Phân biệt 6 loại giấy in dùng trong in offset và in kỹ thuật số

Dù bạn là bất kỳ ai cũng nên hiểu biết một chút về các loại giấy, nó giúp bạn lựa chọn được các loại giấy, dịch vụ thích hợp và tích kiệm chi phí. Trong bài viết này Blog Saigon-Gpdaily sẽ giới thiệu cho các bạn các loại giấy in, in màu, in ảnh phổ biến hiện nay cũng như cách phân biệt các loại giấy.



1.Loại giấy in ảnh thường được dùng phổ biến hiện nay

1.1. Giấy thường (hay gọi là giấy Ford)

Là 1 trong các loại giấy in phổ biến và thông dụng nhất hiện nay, thường được thấy nhất là giấy A4. Định lượng thông thường khoảng 70-80-90g/m2… Bề mặt giấy ford nhám và bám mực cực tốt (nên mực in không đẹp lắm). Giấy Ford cũng hay được dùng làm các bao thư lớn,nhỏ, giấy note, hóa đơn, vở học sinh… Bạn có thể chọn mua giấy in Double A chính hãng, hay giấy in của Bãi Bằng với mức giá phải chăng chất lượng được đảm bảo.

Giấy in thường ( Nguồn: thuananpaper.com.vn)

1.2. Giấy Couche

Đây là loại giấy có bề mặt bóng, mịn và láng, in rất bắt mắt và sáng. Loại giấy này thường được dùng để in tờ rơi, catalogue, poster hay là brochure …Định lượng giấy khoảng 90-300g/m2.P

1.3. Giấy Decal

Thường khi in các nhãn giới thiệu của vật dụng hay các đồ dùng trong văn phòng thì người ta hay sử dụng giấy Decal.

1.4 Giấy chuyên dụng

Là những loại giấy được dùng trong những mục đích đặc biệt nhưng không kém phần phổ biến như: in hóa đơn, túi / hộp đựng thực phẩm, tem bảo mật, in bài tây, làm thiệp, túi giấy, v.v.

1.5 Giấy in ảnh bề mặt bóng (Glossy)

Trong các loại giấy in ảnh thì giấy Glossy khi in ra sẽ có độ chói và bóng hơn. Nhưng nếu bạn xem ảnh ở một góc độ với ánh sáng mạnh thì bạn sẽ không thấy được một phần của bức ảnh đó. Giấy Glossy có bề mặt láng khá thích hợp với ảnh dân dụng, quảng cáo vì thế chiếm được nhiều người ưa chuộng.

Giấy in Glossy ( Nguồn: ebay.com )

1.6. Giấy in ảnh Semi-Gloss

Ảnh của bạn sẽ trở thành một bức ảnh nghệ thuật nếu được in trên giấy SemiGloss. Người nhìn sẽ không cảm thấy bị chói mắt vì độ chói thấp và ảnh được nhìn rõ àng từ mọi góc độ, hơn nữa cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng mạnh.

1.7. Giấy in ảnh Matte

Giấy có độ phản xạ thấp và không có tính óng anh. Dù bạn có in với độ phân giải cao nhưng chúng vẫn có thể hiển thị với gam màu kém hơn. Các hình ảnh này thường sẽ xuất hiện hơi nhạt nhạt trên giấy. Loại giấy in Matte hay được dùng cho các báo cáo và tập tài liệu là chủ yếu.

1.8. Giấy RC

Giấy in ảnh Glossy photo RC là một phân khúc cao cấp trong tất cả các loại giấy in dành cho máy in phun màu cao cấp được nhiều văn phòng công ty, tư nhân dùng hiện nay. Tính chất đặc trưng, và tiêu chuẩn cơ bản để giấy ảnh trở thành glossy photo RC là mặt đế phải làm từ chất liệu nhựa đặc biệt, mềm, dẻo, không thấm nước, chống xé rách, giúp tăng tối đa độ bền và chất lượng giấy. Ngoài ra, khác với các dòng giấy thông thường chỉ bao gồm 3 lớp phủ glossy, tùy vào nhà sản xuất, dòng giấy glossy photo RC được phủ 5, 7 hoặc 10 lớp glossy, giúp đảm bảo độ hút mực tối đa, màu sắc chuẩn xác, và chống phai màu theo thời gian, đặc biệt là đối với các dòng mực Dye.

Giấy in ảnh Matte ( Nguồn: lcipaper.com )

2. Cách phân biệt các loại giấy

2.1. Cảm nhận quan mắt nhìn

Khi nhìn bằng mắt thường bạn có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt của các loại giấy in. Thường thì chất lượng giấy được nhận biết qua bề mặt của giấy, mặt sau của giấy cũng sẽ có thương hiệu của nhà sản xuất. Tuy nhiên hiện nay ở ngoài thị trường có khá nhiều loại giấy kém chất lượng mà bạn rất khó để phân biệt bằng mắt.

Cách phân biệt các loại giấy in bằng mắt nhìn ( Nguồn: tinhte.vn)

2.2. Kích thước khổ giấy

Đọc kích thước, luôn viết chiều ngắn trước. Theo quy định giấy khổ A0 là 1m², từ đó tính các khổ giấy khác. Các khổ nhỏ hơn một bậc sẽ bằng 1/2 diện tích khổ trước.

2.3. Xem thông tin trên bao bì, hoặc mặt sau của giấy

Các loại giấy in màu, in ảnh với chất lượng kém hiện nay trên thị trường rất nhiều. Để xác định xem đó có phải giấy in chính hãng hay không bạn chỉ cần xem ở đế giấy có xuất hiện thương hiệu của nhà sản xuất hay không. Hơn nữa thông tin về loại giấy cũng sẽ được in ở ngoài bì: Glossy Premium, Photo Paper Matte…

Mặt sau của các loại giấy in ( Nguồn: tinhte.vn )

3. Các điều cần quan tâm khi chọn mua giấy in

3.1. Giấy cần phù hợp cho máy in phun hay laser

Những loại giấy đã được kể ở trên bạn có thể dễ dàng mua được trên thị trường hay các tiệm bán máy in. Nhưng các loại giấy đó được sử dụng cho máy in Inkjet Printer ( máy in phun mực ). Vì thế bạn cần chú ý để không bỏ nhầm giấy vào máy in Laser chuyên dụng nếu không giấy sẽ không bám được mực và giấy dễ bị kẹt.

3.2. Chọn đúng định lượng giấy in phù hợp

Bạn cần lưu ý rằng vào lúc thời tiết ẩm hãy chọn giấy có định lượng hơi dày và luôn giữ giấy in trong túi kín và không để lại giấy thừa khi tắt máy in.

3.3. Chọn mua giấy in chính hãng

Ngoài thị trường hiện nay có rất nhiều loại giấy in với bao bì và xuất xứ không rõ ràng, bạn rất dễ mua phải hàng kém chất lượng. Vì thế để có thể mua giấy in chính hãng tốt nhất các bạn nên tìm đến những địa chỉ uy tín.

Nếu bạn không biết phải mua giấy in ở đâu thì đảm bảo chất lượng thì tại sao không truy cập ngay vào Saigon-Gpdaily để đặt mua sản phẩm nhỉ. Bạn chỉ cần ngồi ở nhà và click là sản phẩm sẽ được trao tận tay mà không phải đi đâu cả.

3.4. Chọn đúng khổ giấy in và chế độ in phù hợp cho mỗi loại giấy

Bạn cần chú ý chọn đúng khổ giấy khi in, nhưng nếu bạn không theo khổ giấy nào thì nhớ chọn “ user defined ” ở trong giao diện in để có thế tùy chỉnh kích thước giấy riêng.

Việc bạn căn lề phần dưới thừa ra một chút sẽ giúp cho giấy không bị xiên lệch khi in phun giấy mỏng mà giấy gần hết.

3.5. Mức giá của mỗi loại giấy

Bạn cũng cần chú ý đến giá cả của từng loại giấy nữa, nếu một loại giấy in nào đó với bao bì của một hãng nổi tiếng nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với chính hãng bạn cũng nên đặt nghi vấn xem đó liệu có phải là sản phẩm chất lượng không?

Giấy in hãng Double A ( Nguồn: vpphanoi.com)

Trên đây là những chia sẻ của Blog Saigon-Gpdaily về cách nhận biết các loại giấy in màu, in ảnh. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn mua được giấy in chất lượng và phù hợp, cũng đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác từ Blog Saigon-Gpdaily nhé.