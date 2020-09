15+ Quán Cà Phê Đẹp Ở Quận 1 “Đốt Mắt” Khách Đi Đường!

She Cafe quận 1

Mình xin tổng hợp những quán cà phê đẹp ở quận 1 giá rẻ hút hồn khách thập phương. Quận 1 là quận trung tâm Sài Gòn. Bởi vậy mà nơi đây tọa lạc những quán cà phê tuyệt đẹp lung linh như thiên đường. Nếu bạn là dân văn phòng làm việc ở quận Nhất, mỗi quán cafe này chắc chắn phải bạn phải lưu lại để dành gặp gỡ đối tác hoặc thư giãn trước và sau giờ làm việc mệt mỏi.

Với không gian thoáng đãng, êm ái, du dương quện trong hương vị cà phê ngọt bùi. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ hài lòng khi đặt chân đến 1 trong số những quán cà phê đẹp ở quận 1 Sài Gòn này đấy ạ. Vậy đó là những quán cà phê nào? Mời bạn đọc theo dõi nhé!

The Local

The Local là quán cafe nằm ngay trên con đường trồng nhiều cây xanh xanh mướt nhất ở Sài Gòn. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nổi tiếng với những cây cổ thụ tươi xanh luôn tạo ra bóng râm lớn vô cùng mát mẻ. Đặc biệt view của The Local trở nên đắt giá hơn bao giờ hết khi có thể nhìn ra Dinh Độc Lập, chắc chắn bất kì quán cafe nào cũng muốn có view như vật. The Local nằm ngay trung tâm của quận 1 nên mọi người luôn nghĩ rằng quán sẽ ồn ào, sầm uất bởi người và phương tiện qua loại. Nhưng quán lại nằm tại vị trí xa với mặt đường, tránh xa bộn bề phố phường, hòa cùng yên tĩnh. Hãy đến đây nếu bạn muốn đắm chìm trong không gian hư ảo nhé!

Địa chỉ quán cafe Local: tầng 2, số nhà 152 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Bason Cafe

Bason Cafe được xây dựng trên tầng trệt của khách sạn lớn nằm ngay trên con đường Hồ Huấn Nghiệp- khách sạn The Mys Đồng Khởi. Đây là một trong những khách sạn mới ở quận 1 Sài Gòn có lối kiến trúc sáng tạo, độc đáo nhận được không ít lời khen từ các chuyên gia. Nằm trong The Mys Đồng Khởi nên Bason Cafe cũng không kém cạnh chút nào về phần nhìn. Bason Cafe được chủ quán đầu tư khi sử dụng đồ trang trí đắt tiền, nổi bật nhất là chiếc mỏ neo có độ tuổi lên đến 1500 năm và những mảng gỗ lớn khổng lồ được treo chắc chắn trên trần nhà. Bason Cafe chắc chắn là điểm đến khiến bạn phải lưu luyến khi rời xa.

Địa chỉ: Tại tầng trệt, số nhà 6 đến 8 đường Hồ Huấn Nghiệp, quận 1.

Nu Bistro

Nu Bistro là một trong những quán cafe đậm nét khác biệt, lạ lẫm, không giống như các quán cafe thông thường khác. Điều mà khách hàng đến với Nu Bistro đó chính là ấn tượng về không gian vô cùng rộng lớn và bắt mắt, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý do duy nhất khiến các bạn trẻ phải trầm trồ như vậy là nhớ vào những bức tranh vẽ trên tường sặc sỡ với nhiều sắc màu khác nhau khiến bạn chẳng thể nào rời mắt được. Bức tranh đó được vẽ lên vô cùng tinh tế, quý phái nhưng không kém đi nét nghệ thuật chứa đựng trong đó. Họa sĩ đã cẩn thận vẽ và pha màu để tạo nên bức tranh hoàn hảo này.

Địa chỉ của quán Nu Bistro: tầng 2 số 25 đường Hồ Tùng Mậu, quận 1

She Cafe quận 1

Nghe tên thôi cũng hiểu rõ cách bày trí không gian quán thế nào rồi nhỉ. Lấy chủ đề những người phụ nữ mạnh mẽ, hay nàng Angelina Jolice với tông trắng – đen. Sáng cuối tuần, đến cafe She quận 1 gọi ly cafe nóng bên quyển sách đọc dở cũng thấy một ngày bình yên, cảm giác ấm cúng như những bạn khách đã đến She rồi. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những điều thú vị ở quán cà phê này nhé!

Địa chỉ: 158 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

L’Usine Cafe

Những mảnh gạch trắng đen hành lang xếp có chủ ý nghệ thuật tạo không gian mở, kết hợp cổ kính và hiện đại chuẩn Pháp cả các món ở đây cho các bạn đến L’Usine Cafe gặp gỡ bạn bè, làm việc hay có những bức ảnh đầu ngày. Nhiều lookbook những nhãn hàng thời trang cũng đã đến đây chụp ảnh đấy, cho các bạn có thắc mắc những lớp gạch đặc trưng, trắng đen rất L’Usine nhé.

Nhà Ga 3A

Cũng là một trong những khu sắp phải nói lời chia tay giới trẻ Sài Gòn đợt lễ 30/4 này. Đấy cũng là lý do các bạn nên đến để ôn lại, để ghi dấu một không gian cafe mở nhiều cửa sổ với chiếc xe bọ Volkswagen xanh độc đáo hay những chiếc bàn xinh xắn cạnh bức tường Graffiti nghệ thuật. Không gian nơi đây rất thích hợp để bạn gặp gỡ, gia lưu và thư giãn đấy ạ.

Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn chọn được cho mình những quán cà phê đẹp nhất ở quận 1 sau những giờ nghỉ thư giãn mệt mỏi hay là những lúc hội ngộ bạn bè. Chúc bạn đọc có những giây phút tuyệt vời bên những ly cà phê ban mê và thưởng thức những khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây nhé!