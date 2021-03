Review cách điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc có hiệu quả không

Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị đa u tủy, trong đó có phương pháp tế bào gốc. Để biết được điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc có an toàn và hiệu quả, hãy cùng tìm hiểu về căn bệnh này cũng như phác đồ điều trị bệnh bằng phương pháp tế bào gốc.



1. Tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương

Tìm hiểu tất tần tật về căn bệnh đa u tủy xương, đây là bệnh lý khá phổ biến trên thế giới cũng như ở nước ta. Hiện nay, đa u tủy có tốc độ phát triển nhanh chóng cùng xu hướng trẻ hóa, đe dọa đến tính mạng. Hiểu về bệnh sẽ giúp mọi người tìm được cách điều trị bệnh đa u tủy xương.

Bệnh đa u tủy xương là gì? (Nguồn: benhvienthucuc.com)

1.1. Đa u tủy xương là gì?

Đa u tủy là bệnh lý rất phổ biến, rất nhiều người hiện nay đang phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này. Đa u tủy xương có thể hiểu đơn giản chính là bệnh lý thường gặp ở các bệnh nhân có tiền sử mắc chứng ung thư máu và xương. Các tế bào bất thường protein M sẽ phát triển ở tủy xương, xâm lấn hoạt động của các tế bào máu, làm cho người bệnh bị đa u tủy xương.

1.2. Nguyên nhân đa u tủy xương

Rất khó để xác định nguyên nhân chủ đích gây nên tình trạng đa u tủy xương, khả năng do di truyền là rất thấp. Theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế, đa u tủy xương có thể được hình thành do nhiều yếu tố. Nam giới, những người cao tuổi có tỷ lệ mắc bệnh khá cao, tuy đa u tủy vẫn xuất hiện ở nữ và có xu hướng trẻ hóa tuy nhiên bộ phận này chiếm tỷ lệ thấp.

Những người thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, làm việc trong môi trường độc hại sẽ có nguy cơ mắc đa u tủy xương cao hơn những người bình thường. Các hóa chất có trong thuốc nhuộm, sơn, thuốc trừ sâu, phóng xạ, … sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe, gia tăng nguy cơ mắc đa u tủy. Bên cạnh đó, những người đã từng trải qua điều trị ung thư bằng xạ trị, tiếp xúc với virus sẽ rất dễ mắc đa u tủy xương.

Có nhiều nguyên nhân khiến người bệnh mắc đa u tủy xương, cách tốt nhất để phòng bệnh là thường xuyên thăm khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện để bảo vệ sức khỏe luôn an toàn và khỏe mạnh. Vậy, đa u tủy xương có di truyền không? Như đã nói ở trên khả năng mắc bệnh do di truyền rất thấp, vẫn có trường hợp mắc bệnh do di truyền nhưng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Đa u tủy xương là bệnh lý rất nguy hiểm (Nguồn: baomoi.vn)

1.3. Dấu hiệu đa u tủy xương

Dấu hiệu đa u tủy xương rất giống với bệnh ung thư xương và máu nên rất dễ bị nhầm lẫn. Bệnh nhân mắc đa u tủy xương thường xuất hiện tình trạng thiếu máu, xương bị tổn thương, hay đau nhức. Những người đa u tủy xương thường hay bị suy thận, tăng canxi máu, thần kinh bị chèn ép khiến rối loạn thần kinh, rối loạn thị giác.

Một số trường hợp bệnh nhân đa u tủy sẽ bị tăng độ quánh máu, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Tình trạng nhiễm trùng cũng thường gặp phải ở bệnh nhân đa u tủy xương. Khi nhận thấy bản thân mắc phải các triệu chứng đa u tủy xương, các bạn cần nhanh chóng khám chuyên sâu cho kết quả chính xác để kịp thời thăm khám và điều trị bệnh.

1.4. Đa u tủy xương có nguy hiểm không

Đa u tủy là bệnh lý nguy hiểm, xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh phát triển qua nhiều cấp độ nặng nhẹ qua từng giai đoạn khác nhau. Ở những giai đoạn đầu bệnh không quá nguy hiểm, tuy nhiên bước sang giai đoạn 2 bệnh phát triển nhanh, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng rõ rệt.

Giai đoạn cuối của bệnh. u tủy phát triển nhanh, kiểm soát cơ thể, người bệnh bắt đầu xuất hiện các biến chứng nguy hiểm. Đa u tủy gây tổn thương các cơ quan, đe dọa đến tính mạng người bệnh. Cách tốt nhất để phòng chống bệnh là thường xuyên kiểm tra sức khỏe, kịp thời điều trị bệnh ngay từ giai đoạn đầu.

1.5. Bệnh đa u tủy sống được bao lâu

Thời gian sống của bệnh nhân mắc đa u tủy xương phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tùy vào giai đoạn bệnh, thể lực, mức độ nghiêm trọng của bệnh, phương pháp điều trị, tâm lý, thể lực,… mà thời gian điều trị có thể ngắn hoặc dài. Nhìn chung, bệnh nhân mắc đa u tủy xương nếu phát hiện sớm, điều trị nhanh thì có thể điều trị khỏi bệnh. Phát hiện muộn thì thời gian sống có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

1.6. Các phương pháp điều trị đa u tủy xương

Đa u tủy xương có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, tiếp nhận các phương pháp điều trị kịp thời. Hiện nay để điều trị đa u tủy xương có rất nhiều phương pháp, tùy vào tình hình sức khỏe, thể lực và mức độ trầm trọng của bệnh mà bác sĩ sẽ đề ra phác đồ điều trị bệnh đa u tủy xương phù hợp nhất. Đa u tủy có thể điều trị bằng phương pháp ghép tủy, điều trị bằng hóa chất và phương pháp tế bào gốc. Qua quá trình thăm khám, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân đa u tủy xương. Trong đó liệu pháp tế bào tươi kết hợp tế bào gốc xương chậu 6 ngày 5 đêm tại CHLB Đức và liệu pháp tế bào tươi kết hợp tế bào gốc tự thân (mỡ, máu) 7 ngày 6 đêm tại CHLB Đức là hai phương pháp điều trị đa u tủy xương được áp dụng phổ biến nhất hiện nay.

Điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc được xem là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay (Nguồn: baomoi.vn)

2. Điều trị đa u tủy bằng tế bào gốc có thật sự hiệu quả

Điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, cơ hội giúp bệnh nhân mắc bệnh đa u tủy xương có thể khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường.

2.1. Điều trị tế bào gốc với bệnh đa u tủy xương như thế nào

Có hai phương pháp ghép tế bào gốc để điều trị đa u tủy xương, tùy mỗi trường hợp bệnh mà chuyên gia sẽ chọn ghép tự thân hoặc ghép đồng loài. Ghép tự thân là phương pháp lấy tế bào gốc từ chính bản thân người bệnh khi đang ổn định để đem nuôi cấy và bảo quản. Bệnh nhân sau khi được điều trị bằng hóa chất, loại bỏ các tế bào ác tính thì đem tế bào gốc đã được nuôi cấy để cấy ghép, giúp phục hồi hệ thống, giảm bớt quá trình suy tủy.

Ghép đồng loài là phương pháp dùng tế bào gốc của người hiến tặng hoặc một phần kháng nguyên bạch cầu của người bệnh để nuôi cấy và bảo quản. Tế bào gốc được hiến phải tương thích với người bệnh, có thể từ những người cùng huyết thống với người bệnh hoặc không cùng huyết thống. Sau khi loại bỏ các tế bào ác tính bên trong cơ thể, bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép tế bào gốc và cơ thể người bệnh.

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị

Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc, mỗi một yếu tố sẽ tác động đến quá trình phục hồi của người bệnh. Tùy vào loại ghép, mức độ trầm trọng của bệnh, nguồn tế bào gốc để ghép, mức độ hòa hợp HLA, liều tế bào gốc, thể lực của người bệnh và quá trình xử lý, điều chỉnh tế bào gốc mà quá trình phục hồi người bệnh sẽ không giống nhau.

2.3. Các biến chứng có thể xảy ra

Mặc dù ghép tế bào gốc là kỹ thuật điều trị tối ưu nhất hiện nay, mang lại hiệu quả điều trị cao nhưng không phải thành công trong mọi trường hợp. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến quá trình điều trị và phục hồi.

Trong giai đoạn đầu vì phải điều trị bằng hóa chất để tiêu diệt các tế bào ác tính nên bệnh nhân thường bị suy tủy, thiếu máu, nhiễm trùng, suy thận, suy gan, suy tim, viêm loét niêm mạc,… các biến chứng vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp tế bào gốc không đủ, không hòa hợp HLA, bất đồng nhóm máu,… khiến không mọc ghép, điều trị thất bại.

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân sau khi ghép tế bào gốc thành công, mảnh ghép mọc mạnh khiến người bệnh bị hiệu ứng miễn dịch, gây các tế bào trong cơ thể bị mảnh ghép tấn công và gây tổn thương. Một số bệnh nhân sau khi điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc bị tái phát bệnh do tế bào ác tính vẫn còn tồn tại hoặc mảnh ghép kém hòa hợp.

2.4. Kết quả điều trị

Về kết quả ghép tự thân, tỷ lệ bệnh không tiến triển và thời gian sống toàn bộ sau ghép tế bào gốc cho đa u tuỷ xương sau 5 năm khoảng tầm 34,3% đến 69%, còn sau ghép tự thân nhóm U lympho ác tính, tỷ lệ bệnh không tiến triển và thời gian sống toàn bộ sau 3 năm khoảng tầm 63% đến 78,3%.

Kết quả của ghép đồng loài cho thấy: thời gian sống toàn bộ ở nhóm lành tính và ác tính tương ứng sau 5 năm là 78,8% và 41,7%; tỷ lệ bệnh không tiến triển ở nhóm lành tính và ác tính sau 5 năm điều trị tương ứng là 68,5% và 37,4%.

Điều trị bệnh đa u tủy xương bằng tế bào gốc vẫn có thể gặp biến chứng (Nguồn: hellobacsi.com)

Đa u tủy xương là bệnh lý vô cùng nguy hiểm, không phát hiện sớm và tiếp nhận điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay điều trị đa u tủy xương bằng tế bào gốc được xem là phương pháp hiệu quả và hiện đại nhất, mang đến khả năng phục hồi và duy trì sự sống cao, giúp người bệnh có thể bảo toàn được mạng sống. Theo đó, việc lưu trữ tế bào máu cuống rốn tại bệnh viện Vinmec cũng như tại những địa chỉ lưu trữ tế bào gốc đảm bảo chuẩn quốc tế được các chuyên gia y tế khuyên thực hiện, các bạn nên cân nhắc tham gia.