Quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô bồi thường mức phí như thế nào

Ô tô là tài sản lớn của gia đình, vì thế, bạn cần phải mua bảo hiểm cho chúng để đảm bảo quyền lợi chính đáng nếu gặp sự cố hay tai nạn. Vậy đối tượng, phạm vi, phí bảo hiểm như thế nào? Quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô ra sao?



1. Quy tắc bảo hiểm ô tô

1.1. Đối tượng tham gia

Theo những quy tắc bảo hiểm ô tô được quy định rõ trong Điều 2, Nghị định 103/2008 của Chính phủ cho thấy những đối tượng có thể tham gia bảo hiểm bao gồm: chủ xe cơ giới lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm được quyền triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác so với Nghị định này thì sẽ áp dụng Điều ước quốc tế.

Bảo đảm quyền lợi tài chính cho gia đình khi gặp sự cố về xe (Nguồn: thebank.vn)

1.2. Phạm vi bảo hiểm

Tất cả các lựa chọn loại bảo hiểm hữu ích cho con người đều xác định rõ phạm vi bảo hiểm để đảm bảo đôi bên công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đều có lợi. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 151 của Bộ Tài chính năm 2012, quy định phạm vi bồi thường thiệt hại cho xe cơ giới như sau: thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng, tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách trên xe do xe cơ giới gây ra; thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ như hỏa hoạn, cháy nổ, mất toàn bộ xe do trộm cắp.

1.3. Phí bảo hiểm ô tô

Phí bảo hiểm ô tô tùy thuộc vào từng gói dịch vụ, từng công ty bảo hiểm cũng như giá trị của loại xe bạn đang là chủ sở hữu. Chủ xe cơ giới sẽ thỏa thuận tham gia bảo hiểm thấp hơn hoặc tương đương với giá trị thị trường của xe dựa trên cơ sở dữ liệu cập nhật thường xuyên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Thông thường, tỷ lệ phí nộp sẽ tính theo thời gian sử dụng xe 1 năm trở xuống là 100%, 1 – 3 năm: 85%, 3 – 6 năm: 70%, 6 – 10 năm: 55% và trên 10 năm: 40%.

1.4. Mức trách nhiệm bảo hiểm

Điều này được hiểu là số tiền tối đa mà công ty bảo hiểm cần phải chi trả cho chủ sở hữu xe cơ giới về thiệt hại thân thể, tính mạng, tài sản đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe thuộc phạm vi dịch vụ bảo hiểm.

Trong trường hợp, xe cơ giới gây tai nạn thiệt hại về người thì mức trách nhiệm bảo hiểm sẽ là 70.000.000 đồng/người/vụ tai nạn.

Nếu bị tài sản bị hư hỏng do xe mô tô 2, 3 bánh, xe gắn máy thì mức bồi thường sẽ là 40.000.000 đồng/vụ tai nạn.

Còn nếu chỉ bị hư hỏng tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy nông lâm, xe đặc chủng như rơ moóc, sơ mi rơ moóc thì sở hữu bảo hiểm xe ô tô nhiều lợi ích thiết thực vì sẽ hỗ trợ chi trả 70.000.000 đồng/vụ tai nạn.

Xe va chạm cần báo ngay cho bên công ty bảo hiểm để giám định (Nguồn: thethao247.vn)

2. Quy trình bảo hiểm thân vỏ ô tô

2.1. Giám định tổn thất

Bên cạnh những quy định về bảo hiểm vật chất xe ô tô, bạn cần lưu ý kỹ quy trình bảo hiểm thân vỏ ô tô, bắt đầu từ việc giám định tổn thất. Khi xảy ra sự cố trên đường, đại diện của công ty bảo hiểm sẽ tiến hành giám định xe với sự có mặt của chủ xe, lái xe hoặc người đại diện hợp pháp của chủ xe. Công đoạn này nhằm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, mức độ thiệt hại và từ đó suy ra mức chi phí bồi thường bảo hiểm chi trả. Trường hợp nếu hai bên không có kết luận chung về kết quả giám định và nguyện vọng, Tòa án sẽ chỉ định giám định viên độc lập nhằm đảm bảo sự minh bạch, khách quan trong giải quyết vụ việc.

2.2. Lập hồ sơ bồi thường

Sau khi hoàn tất xong bước 1 quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô, công ty bảo hiểm sẽ phối hợp với người bị hại, chủ xe và các bên liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ giám định, thông tin liên quan đến vụ án nhằm lập hồ sơ bồi thường. Chúng sẽ bao gồm những giấy tờ quan trọng như sau: giấy phép lái xe, đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm, chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu có).

Tiếp theo đó là những tài liệu chứng minh thiệt hại về người và tài sản. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại mà cần đến những giấy tờ cụ thể hơn nhưng cần thiết nhất vẫn là giấy ra viện, giấy chứng thương, hồ sơ bệnh án, giấy chứng tử nếu nạn nhân tử vong.

Soạn thảo hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe ô tô đầy đủ, chính xác (Nguồn: hoclaixechatluong.com)

2.3. Chọn phương án bồi thường

Cùng với việc tìm hiểu mức bồi thường bảo hiểm xe ô tô bị tai nạn, người tham gia bảo hiểm hoặc người đại diện có thể chủ động, linh hoạt trong việc chọn phương án bồi thường. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào kết quả giám định, phạm vi bảo hiểm. Với trường hợp khắc phục sửa chữa, nếu điều khoản được phép lựa chọn nơi sửa chữa, bạn có thể căn cứ theo bảng giá, đơn vị chính hãng để có những thỏa thuận thống nhất ý kiến với bên bảo hiểm trước khi sửa. Còn đối với phương thức bồi thường bằng tiền thì điều này trở nên rất dễ dàng nhờ áp dụng vào các bộ phận của xe bị hư hỏng do tai nạn để định giá. Đây cũng là công đoạn cuối cùng trong quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô bạn cần nắm vững.

3. Mua bảo hiểm ô tô ở đâu uy tín?

Với những lợi thế tuyệt vời của đăng ký gói bảo hiểm vật chất xe ô tô VNI phí ưu đãi nói riêng và bảo hiểm vật chất ô tô nói chung, bạn chỉ cần ghi nhớ việc chọn mua bảo hiểm ở đâu uy tín, đáng tin cậy.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô VNI uy tín, đáng tin cậy (Nguồn: thebank.vn)

Với những thông tin cần thiết về quy trình bồi thường bảo hiểm ô tô trên đây, các bạn đã có cho mình quyết định sáng suốt, đúng đắn.