Nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh như thế nào thích hợp, lưu ý gì

3.2 An toàn khi tắm cho trẻ sơ sinh



Cơ thể của trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm do đó cần được chăm sóc cẩn thận, đặc biệt là việc tắm và vệ sinh cơ thể cho bé. Tuy nhiên nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh là bao nhiêu, thời gian tắm nào phù hợp nhất,… thì không phải ai cũng biết. Cùng Blog Saigon-Gpdaily đi tìm câu trả lời nhé.



1. Thời gian thích hợp tắm cho trẻ sơ sinh

Theo kinh nghiệm tắm cho em bé tại nhà, thời gian tắm tốt nhất cho trẻ sơ sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng sức khỏe của bé, thời tiết hoặc dựa vào chỉ định của bác sĩ,…

Thời gian tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh là sau 9h30 sáng và trước 4h30 chiều (Nguồn: thainguyen.edu.vn)

Do đó cha mẹ không nên lựa chọn một thời gian cố định hàng ngày để tắm cho bé. Nên tắm cho bé khi bé còn thức và sau khi ăn khoảng 2h. Vì khi bé vừa được ăn no bởi những cử động của bé lúc này sẽ dễ xảy ra tình trạng trớ, nôn, hơn nữa còn khiến bé yêu của bạn cảm giác khó chịu.

Ngay sau khi các bé ngủ dậy cũng không phải thời điểm lý tưởng, tắm trong lúc này dễ khiến tình trạng thân nhiệt của trẻ bị thay đổi dẫn đến bị cảm, ốm,… Trẻ sơ sinh cần đi tiêm phòng tại các cơ sở uy tín do đó cha mẹ cũng cần lưu ý không nên tắm cho bé ngay sau khi đi tiêm phòng về. Những vết thương hở do mũi tiêm khi tiếp xúc với nước hoặc xà bông có thể làm xót hoặc tổn thương cho làn da nhạy cảm của các bé.

Thời điểm tắm cho trẻ sơ sinh phù hợp nhất là vào buổi sáng khoảng sau 9h30 và trước 4h30 chiều. Không nên tắm cho bé lúc quá khuya vì có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

2. Nhiệt độ nước tắm cho bé sơ sinh

Nhiều cha mẹ không biết nên tắm cho bé sơ sinh ở nhiệt độ bao nhiêu là phù hợp nhất? Thì câu trả lời chính là trong khoảng từ 37-37,5 độ C. Đây là nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh phù hợp nhất khiến bé cảm thấy dễ chịu, hơn nữa còn đảm bảo sức khỏe cho bé. Làn da của trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm do đó nhiệt độ nước tắm quá nóng có thể khiến trẻ cảm thấy rát và khó chịu. Nhiệt độ quá thấp lại dễ khiến bé bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Do đó khi tắm cho bé sơ sinh mẹ cần đặc biệt lưu ý điều này.

Tắm trẻ sơ sinh bằng nước đun sôi để nguội trong khoảng từ 37-37,5 độ C được các chuyên gia khuyên là phù hợp nhất với các bé yêu. Tuy nhiên, mẹ cũng cần lưu ý tới nhiệt độ phòng, giữ nhiệt độ phòng ở mức ổn định để đảm bảo bé không bị sốc nhiệt.

Để kiểm tra chính xác nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh, các mẹ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình hoặc nếu không chắc chắn các mẹ có thể sử dụng các dụng cụ đo nhiệt độ. Việc thử nước bằng tay đôi khi không chính xác vì nhiệt độ ở trẻ sơ sinh hoàn toàn không giống với người lớn.

Tắm cho trẻ sơ sinh ở nhiệt độ bao nhiêu? Nhiệt độ nước tắm phù hợp nhất với trẻ sơ sinh là khoảng 37 đến 37,5 độ C (Nguồn: marrybaby.vn)

3. Lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh

3.1 Quá trình tắm cho trẻ sơ sinh

Bên cạnh các yếu tố về nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh thì trong quá trình tắm cho trẻ sơ sinh mẹ nên trò chuyện cùng bé để bé cảm thấy thoải mái nhất, cách này sẽ khiến trẻ cảm thấy thích thú và không còn quấy khóc. Đối với trẻ sơ sinh mẹ có thể sử dụng sữa tắm chuyên dụng diệt khuẩn cho trẻ sơ sinh, tuy nhiên không nên sử dụng nhiều vì lúc này làn da của trẻ vô cùng nhạy cảm, nên tắm cho bé bằng nước đun sôi để nguội là tốt nhất.

Trước khi tắm cho bé các bạn nên chuẩn sẵn sàng mọi thứ như khăn quấn cho trẻ sơ sinh có mũ ủ kén, bông tăm, nước tắm,… và đặc biệt đối với trẻ sơ sinh các bạn không nên tắm quá lâu, chỉ nên tắm cho bé trong khoảng từ 5-10p. Có thể lựa chọn tắm bồn hoặc lau người cho bé bằng khăn ấm đều được, tùy thuộc vào thể trạng của trẻ cũng như thời tiết bạn có thể lựa chọn hình thức tắm phù hợp nhất.

Với trẻ sơ sinh, việc tắm đều đặn vào mỗi ngày là không cần thiết, mẹ chỉ cần vệ sinh sạch sẽ ở vùng kín, nách, bẹn là có thể yên tâm rồi.

Tạo cho bé cảm giác thoải mái nhất khi tắm (Nguồn: shoptretho.com.vn)

3.2 An toàn khi tắm cho trẻ sơ sinh

Để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh khi tắm mẹ cần tìm hiểu kỹ về tư thế đặt bé. Nên đặt trẻ dọc theo cánh tay, bàn tay xòe rộng và đỡ cố định cổ và đầu của em bé. Trong quá trình tắm hạn chế tối đa nước dính vào tai hay mắt vì điều đó sẽ làm cho trẻ cảm thấy sợ hãi. Tuyệt đối không để trẻ sơ sinh một mình trong bồn tắm dù trong bồn không có nước hoặc rất ít nước.

Phòng tắm cần kín gió và sạch sẽ, đặc biệt nên vệ sinh bồn tắm sạch sẽ trước khi tắm cho bé. Sau khi tắm xong hãy dùng khăn mềm lau mặt và vành tai và tóc của bé, tiếp theo là dùng khăn bông to quấn quanh người trước khi ra khỏi phòng tắm để bé không bị sốc nhiệt.

Nên tắm cho bé ở trong phòng kín gió và sạch sẽ (Nguồn: giadinhtre.vn)

Tắm cho trẻ sơ sinh sẽ khá khó khăn nhiều người, đặc biệt với những ai lần đầu làm mẹ. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần tìm hiểu thật kỹ về quy trình tắm, lựa chọn nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh phù hợp, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh như khăn quấn, tăm bông,…là mẹ có thể yên tâm chăm sóc cho bé một cách tốt nhất rồi.

Ngoài ra, nếu vẫn chưa đủ tự tin để tắm bé các mẹ cũng có thể mua voucher dịch vụ tắm bé, chăm sóc mẹ sau sinh tại nhà của Medicviet để đảm bảo an toàn nhất nhé. Bạn có thể lựa chọn các gói dịch vụ dài hạn hoặc chọn buổi lẻ tắm và chăm sóc bé sơ sinh tại Vietsun Care theo buổi để được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn chăm sóc bé trong những ngày đầu được tốt nhất. Hiện tại, những gói dịch vụ này đều đang được bán tại trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com với chất lượng tốt và mức giá phù hợp để các mẹ có thể tham khảo.

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi nhiệt độ nước tắm cho trẻ sơ sinh. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chăm sóc bé yêu của mình.