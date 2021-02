Review camera hành trình Elitek EJV 2530 có tốt không, giá bao nhiêu

Để bắt đầu ghi hình, bạn hãy để nguyên camera ở chế độ mặc định này và ấn nút OK để quay, khi bạn muốn dừng quay thì ấn nút OK một lần nữa để lưu lại video vừa mới quay. Nếu camera đang tắt và bạn bật lên lại thì thiết bị lúc này sẽ tự quay video.

Để chụp hình ảnh, bạn hãy chuyển camera sang chế độ chụp ảnh (đã hướng dẫn phía trên) và ấn nút OK một lần để chụp lại hình ảnh. Để kiểm tra hình ảnh/video bạn đã lưu thì bạn chuyển camera sang chế độ xem lại. Người sử dụng có thể ấn nút UP và DOWN để chuyển đến file cần xem. Với định dạng video bạn ấn nút OK để video chạy.