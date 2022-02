Những điều cần lưu ý khi ăn buffet ở Hà Nội

Buffet là hình thức ăn trả tiền theo suất. Chỉ cần trả một khoản tiền, bạn có thể ăn thoải mái những gì có trong thực đơn mà không biết ăn ít hay nhiều. Cũng vì vậy mà nhiều người thường nói vui “ăn cho xứng với tiền bỏ ra”. Thậm chí là chen lấn, xô đẩy nhau làm mất vẻ lịch sự khi ăn uống.



1. Nếu có thể hãy săn voucher trước khi đi

Nhằm kích cầu và tăng doanh thu, rất nhiều nhà hàng tung ra các voucher ăn buffet với mức giá được giảm từ 10%-30%, thậm chí giảm sâu hơn nữa tùy từng dịp trong năm. Do vậy, cách ăn buffet hiệu quả để vừa thưởng thức được buffet mình yêu thích mà tiết kiệm được chi phí là trước khi đi bạn hãy tìm hiểu xem có nhà hàng nào đang có voucher không nhé.

Săn voucher để ăn buffet tiết kiệm hơn (Nguồn:seoulgarden.com.vn)

Tuy nhiên, kinh nghiệm ăn buffet của nhiều người cho thấy, nên đọc review của nhà hàng định đến trước. Nếu nhận được nhiều lời đánh giá tốt thì bạn hãy nên xuất ví. Còn dù voucher có rẻ thế nào nhưng phản hồi đồ ăn không ngon hay phục vụ kém thì tốt nhất bạn nên chuyển địa điểm. Đừng vì tiết kiệm được ít tiền mà “mang bực vào thân”, đó là cách ăn buffet thông minh mà nhiều người đã chia sẻ.

2. Những điều lưu ý để có cách ăn buffet thông minh nhất

Dù lựa chọn ăn buffet ở nhà hàng nào, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những kiến thức nhất định. Bản chất của ăn tiệc buffet lẩu nướng là lượng đồ ăn nhiều. Không giống như bữa ăn tự chọn thông thường, menu của tiệc buffet nhiều hơn. Do đó, cách ăn buffet cũng có sự khác biệt.

Cách chọn món ăn trong tiệc buffet

Vì tiệc buffet có rất nhiều món ăn nên đôi khi bạn sẽ không biết ăn món nào trước, món nào sau. Món nào bạn cũng muốn thưởng thức nhưng “lỡ” ăn nhiều món nào trước đó rồi thì sẽ nhanh no, không ăn thêm được nữa. Do đó, hãy tham khảo ngay hướng dẫn ăn buffet dưới đây để ăn buffet thả ga mà không bị nhanh no.

Chọn món khô trước, món nước sau

Ghi nhớ nguyên tắc chọn món “khô trước nước sau” (Nguồn:uberflip.cdntwrk.com)

Món khô giúp bạn “để bụng” được nhiều hơn để thưởng thức các món ăn sau. Món nước khiến bạn nhanh no. Do đó, hãy ăn các món khô, món chiên xào trước, sau đó hãy ăn món nước (canh, lẩu v.v). Và cuối cùng là thưởng thức các món tráng miệng.

Nên ăn theo thứ tự các món ăn

Dù bạn chọn ăn buffet lẩu băng chuyền, buffet lẩu, buffet nướng và dù bạn ăn buffet ở Hà Nội hay ở bất cứ đâu sẽ gồm 3 loại món chính: món khai vị (súp, nộm, gỏi, salad); các món ăn chính (món chiên xào, hải sản, thịt, đồ nướng v.v); cuối cùng là món tráng miệng (kem, chè, hoa quả v.v). Bạn nên ăn theo thứ tự này nhé. Đặc biệt, các món khai vị thường có vị chua nên kích thích vị giác giúp bạn ăn ngon hơn.

Một số điều nên làm để có cách ăn buffet hiệu quả

Ngoài những lưu ý về việc chọn món như đã nói trên thì phong thái khi ăn uống cũng rất quan trọng. Do đó, bạn nên:

Ăn uống chậm rãi, vừa ăn vừa đàm đạo với mọi người để thức ăn kịp tiêu hóa

Đi lại nhiều lần để lấy thức ăn hoặc nước uống vì đồ ăn sau một thời gian sẽ được cấp mới

Đừng ngại đi lại lấy đồ ăn buffet (Nguồn:trenduongbang.com)

Không nên lấy quá 2 đĩa thức ăn cùng lúc. Trong mỗi đĩa chỉ nên từ 2-3 món với số lượng vừa phải. Lấy ít thức ăn giúp bạn kích thích cảm giác thèm ăn hơn. Nhìn một đĩa đầy thức ăn cũng khiến bạn bị “no trong tư tưởng”, sẽ không ăn được nhiều và không còn ngon nữa

Kinh nghiệm ăn buffet cho thấy, bạn nên thử trước một ít với những món lạ để đảm bảo mình có thể ăn được. Nếu không ăn được thì bỏ qua, tránh lấy nhiều gây lãng phí.

Nên dành ra 2-3 tiếng để thưởng thức tiệc buffet. Nếu không có thời gian, bạn nên sắp xếp vào thời gian khác hợp lý hơn.

Di chuyển chậm rãi, nhìn qua thực đơn rồi hẵng lấy đồ ăn. Nếu đi cùng gia đình có trẻ nhỏ, bạn nên chú ý giữ trẻ tránh ồn ào, chạy nhảy hiếu động làm ảnh hưởng đến các thực khách xung quanh.

Một số điều không nên khi đi ăn buffet

Mặc dù là hình thức ăn uống khá phổ biến nhưng một số người lại có cách ăn buffet không được lịch sự, tinh tế. Bởi tâm lý họ cho rằng, phải ăn cho đáng đồng tiền bỏ ra, dù sao cũng trả tiền trọn gói rồi ăn cho no bụng hết mức thì thôi. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể ăn buffet được nhiều, được lâu mà vẫn giữ được vẻ lịch sự và trang trọng cho mình.

Không nên lấy quá nhiều món ăn và lượng ăn lớn

Lấy nguyên liệu hợp lý, tránh lấy dư thừa. Ví dụ, bạn ăn lẩu gồm có tôm, thịt bò, thịt heo, cá, mực. Đừng chỉ lấy mình tôm hay thịt bò. Hãy để phần người sau. Nếu muốn ăn thêm bạn có thể chờ lượt thức ăn cấp mới một lúc sau đó.

Không nên chen lấn, xô đẩy khi đợi lấy đồ ăn. Đây là một trong những lỗi khá “xấu” với những người đi ăn buffet ở Hà Nội hay ở các địa điểm khác.

Không di chuyển nhanh, giành giật khi lấy đồ ăn

Lấy lượng thức ăn vừa đủ tránh bị thừa (Nguồn:vnmedia.vn)

Một điều cần hết sức lưu ý khác khi đi ăn buffet nữa là để thừa thức ăn. Nhiều người thấy đồ ăn yêu thích thường lấy rất nhiều, nhưng khi thưởng thức lại không dùng hết. Lúc đó, đồ ăn không thể sử dụng lại được, gây lãng phí.

Không đi ăn khi bạn đang lo âu, phiền não, công việc bận rộn. Đó là cách ăn buffet thông minh nhất để vừa có bữa ăn ý nghĩa, vừa thoải mái tinh thần.

Không nên đi ăn buffet khi bạn chỉ có một mình. Vì thường đi với người hợp sở thích sẽ giúp bạn kích thích vị giác tốt hơn. Đồng thời, bạn sẽ có người chia sẻ đàm đạo, giúp thời gian ăn uống của bạn kéo dài, đồ ăn tiêu hóa tốt hơn.

Những người có các bệnh về huyết áp, béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu v.v nên cân nhắc khi đi ăn buffet vì lượng protein rất lớn.

Hiện nay, một số nhà hàng có bảng hướng dẫn hoặc nhân viên hướng dẫn ăn buffet dành cho những người chưa đi lần nào. Nếu còn bỡ ngỡ, bạn đừng ngại hỏi thăm thông tin trước khi ăn. Đừng quên rằng, cách ăn buffet như thế nào cũng thể hiện bạn là người có lịch sự, tinh tế hay không.