôn được đánh giá cao về chất lượng, được khách hàng khắp mọi nơi tin dùng, rất an toàn cho sức khỏe.

Nước giặt xả Wesser cũng vậy, thành phần chiết xuất từ tự nhiên, không chứa các hợp chất hóa học nên rất lành tính, an toàn với làn da của trẻ nhỏ. Sản phẩm có mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu quế, giúp áo quần luôn mát mát, loại bỏ được mọi bụi bẩn và mùi hôi, áo quần của bé luôn mềm mại, thơm tho và rất an toàn.

Nước giặt xả Wesser bình 1,8 lít có giá tầm khoảng 195.000đ.

Nước giặt Wesser cho bé (Nguồn: bibomart.com.vn)

11. Nước giặt cho trẻ sơ sinh Kodomo

Nước giặt cho trẻ Kodomo là sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, đây là một thương hiệu nổi tiếng và rất được ưa chuộng ở Thái Lan và khắp mọi nơi. Nước giặt cho trẻ Kodomo được các bà mẹ Việt tin tưởng lựa chọn, sản phẩm không chứa các hợp chất tạo màu, tạo mùi độc hại, thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bé.

Sử dụng nước giặt cho trẻ Kodomo áo quần của bé sẽ luôn mềm mịn, sạch sẽ, thơm mát và rất an toàn cho làn da bởi đây là sản phẩm dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuyệt đối an toàn.

Nước giặt quần áo cho bé chiết xuất dừa Kodomo 3 lít tầm khoảng 210.000đ.

Nước giặt cho bé Kodomo (Nguồn: conlatatca.vn)

12. Nước giặt xả KMOM

Nếu bạn vẫn chưa biết nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh thì K-MOM là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Nước giặt KMOM được sản xuất từ các nguyên liệu hữu cơ được chứng nhận USDA Organic, không chứa các hợp chất hóa học, rất an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Sản phẩm chứa các thành phần gồm tinh chất của các loại thảo mộc, có khả năng loại bỏ mọi chất bẩn, giúp áo quần giữ được hương thơm tự nhiên thoải mái, quần áo mềm mịn và thoáng mát. Là dòng sản phẩm hữu cơ nên nước giặt K-MOM an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây hại.

Nước giặt hữu cơ KMom (1700ml) tầm khoảng 260.000đ.

Nước giặt hữu cơ K-Mom (Nguồn: bibomart.com.vn)

13. Nước giặt xả quần áo Kiddi wash Pureen

Pureen là thương hiệu chuyên sản xuất các vật dụng chăm sóc mẹ và bé nổi tiếng bậc nhất tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Pureen luôn đảm bảo an toàn, phù hợp với sức khỏe của trẻ nhỏ, được chứng nhận của viện nghiên cứu Pure Laboratories. Nước giặt xả quần áo Pureen với thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên, có khả năng loại bỏ mọi vết bẩn, mang lại hương thơm nhẹ nhàng và sự mềm mại cho quần áo của bé mà không hề gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm luôn giữ quần áo của bé thơm mát, sạch sẽ, bảo vệ làn da của bé luôn an toàn và khỏe mạnh.

Nước giặt xả quần áo Kiddi wash Pureen 1000ml tầm khoảng 130.000đ.

Nước giặt xả Kiddi wash Pureen (Nguồn: marquis.vn)

14. Nước giặt Kuku cho bé

KuKu Duckbill là thương hiệu nổi tiếng kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các vật dụng chăm sóc trẻ nhỏ tại Đài Loan. Với sản phẩm nước giặt quần áo Kuku, các mẹ sẽ hoàn toàn hài lòng mà nó mang lại cho áo quần và sức khỏe của bé.

Là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ nên nước giặt KuKu không chứa các chất hóa học độc hại, chất tẩy rửa hay chất tạo mùi. Sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, có mùi hương nhẹ nhàng, an toàn tuyệt đối với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Nước giặt quần áo KuKu KU1029 – 1200ml có giá khoảng 129.000đ.

Nước giặt xả Chinoshio (Nguồn: chautamchobe.com)

15. Nước giặt xả Chinoshio

Chinoshio là thương hiệu chuyên sản xuất các sản tấm tấm gội, giặt rửa hàng đầu trên Thế Giới. Các sản phẩm của Chinoshio nói chung và nước giặt xả Chinoshio nói riêng luôn là sản phẩm được các bà mẹ ở khắp mọi nơi tin tưởng sử dụng bởi được chiết xuất từ 100% thành phần thiên nhiên rất an toàn cho trẻ em.

Nước giặt xả Chinoshio chứa các Carbonate và tinh dầu tự nhiên nên có khả năng làm sạch sâu, bảo vệ sợi vải mềm mại, giúp áo quần của bé luôn thơm tho, an toàn mới làn da mẫn cảm của trẻ nhỏ.

Nước Giặt Đồ Trẻ Em Chinoshio Mom’s Love Baby có giá tầm khoảng 190.000đ.

Nước giặt xả Chinoshio (Nguồn: adayroi.com)

Hiện nay thị trường có vô vàn loại nước giặt xả, để chọn được sản phẩm phù hợp và an toàn không hề đơn giản. Trên đây là các loại nước giặt xả chất lượng, an toàn cho trẻ nhỏ mà các mẹ có thể lựa chọn, giải đáp thắc mắc nên mua nước giặt nào cho bé sơ sinh thì an toàn, chất lượng.