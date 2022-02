Những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn khiến bạn không thể cưỡng lại được

Với một mức giá bình dân nhưng hương vị của những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn lại vô cùng hấp dẫn, khiến những ai đã từng thưởng thức một lần thì không thể nào quên được. Bài viết tổng hợp lại top 10 món ăn vặt ngon nhất và đặc trưng nhất ở Sài Gòn dưới 20k mà bạn nhất định phải thử.



1. Bánh tráng trộn – một trong những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn mà bạn không thể bỏ qua

Đứng đầu trong danh sách 10 món ăn vặt ngon ở Sài Gòn chính là bánh tráng trộn. Một món ăn vặt huyền thoại của Sài Gòn, nếu như đến Sài Gòn mà chưa thưởng thức món ăn này thì coi như là bạn chưa tới đây đâu nhé. Với những nguyên liệu vô cùng đơn giản như bánh tráng cắt sợi, trứng chim cút luộc, bò khô, rau răm, xoài xanh thái sợi trộn đều với nhau tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn khiến bạn ăn mãi mà không biết ngán. Một bịch bánh tráng trộn có giá dao động từ 10.000VNĐ đến 20.000VNĐ. Những khu vực bán bánh tráng trộn ngon nổi tiếng là Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Con Rùa ở Quận 3.

Bánh tráng trộn thần thánh – món ăn vặt siêu ngon ở Sài Gòn. (Nguồn: i.pinimg.com)

2. Bánh tráng nướng thơm ngon giòn rụm

Khác với bánh tráng trộn, bánh tráng nướng được quệt một lớp trứng lên bề mặt bánh cùng với thịt, hành mỡ, xúc xích sau đó được nướng với than hoa đến khi bánh chín có màu vàng rộm và trứng thơm lừng. Bánh có giá từ 10.000VNĐ đến 20.000VNĐ tuỳ theo nhân mà bạn chọn. Bạn nên tìm tới các quán ở những phố như Lê Văn Sỹ hoặc Cao Thắng ở Quận 3 hay Đinh Tiên Hoàng ở Quận Bình Thạnh để thưởng thức món bánh tráng nướng ngon nhất Sài Gòn nhé.

Bánh tráng nướng một trong những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn. (Nguồn: media.vietq.vn)

3. Ốc – Món ăn vặt xuất hiện từ hẻm nhỏ ra phố lớn ở Sài Gòn

Ốc là một trong những món ăn vặt ở Sài Gòn được rất nhiều người yêu thích. Món ăn này xuất hiện cả ở những quán ăn vỉa hè và trong những nhà hàng sang trọng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi cùng bạn bè và thưởng thức những bát ốc nóng hổi. Có rất nhiều món ăn khác nhau từ ốc như ốc hấp, ốc xào, ốc chiên, ốc nướng điều này sẽ khiến bạn không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Món ăn vặt hấp dẫn được chế biến từ ốc. (Nguồn: guucdn.net

4. Chè – món ăn vặt ngon ở Sài Gòn giúp bạn xua tan cái nóng mùa hè

Tại nơi nắng nóng quanh năm như Sài Gòn thì chè luôn nằm trong top đầu những món ăn giải nhiệt được yêu thích. Chè Sài Gòn vô cùng đa dạng và đặc sắc, từ các loại chè đỗ, chè bưởi, chè sầu cho tới các loại chè thập cẩm. Tới Sài Gòn mà bạn không thưởng thức chè tại đây thì quả là một thiếu sót lớn. Giá một ly chè rất rẻ chỉ từ 10.000VNĐ đến 15.000VNĐ.

Chè là một trong những món ăn vặt ở Sài Gòn giúp bạn giải nhiệt trong mùa hè. (Nguồn: vietnammoi.vn)

5. Bò bía – món ăn vặt khoái khẩu của người Sài thành

Bò bía là một món ăn cực dân dã và được xếp vào top những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn. Với cách làm vô cùng đơn giản, bò bía là kết hợp của rau xà lách, rau thơm, lạp xưởng, trứng, củ sắn, tép khô được gói trong một chiếc bánh tráng nhỏ. Một thứ không thể thiếu của món bò bía Sài Gòn chính là nước chấm với vị ngọt cay của đường và vị béo ngậy của đậu phộng. Bạn hãy dạo qua quận 4 hay quận Tân Bình để thưởng thức món ăn này nhé.

Bò bía món ăn vặt khoái khẩu của người Sài Thành. (Nguồn: znews-photo-td.zadn.vn)

6. Bắp xào – món ăn vặt làm thơm lừng cả góc phố

Bắp xào khi mới du nhập vào Sài Gòn không được nhiều người bán nhưng dần dần món ăn này được rất nhiều người yêu thích và trở nên phổ biến. Đi ngang qua những chiếc xe đẩy bán bắp xào lưu động bạn sẽ bị mê hoặc bởi mùi thơm của bắp và bơ hoà quyện với mùi hành nóng. Một hộp bắp xào được bán với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng, nếu muốn được thưởng thức món bắp xào ngon nhất bạn nên mua tại những xe đẩy ở Hồ Con Rùa, Quận 3.

Bắp xào thơm lừng béo ngậy – món ăn vặt ngon ở Sài Gòn rất được yêu thích. (Nguồn: cdn3.ivivu.com)

7. Trứng cút lộn xào me độc đáo đậm chất Sài Gòn

Ẩm thực Sài Gòn luôn tạo nên một nét riêng biệt bởi những món ăn ngon lạ miệng. Nếu như bạn chỉ quen với món trứng cút lộn luộc chấm muối ớt thì tại đất Sài Thành, trứng cút lộn xào me mới là đúng vị. Trứng cút lộn ngọt thơm quyện với me chua, một chút ớt và hành tỏi phi thơm lừng sẽ khiến bạn ăn món này chỉ biết no mà không biết chán. Trứng cút lộn xào me chính là một trong các món ăn vặt ở Sài Gòn mà bạn nhất định phải thử. Một đĩa cút lộn xào me có giá trung bình chỉ 20.000 đồng.

Trứng cút lộn xào me – món ăn vặt đúng chất Sài Thành. (Nguồn: media.anhp.vn)

8. Gỏi cuốn thanh mát

Gỏi cuốn là một trong những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn vô cùng nổi tiếng. Gỏi cuốn gồm tôm, thịt heo luộc xắt mỏng, bún, rau sống cuộn chặt lại, chấm với nước sốt đậu phộng béo ngậy hoặc nước mắm chấm. Món ăn này rất thanh mát và dễ ăn, vô cùng phù hợp để ăn trong những ngày hè oi nóng. Giá gỏi cuốn khá rẻ chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 cuốn.

Gỏi cuốn món ăn vặt ngon ở Sài Gòn hấp dẫn thực khách. (Nguồn: seoulgarden.com.vn)

9. Bột chiên – món ăn vặt dân dã của người Sài Gòn

Bột chiên là món quà vặt không thể thiếu trong thực đơn của người Sài Thành. Đây là một món ăn rất đơn giản, nguyên liệu chính của món ăn này là bột gạo. Những miếng bột gạo màu trắng được cắt thành những khối hình vuông chiên ngập trong chảo dầu nóng, sau đó đập thêm quả trứng gà cùng ít hành là xay nhuyễn là bạn có ngay một đĩa bột chiên thơm ngon.

Bột chiên là món ăn vặt ngon ở Sài Gòn mà bạn nên thử một lần. (Nguồn: thanhnien.vn)

10. Gỏi khô bò độc đáo

Giống như món nộm bò khô ở miền bắc, gỏi khô bò ở Sài Gòn được chế biến rất đơn giản. Nguyên liệu làm nên món ăn ngon có tiếng ở Sài Gòn này gồm có khô bò, rau răm, đu đủ bào, đậu phộng rang rưới thêm một chút nước mắm đã được pha sẵn. Món gỏi khô rất dễ ăn và được các bạn trẻ ở Sài Gòn yêu thích.

Gỏi khô bò – món ăn đơn giản dễ làm và rất ngon. (Nguồn: vntrip.vn)

Hy vọng với list những món ăn ngon ở Sài Gòn kể trên, bạn sẽ có cho mình cẩm nang để đi ăn khắp đất Sài Thành.