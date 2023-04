Nghệ Nano Curcumin là gì? Tác dụng có ngừa ung thư? Giá bao nhiêu?

Nghệ Nano Curcumin được nhiều người nhắc đến hiện nay, bởi nó là sự kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên (nghệ) và công nghệ hiện đại (công nghệ Nano). Vậy nghệ Nano là gì, nó mang lại những tác dụng gì cho sức khỏe con người. Hãy cùng tìm hiểu trước khi sử dụng nhé.



1. Đánh giá nghệ Nano có tốt không?

1.1. Nghệ Nano là gì?

Nếu như tinh bột nghệ đã quá quen thuộc trong cuộc sống với nhiều công dụng như kháng khuẩn, chống virus, chống oxy hóa, chống viêm, cách giúp trẻ hóa khuôn mặt mà không cần phẫu thuật… Tuy nhiên, nhược điểm của tinh bột nghệ là khả năng hấp thụ của cơ thể không cao. Chính vì thế, nghệ Nano được nghiên cứu ra với kích thước nhỏ hơn nhiều lần tinh bột nghệ thông thường giúp tăng khả năng hấp thu và hòa tan trong máu.

Tinh nghệ Nano đã loại bỏ tạp chất, loại bỏ hoàn toàn thành phần dầu nghệ (lipit) để chiết xuất Curcumin giúp tăng khả năng hấp thụ của tinh nghệ Nano. Kết hợp với công nghệ hiện đại, an toàn CO2 siêu giới hạn mang lại tinh chất Nano có lợi cho sức khỏe.

Nghệ Nano thực tế có thể hiểu đơn giản là tinh bột nghệ với kích thước Nano. Nghệ Nano Curcumin khắc phục nhược điểm so với Curcumin nhờ khả năng hấp thụ lên tới 80%, khả năng hòa tan trong nước gấp 7.500 lần. Những nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, 2g nghệ Nano có tác dụng bằng 60g tinh bột nghệ tương đương 2kg nghệ tươi, 12 viên Curcumin.

1.2. Các ưu điểm nghệ Nano Curcumin

Hàm lượng dưỡng chất nhiều hơn tinh bột nghệ thông thường

Trong Nano Curcumin không có tạp chất của nghệ tươi, nguyên chất hơn chính vì thế chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Không những thế Nano Curcumin còn gây ức chế sao chép tế bào, hạn chế ung thư, có lợi cho các tế bào khỏe mạnh. Quá trình loại bỏ tạp chất giúp tinh bột nghệ giữ được những dưỡng chất cần thiết, không chứa lipit, dầu nghệ dễ hấp thụ trong máu.

Nếu như tinh bột nghệ chỉ có 5-10% Curcumin, thì trong Nano Curcumin chứa 80-90%, mang lại nhiều dưỡng chất hơn. Không những thế với kích thước siêu phân tử, tốt cho điều trị các bệnh dạ dày, viêm loét. Hàm lượng curcumin cũng được các nhà khoa học đánh giá cao về loại chất có triển vọng trong điều trị các bệnh nan y như viêm gan B, nhiễm HIV.

Thẩm thấu hòa tan tốt hơn

Tinh bột nghệ Nano Curcumin tốt cho sức khỏe có kích thước 30-100 nm nhỏ hơn nhiều lần so với các hạt Curcumin thông thường, đây là kích thước siêu nhỏ dễ hấp thu và thẩm thấu trong máu. Vì thế hiệu quả gấp nhiều lần so với tinh bột nghệ thường và 25 lần so với Curcumin. Từ đó tăng khả năng thẩm thấu và hòa tan trong nước hơn so với các loại tinh bột nghệ thông thường.

Tiết kiệm và hiệu quả hơn so với tinh bột nghệ thông thường

Chỉ với một lượng nhỏ Nano Curcumin đã có tác dụng gấp nhiều lần so với tinh bột nghệ có cùng khối lượng. Chính vì thế, thay vì phải sử dụng 12g tinh bột nghệ, 500mg Curcumin (khoảng 24 viên) thì bạn chỉ phải sử dụng 2-4 viên Nano Curcumin/ ngày với hiệu quả tương đương, hạn chế tạp chất và tiết kiệm tổng chi phí đáng kể. Hiệu quả hấp thu của nghệ Nano cũng được nhiều nghiên cứu chỉ ra nhanh chóng và hiệu quả hơn so với tinh bột nghệ thông thường.

2. Nghệ Nano có tác dụng gì?

2.1. Tác dụng cho da mặt

Đối với da mặt, nghệ Nano kết hợp với các sản phẩm chăm sóc da mặt chất lượng mang lại nhiều tác dụng tốt cho da như tái tạo tế bào da nhanh hơn, ngăn ngừa quá trình lão hóa của da mặt. Trong nghệ Nano có chứa các tinh chất trị nám, xóa mờ tàn nhang nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa có trong Nano Curcumin. Việc sử dụng tinh chất nghệ Nano thường xuyên giúp da mặt hạn chế các nếp nhăn, làm da tươi trẻ, đẹp lâu, chống mụn hiệu quả.

2.2. Tác dụng cho đường tiêu hóa

Nếu như người bị bệnh dạ dày dùng hàng chục kg tinh bột nghệ vẫn không thể khỏi bệnh bởi liều lượng Curcumin không nhiều thì Nano Curcumin mang lại giải pháp cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, đại tràng. Với lượng tinh chất Curcumin nhiều kết hợp với khả năng hấp thu tốt, Nano Curcumin chỉ cần sử dụng liều lượng hợp lý (2-4 viên/ ngày) sẽ hỗ trợ phòng và điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, tiêu hóa kém, chán ăn.

2.3. Tác dụng giảm Cholesterol trong máu

Nghệ Nano có tác dụng gì – loại tinh nghệ Nano luôn được mệnh danh là một vị thuốc quý, có lợi cho máu. Sử dụng Nano Curcumin giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế các bệnh về tim mạch và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa thành mạch. Bệnh nhân mắc cholesterol trong máu cao cũng nên thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng quát để biết tình trạng bệnh và điều trị kết hợp các phương pháp khác.

2.4. Tác dụng cho gan

Nghệ Nano còn có tác dụng bảo vệ gan toàn diện với cơ chế giải độc gan hiệu quả. Viên nghệ Nano Curcumin phòng chống và điều trị các bệnh liên quan đến gan gồm xơ gan, viêm gan, giải độc gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cấp tính.

Hợp chất curcumin có trong tinh chất Nano Curcumin có tác dụng làm chậm những tổn thương của gan, hạn chế các bệnh tấn công gan gây nguy hiểm cho gan – tạng lớn nhất, quan trọng trong cơ thể.

2.5. Tác dụng phòng ung thư

Nghệ Nano còn có tác dụng phòng ung thư hiệu quả. Tinh chất curcumin dạng Nano tăng miễn dịch cho cơ thể, hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Đặc biệt thích hợp với các bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng, phòng chống tiến triển thành khối u. Trong nghệ Nano có chứa tế bào T, NK tăng cường hệ miễn dịch, giảm bớt tác dụng phụ của quá trình xạ trị, hóa trị. Curcumin có tác dụng cho việc tiêu diệt các tế bào ung thư đột biến, chống lại sự phát triển của ung thư.

Ngoài ra, bạn nên đăng ký sử dụng dịch vụ sàng lọc ung thư chất lượng, thường xuyên để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

2.6. Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm

Nghệ Nano có tác dụng trong việc chống oxy hóa, chống viêm hiệu quả. Bởi trong nghệ Nano chứa curcumin tăng cường chức năng hệ miễn dịch, bồi bổ cơ thể. Từ đó giảm hiện tượng oxy hóa, giúp cơ thể trẻ hơn. Với khả năng trung hòa các tế bào gốc tự do, curcumin chống viêm, oxy hóa, cải thiện tình trạng cứng khớp, gặp vấn đề về hệ tiêu hóa.

3. Ai nên và không nên sử dụng Nano Curcumin

3.1. Đối tượng nên sử dụng nghệ Nano Curcumin

Nghệ Nano phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. Đặc biệt thích hợp với phụ nữ sau sinh giúp phục hồi nhanh hơn, người có làn da bị tổn thương, người muốn chăm sóc da, chống nếp nhăn. Nghệ Nano có tốt không, đảm bảo an toàn và phù hợp với người già, trẻ em biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, người muốn tăng cường hệ miễn dịch. Phù hợp với người bị bệnh ung thư, phòng ngừa ung thư với các dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, gan, dạ dày sớm. Không những thế, tinh nghệ Nano còn rất tốt với người bị bệnh viêm loét dạ dày, bệnh tá tràng, đại tràng, các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan.

3.2. Đối tượng không nên sử dụng

Trẻ em dưới 6 tuổi không nên dùng tinh nghệ Nano khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tinh nghệ Nano không phù hợp với phụ nữ có thai, đang muốn có thai và người mắc các bệnh về đông máu, trào ngược dạ dày và đang điều trị nhiều loại thuốc khác. Không phù hợp với bệnh nhân mắc bệnh sỏi mật, những người tiêu chảy, buồn nôn.

4. Nghệ Nano giá bao nhiêu?

Trên thị trường, nghệ Nano được phân phối bởi nhiều đơn vị khác nhau với mức giá dao động từ 300.000 – 800.000 đồng. Nghệ Nano giá bao nhiêu tùy thuộc vào loại thương hiệu, khối lượng sản phẩm.

Thông thường một liệu trình sử dụng Nano curcumin kéo dài 2-3 tháng cho một hộp sản phẩm, để mang lại hiệu quả tốt nhất bạn nên sử dụng trên 06 tháng.

5. Nghệ Nano mua ở đâu chất lượng tốt nhất?

Viên nghệ Nano Curcumin có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm nghệ Nano kém chất lượng, gây nguy hại khi sử dụng. Chính vì thế, chú ý nghệ Nano mua ở đâu cần chọn những nơi uy tín để đảm bảo hàng chất lượng.

Trên đây là một số thông tin về nghệ Nano đối với sức khỏe. Kết hợp với chế độ dinh dưỡng, tập luyện để có được sức khỏe tốt nhất.