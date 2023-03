Người mệt mỏi nên ăn uống gì? 17 món ăn ngon bổ chống suy nhược cơ thể

Cảm giác mệt mỏi và suy nhược sẽ dễ dàng được khắc phục nếu được điều trị đúng cách. Hãy cùng Blog Adayroi tìm hiểu xem người mệt mỏi nên ăn uống gì để nhanh chóng khỏe lại và gợi ý top 9 những món ăn tốt cho người suy nhược cơ thể nhé.



1. Khi mệt mỏi nên làm gì

1.1. Cân bằng lượng đường trong máu

Nếu bạn thường xuyên bị mệt mỏi và cảm thấy cơ thể bị suy nhược thì có thể lượng đường trong cơ thể đang không đủ. Vậy nên, việc bổ sung là vô cùng quan trọng để duy trì được năng lượng cho cả một ngày dài vui khoẻ. Tuy nhiên, trong quá trình ăn kiêng, cần phải chú ý đến lượng đường trong thực đơn vì có thể giảm nhưng cần phải đảm bảo có đủ năng lượng hoạt động để cơ thể khỏe mạnh và không bị suy nhược. Vậy mệt mỏi ăn gì cho khỏe? Câu trả lời là bạn chỉ cần uống một ly nước đường trắng tinh luyện hoặc các thực phẩm bổ sung lượng đường trong cơ thể là đủ.

Cân bằng lượng đường trong máu là cần thiết (Nguồn: baomoi.com)

1.2. Kiểm tra mức độ sắt trong cơ thể

Mệt mỏi đôi khi còn là những dấu hiệu của việc thiếu hụt vitamin hoặc các dưỡng chất khác trong cơ thể, cụ thể là do mức độ sắt thấp hoặc bị thiếu máu. Thiếu hàm lượng sắt trong cơ thể là rất phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi sinh sản. Nếu cơ thể đang cảm thấy bị mệt mỏi và suy nhược thì việc xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng sắt trong người là cần thiết. Nên chọn những món ăn được làm từ các loại thực phẩm có hàm lượng sắt cao như thịt gia cầm, thịt cá hay thịt đỏ,… hoặc chứa nhiều vitamin C. Bạn có thể đăng ký thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám tổng quát giá tốt để tiết kiệm chi phí và thăm khám nồng độ huyết sắc tố cần bổ sung.

1.3. Bổ sung Protein

Bằng cách thêm protein vào mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, sẽ giúp làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu nhằm đảm bảo năng lượng ổn định để duy trì các hoạt động trong cơ thể và các hoạt động thường ngày. Người mệt mỏi nên ăn uống gì để bổ sung đủ lượng protein trong ngày? Câu trả lời là những thực phẩm từ động vật hoặc thực vật giàu đạm: các loại hạt, mầm, đậu và đậu lăng hay các loại thịt tươi sống giàu protein.

Bổ sung protein cho cơ thể (Nguồn: vietnammoi.vn)

1.4. Bổ sung thực phẩm xanh

Bên cạnh protein và chất sắt cần thiết thì magie cũng là một dưỡng chất quan trọng không thể thiếu để cơ thể khỏe mạnh không bị suy nhược. Magie rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể cũng như giúp thư giãn, thả lỏng cơ thể và hỗ trợ giấc ngủ. Vì vậy việc tăng lượng rau xanh giàu vitamin, dưỡng chất và chất xơ vào trong các món ăn thường ngày để đảm bảo được hàm lượng magie có trong cơ thể là cần thiết.

1.5. Bổ sung Vitamin C

Lượng vitamin C đầy đủ trong cơ thể là rất quan trọng cho hệ thống tuyến thượng thận được khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa cảm giác mệt mỏi do căng thẳng thể chất và tinh thần. Vậy để bổ sung vitamin C thì người mệt mỏi nên ăn món gì? Những loại rau củ quả trong thực phẩm hằng ngày là lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên hãy nhớ rằng việc nấu các món ăn có thể làm hao hụt đáng kể lượng vitamin cần thiết. Do đó, hãy tăng cường các loại salad, một số loại trái cây và rau sống trong chế độ ăn hằng ngày của bản thân để đảm bảo có đủ vitamin C giúp cơ thể không bị suy nhược và mệt mỏi.

Bổ sung vitamin C và các loại thực phẩm xanh cho người mệt mỏi (Nguồn: nguoiduatin.vn)

1.6. Uống nhiều nước

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và suy nhược cũng là dấu hiệu cơ thể đang bị mất nước trầm trọng. Chính vì thế cần cung cấp đủ nước, cụ thể là 2 lít trong một ngày để đảm bảo luôn có đủ lượng nước cần thiết cho các hoạt động thường ngày. Bổ sung bằng các công thức detox bổ dưỡng, dễ làm hoặc các loại trái cây mọng nước: dưa hấu, dưa chuột và trái cây họ cam quýt.

Ngoài ra nếu cơ thể có đủ dưỡng chất, dinh dưỡng cho một ngày hoạt động mà bản thân vẫn thường xuyên cảm thấy suy nhược, mệt mỏi thì có thể bản thân đang mắc phải căn bệnh nào đó. Vì vậy bạn nên đến các trung tâm y tế hoặc bệnh viện uy tín để tiến hành quy trình kiểm tra tổng quát, tầm soát ung thư cho bản thân.

2. Người mệt mỏi nên ăn uống gì cho mau khỏe

2.1. Trái bơ

Khi cơ thể bị mệt mỏi thì bạn nên bổ sung cho cơ thể các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, bơ là một trong số đó. Trong bơ chứa lượng vitamin, khoáng chất và các chất béo tốt đủ năng lượng để cung cấp cho các hoạt động của cơ thể chúng ta trong nhiều giờ. Giúp ổn định lượng đường trong máu nhờ hàm lượng chất xơ cao. Một ly sinh tố bơ hoặc một dĩa bơ thái lát ăn kèm với trứng mỗi buổi sáng là một ý tưởng tuyệt vời giúp cơ thể khỏe mạnh.

Bơ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng (Nguồn: hellobacsi.com)

2.2. Dưa hấu

Mất nước khiến cơ thể cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Vì vậy ngoài việc uống nước hằng ngày thì bổ sung đủ nước cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm rau xanh và trái cây chứa nhiều nước là rất quan trọng. Với 90% là nước, dưa hấu được xem là loại trái cây giúp cung cấp nước tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, sử dụng các món ăn từ dưa hấu như: sinh tố dưa hấu, detox,.. sẽ giúp giảm tình trạng đau nhức cơ bắp nhờ các loại vitamin và chất chống oxy hoá.

Dưa hấu bổ sung nước cho cơ thể (Nguồn: cooky.vn)

2.3. Hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt sấy khô tuyệt vời với nguồn protein thực vật chất lượng cao, hàm lượng chất xơ dồi dào và các loại chất béo tốt cho cơ thể. Thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, chống mệt mỏi và suy nhược nhờ hàm lượng cao vitamin B và magie. Có thể thêm hạnh nhân vào các bữa sáng và các bữa ăn nhẹ để bổ sung thêm năng lượng cần thiết.

Hạnh nhân (Nguồn: trithuc.vn)

2.4. Cải xoăn

Người mệt mỏi nên ăn món gì là tốt, giúp cơ thể mau khỏe. Món ăn có chứa rau cải xoăn cung cấp năng lượng đầy đủ vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu và là nguồn chất sắt tuyệt vời giúp chuyển hóa oxy đến các mô và tế bào cần thiết để phát triển. Thay vì một tách cà phê thì một dĩa rau cải xoăn hoặc một ly sinh tố và bữa ăn nhẹ sẽ có lợi cho cơ thể rất nhiều. Bạn có thể an tâm khi mua các loại rau củ quả giàu vitamin tại Adayroi bởi tại đây luôn kiểm định chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đa dạng chủng loại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Gợi ý các món ăn đơn giản từ cải xoăn: cơm cá lóc cải xoăn, salad cải xoăn, sinh tố táo và cải xoăn,..

Cải xoăn giúp bổ sung năng lượng hiệu quả (Nguồn: hellobacsi.com)

2.5. Mật ong

Mật ong là một loại thực phẩm tự nhiên có hàm lượng vitamin B, axit amin cao, và chứa chất chống oxy hóa có tên là rutin. Đây chính là yếu tố hỗ trợ các mạch máu khỏe mạnh, cải thiện lưu thông và chống viêm. Một ly nước ấm và một thìa mật ong nguyên chất thơm ngon sẽ cung cấp cho những người bị suy nhược, mệt mỏi đủ năng lượng cho một ngày dài.

Mật ong (Nguồn: elleman.vn)

2.6. Chuối

Đây là loại trái cây chứa kali và một lượng chất xơ tốt, làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu, cung cấp một nguồn magie và vitamin B tuyệt vời. Hãy dùng chuối như một món tráng miệng sau bữa ăn để có lợi cho hệ tiêu hóa và bổ sung năng lượng. Bạn cần lưu ý rằng một quả chuối chín sẽ cung cấp năng lượng sẵn có ở dạng đường nhiều hơn so với một quả chuối chưa chín. Các loại trái cây tươi, ngon được cung cấp bởi VinMart và tin dùng bởi chất lượng, độ tươi ngon cùng nguồn gốc rõ ràng. Nhắc đến chuối thì chúng ta có rất nhiều món ngon như: cháo yến mạch chuối sữa tươi, bánh yến mạch, bánh bông lan chuối,…

Chuối chứa nhiều kali và chất xơ (Nguồn: giaoduc.net)

2.7. Cải bó xôi

Các món ăn có cải bó xôi như: cải bó xôi xào trứng, canh tôm cải bó xôi,.. có thể giúp cung cấp vitamin C và chất sắt giúp cho cơ thể có thể hoạt động mà không lo bị mệt mỏi và suy nhược.

Cải bó xôi cung cấp vitamin C và chất sắt cho cơ thể (Nguồn: happytrade.org)

Những món ăn chế biến từ cải bó xôi rất đa dạng, nhiều sự lựa chọn như: canh cải bó xôi nấu tôm, nước ép bó xôi, cháo cá hồi nấu cải bó xôi,…

2.8. Chà là

Bên cạnh hương vị ngọt ngào tuyệt vời thì chà là còn giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa và cung cấp năng lượng ngay lập tức. Trong chà là có chứa một lượng lớn canxi, phốt pho, maggie, kẽm và sắt. Có thể dùng chà là kèm với trái cây hoặc sử dụng để chế biến các loại sinh tố trong thực đơn hằng ngày của mình.

Chà là (Nguồn: hellobacsi.com)

2.9. Hạt chia

Dù chỉ là một loại hạt nhỏ bé nhưng hạt chia lại là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Hạt chia hấp thụ chất lỏng và có thể nở rộng gấp 10 lần kích thước của chúng trong dạ dày sau khi được tiêu hóa. Điều này giúp bạn cảm thấy no trong thời gian dài hơn. Chúng được đóng gói với chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, protein, chất béo và chất xơ. Có thể bổ sung hạt chia vào thực đơn mỗi ngày bằng các món như: nước hạt chia, sinh tố trộn hạt chia, bánh hạt chia,..

Hạt chia tuy nhỏ nhưng chứa nhiều năng lượng (Nguồn: yeutheduc.com)

2.10. Trứng

Người mệt mỏi nên ăn uống gì? Câu trả lời là trứng. Một quả trứng giàu protein và chất béo lành mạnh, kết hợp giữ cho cơ thể no lâu và cung cấp năng lượng duy trì suốt cả ngày. Trứng tươi ngon, sạch là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời của nhiều loại vitamin và khoáng chất, bao gồm sắt, choline, vitamin D và vitamin B-12. Trong đó lòng đỏ là phần bổ dưỡng nhất, chứa phần lớn các vitamin và khoáng chất của trứng. Các món ăn từ trứng cũng rất đa dạng và chế biến đơn giản nên bạn có thể thay đổi thực đơn của mình để không bị ngán. Những món ăn làm từ trứng rất đa dạng, có thể thay đổi thường xuyên mà không bị ngán như: cơm cuộn trứng, trứng ốp lết Nhật Bản, trứng chần, trứng khuấy.

Trứng có chứa protein và chất béo lành mạnh (Nguồn: bachhoaxanh.com)

2.11. Yến mạch

Khi nói đến ngũ cốc cung cấp năng lượng mà lại tốt cho sức khoẻ thì yến mạch chính là cái tên đứng đầu. Theo một nghiên cứu cho thấy những người ăn bữa sáng với yến mạch sẽ cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy sức sống cho ngày dài hơn. Một bữa sáng đơn giản theo kiểu Mỹ kết hợp giữa sữa tươi và yến mạch đầy đủ cho một ngày làm việc và học tập. Bạn sẽ luôn an tâm khi mua các loại ngũ cốc dinh dưỡng thơm ngon tại Adayroi vì tại đây, tất cả sản phẩm đều được kiểm định nguồn gốc, chất lượng một cách kỹ càng, nhập khẩu từ nhiều nước uy tín trên thế giới: Mỹ, Úc,…

Yến mạch (Nguồn: vtv1.vn)

2.12. Các loại hạt

Các loại hạt sấy khô ngon, dinh dưỡng là một món ăn nhẹ tuyệt vời giúp xua tan cảm giác mệt mỏi trong cơ thể. Các loại hạt có thể làm tăng cảm giác no cũng như duy trì mức năng lượng của bạn, vì chứa chất béo và protein lành mạnh để giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Các loại hạt giúp cân bằng lượng đường trong máu (Nguồn: trithucvn.net)

2.13. Cà ri

Cà ri là một loại gia vị có chứa hoạt chất có tên là curcumin có thể giúp cải thiện chức năng tinh thần và tăng mức năng lượng cho cơ thể. Các món ăn chế biến từ cà ri như: cà ri gà, sườn non muối cà ri sả chiên,..

2.14. Socola

Đối với người mệt mỏi nên ăn uống gì để khỏe lại nhanh chóng thì socola đen, vị ngọt đượm đắng sẽ là một loại thực phẩm tuyệt vời. Vì trong socola có chứa caffeine và đường giúp cơ thể tỉnh táo hơn và được bổ sung thêm lượng đường trong máu giúp cơ thể khỏe mạnh và không bị suy nhược.

Socola bổ sung thêm lượng đường trong máu (Nguồn: bachhoaxanh.com)

2.15. Quả mọng nước (việt quất, dâu tằm,…)

Theo một nghiên cứu cho thấy rằng các loại quả mọng nước như dâu tằm, việt quất có thể giúp cải thiện hiệu suất vận động cũng như giúp tăng cường trí nhớ. Chúng cung cấp năng lượng lành mạnh và hiệu quả cho cơ thể mà không có quá nhiều đường.

2.16. Cá hồi

Trong cá hồi có chứa một lượng protein khổng lồ cần thiết để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng năng lượng, các axit béo trong cá hồi có thể làm giảm viêm và giảm mệt mỏi.

Những món ăn từ cá hồi mà những bà nội trợ có thể dễ dàng chế biến như: cá hồi sốt cà chua, cá hồi sốt tiêu chanh, Salad cá hồi trộn rau củ, cá hồi nướng mật ong, cá hồi kho tiêu, đầu cá hồi nấu canh.

Cá hồi có chứa một lượng protein khổng lồ (Nguồn: cooky.vn)

2.17. Uống nhiều nước lọc

Cơ thể cần một lượng nước khá nhiều để duy trì cho các hoạt động thường ngày. Mất nước có thể sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và suy nhược, chính vì thế mà uống đủ 2 lít nước lọc tinh khiết mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày (Nguồn: baocantho.com)

Trên đây là những thông tin cụ thể về những món ăn tốt dành cho người suy nhược và người mệt mỏi nên ăn uống gì để khỏe lại nhanh chóng. Blog Adayroi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức trong việc lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và quá trình điều trị, làm giảm mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Ngoài ra, Adayroi còn chuẩn bị sẵn cho các bạn những combo món ngon suốt tuần với nguyên liệu chế biến sẵn giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho bữa ăn gia đình. Nhanh tay mua hàng ngay nào!