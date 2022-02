Những ảnh hưởng về sức khỏe nếu trẻ bị sinh non

Trẻ sinh non thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn so với trẻ sinh đủ tháng, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hệ hô hấp, tim mạch, hệ miễn dịch…



Dưới đây là những vấn đề tiêu cực về sức khỏe ở trẻ sinh thiếu tháng.

Khả năng miễn dịch kém

Do chưa phát triển đầy đủ nên khả năng miễn dịch, sức đề kháng ở trẻ sinh non sẽ bị kém hơn so với những đứa trẻ bình thường. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật.

Khó khăn trong việc hô hấp

Trẻ sinh non thường gặp tình trạng khó thở vì hệ hô hấp chưa phát triển hoàn thiện. Vậy nên, những đứa trẻ này thường mắc các căn bệnh mãn tính về đường hô hấp trong cả cuộc đời.



Trẻ sinh non thường bị thiệt thòi về sức khỏe hơn so với trẻ sinh đủ tháng.

Bại não

Bại não là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới hệ thần kinh, ảnh hưởng tới chức năng điều khiển sự vận động của cơ thể trẻ. Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ mắc bại não hơn do các vấn đề về huyết áp hoặc hệ thần kinh non nớt.

Huyết áp thấp

Trẻ sinh non dễ bị huyết áp thấp do các mạch máu chưa đủ mạnh để chịu đựng được sự lưu thông của máu trong cơ thể. Do đó, chúng dễ bị mắc các bệnh về tim.

Dễ mắc các bệnh về máu

Do những tế bào máu rất yếu ớt nên trẻ sinh non thường gặp các chứng bệnh về máu như rối loạn máu, thiếu máu, vàng da…

Dễ mắc bệnh về thị giác, thính giác

Trẻ sinh thiếu tháng có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt và tai khi các cơ quan này chưa phát triển đầy đủ. Mẹ cần cho bé đi kiểm tra trong vài ngày đầu sau khi sinh để phát hiện tình trạng bệnh kịp thời.

Quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm

Do các chức năng của cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng nên việc sản sinh hormone cũng bị tác động tiêu cực. Vậy nên, ở nhiều trẻ sinh non, quá trình trao đổi chất diễn ra rất chậm.

Hành vi bất thường

Do hệ thần kinh chưa hoàn thiện nên nhiều trẻ sinh non mắc phải vấn đề liên quan tới sự phát triển hành vi và tâm lý trong thời thơ ấu.