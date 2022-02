Review bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e: cấu hình, tính năng, giá bán

2. Nên mua Samsung Galaxy S10, S10 plus hay S10e

1. So sánh bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e



Bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e vừa ra mắt trong khoảng thời gian đầu 2019 đã gây nên làn sóng mạnh mẽ đối với các tín đồ công nghệ toàn thế giới. Cùng Blog Saigon-Gpdaily so sánh, đặt 3 sản phẩm này lên “bàn cân” để có thể đánh giá và tự tin đưa ra quyết định sắm sửa phù hợp nhé.



1. So sánh bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e

1.1. Thiết kế và màn hình

Cả 3 chiếc điện thoại thông minh của Samsung đã phá vỡ hoàn toàn thiết kế truyền thống của dòng Galaxy S khi được trang bị màn hình Dynamic AMOLED Infinity-O Display có tỷ lệ tràn viền gần như tuyệt đối và vô cùng đẹp mắt. Công nghệ này cho phép hiển thị hình ảnh trung thực, đạt chuẩn HDR 10+.

Galaxy S10 và S10+ với màn hình cong hai cạnh đặc trưng của hãng, có khung kim loại bao quanh. Còn màn hình S10e là màn hình phẳng tuy có cùng chất liệu so với hai sản phẩm còn lại.

Bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e có ốp lưng đều là kính trong nhưng bạn có thể thay đổi màu sắc. Hơn hết, các smartphone này đều được trang bị thêm tính năng chống nước chuẩn IP68.

Màn hình Samsung Galaxy S10e có kích thước là 5,8 inch; Galaxy S10 kích thước 6,1 inch và Galaxy S10 Plus kích thước 6,4 inch. Thêm vào đó, S10 Plus còn có cảm biến siêu âm và S10E cảm biến vân tay dạng vật lý kết hợp nút nguồn.

Về độ phân giải màn hình, bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e đều có xuất phát điểm là Full HD+, thế nhưng S10 và S10 Plus được nâng cấp và có độ phân giải WQHD+. Do kích thước màn hình của S10 nhỏ hơn nên khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét hơn.

Samsung đã phá bỏ sự ‘bảo thủ’ trong thiết kế mới của Samsung Galaxy S10 series (Nguồn: theindianwire.com)

1.2. Chất lượng camera

Samsung Galaxy S10 và S10+ có camera phía sau với cảm biến chính 12 megapixel, tích hợp thêm camera góc rộng 16 megapixel và một ống kính tele 2x. Cả 3 camera của bộ ba này đều có hỗ trợ tính năng chống rung quang học và quay video 4K. Còn camera của Galaxy S10e gồm camera kép cùng ống kính tiêu chuẩn.

Samsung Galaxy S10 và S10e có kích thước nhỏ hơn, camera selfie đơn 10 megapixel đặt phía dưới của màn hình. Còn với chiếc Galaxy S10+ thì camera kép ở mặt trước. Có thể thấy Galaxy S10 có sự cải tiến về chất lượng camera đáng nể mà bất kỳ tín đồ công nghệ nào cũng mong muốn sở hữu.

Camera kép, với ống kính tiêu chuẩn và góc rộng là ưu điểm mà bộ 3 series Samsung Galaxy S10 đem đến cho người dùng (Nguồn: theindianwire.com)

1.3. Thời lượng pin

Ở series Galaxy S10 có sự gia tăng dung lượng pin so với các dòng sản phẩm trước. Galaxy S10 có dung lượng pin là 3.400 mAh, dung lượng pin của Galaxy S10+ là 4.100 mAh và của Galaxy S10e là 3.100 mAh. Đây được đánh giá là 3 phiên bản tiêu biểu của hãng điện thoại Samsung nổi tiếng xài bền, pin trâu nhất trên thị trường hiện nay.

Bộ ba S10E, S10 và S10 Plus đều được hỗ trợ tính năng sạc nhanh Quick Charge 2.0 với mức 18W. Ngoài ra, tất cả đều hỗ trợ sạc không dây Qi tốc độ cao vô cùng hiện đại và tiện ích.

1.4. Cấu hình

Bộ ba series Samsung Galaxy S10 có RAM 6GB, bộ nhớ trong của máy là 128GB và có thể sử dụng thêm thẻ nhớ ngoài. Ngoài cấu hình tiêu chuẩn, các dòng còn thêm nhiều tùy chọn khác như Galaxy S10 là 8GB/512GB, Galaxy S10+ là 8GB/512GB hoặc 12GB/1TB. Bên cạnh đó, đây còn là dòng sản phẩm có bộ vi xử lý mạnh nhất của hãng Samsung hiện nay.

Ba dòng điện thoại đều sử dụng chip Snapdragon 855 của Qualcomm mang đến khả năng kết nối nhanh cùng xử lý đồ họa vô cùng tốt. Hiệu suất máy ảnh cùng cảm biến vân tay siêu âm là điểm nổi bật.

Sản phẩm Galaxy S10E có bộ nhớ RAM 6 GB, galaxy S10 có hai phiên bản 6 GB/8 GB trong khi đó thì S10 Plus sẽ có hai phiên bản là 8 GB/12 GB. Với bộ nhớ RAM này, cả 3 chiếc smartphone này đều có cấu hình vô cùng mạnh mẽ và dễ dàng trải nghiệm mượt mà bất cứ ứng dụng nào.

1.5. Mức giá bán

Hiện nay trên thị trường, mức giá của bộ 3 series galaxy S10 tại các nhà bán lẻ khá tương đương nhau. Trong đó Samsung Galaxy S10e phiên bản 128GB có mức giá tham khảo là 15,99 triệu đồng, Samsung Galaxy S10 bản 128GB có mức 20,99 triệu đồng, Samsung Galaxy S10+ bản 128GB có giá là 22,99 triệu đồng, Samsung Galaxy S10+ bản 512G là 28,99 triệu đồng. Và Samsung Galaxy S10+ bản 1TB có giá 33,99 triệu đồng.

S10E, S10 và S10 Plus đều hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge (Nguồn: mediaonlinevn.com)

2. Nên mua Samsung Galaxy S10, S10 plus hay S10e

Bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e không chỉ có cấu hình mạnh cùng những tính năng hỗ trợ tuyệt vời mà còn được giới trẻ yêu thích khi sở hữu nhiều phiên bản màu sắc trẻ trung, phong cách như đen, trắng, vàng hay đỏ.

Nếu như bạn muốn sắm chiếc điện thoại cấu hình mạnh mẽ, khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét thì S10 chính là dành cho bạn. Còn nếu muốn một chiếc smartphone có màn hình lớn, bộ nhớ khủng thì hãy lựa chọn chiếc S10 Plus. Và S10E chính là sản phẩm có mức giá vừa túi tiền nhưng vẫn rất thời thượng và thời trang. Một chú ý nho nhỏ là khi đi mua hàng ở các cửa hàng, bạn sẽ cần quan tâm đến cách kiểm tra điện thoại Samsung chính hãng để đảm bảo 100% hàng nguyên seal nhé.

Tất cả ba sản phẩm Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e đều là 3 dòng smartphone được mong đợi nhất nửa đầu năm 2019. Đây chính là các thế hệ điện thoại thông minh từ ông lớn Samsung vốn đặt nhiều kỳ vọng, hứa hẹn sẽ tạo nên một đẳng cấp hoàn toàn mới về cấu hình, chất lượng camera cho đến thời lượng pin.

Ba sản phẩm Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e đều là 3 dòng smartphone được mong đợi nhất nửa đầu năm 2019 (Nguồn: thumbor.forbes.com)

Trên đây, Blog Saigon-Gpdaily đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan cũng như đánh giá và so sánh bộ 3 Samsung Galaxy S10, S10 plus và S10e. Với những ưu điểm khác nhau phù hợp với những đối tượng khác nhau, bộ ba này mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Hãy nhanh tay đặt gạch siêu phẩm Samsung Galaxy S10 giá siêu yêu, quà cực chất tại Saigon-Gpdaily để được đảm bảo 100% chính hãng và trở thành người đầu tiên sở hữu món quà công nghệ đáng mong đợi 2019 bạn nhé.