Nguồn máy tính hãng nào tốt nhất: Hunkey, Seasonic, Corsair, Acbel

Nguồn máy tính hãng nào tốt nhất hiện nay và chọn mua thế nào? Đây là câu hỏi của rất nhiều người dùng hiện nay nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu ngay ở bài viết này nhé!



1. Vì sao bạn cần quan tâm đến nguồn máy tính

Nguồn máy tính (PSU) là một thiết bị cung cấp năng lượng cho bo mạch chủ, ổ cứng, ổ quang và các thiết bị khác…, đáp ứng năng lượng cho tất cả các hoạt động của phần cứng máy tính.

Nguồn máy tính là một bộ phận rất quan trọng đối với một máy tính, máy tính hoạt động ổn định hay không phụ thuộc hoàn toàn vào PSU bởi nó cung cấp năng lượng cho các thiết bị này hoạt động, tuy nhiên có nhiều người sử dụng lại mà ít quan tâm hoặc không biết đến vai trò cực kỳ quan trọng này của nguồn máy tính.

Nguồn máy tính 600W có tốt không (Nguồn: imgur.com)

2. Các yếu tố của nguồn máy tính mà bạn cần quan tâm khi chọn mua

2.1. Công suất

Để lựa chọn được nguồn có công suất phù hợp với máy tính thì cách tốt nhất chính là tính toán công suất tiêu thụ của linh kiện trong máy. Đối với công suất, bạn có thể công suất lớn hơn con số tính toán nhằm phòng trường hợp nâng cấp máy sau này.

Đối với người dùng chỉ có nhu cầu làm việc thì máy tính có cấu hình trung bình sở hữu bộ nguồn có công suất khoảng 400W là phù hợp. Nhưng đối với người dùng yêu thích công nghệ và sở hữu top máy tính cấu hình mạnh All in one có nhiều nhu cầu hơn thì nên chọn bộ nguồn công suất lớn tùy vào từng trường hợp,…

Công suất tối đa (còn gọi là: Công suất đỉnh) là công suất lớn nhất mà bộ nguồn có thể đáp ứng được trong một khoảng thời gian nhất định, mức công suất mà tại đó bộ nguồn có thể hoạt động liên tục một cách bình thường gọi là công suất liên tục. Trên thị trường hiện nay, nguồn điện máy tính để bàn có công suất từ khoảng 400W lên đến 1.800W. Máy có công suất và hiệu suất càng cao càng thì càng tiết kiệm điện, công suất thực tiêu thụ sẽ bằng công suất danh định nhân với hiệu suất.

2.2. Hiệu suất

Để biết được nguồn máy tính hãng nào tốt thì bạn cần quan tâm đến hiệu suất và đồng thời là hệ số công suất. Để tiết kiệm điện, hãy tìm kiếm bộ nguồn có hiệu suất và hệ số công suất càng cao càng tốt.

2.3. Độ ổn định Ripple & Noise

Ripple & noise là độ dao động điện áp trong mọi mức tải và là 1 trong những yêu chí đánh giá chất lượng điện áp đầu ra của PSU, Các xung nhiễu Ripple & noise này có thể gây hại cho các linh kiện bán dẫn tinh vi của hệ thống máy tính vì thế Ripple & noise càng nhỏ thì bộ nguồn càng ổn định.

2.4. PSU có chuẩn 80 Plus

PSU có chuẩn 80 Plus là yếu tố để phân loại nguồn tùy theo khả năng giữ hiệu suất ( ít nhất 80%) tại các mức tải 25%, 50%, 75% và 100%. Chuẩn 80 Plus ngày càng được các nhà sản xuất ưa chuộng, phân thành các loại Bronze, Silver, Gold, và mới đây nhất là Platinum và Titanium. Đây còn là yếu tố quan trọng để định giá cũng như chất lượng của một PSU.

2.5. Tính năng bảo vệ quan trọng

Bộ nguồn máy tính là một thiết bị công suất hoạt động trong môi trường chịu tải và nhiệt độ cao, vì thế một bộ nguồn có chất lượng tốt ngoài khả năng đáp ứng được công suất cho toàn bộ hệ thống còn cần phải có các tính năng bảo vệ. Một số tính năng bảo vệ cơ bản như sau:

Bảo vệ quá công suất: giúp hạn chế trường hợp máy đột tử do quá tải công suất vì khi tổng công suất cung cấp ở đầu ra vượt quá so với công suất tối đa, PSU sẽ tạm thời ngừng hoạt động.

Bảo vệ quá dòng: khi một trong số những đường điện cung cấp (rail) của PSU vượt qua giới hạn dòng cực đại cho phép của PSU, nó sẽ ngừng hoạt động.

Bảo vệ ngắn mạch: tính năng này rất quan trọng vì nếu không có chế độ bảo vệ này, linh kiện hầu như chắc chắn sẽ hư hỏng, khi có hiện tượng ngắn mạch, PSU sẽ ngừng hoạt động

2.6. Dòng điện trên các đường điện ra (rail)

Rail là đầu ra của PSU và được chia thành nhiều Volt khác nhau cho phù hợp. Trên các bộ máy tính ngày nay , thường được sử dụng 3 nguồn điện chính là dòng 3,3v ,5v và dòng 12v. Dual Rail – 2 đường 12V đây là những đường điện cực kỳ quan trọng cấp cho Card đồ họa và bộ vi xử lý, là nguồn cho CPU và GPU, thường phù hợp với card đồ họa thông thường như GTX 950 hay GTX 750Ti.

Khi thấy thông số chỉ là 12V – 45A tức là nguồn này là Dòng Single Rail, sản phẩm có mức điện áp tốt, đủ sức cân bằng tốt card đồ họa cao cấp.

2.7. Tính thẩm mỹ

Chọn PSU cũng phải chú ý đến yếu tố thẩm mỹ vì kích thước cũng như việc đặt bộ nguồn cũng sẽ tác động đến hoạt động của máy. Hiện nay, các vỏ case đã được thiết kế vị trí bộ nguồn xuống góc dưới, giúp việc lắp đặt đơn giản, nhẹ nhàng.

2.8. Linh kiện cấu thành

Bộ nguồn máy tính là một bộ phận rất quan trọng đối với một hệ thống máy tính, sự ổn định của một máy tính ngoài các thiết bị chính còn phụ thuộc vào nguồn máy tính. Nguồn máy tính nếu linh kiện cấu thành chất lượng tốt giúp hạn chế sự mất ổn định của hệ thống máy tính, hư hỏng và làm tăng tuổi thọ các thiết bị khác sử dụng năng lượng của nó cung cấp.

Một số linh kiệm có trong nguồn máy tính như: Jack để cắm dây nguồn AC, cầu chì, diode nắn nguồn, cặp tụ lọc nguồn chính 300V (sơ cấp), cặp transistor công suất nguồn chính- của nguồn cấp sau (những nguồn công suất lớn hoặc mới hoặc đắt tiền thì nó là mosfet), biến áp nguồn chính (biến áp xung) v.v…

2.9. Độ lớn và độ ồn quạt tản nhiệt

Nguồn máy tính thường cần có quạt tản nhiệt lớn vì PSU rất nóng bởi điện năng luôn phần nào chuyển hóa thành nhiệt năng khi hoạt động ở công suất cao, tuy nhiệt quạt tản nhiệt cần có độ ồn ở mức vừa phải để tránh gây khó chịu cho người sử dụng.

2.10. Mức giá

Giá cả là yếu tố mà ai cũng quan tâm tuy nhiên không nên chọn mua nguồn máy tính với giá rẻ và không có thương hiệu uy tín. Chẳng hạn sử dụng một bộ nguồn giá rẻ nhưng thiết bị không được “sạch” và nhiễu điện thì lại vô cùng nguy hiểm. Một PSU với thương hiệu lớn có thể giá sẽ cao nhưng bù lại bạn được an tâm về chất lượng dịch vụ, bảo hành lâu dài cho bạn.

3. Top các thương hiệu tốt nhất hiện nay

3.1. Xếp hạng thương hiệu PSU

Hiện nay, PSU được phân thành bảng xếp hạng với 5 thứ hạng dựa trên tiêu chí chất lượng và thiết kế, cùng tìm hiểu xem nguồn máy tính hãng nào tốt nhé

Tier 1: là loại PSU có chất lượng tốt nhất, cung cấp điện năng một cách đầy đủ nhất, rất rất tuyệt vời và thích hợp cho việc ép xung cao, hệ thống siêu cao cấp. Một số thương hiệu nổi tiếng được kể đến như Seasonic, Antec và Corsair.

Tier 2a: Là loại PSU mang lại công suất với chất lượng và độ tin cậy tốt, đây là loại PSU hoàn hảo dành cho những hệ thống tiêu tốn năng lượng nhưng chi phí bỏ ra ở mức tốt như Acbel, Cooler Master

Tier 2b: Linh kiện thiết kế tương tự đối với dòng nhưng điện năng đầu ra kém hơn như Huntkey, Arrow.

Tier 3: Là bộ nguồn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về chất lượng điện năng đầu ra theo chuẩn ATX, nhưng so với hai dòng trên thì những bộ nguồn này kém hơn về chất lượng điện năng ở đầu ra.

Tier 4: Linh kiện chế tạo có thể có một số vấn đề, chẳng hạn như mất ổn định điện năng ở nhiệt độ cao.

Tier: Là những bộ nguồn được khuyên KHÔNG NÊN DÙNG và nên xem xét thay thế càng sớm càng tốt.

Hãy tham khảo ngay top nguồn máy tính PSU bán chạy nhất dưới đây.

3.2. Thương hiệu nguồn máy tính đáng mua

Nguồn máy tính Huntkey chính hãng là thương hiệu nguồn của Hongkong, được biết nhiều nhất qua các dòng nguồn giá mềm, hiệu suất khiêm tốn dành cho các máy tính văn phòng.

Một số sản phẩm tiêu biểu như nguồn máy tính HuntKey GS700, công suất thực 600W (tối đa 700W), Hiệu suất chuyển đổi: 80 PLUS. HuntKey GS700 có ngoại hình đơn giản, vỏ kim loại được sơn tĩnh điện màu xám. Thuộc phân khúc tầm trung, HuntKey có giá khoảng 1,2 – 1,3 triệu.

Nguồn máy tính Huntkey-GS700 (Nguồn: youtube.com)

Thêm một sản phẩm khác ở phân khúc thấp hơn như CP 325P 325W với công suất định mức 325W, quạt tản nhiệt không gây ồn và có chế độ điều chỉnh thông minh, hiệu suất làm việc của nguồn lớn hơn 70% giúp đẩy nhanh tiến độ vận thành và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

– Nguồn máy tính Acbel là thương hiệu thuộc tầm trung và sở hữu ưu điểm về giác thành, mặc dù không sử dụng linh kiện cao cấp nhưng sản phẩm vẫn đảm bảo về chất lượng. Một sản phẩm tiêu biểu như PSU AcBel ipower G500W với công suất là 500W, đạt hiệu suất 81%, được trang bị công nghệ bảo quá tải, quá áp, ngắn mạch và các chức năng an toàn khác với giá chỉ khoảng 800-900 nghìn, đây là một sản phẩm đáng để tham khảo.

PSU AcBel 600W với mức giá cao hơn (khoảng 1.300.000đ) công suất 600W, với hiệu suất lên đến 92%, công nghệ quạt điều khiển tự động giúp giảm tiếng ồn và tối đa hiệu suất.

– Nguồn máy tính Antec: là một sản phẩm của Hoa Kỳ và được người dùng trên toàn thế giới tin tưởng sử dụng, tuy nhiên lại bị hạn chế phần nào ở Việt Nam vì thiếu nhà phân phối. Tại Việt Nam, các sản phẩm của Antec có mặt với các dòng từ phổ thông đến cao cấp.

Một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp phải kể đến là nguồn máy tính Antec HCP-1000 Platinum – 1000W, công suất danh định 1000W, đạt hiệu suất 94%, sản phẩm có giá bán khoảng 5 triệu đồng.

Với số tiền 3.000.000đ bạn cũng có thể sở hữu nguồn máy tính Antec ADGE 650W đạt tiêu chuẩn 80PLUS GOLD, công suất 650W, máy được trang bị mạch bảo vệ cao cấp chống cháy nổ, lọc nhiễu EMI kép, quạt tản nhiểu cỡ lớn 135mm siêu tĩnh lặng.

– Cooler Master chiếm lĩnh thị trường của nhiều nước trên thế giới bởi những sản phẩm phần cứng máy tính như khung máy tính, bộ làm mát, miếng làm mát,…, trong đó đặc biệt phải kể đến nguồn máy tính Cooler Master được biết đến với chất lượng tốt và giá cả thuộc nhiều phân khúc cho khách hàng.

Nguồn máy tính Cooler Master (Nguồn: nhattao.com)

– Nguồn máy tính Cooler Master V550 có thiết kế nhỏ gọn, quạt tản nhiệt vốn dùng chính công nghệ Loop Dynamic Bearing giúp nâng cao tuổi thọ quạt lên đến 160.000 giờ liên tục hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chính thiết bị cấp nguồn cũng như chính thiết bị.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm Cooler Master Elite 500W với công suất định mức lên đến 500W, hỗ trợ máy tính hoạt động mạnh hơn và hoàn toàn không gây quá tải. Hiệu suất làm việc của nguồn đạt trên 75%, giúp đẩy nhanh tiến độ vận hành của máy mà còn tiết kiệm được lượng điện năng

– Nguồn máy tính Arrow thường sử dụng linh kiện giá rẻ để giảm giá thành, chất lượng sản phẩm đủ đạt tiêu chuẩn ATX.

Sản phẩm tiêu biểu của Arrow thường được sử dụng như nguồn máy tính Arrow Fan 12cm 500W, sản phẩm đạt chứng nhận an toàn 80 Plus Bronze, quạt tản nhiệt thông minh 120mm chống ồn.

Arrow 500W với giá chỉ 200 – 200 nghìn nhưng cũng được trang bị 4 thiết bị gắn thêm vào hệ thống qua 2 đầu cấp nguồn IDE và SATA, công suất danh định 500W, ắt hẳn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

– Nguồn máy tính Corsair là một thương hiệu Hoa Kỳ được nhiều người tiêu dùng biết đến bởi những sản phẩm có chất lượng tốt.

Nguồn máy tính Corsair (Nguồn: i.imgur.com)

– Nguồn máy tính Corsair VS450 450W có hiệu quả cao, thuộc dòng VS Series đạt hiệu suất hơn 80%, cho nên sẽ tạo ra ít nhiệt hơn, ít tốn điện, công suất 450W và khá cả khá mềm.

– Nguồn máy tính Corsair AX1200i CP-9020008-NA 1200W cũng là một sản phẩm đáng tin cậy cho bạn với công suất lên đến 1200W, đạt chứng nhận 80 Plus mang đến khả năng cung cấp năng lượng tối ưu, điện áp đầu vào 90 – 264V tuy nhiên giá lại khá cao, 7.990.000đ cho thiết bị này.

-Seasonic là một đàn anh trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ nguồn máy tính. Tất cả những sản phẩm bộ nguồn máy tính Seasonic đều được cấp chứng nhận 80 Plus. Hiện những sản phẩm nguồn máy tính Seasonic được đánh giá cao. Không chỉ tập trung sản xuất sản phẩm ở phân khúc cao cấp, hãng này cũng quan tâm hơn tới những phân khúc tầm thấp hơn.

Sản phẩm nguồn máy tính Seasonic Model S12II có công suất danh định 520W, chuẩn nguồn 80 Plus Bronze là sản phẩm rất được ưa chuộng của hãng này.

Nguồn máy tính Seasonic M12II 520W cũng được ưa chuộng không kém với công suất 520W, và đầy đủ chức năng bảo vệ như bảo vệ quá dòng (OCP), bảo vệ quá áp (OVP), bảo vệ quá công suất (OPP), bảo vệ chạm tải (SCP), bảo vệ thấp áp (UVP), Giá của sản phẩm này chỉ 1.800.000đ.

Hi vọng với những thông tin cung cấp trên bạn sẽ biết được nguồn máy tính hãng nào tốt và chọn mua ngay cho mình những phụ kiện máy tính chính hãng uy tín, chất lượng nhé!