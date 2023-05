Ortho K là gì, kính ortho-k giá bao nhiêu tiền, hướng dẫn cách đeo hiệu quả

3. Ortho K có an toàn không?



Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng sẽ thật phiền toái nếu đi cùng lớp kính dày cộm. Bạn muốn cải thiện điều đó và tạm biệt chiếc kính phiền phức? Ortho K sẽ là lựa chọn sáng suốt cho đôi mắt bạn theo cách không cần phẫu thuật mà hiệu quả đã được nhiều người kiểm chứng. Vậy, Ortho K là gì?Có tốt không?



1. Kính Ortho K là gì?

Nếu bạn quan tâm đến việc giảm thị lực không cần phẫu thuật hiệu quả thì kính Ortho K là một giải pháp cho bạn. Kính Ortho K (Orthokeratology) là loại kính áp tròng đặc biệt được thiết kế để điều chỉnh giác mạc vào ban đêm cho người sử dụng. Do đó, vào buổi sáng, sau khi tháo kính ra, thị lực của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh mà không cần đến gọng kính phiền toái.

Kính Ortho K được ra đời nhằm điều chỉnh thị lực cho những người bị tật khúc xạ về mắt: viễn thị, cận thị, loạn thị… và đôi khi, kính còn có tác dụng điều trị mắt lão thị. Không những thế, đối với trẻ em, Ortho K còn là người bạn chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, giúp làm chậm tiến trình cận thị, mang lại một thị lực tuyệt vời cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Đây là một trong số những phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng hệ thống công nghệ hiện đại, tiên tiến được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Kính Ortho-K với cơ chế đặc biệt, điều chỉnh giác mạc vào mỗi đêm (Nguồn: ocula.co.nz)

2. Điều trị cận thị bằng phương pháp Ortho-K có hết không?

Kính Ortho-K là phương pháp điều trị các tật khúc xạ hữu hiệu nhất cho mắt dành cho các bệnh nhân không muốn tham gia phẫu thuật hoặc chưa đến tuổi phẫu thuật. Với lớp kính cứng được thiết kế đặc biệt, điều chỉnh giác mạc trong quá trình ngủ, kính Ortho-K sẽ giúp bạn sớm thoát khỏi những gọng kính phiền phức.

Điều trị cận thị bằng phương pháp Ortho-K sẽ hiệu quả hơn hết đối với độ khúc xạ dưới 10 độ và một số độ loạn nhẹ. Hiệu quả nhất đối với nhóm mắt từ 6 độ trở xuống. Do đó, nếu bạn đang ở những ngưỡng khúc xạ này thì hoàn toàn có thể tin dùng sản phẩm, mang lại một đôi mắt sáng, khỏe mạnh từng ngày.

Phương pháp điều trị cận thị bằng kính Ortho K giúp cải thiện thị lực mắt mỗi ngày (Nguồn: visionsourceodessa.com)

Ortho K có tốt không? Hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy băn khoăn trước chất lượng của sản phẩm và hoài nghi về độ an toàn của kính. Kính Ortho-K được thiết kế theo công thức đặc biệt, hoàn toàn an toàn cho mắt, là giải pháp điều trị tật khúc xạ mà không cần xâm lấn vùng giác mạc, phẫu thuật. Đây là phương pháp điều trị tiên tiến được “Cơ quan quản lý an toàn thuốc và thực phẩm Mỹ” (viết tắt là FDA) cấp giấy phép chứng nhận sử dụng tại mọi quốc gia.

Tuy nhiên, bạn cần đến các bệnh viện mắt để nhận được sự tư vấn của bác sĩ trước khi tiếp cận phương pháp kính Ortho-K này. Bên cạnh đó, bạn cần đảm bảo oxy cho mắt trong quá trình sử dụng để tránh các tác dụng phụ nhỏ khác.

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn của Ortho-K (Nguồn: powerseyecenter.com)

4. Điều trị bằng phương pháp Ortho-K bao nhiêu tiền?

Với phương pháp tiên tiến, không cần trải qua phẫu thuật vẫn đẩy lùi được tật cận, viễn, loạn thị cho đôi mắt bạn, vậy thì phương pháp Ortho-K bao nhiêu tiền cho các dịch vụ tư vấn và điều trị tận gốc? Bạn có thể tham khảo một số gói tư vấn, điều trị và theo dõi trên Adayroi như sau:

Gói khám bệnh kết hợp tư vấn phương pháp Ortho-K với giá cực sốc chỉ 850.000 đồng. Với liệu pháp này, bạn sẽ được khám tổng quát mắt, đo tật khúc xạ cho mắt, chiều dày giác mạc… Sau đó, bác sĩ sẽ tư vấn sức khỏe mắt bạn có phù hợp với phương pháp điều trị Ortho-K, có thể không cần phẫu thuật hay không.

Gói Ortho-K Standard với mức giá chỉ từ 14.875.000 đồng. Đây là gói điều trị trọn gói đã bao gồm khám tổng quát, đặt kính điều trị và theo dõi, chăm sóc mắt sau khi điều trị bằng phương pháp này.

Tất cả các gói khám gợi ý trên đều được thực hiện bởi bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Tại đây bạn sẽ được khám chuyên khoa với chất lượng công nghệ hiện đại nhất.

Với Ortho-K, bạn sẽ tạm biệt chiếc kính cận phiền toái mà chi phí bỏ ra rất nhẹ nhàng (Nguồn: adayroi.com)

5. Ortho K bán ở đâu?

Hiểu rõ kính Ortho K là gì cũng như chất lượng, độ an toàn sản phẩm. Vậy thì Ortho K bán ở đâu? Kính điều trị tật khúc xạ Ortho K hầu như được bán cũng như có liệu pháp điều trị tại các bệnh viện mắt lớn trên toàn quốc. Bên cạnh đó, trên Adayroi cũng có một số gói khám chất lượng của phương pháp tiên tiến này, đảm bảo an toàn và uy tín ngay từ những ngày điều trị đầu tiên. Việc điều trị cũng như lắp đặt kính, theo dõi, chăm sóc đôi mắt bạn xuyên suốt quá trình sẽ được thực hiện bởi bệnh viện Vinmec. Vậy bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec có tốt không? Bạn có thể tham khảo thêm để kiểm chứng nhé.

Sử dụng phương pháp khám Ortho K tại bệnh viện Vinmec (Nguồn: adayroi.com)

6. Điều trị cận thị không cần phẫu thuật tại Vinmec có tốt hay không?

Nếu bạn muốn sử dụng kính Ortho-K trong việc điều trị mắt cận, viễn hoặc loạn thì có thể yên tâm đến với bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec – bệnh viện đạt chuẩn JCI (tiêu chuẩn quốc tế về quản lý bệnh viện và an toàn của bệnh nhân), cùng với trang thiết bị hiện đại, cơ sở thông thoáng, sạch sẽ và được tiệt trùng tối đa. Bạn có thể điều trị cận thị không cần phẫu thuật tại Vinmec với những ưu đãi từ bệnh viện, đặc biệt là nếu sở hữu thẻ bảo hiểm đa năng từ hệ thống bệnh viện Vinmec, bạn sẽ nhận được quyền lợi của tất cả các gói khám bệnh và điều trị tại các phòng khám và bệnh viện liên kết với Bảo Việt trên toàn quốc. Do đó, Vinmec sẽ là một lựa chọn an tâm cho đôi mắt của bạn.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, nơi bạn có thể tin tưởng gửi gắm “cửa sổ tâm hồn” của mình (Nguồn: adayroi.com)

Blog Adayroi hy vọng thông qua những chia sẻ trên đây, bạn đã biết Ortho K là gì. Đó là một phương pháp điều trị tật khúc xạ không qua phẫu thuật tiên tiến đang được tin dùng bởi nhiều người trên thế giới. Đã đến lúc cửa sổ tâm hồn của bạn cần được cải thiện thị lực, để tạm biệt chiếc gọng kính vướng víu mỗi ngày. Còn chờ gì nữa mà không chọn dịch vụ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng tại Vinmec cho đôi mắt của bạn sáng và tốt hơn.