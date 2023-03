Niềng răng mắc cài sứ là gì, ưu nhược điểm, chi phí, cách vệ sinh

Hiện nay, để khắc phục những nhược điểm trên răng, nhiều khách hàng đã lựa chọn phương pháp niềng răng mắc cài sứ. Vậy phương pháp này như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết dưới đây.



1. Niềng răng mắc cài sứ

Hay còn gọi là niềng răng mắc cài pha lê, là phương pháp dùng mắc cài bằng sứ để kéo răng, cố định răng và tạo lực dịch chuyển răng từ từ về đúng vị trí hàm sao cho đều và đẹp hơn. Mắc cài này được làm từ chất liệu sứ cao cấp, có tính thẩm mỹ cao. Nhìn qua bạn sẽ không phát hiện được người ta đang đeo niềng răng, không giống như niềng răng truyền thống. Do đó, phương pháp này đang được đông đảo khách hàng lựa chọn thực hiện.

Với phương pháp này bạn sẽ khắc phục được những nhược điểm của phương pháp cũ như: vướng víu vì mắc cài dày cộm, mất thẩm mỹ, khó khăn trong ăn uống và nói chuyện, vô tình tạo ra sự tự ti cho khách hàng.

Niềng răng mắc cài bằng sứ (Nguồn: southmeadowsdental.com)

2. Tìm hiểu về các loại niềng răng mắc cài sứ

2.1. Mắc cài sứ thường

Trong các loại niềng răng mắc cài thì mắc cài sứ thường là phương pháp cơ bản nhất. Phương pháp này không khác với phương pháp niềng răng mắc cài kim loại thường. Bao gồm mắc cài dây cung, kết hợp với dây thun chỉnh nha. Nó được thực hiện như sau: mắc cài và dây cung sẽ được gắn vào mặt trước của răng, siết chặt theo định kỳ để giúp cho quá trình chỉnh nha hiệu quả.

Tuy nhiên, nó thẩm mỹ hơn so với mắc cài kim loại vì màu mắc cài gần giống với men răng, nhìn gần thì mới phát hiện ra bạn đang niềng răng. Do đó, nó phù hợp với tất cả mọi người, nhất là những người đi làm. Hiện nay, trên Adayroi có voucher niềng răng mắc cài sứ thường tại Jun Dental với mức giá vô cùng hấp dẫn. Hãy tham khảo bạn nhé.

2.2. Mắc cài sứ tự buộc

Phương pháp này sẽ không còn dây chun buộc mắc cài nữa mà thay vào đó là các mắc cài sứ tự buộc vào răng thông qua hệ thống rãnh trượt tự động. Bây giờ bạn sẽ không còn lo dây chun bung tuột nữa.

Thời gian thực hiện niềng răng mắc cài tự buộc được rút ngắn lại rất nhiều và bạn không phải khám lại nhiều lần như phương pháp cũ.

2.3. Mắc cài sứ sapphire

Phương pháp này nhằm che dấu các mắc cài đi giúp cho khách hàng cảm thấy tự nhiên nhất. Tuy nhiên màu mắc cài là màu trong suốt nên mắc cài sứ sapphire sẽ không có màu giống với men răng. Tuy nhiên, nó không làm mất đi tính thẩm mỹ khi niềng răng đâu.

2.4. Mắc cài sứ dây trong

Do mắc cài sứ là dây trong suốt nên nó sẽ không lộ bạn niềng răng giống như phương pháp cũ nữa. Khi bạn chọn loại này thì hoàn toàn tự tin giao tiếp mà không lo bị lộ niềng răng. Hơn nữa, dây cung rất mảnh nên khi nhìn vào bạn chỉ thấy một đường xám mờ mờ trên răng thôi.

Hai loại mắc cài niềng răng phổ biến hiện nay (Nguồn: drsmile.vn)

3. Có nên niềng răng mắc cài sứ không

3.1. Niềng răng với mắc cài sứ có ưu điểm gì

Ưu nhược điểm của niềng răng mắc cài sứ pha lê trong suốt như thế nào? Đầu tiên, phương pháp này có những ưu điểm sau:

Niềng răng mắc cài bằng sứ có tính thẩm mỹ cao. Bởi các mắc cài được là bằng sứ nên khó phát hiện ra được bạn đang niềng răng. Những mắc cài này được thiết kế rất nhỏ gọn, màu mắc trùng với màu của răng nên bạn hoàn toàn tự tin trong giao tiếp.

Hiệu quả ngang với mắc cài thông thường. Phương pháp này có lực kéo mạnh, giúp cho răng nhanh chóng được ổn định và thời gian chỉnh nha được rút ngắn đáng kể.

Dễ chịu hơn với mắc cài thông thường, không gây đau nhức gì. Bởi các mắc cài được thiết kế nắp trượt nên giúp cho dây cung được giữ cố định ở trong các rãnh của mắc cài, làm cho lực ma sát giữa răng và dây cung giảm đáng kể, tình chế e buốt khi đeo mắc cài được hạn chế tối đa.

Ngoài niềng răng sứ bạn có thể tham khảo tư vấn có nên bọc răng sứ hay không để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng răng miệng của mình.

3.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm thì phương pháp này cũng có một số nhược điểm nhất định như: Độ rắn chắc thấp hơn so với mắc cài kim loại nên rất dễ bị bung, rớt và bể vỡ. Chi phí thực hiện niềng răng bằng phương pháp này cao hơn so với mắc cài bằng kim loại. Thời gian niềng răng cũng kéo dài hơn. Rất khó vệ sinh khi bị nhiễm màu nếu bạn vệ sinh không đúng cách. Hơn nữa, chốt liền răng hơi to so với loại khác nên bạn sẽ không thoải mái lắm.

3.3. Ai nên niềng răng mắc cài răng sứ

Không phải ai cũng có thể niềng răng mắc cài sứ được mà phương pháp này chỉ phù hợp cho những trường hợp răng bị hô, móm, răng mọc lệch, răng thưa, răng lệch lạc lớn. Còn những người mà có độ lệch lạc răng nhẹ, hàm cắn sâu thì chọn giải pháp niềng răng kim loại là thích hợp nhất

3.4. Niềng răng mắc cài sứ thời gian bao lâu

Thời gian niềng răng sứ mất bao lâu phụ thuộc vào tình trạng răng của bạn, vào kế hoạch điều trị và khoảng cách giữa các rằng, tuổi tác. Thông thường người lớn tuổi thời gian niềng răng sứ sẽ là 1.5 đến 2.5 năm. Còn trẻ em thì khoảng 1-2 năm.

3.5. Niềng răng mắc cài sứ có đau không

Khi bạn đã chọn niềng răng dù là mắc cài làm bằng gì đi chăng nữa thì không tránh khỏi đau nhức trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức này có thể hạn chế được nếu bạn thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi cùng với đó là cơ sở trang thiết bị hiện đại.

3.6. Niềng răng mắc cài sứ có bền không

Việc niềng răng bằng mắc cài sứ bền hay không là do khách hàng. Nếu bạn tuân thủ đúng những gì bác sĩ dặn cũng như tránh những tác động mạnh lên răng thì nó sẽ bền. Đặc biệt, muốn bền vững thì bạn nên vệ sinh răng miệng đúng cách, thường xuyên, hạn chế các hoạt động thể thao mạnh vì sẽ dễ gây hại đến mắc cài.

4. Chi phí niềng răng mắc cài sứ trong suốt giá bao nhiêu

Mức chi phí thường có giá dao động từ 30 đến 50 triệu đồng vì phụ thuộc vào tình trạng răng miệng của bạn và bạn lựa chọn loại niềng răng nào. Giá để niềng răng sứ cao hơn so với giá niềng răng bằng mắc cài kim loại, nhưng nó lại mang đến cho bạn nhiều ưu điểm hơn hẳn.

Trong đó, niềng răng sứ thông thường có giá khoảng 30 – 40 triệu đồng, còn niềng răng sứ tự buộc sẽ có giá khoảng 40–50 triệu đồng. Bạn có thể tham khảo và mua voucher niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ – Nha khoa Việt Đức trên Adayroi với mức giá cực hấp dẫn.

Niềng răng sứ có tốt không (Nguồn: nguoiduatin.vn)

5. Những lưu ý khi niềng răng mắc cài bằng sứ

5.1. Về vệ sinh răng miệng

Trong quá trình niềng răng sứ bạn đặc biệt lưu ý đến vấn đề vệ sinh răng miệng. Bạn phải hết sức nhẹ nhàng, tác động một lực vừa phải đến răng và bộ phận mắc cài vì va đập mạnh sẽ rất dễ mẻ hay vỡ mắc cài. Sử dụng kem đánh răng cho niềng răng để bảo vệ các mắc cài tốt nhất.

Khi chải răng bạn chải nghiêng một góc khoảng 45 độ so với mặt răng, di chuyển bàn chải răng siêu mềm dành cho răng niềng theo vòng tròn nhẹ, đánh từ dưới lên trên và ngược lại không được đánh ngang bề mặt răng. Bạn phải chải thật sạch tất cả các răng, đặc biệt là các răng trong cùng, các mắc cài, lưỡi của bạn cũng như bề mặt nhai. Thời gian đánh thích hợp nhất là khoảng 2-3 phút và bạn dùng kèm các nước súc miệng cho niềng răng nữa để đảm bảo răng được vệ sinh sạch sẽ.

5.2. Giảm bớt sự khó chịu khi niềng

Để giảm bớt sự khó chịu khi niềng răng thì bạn có thể lấy một chút đá hoặc đồ uống lạnh thì các hơi lạnh lạnh sẽ làm dịu đi các cơn đau khó chịu cho bạn. Khi niềng răng một số trường hợp có thể bị các vết loét, nhiệt trên má, lợi cho cọ xát với mắc cài thì bạn lấy ít nước muối để súc miệng hoặc nước súc miệng chuyên dụng nhằm sát khuẩn vết thương, giảm bớt sự khó chịu.

Khi niềng răng bạn sẽ rất khó chịu trong thời gian đầu, để giảm bớt sự bất tiện bạn có thể massage nướu răng bằng cách dùng ngón tay xoa nướu răng một cách thật nhẹ nhàng. Hoặc bạn có thể dùng sáp chỉnh nha để bảo vệ mô không bị tổn thương bởi các mắc cài.

Nếu thực hiện các cách trên mà không hiệu quả, bạn nên đến phòng khám để bác sĩ kiểm tra và có những giải pháp tạm thời khác giúp bạn giảm bớt đau đớn, khó chịu khi niềng răng.

5.3. Kiểm tra định kỳ với bác sĩ

Việc niềng răng sứ kéo dài vài năm nên bạn cần phải đi khám bác sĩ định kỳ để phát hiện những bất thường, hay có sự lệch, không đều về hàm, từ đó bác sĩ có hướng điều trị phù hợp, khắc phục các vấn đề phát sinh giúp cho hiệu quả niềng răng cao nhất cho bạn, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo sau khi niềng răng.

5.4. Nên ăn gì, kiêng gì khi niềng răng mắc cài bằng sứ

Trong quá trình niềng răng bạn nên ăn những thực phẩm mềm, dễ nhai như ăn phô mai, sữa chua, ngũ cốc, các loại rau củ, thịt cá đã chế biến kỹ, uống sữa… giúp cho hàm không phải nhai nhiều, nhai mạnh nhằm hạn chế tác động đến các dây cung và mắc cài.

Kiêng ăn thức ăn rắn, cứng, đồ uống có màu và cẩn thận trong việc đi đứng, tránh vận động mạnh hay chơi thể thao và tất cả những tác động trực tiếp đến mắc cài, dây cung.

Như vậy, niềng răng mắc cài sứ đang được nhiều khách hàng lựa chọn. Bởi phương pháp này không gây đau đớn và có tính thẩm mỹ rất cao. Nếu bạn muốn niềng răng sứ thì hãy nhanh tay đăng ký voucher niềng răng thẩm mỹ, công nghệ cao tại Adayroi với giá vô cùng hấp dẫn được thực hiện tại các phòng nha khoa uy tín hàng đầu trên cả nước.