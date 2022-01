Những dấu hiệu sớm cho biết bạn đã có thai

Mang thai là một điều tuyệt vời của người phụ nữ. Sau khi kết hôn, phần nhiều chị em đều hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc được bắt đầu làm mẹ. Làm thế nào để biết được mình có thai? Một vài dấu hiệu dưới đây sẽ mách bảo cho bạn điều đó.



Trễ kinh

Đây là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất cho thấy bạn đã có em bé.

Đau tức ngực

Trong những tháng đầu tiên, nhiều phụ nữ mang thai cảm thấy ngực trở nên nặng nề hơn, sưng, đau và ngứa ngáy. Cũng trong thời kỳ này, đầu ty rất nhạy cảm, thường cho bạn cảm giác khó chịu nếu va chạm. Đặc biệt, những tĩnh mạch ở ngực cũng giãn nở ra, màu quầng vú trở nên sẫm hơn.

Ra kinh

Vào giai đoạn đầu của giai đoạn mang thai, nhiều phụ nữ vẫn có thể ra máu kinh. Đây là hiện tượng bình thường, không cần phải lo ngại. Việc ra máu này xảy ra trong khoảng thời gian 6 – 12 ngày sau khi trứng được thụ tinh.

Ra máu ít hay rải rác cũng là một dấu hiệu báo rằng bạn đã thụ thai, việc ra máu này thường chỉ diễn ra trong 1 – 2 ngày.

Co thắt tử cung

Do bị căng và có sự gia tăng đột biến các hooc môn nên trong thời gian đầu của thời kỳ mang thai, tử cung thường to lên và bị co thắt. Trừ khi cơn đau có kèm theo xuất huyết âm đạo, nếu không thì điều này hoàn toàn bình thường.

Đi tiểu nhiều hơn

Do sự tăng lên về thể tích của tử cung, cộng thêm việc chức năng thận cũng tăng nên gây ra chứng đi tiểu nhiều. Đôi khi hắt hơi hay cười to cũng có thể gây xón tiểu, nguyên nhân là do tử cung ngày càng phát triển và chèn ép lên bàng quang.

Tiết ra nhiều dịch nhầy âm đạo

Đó là một cơ chế bảo vệ tự động của cơ thể để ngăn ngừa khả năng bị nhiễm trùng. Nếu dịch tiết ra không có mùi bất thường, không quá nhiều, không gây ngứa ngáy, thì bạn không cần phải lo lắng gì cả.

Thay đổi khứu giác và vị giác

Khi có thai, nhiều chị em không thấy được vị ngon của món ăn quen thuộc, hoặc không thể chịu đựng được mùi vị của một số món khác, thậm chí còn bị nôn ói. Thời gian diễn ra cảm giác khó chịu này tùy thuộc từng người, với một số người thì nó sẽ kéo dài toàn bộ thai kỳ, với một số khác thì nó có thể kết thúc sau 3 tháng đầu tiên.

Cảm thấy mệt mỏi, nóng bức

Sự ảnh hưởng của nội tiết tố cũng như nhu cầu huy động năng lượng hỗ trợ sự phát triển của phôi thai là nguyên nhân gây nên cảm giác mệt mỏi cho người phụ nữ mang thai.

Sự gia tăng nhiệt độ cơ thể trong suốt thai kỳ khiến mẹ bầu có cảm giác nóng bức, chỉ muốn mặc trang phục mát mẻ. Nguyên nhân của triệu chứng này là do việc gia tăng các hoóc-môn và sự gia tăng lượng máu lưu thông trong cơ thể.