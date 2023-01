Phương pháp giục sinh là gì, có đau không, cách kích thích thế nào

Khi bà bầu mang thai quá ngày dự sinh mà không có dấu hiệu chuyển dạ tự nhiên thường sẽ được các bác sĩ sử dụng phương pháp giục sinh. Liệu phương pháp này có đau không, có thực sự nên áp dụng hay không?



1. Giục sinh là gì?

Giục sinh là phương pháp đẩy nhanh quá trình sinh nở cho sản phụ. Giục sinh được thực hiện khi mẹ bầu đã quá ngày dự sinh mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Hoặc khi mẹ và bé gặp các vấn đề trong kỳ cuối của thai kỳ cần phải đẩy nhanh quá trình sinh để không gây nguy hiểm cho tính mạng. Phương pháp này được thực hiện bằng các loại thuốc, thủ thuật y khoa chuyên môn để quá trình sinh diễn ra an toàn. Phương pháp này ít được khuyên dùng, các chuyên gia y tế vẫn nhận định quá trình chuyển dạ tự nhiên tốt hơn. Khi nào kích thích chuyển dạ cần theo những chỉ định rõ ràng về y khoa.

Giục sinh là phương pháp đẩy nhanh quá trình trình sinh cho sản phụ quá ngày dự sinh (Nguồn: dailyinfo.vn)

2. Phương pháp giục sinh có đau không?

Quá trình thực hiện giục sinh không làm sản phụ bị đau. Đây cũng không phải là phương pháp được sử dụng nhiều mà chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sĩ, khi việc chuyển dạ tự nhiên khó khăn.

Giục sinh không làm sản phụ bị đau (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

3. Khi nào nên và không nên sử dụng các phương pháp giục sinh

Giục sinh chỉ nên thực hiện khi thai kỳ của bạn đã quá 41 tuần. Nếu thai mới hơn 40 tuần một vài ngày thì đừng quá nóng vội, hãy chú ý theo dõi và đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra. Bạn cũng nên tham khảo các DV chăm sóc mẹ bầu toàn diện, chuyên nghiệp để đảm bảo luôn có sức khỏe tốt.

Lưu ý chỉ sử dụng phương pháp giục sinh khi thực sự cần thiết để tránh các rủi ro không mong muốn. Không nên sử dụng phương pháp này để mong được đón con yêu trong bụng trước 39 tuần bởi điều này sẽ gây nên những nguy hại cho sức khỏe của trẻ, trẻ phát triển không được tốt so với việc sinh đủ ngày tháng. Sinh tự nhiên vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu được các chuyên gia y tế khuyên sử dụng. Thay vì giục sinh, nhiều bà bầu lựa chọn đẻ không đau với gói thai sản trọn gói Vinmec mẹ đi đẻ nhẹ tênh để việc sinh đẻ an toàn, không lo lắng và áp lực.

Giục sinh chỉ nên sử dụng khi mẹ bầu quá tháng sinh (Nguồn: bloganchoi.com)

4. Các phương pháp giục sinh được bác sĩ áp dụng

4.1. Biện pháp lóc ối

Biện pháp lọc ối được thực hiện bằng cách bác sĩ đeo găng tay sau đó dùng ngón tay tách màng ối ra khỏi thành tử cung. Phương pháp lọc ối có tác dụng giải phóng hormone gây co thắt tử cung và có thể gây khó chịu cho sản phụ. Sau khi lọc ối, bệnh nhân được cho về nhà và chờ đợi các cơn co thắt xuất hiện. Ngày nay, phương pháp này không được sử dụng nhiều vì theo nhiều nghiên cứu nó có thể gây ra các rủi ro. Vì thế, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ kỹ trước khi quyết định nhé. Với phương pháp này mẹ cũng cần đặc biệt chú ý đến 15 cách kiêng cữ sau sinh khoa học cho sản phụ để đảm bảo sức khỏe tốt.

4.2. Thay đổi nội tiết tố

Việc thay đổi nội tiết tố là một trong những cách giục sinh được các bác sĩ sử dụng hiện nay. Phương pháp này bác sĩ sẽ tiêm vào cơ thể bạn các kích thích tố prostaglandin, đây là loại kích thích tố có tác dụng mở cổ tử cung, kích hoạt các cơn co thắt. Phương pháp này không thực hiện cho sản phụ đã từng mổ bởi có thể khiến nguy cơ vỡ tử cung cao hơn.

4.3. Tác động để giãn nở cổ tử cung

Giãn nở cổ tử cung cũng là một cách giục sinh được lựa chọn hiện nay. Phương pháp này thực hiện bằng cách bác sĩ chèn một ống thông có gắn một quả bong bóng kích thước rất nhỏ vào vị trí cuối cổ tử cung. Tiếp tục, quả bóng sẽ được bơm nước căng. Việc này giúp quả bóng gây áp lực lên cổ tử cung để cổ tử cung mềm hơn và mở ra, kích thích việc chuyển dạ sinh.

4.4. Sử dụng thuốc giục sinh

Thuốc giục sinh Pitocin (oxytocin) là các loại thuốc chuyển dạ giúp bắt đầu cơn co thắt tử cung. Thuốc giục sinh được bắt đầu với một liều nhỏ và tăng dần cho đến khi sản phụ cảm thấy cơn đau liên tục, đủ mạnh để bắt đầu hành trình sinh.

Thông thường các phương pháp giục sinh trên sau khi thực hiện khoảng vài giờ cho đến 1-2 ngày sẽ có dấu hiệu chuyển dạ. Các biện pháp giục sinh trên nếu không mang lại tác dụng thì bạn sẽ được bác sĩ chỉ định sinh mổ.

5. Cách kích thích chuyển dạ tự nhiên

5.1. Quan hệ tình dục

Quan hệ tình dục được khuyến khích thực hiện trong khi mang bầu bởi giúp giải tỏa nhu cầu sinh lý, tạo tâm thế thoải mái trong quá trình mang thai. Quan hệ tình dục trong quá trình mang thai không nên thực hiện với các nhóm sản phụ có nguy cơ sinh non. Ở tuần cuối thai kỳ, có nên quan hệ để kích thích chuyển dạ? Việc quan hệ tình dục sẽ giúp cơ thể mẹ sản sinh hoocmôn oxytocin có tác dụng co thắt tử cung, giúp việc chuyển dạ diễn ra sớm hơn, tăng độ mở tử cung, cơ xương chậu giúp việc sinh thường dễ dàng hơn. Mẹ có thể tìm hiểu các tư thế quan hệ tình dục an toàn trong thai kỳ cuối để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Việc quan hệ tình dục trong quá trình mang thai không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ hay tính mạng của trẻ vì thế mẹ bầu hoàn toàn an tâm về độ an toàn. Tuy nhiên nếu nước ối đã vỡ thì không nên tiếp tục quan hệ tình dục bởi việc này dễ khiến mẹ bầu nhiễm trùng âm đạo, ảnh hưởng đến sức khỏe.

5.2. Kích thích nhũ hoa

Kích thích nhũ hoa và bầu vú hay còn gọi là Breast stimulation. Cách kích thích nhũ hoa để chuyển dạ được thực hiện dễ dàng bằng việc dùng tay xoa, kéo nhẹ nhàng khoảng 20 phút. Việc này cũng giúp hooc môn oxytocin được sản sinh, kích thích việc co thắt tử cung giúp việc chuyển dạ diễn ra dễ dàng.

5.3. Dùng dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu cũng là một trong những cách giục sinh tự nhiên được nhiều bà bầu lựa chọn khi được sự tư vấn, chỉ định của bác sĩ. Dầu thầu dầu có tác dụng kích thích cơn co thắt tử cung tuy nhiên nếu dùng không đúng cách hoặc lạm dụng dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu chảy, khiến cơ thể mất nước gây mệt mỏi. Vì thế hãy đảm bảo sử dụng theo chỉ định.

5.4. Tập thể dục

Các bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội, yoga không những tốt cho mẹ bầu và bé mà còn có thể đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. Thể dục nhẹ nhàng còn giúp xương chậu được mở ra để sinh nhanh hơn.

Các bài tập thể dục nhẹ nhàng là cách giục sinh tự nhiên hiệu quả (Nguồn: singlemum.vn)

5.5. Giục sinh bằng bóng tập

Để giục sinh tự nhiên bằng bóng tập mẹ cần có thêm một quả bóng hơi cỡ lớn hay dùng trong phòng tập gym. Mẹ có thể tìm mua bóng hơi hoặc các dụng cụ thể dục thể thao cho bà bầu giúp việc tập luyện dễ hơn. Mẹ bầu tập luyện với bóng bằng cách ngồi lên bóng và lắc người qua lại nhẹ nhàng, chậm. Bài tập bóng giúp cho việc bé quay đầu vào vị trí sinh và đẩy nhanh việc tử cung giãn nở, giúp cơ chậu mở ra để chuẩn bị cho các cơn đau đẻ.

Giục sinh bằng bóng tập là cách nhanh chóng và mang lại nhiều tác dụng tốt (Nguồn: hellobacsi.com)

6. Lưu ý những rủi ro mẹ bầu có thể gặp phải khi giục sinh

Các biện pháp giục sinh đều được kiểm định trước khi thực hiện với sản phụ nên tương đối an toàn. Tuy nhiên, giục sinh cũng có thể gây ra những rủi ro như:

Nguy cơ khiến mẹ bầu sinh mổ cao. Cùng với đó, bạn và gia đình nên tìm hiểu ưu nhược điểm của sinh mổ để có cách chuẩn bị phù hợp.

Các cơn đau chuyển dạ từ phương pháp giục sinh thường liên tục và co thắt mạnh hơn so với việc chuyển dạ tự nhiên. Khiến việc sinh thường trở nên đau hơn.

Có nguy cơ làm vỡ túi ối khiến bạn bị nhiễm trùng khi bạn không sinh luôn

Giục sinh đòi hơi sử dụng nhiều thuốc giảm đau.

Để có được khỏe tốt cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ cũng như lúc sinh, mẹ bầu nên chăm sóc bản thân và con bằng cách đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói đa dạng, chu đáo, chuyên nghiệp để bé yêu được nâng niu và bảo vệ sức khỏe tốt nhất từ trong bụng. Trong đó, lựa chọn bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec sẽ giúp mẹ được các bác sĩ chăm sóc tận tình và đưa ra lời khuyên phương pháp giục sinh, chế độ sinh hoạt ăn uống giúp hỗ trợ việc chuyển dạ an toàn. Truy cập Adayroi để biết thêm chi tiết.