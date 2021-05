Nước tắm cho trẻ sơ sinh nhiệt độ bao nhiêu? 3 loại lá tắm tốt nhất

Làn da nhạy cảm và non nớt của trẻ sơ sinh nếu không được chăm sóc đặc biệt có thể dẫn đến các bệnh ngoài da như mẩn đỏ, viêm ngứa,… Nhiều cha mẹ băn khoăn không biết nên nấu nước tắm cho trẻ sơ sinh bằng lá nào tốt nhất? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé.



1. Nước tắm cho trẻ sơ sinh loại nào tốt nhất?

1.1. Có nên tắm nước lá cho trẻ sơ sinh?

Theo kinh nghiệm tắm bé sơ sinh tại nhà của dân gian, các loại lá cây có tính mát và lành tính thường được dùng để đun nước tắm cho bé. Việc sử dụng những loại nước lá này để tắm cho bé đến nay vẫn được nhiều bà mẹ áp dụng. Vậy tắm trẻ sơ sinh bằng nước gì? Có nên tắm nước lá hay không?

Trên thực tế việc tắm cho bé bằng các loại lá cây rất tốt, vì theo đông y những loại lá này không chỉ lành tính mà còn có tác dụng trong việc điều trị rôm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt,.. ở trẻ nhỏ và rất an toàn cho làn da non nớt của bé.

Tuy nhiên, việc sử dụng các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh cũng tồn tại một số rủi ro nhất định nếu chất lượng lá không đảm bảo hoặc quy trình rửa và đun nước lá không sạch có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Do đó các bạn vẫn cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định tắm lá cho bé.

Có thể sử dụng lá để tắm cho trẻ sơ sinh, tuy nhiên cần đảm bảo lá sạch và an toàn (Nguồn:moki.vn)

1.2. Tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước gì?

Trẻ sơ sinh có làn da vô cùng nhạy cảm nên mẹ cần tìm hiểu thật kỹ về loại nước tắm cho bé. Có 2 loại nước tắm cho trẻ sơ sinh phổ biến là nước đun sôi để nguội và nước lá. Trong đó, nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ từ 37 – 37,5 độ C được đánh giá là an toàn nhất cho trẻ sơ sinh. Còn đối với các loại nước lá mẹ cần tìm hiểu về cách đun, liều lượng sử dụng cũng như cần đảm bảo về chất lượng và quy trình xử lý nước lá đun rồi mới quyết định tắm cho bé.

Đối với trẻ sơ sinh nếu mắc các bệnh về rôm sảy, mẩn ngứa mẹ có thể sử dụng kết hợp với một trong số 17 loại sữa tắm diệt khuẩn cho trẻ sơ sinh, tuy nhiên không nên sử dụng quá nhiều và cách tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng cho bé.

1.3. Các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh

1.3.1 Lá trầu không

Trầu không là một trong những loại lá cây được nhiều bậc phụ huynh sử dụng để tắm cho trẻ sơ sinh bởi những công dụng đặc biệt của chúng. Thành phần của lá trầu có chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, ngăn chặn vi khuẩn tấn công gây nên các bệnh ngoài da ở trẻ nhỏ. Loại lá này còn có tác dụng điều trị các vết chàm sữa, rôm sảy hay bệnh hăm tã,… hiệu quả ở trẻ.

Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng khoảng 3 – 4 lá trầu không đun sôi cùng với nước, sau đó pha cùng với nước đã đun sôi để nguội để tắm cho bé là được. Đây cũng là một trong số 6 loại lá tắm cho trẻ phòng ngừa sốt, hạ nhiệt tốt, lưu truyền trong dân gian được nhiều gia đình áp dụng phổ biến.

Tắm cho bé bằng lá trầu không (Nguồn: nguoidothi.net.vn)

1.3.2 Lá trà xanh

Trà xanh nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn hiệu quả, do đó loại lá này cũng là một trong những nguyên liệu được sử dụng làm nước tắm cho trẻ sơ sinh. Việc sử dụng trà xanh để làm nước tắm cho bé là một trong những cách chữa rôm sảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ an toàn tại nhà. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá lạm dụng để tắm cho bé thường xuyên, thích hợp để tắm 2 lần/1 tuần.

Tắm cho trẻ sơ sinh bằng lá trà xanh (Nguồn: tranquithanh.com)

1.3.3 Ngải cứu

Lá ngải cứu có vị đắng, tính ấm có tác dụng tốt trong điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau. Đặc biệt, loại lá này là một trong 5 loại lá hữu ích cho trẻ bị sốt phát ban giúp hạ nhiệt và điều trị hiệu quả nên được nhiều người sử dụng làm nước tắm cho trẻ sơ sinh. Khi tắm cho trẻ sơ sinh bạn cần pha loãng nước ngải cứu với nước đun sôi để nguội để tắm cho trẻ. Trong trường hợp làn da của trẻ có các vết trầy xước thì không nên sử dụng nước lá ngải cứu để tắm, ngoài ra cũng không nên lạm dụng loại nước này để tắm cho em bé thường xuyên.

Lá ngải cứu có tính ấm nên nhiều người lựa chọn để tắm cho trẻ sơ sinh (Nguồn: staticflickr.com)

1.4 Lưu ý khi sử dụng lá tắm cho bé

Chỉ sử dụng các loại lá tắm lành tính và có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo lá sạch mới sử dụng để tắm cho bé. Khi dùng cần phải rửa thật sạch các loại lá cây, ngâm và rửa với nước muối sau đó mới đun để dùng cho bé. Nếu làn da của bé đang bị tổn thương hoặc có các vết trầy xước, mưng mủ thì tuyệt đối không nên sử dụng nước lá cây để tắm. Bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ về loại lá cây, cách dùng và lượng dùng trước khi quyết định tắm cho trẻ nhỏ.

2. Tắm cho trẻ sơ sinh bằng gì là tốt nhất?

Nước sạch đun sôi để nguội được cho là an toàn nhất đối với làn da của trẻ sơ sinh. Bạn nên sử dụng nước sạch đun sôi và để nguội ở nhiệt độ từ 37 đến 37,5 độ C. Nếu không chắc về nhiệt độ nước tắm bạn có thể sử dụng các loại dụng cụ đo nhiệt độ nước tắm chuyên dụng. Các mẹ cũng cần tìm hiểu kỹ về cách tắm cho bé để vừa an toàn lại vừa khiến cho bé luôn cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất trong lúc tắm.

Nước tắm cho trẻ sơ sinh tốt nhất là nước sạch đun sôi để nguội (Nguồn: mamibai.com)

Với những chị em lần đầu làm mẹ hoặc nếu bạn chưa có kinh nghiệm để tự tay tắm cho con yêu của mình thì có thể chọn buổi lẻ chăm sóc, tắm bé sơ sinh tại Medicviet hoặc sử dụng các gói dịch vụ tắm bé, chăm sóc mẹ sau sinh tại nhà để được hướng dẫn cụ thể nhất nhé.