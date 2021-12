Những quan niệm sai về kiêng cữ sau sinh

Không được tắm gội, phải ở trong phòng kín hay phải nằm than sau khi sinh em bé là những quan niệm cũ, được các chuyên gia đánh giá là không có cơ sở khoa học. Phụ nữ sau sinh ngày nay hoàn toàn có thể bỏ qua chúng.



Phải ăn thịt kho mặn

Đây là món ăn quen thuộc và “lành” của phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, ngày nay, phụ nữ sau sinh cần ăn uống đa dạng hơn để đảm bảo đủ chất, miễn sao ăn chín uống sôi và không ăn mặn để tránh nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn nhiều móng giò để lợi sữa

Các món ăn chế biến từ móng giò có tác dụng rất hiệu quả trong việc tạo sữa. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều loại thực phẩm này, mẹ dễ bị ngán và có nguy cơ tăng cân nhanh. Do vậy, ngoài móng giò, mẹ có thể tìm nguồn lợi sữa ở rất nhiều thực phẩm khác.

Không được tắm gội cả tháng

Sở dĩ có quan niệm này là bởi ngày xưa phần nhiều các gia đình phải sử dụng phòng tắm ngoài trời, không kín gió nên rất kiêng kị chuyện phụ nữ sau khi sinh tắm gội. Bởi vì tắm trong điều kiện đó có thể bị trúng gió, cảm lạnh, nguy hiểm đến tính mạng… Nhưng ngày nay, cuộc sống hiện đại, phòng tắm đầy đủ tiện nghi hơn, đặc biệt là có sự hỗ trợ của bình nước nóng lạnh nên phụ nữ sau sinh có thể tắm sau khi sinh em bé 1 – 2 ngày, miễn sao đảm bảo phòng kín gió và dùng nước ấm khi tắm.

Không được ra ngoài trời

Quan niệm của người xưa là phụ nữ mới sinh không được đi lại nhiều, không được ra ngoài mà phải ở trong phòng kín để tránh gió lùa gây nhiễm bệnh cho mẹ và bé.

Đó là một quan niệm sai lầm. Phòng dành cho mẹ và em bé mới sinh phải thoáng khí, sạch sẽ, để đảm bảo đủ oxy và tránh hiện tượng ẩm mốc, sinh sôi vi khuẩn có hại. Mẹ và bé cũng cần tiếp xúc với ánh nắng nhạt buổi sáng để cơ thể được hấp thu vitamin D.

Phải nằm than

Quan niệm xưa cho rằng phụ nữ sau sinh phải nằm than để giúp tử cung người mẹ co bóp tốt và giúp em bé cứng cáp hơn. Nhưng các bác sĩ ngày nay khuyến cáo đây là điều không nên làm, bởi khí than có chứa một lượng lớn chất CO, có thể gây ngạt thở, thậm chí ngộ độc khí CO, nguy hiểm tới tính mạng cho cả mẹ và bé.

Hạn chế vận động

Quan niệm cũ cho rằng sản phụ phải nằm một chỗ, kiêng vận động. Tuy nhiên, thiếu vận động sau sinh có thể khiến bạn mắc chứng tắc động mạch, làm trì trệ những bộ phận cần hồi phục sau sinh như khoang chậu, trực tràng, bàng quang.

Bạn nên đi lại chút ít, vận động nhẹ nhàng sau sinh, việc này sẽ giúp máu lưu thông dễ hơn và khiến cơ thể hồi phục nhanh hơn. Sau khi sinh khoảng 6 tuần, mẹ có thể tập những bài tập nhẹ nhàng như yoga.

Kiêng đánh răng

Chế độ ăn uống bổ dưỡng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn răng miệng phát triển nhanh chóng. Vậy nên, không được kiêng việc vệ sinh răng miệng sau sinh. Nếu lo ngại việc đánh răng sau sinh sẽ gây ra chứng ê buốt răng về sau, mẹ có thể dùng loại bàn chải mềm để đánh nhẹ nhàng hoặc dùng nước ấm để súc miệng.