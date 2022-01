Phong cách thời trang cho giới trẻ

Free & Easy_một thương hiệu thời trang được các bạn trẻ biết đến với dòng sản phẩm mang phong cách hiện đại, tự do và thoải mái.



Free & Easy một thương hiệu thời trang thuộc công ty Vinh Ngọc được các bạn trẻ biết đến với dòng sản phẩm mang phong cách hiện đại, tự do và thoải mái, cùng kiểu dáng trẻ trung. Thương hiệu Free & Easy ra mắt với các dòng sản phẩm đa dạng và phong phú, từ váy đầm, đến quần áo, trang phục nam, nữ….luôn mang trong mình lòng đam mê thời trang, khao khát mang lại vẻ đẹp cho các chàng trai và cô gái, hơn hết là tạo được một vị trí cũng như hình ảnh mới lạ cho ngành công nghiệp thời trang hiện nay. Free & Easy luôn tạo lòng tin cho khach hàng bằng việc đầu tư vào chất lượng và kiểu dáng sản phẩm với phương châm “LOVE MAKE ME DO IT” – Hãy là những người phụ nữ , những chàng trai sống hết mình vì đam mê. Hãy cùng Saigon-Gpdaily ngắm qua một vài sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới nhất đến từ thương hiệu này, để cập nhật cũng như bổ sung thêm vào tủ quần áo của mình nhé.

Đầm xòe Free & Easy

Mang một nét đẹp hiện đại rất riêng, được thiết kế dáng đầm xòe lạ mắt với chi tiết dấu xếp ly hai bên hông làm toát lên sự nhẹ nhàng, trẻ trung, kết hợp gam màu tương phản giúp các cô nàng trở nên nữ tính nhưng không kém phần cá tính.

Set áo kiểu và váy Free & Easy

Set áo váy được mix màu trắng đen phối ren lưới mang nét đẹp yểu điệu, nữ tính. Cách phối vô cùng ăn ý với gam màu tương phản nổi bật, chiếc áo kiểu màu trắng được xẻ tà lệch nhẹ nhàng kết hợp chiếc váy xòe phối ren lưới bồng bềnh, tất cả hòa hợp tạo lên một bộ trang phục mang đậm nét “tiểu thư” dành cho cô nàng thích vẻ điệu đà, kiêu sa.

Quần jeans skinny Free & Easy

Quần jeans skinny màu xanh đen với kiểu dáng ống ôm trẻ trung, giúp đôi chân bạn trở nên mảnh mai và cao ráo hơn. Với chất liệu co giãn giúp các nàng cảm nhận được vẻ năng động và thoải mái cho cả ngày vận động.

Áo kiểu Free & Easy

Áo có kiểu dáng xếp ly vạt dài màu đen với thiết kế vạt sau dài, vạt trước ngắn đầy hiện đại mang đến phong cách thời trang sành điệu, ấn tượng cho phái đẹp.

Bralette Free & Easy Mix parso

Bralette Free & Easy Mix parso màu đen mang vẻ đẹp mong manh, vô cùng gợi cảm, thiết kế đệm mút mỏng, bản dây nhỏ tinh tế kết hợp phối ren chân ngực nổi bật, bắt mắt giúp các cô nàng có thể kết hợp với các loại áo trễ vai để khoe những đường cong nóng bỏng của mình.

Áo thun Free & Easy màu trắng

Áo thun Free & Easy màu trắng in chữ đen có kiểu dáng tay ngắn cổ tròn năng động và trẻ trung, thiết kế in chữ nổi bật, thời trang, kết hợp cùng chất liệu vải mềm mại, thoáng mát, giúp các chàng trai luôn cảm thấy thoải mái và tự tin hoạt động.

Áo thun unisex Free & Easy

Áo thun unisex Free & Easy tay dài phối họa tiết đen được thiết kế theo xu hướng thời trang “basic” với kiểu dáng đơn giản mà đầy hiện đại mang đến phong cách trẻ trung, năng động và đầy khỏe khoắn cho bạn trẻ.

Quần jeans unisex Free & Easy

Với thiết kế mang phong cách “bụi bặm” kết hợp cùng chất liệu vải jean bền đẹp, quần jeans unisex Free & Easy phối rách màu xanh dương mang lại nét thời trang và cá tính cho các bạn gái khi phối cùng nhiều trang phục khác.