Review bộ nồi inox Elmich 2353367 dùng có tốt không, giá bao nhiêu

Bạn đang muốn mua dòng nồi inox Elmich 2353367 nhưng không biết loại nồi này có những ưu điểm và giá cả ra sao? Cùng Blog Adayroi đi tìm câu trả lời lần lượt về xuất xứ, thiết kế, chất liệu và mức giá của chiếc nồi này trong bài viết sau đây nhé!



1. Đánh giá inox Elmich 2353367 có tốt không

1.1. Xuất xứ nồi inox Elmich của nước nào

Trải qua hơn 20 năm phát triển cho đến thời điểm hiện tại tập đoàn Elmich đến từ cộng hòa Séc đã và đang không ngừng tung ra thị trường những dòng sản phẩm gia dụng, đặc biệt là các sản phẩm nồi nấu chất lượng với mức giá phải chăng, hỗ trợ cho đời sống của rất nhiều người.

Nồi inox Elmich có thể nấu trên nhiều loại bếp khác nhau (Nguồn elmich.vn)

Vào ngày 27.04.2011 Elmich Việt Nam đã được thành lập và ngày 05.11.2011 đã chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt. Sau 8 năm hoạt động trên phương diện kinh doanh, Elmich đã bắt đầu trực tiếp tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm ngay tại Việt Nam. Nồi inox Elmich 2353367 cũng chính là một sản phẩm tự hào góp mặt vào thành phẩm sản xuất của Elmich Việt Nam trong thời gian qua. Với việc đặt chất lượng sản phẩm lên ưu tiên hàng đầu, hiện nay những sản phẩm gia dụng của Elmich đã được rất đông đảo bộ phận người dùng yêu thích sử dụng.

1.2. Thiết kế kiểu dáng

Là sản phẩm nồi theo bộ tiện ích, cả 2 chiếc nồi inox Elmich 235367 đều sở hữu lối thiết kế tuy tối giản nhưng lại rất tinh tế, sang trọng và đẹp mắt. Phần nắp nồi bằng kính chịu nhiệt, trong suốt giúp người nấu có thể thuận tiện theo dõi tiến trình nấu cũng như sự thay đổi của thức ăn bên trong nồi, không phải mở nắp ra vào như các loại nồi khác làm ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian nấu của món ăn. Hai quay hai bên với phần đinh tán tạo nên sự chắc chắn cho người cầm. Màu bạc của inox làm toát lên cảm giác sạch sẽ, cao cấp, cho người ăn cảm nhận sự ngon miệng hơn khi dùng bữa.

1.3. Chất liệu nồi inox Elmich 2353367

Chất liệu cũng chính là lý do khiến nhiều chị em nội trợ quyết định việc có nên mua nồi inox Elmich 2353367 không. Thật may, khi đi kèm với thiết kế ưng ý chính là chất liệu inox bền đẹp và an toàn với sức khỏe người dùng của chiếc nồi Elmich 2353367 này. Ngoài ra, với chất liệu đó cũng truyền nhiệt nhanh chóng, nồi Elmich sẽ giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng đồng thời giúp giữ nhiệt thức ăn lâu hơn, bạn không phải mất thời gian hâm đi hâm lại nhiều lần. Nếu bạn đang mong muốn sở hữu chiếc nồi này thì Blog Adayroi khuyên rằng bạn nên tìm đọc thêm bài viết cách làm sạch bộ nồi inox nhanh chóng để có những khoảng thời gian tuyệt vời khi làm bếp, dẹp tan những bực bội khi lau chùi, rửa ráy những vết dấu dính do thức ăn để lại.

Có nên mua nồi inox Elmich 2353367 hay không? (Nguồn: dissolve.com)

1.4. Kết cấu đáy nồi

Trong bài viết đánh giá nồi inox Elmich 2353367 này chắc chắn không thể không nhắc đến kết cấu độc đáo của nồi. Với thiết kế gồm 3 lớp đảm bảo như: Lớp trong cùng cũng chính là phần tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được làm bằng inox 304 rất an toàn cho sức khỏe. Lớp thứ 2 được làm bằng hợp kim nhôm, hỗ trợ cho quá trình truyền và giữ nhiệt luôn được tối ưu. Lớp ngoài cùng được làm bằng chất liệu inox 430 có tác dụng bắt từ. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể sử dụng chiếc nồi inox Elmich 2353367 trên tất cả các loại bếp thông dụng hiện đại tương thích: bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại,.. đều được. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được tài chính hơn khi không phải mua thêm loại bếp nào để phù hợp với chiếc nồi.

1.5. Đường kính nồi

Cả hai chiếc nồi inox Elmich 2353367 sở hữu đường kính lần lượt là 20cm và 24cm, giúp các gia đình có thể nấu được nhiều món ăn với lượng thích hợp với nhu cầu sử dụng cho toàn gia đình 3 – 5 người hay chỉ có 1 – 2 người.

Đánh giá nồi inox Elmich 2353367 về kết cấu 3 lớp (Nguồn elmich.vn)

2. Giá nồi inox Elmich 2353367 bao nhiêu

Với những ưu điểm kể trên, nhiều chị em bắt đầu tìm hiểu về việc nên mua nồi inox Elmich 2353367 ở đâu thì đảm bảo và có giá tốt? Blog Adayroi bật mí với bạn một tin vui rằng, hiện tại trên Adayroi.com – kênh thương mại trực tuyến đa ngành, chất lượng của Vingroup có bán bộ 2 nồi inox Elmich 2353367 giá cực ưu đãi, chỉ 590.000 vnđ mà thôi thay vì mua với mức giá gốc là 950.000 vnđ. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một bộ nồi với đầy đủ chức năng nấu nướng thức ăn ngon, được làm bằng chất liệu tốt – không ảnh hưởng sức khỏe và có thể nấu với các loại bếp khác nhau thì đây chính là sự lựa chọn mà bạn không thể nào bỏ qua được.

Khuyến mãi giá tốt rất có hạn nên bạn hãy nhanh tay truy cập Adayroi để sở hữu vật dụng nhà bếp, phòng ăn ship tận nhà trong thời gian nhanh chóng nhé!