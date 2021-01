Phương pháp phòng ngừa bệnh trầm cảm bằng phòng tắm xông hơi

Nếu đang phải đối diện với trầm cảm hoặc lo lắng, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao phòng tắm hơi hoặc tắm nước nóng sẽ giúp cảm thấy dễ chịu hơn không?



Hoặc bạn đã bao giờ ngạc nhiên khi thấy nhiều người dường như nghiện tham gia vào các lớp yoga trong những căn phòng nóng và ngột ngạt đến khó tin (hot yoga)? Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã có câu trả lời cho cả hai câu hỏi này. Và câu trả lời rất đơn giản: Nhiệt độ cơ thể tăng cao (tăng thân nhiệt) trong thời gian ngắn có thể là phương thuốc chống lại trầm cảm.

Gần đây nhóm đã thực hiện hai nghiên cứu, trong đó chúng tôi đưa những người bị trầm cảm nặng vào một thiết bị sưởi hồng ngoại công nghệ cao để kích thích tăng thân nhiệt, sau đó theo dõi diễn biến triệu chứng trầm cảm của họ. Trong nghiên cứu đầu tiên trên 16 cá nhân bị trầm cảm nặng, phương pháp điều trị duy nhất là tăng thân nhiệt đã làm giảm mức độ trầm cảm của họ đến gần 50% trong vòng năm ngày sau đó.

Xông hơi để thư giãn mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và có thể chống lại trầm cảm (Nguồn:

harviavietnam.khogiaodienweb3b.com)

Kết quả của nghiên cứu đầu tiên này rất khả quan, nhưng nghiên cứu có một điểm yếu nghiêm trọng: Không có trạng thái không hoạt động để so sánh (ví dụ như giả dược), điều sẽ giúp chúng ta biết được liệu tác động tích cực là do nhiệt độ cao hay là do tác động tích cực của việc tham gia vào một nghiên cứu.

Để trả lời câu hỏi này, nhóm đã thực hiện một nghiên cứu thứ hai, với quy mô lớn hơn, trong đó chúng tôi điều trị ngẫu nhiên một nửa số người tham gia bằng phương pháp tăng thân nhiệt chủ động và nửa còn lại bằng phương pháp điều trị giả lập, tức là bắt chước mọi khía cạnh của điều trị tăng thân nhiệt ngoại trừ nhiệt độ cao.

Như đã mô tả trong một bài báo được công bố, kết quả từ nghiên cứu này giống với kết quả trong nghiên cứu đầu tiên – theo đó điều trị tăng thân nhiệt tạo ra tác dụng chống, điều trị trầm cảm nhanh và mạnh. Điều đáng chú ý là, tác dụng này không xảy ra ở những bệnh nhân trầm cảm được điều trị giả lập. Hơn nữa, lợi ích của phương pháp điều trị tăng thân nhiệt duy nhất vẫn kéo dài trong vòng sáu tuần, điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

Mặc dù đây là kết quả nghiên cứu rất tích cực, nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu tiếp theo để đảm bảo chắc chắn về cách tốt nhất sử dụng liệu pháp tăng thân nhiệt điều trị trầm cảm. Các nghiên cứu quy mô lớn hơn cần được thực hiện để xác nhận kỹ lưỡng những phát hiện của chúng tôi.

Ngoài ra, vì chỉ nghiên cứu một phương pháp điều trị duy nhất, nên chúng tôi chưa rõ nếu cho bệnh nhân áp dụng nhiều lần điều trị liệu có mang lại hiệu quả cao hơn hay làm cho tác dụng chống trầm cảm kéo dài hơn hay không. Chúng tôi cũng chưa rõ nhiệt lượng cao hơn hay thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho người bệnh.

Phương pháp điều trị tăng thân nhiệt trong thời gian ngắn có tác động tích cực đối với bệnh nhân mắc chứng trầm cảm (Nguồn: statnews.com)

Nếu bạn đang phải vật lộn với việc phải điều trị chuyên khoa tâm lý và quan tâm đến kết quả nghiên cứu chứng trầm cảm, hãy đến phòng khám tăng thân nhiệt gần nhất để thử. Máy tăng thân nhiệt được sử dụng rộng rãi ở châu Âu, nhưng chúng chưa được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận sử dụng ở Hoa Kỳ.

Vì vậy, hiện nay, máy tăng thân nhiệt chỉ dành cho các nhà nghiên cứu. Để những máy này được chấp thuận tại Hoa Kỳ, cần tiến hành các nghiên cứu quy mô lớn hơn. Tôi nghĩ ít nhất phải vài năm nữa nó mới có mặt trên thị trường Hoa Kỳ.

Trên thực tế, sử dụng dịch vụ phòng tắm xông hơi và hot yoga có thể giúp giảm trầm cảm vì chúng tạo ra mức độ tăng thân nhiệt. Tuy nhiên, bạn không nên cố gắng tăng các lợi ích chống trầm cảm bằng cách nán lại lâu hơn trong phòng tắm hơi hoặc tăng nhiệt độ phòng tập hot yoga.

Việc tăng thân nhiệt có thể gây nguy hiểm, vì vậy bạn cần phải hết sức chú ý đến vấn đề an toàn. Và quan trọng hơn hết, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của mình để có hướng dẫn cụ thể phù hợp nếu chưa quen với phòng tắm hơi hoặc hot yoga.

Bài viết được dịch theo Can Sitting in a Sauna Ease Depression? xuất bản ngày trên WebMD