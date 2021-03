Review chảo chống dính Tefal có tốt không, giá bao nhiêu, mua loại nào

Các chị em nội trợ thường nhắc nhau nên chọn mua các loại vật dụng nấu nướng chất lượng đảm bảo an toàn sức khoẻ, chảo Tefal là một trong những sản phẩm được tin dùng. Vậy, chảo chống dính Tefal có tốt không, nên chọn loại nào?



1. Đánh giá chảo chống dính Tefal có tốt không?

1.1 Xuất xứ chảo Tefal đến của nước nào?

Tefal là một thương hiệu nổi tiếng thế giới của Pháp với các dòng sản phẩm về thiết bị nhà bếp đa chức năng hỗ trợ nấu nướng hiệu quả với kiểu dáng đẹp, chất lượng cao giúp bạn yên tâm mỗi khi phải vào bếp. Sản phẩm chảo Tefal chủ yếu sản xuất tại Pháp với các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất ra thị trường nên bạn không cần lo lắng khi định lựa chọn cho căn bếp của gia đình nhé.

Chảo chống dính Tefal xuất xứ Pháp được các chị em nội trợ rất tin dùng (Nguồn: bep88.vn)

1.2 Chất liệu cấu tạo chảo

Tiêu chí đánh giá chảo chống dính Tefal có tốt không tiếp theo rất quan trọng đó là chất liệu cấu tạo nên chảo.

Hầu hết chảo chống dính Tefal được phủ lớp Titanium chống dính, chống trầy xước tốt, vật liệu này an toàn không chứa PFOA, không có Cadium, không chì, không tạo ra phản ứng khi tiếp xúc với đồ ăn. Chất liệu hợp kim nhôm dày gấp 2 lần so với các loại chảo thông thường tăng thêm độ bền.

1.3 Tính tiện dụng

Dùng được trên cả bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại.

Đáy chảo rộng, phẳng giúp hấp thu nhiệt nhanh và lan toả nhiệt đều để thức ăn mau chín, tiết kiệm nhiên liệu.

Bề mặt chảo có hoạ tiết vân nhám thức ăn khó bám dính tốt, tiết kiệm dầu mỡ.

Tay cầm dài vừa phải, cách nhiệt tốt

1.4 Công nghệ Thermo-spot

Điểm báo màu đỏ ở giữa lòng chảo sẽ thay đổi khi chảo đủ nóng để bạn theo dõi, kiểm tra dễ hơn.

1.5 Độ bền

Chảo chống dính Tefal có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt, tiết kiệm nhiên liệu, nấu nướng chín nhanh.

1.6 Chảo chống dính Tefal giá bao nhiêu?

Các loại chảo Tefal có giá dao động trên dưới 1 triệu đồng, giá không quá cao mà chất lượng lại ổn, xứng đáng đồng tiền bát gạo.

Chảo Tefal chống dính cực tốt, độ bền cao cùng nhiều ưu điểm khác là lý do chọn lựa của nhiều chị em (Nguồn: truehd.com.vn)

2. Chảo chống dính Tefal loại nào tốt?

2.1 Chảo chống dính đáy từ Tefal Chef 22cm

Chảo chống dính Tefal Chef 22cm có đáy bằng nhôm đúc liền độ dày là 7mm giúp truyền nhiệt đều, phân bố nhiệt ổn định nên chảo khó bị biến dạng, cong vênh khi sử dụng lâu. Bề mặt chảo phủ một lớp chống dính Titanium dày gấp đôi các sản phẩm thông thường tăng khả năng chống xước và chống dính. Tay cầm đúc liền chống nóng có thể dùng tốt khi nhiệt độ lên đến 260 độ C. Giá tham khảo: 775.000 đồng.

2.2 Chảo chống dính đáy từ sâu lòng Tefal Chef 28cm

Đường kính chảo là 28cm sâu lòng thuận tiện cho chiên rán nhiều đồ ăn cùng 1 lúc. Thiết kế đáy chảo nhôm đúc liền dày gấp 2 lần so với các loại chảo bình thường, độ dày là 7mm. Do đó, chảo đáy từ sâu lòng Tefal Chef 28cm chống bám dính, chống tróc xước hiệu quả. Điểm báo nhiệt Thermo-Spot thông báo nhiệt độ để bạn dễ dàng điều chỉnh mỗi khi nấu. Tay cầm dài vừa đủ dùng, bền chắc, có thể sử dụng tốt trong lò nướng với nhiệt độ cao tới 260 độ C. Giá tham khảo: 790.000 đồng.

2.3 Chảo chống dính đáy từ Tefal Chef 26cm

Nhờ lớp Titanium an toàn siêu bền chống xước được phủ dưới giúp chảo chống dính đáy từ Tefal Chef 26cm có tuổi thọ cao, sử dụng bền bỉ. Công nghệ hiện đại Thermo-Spot giúp nhận biết chảo đã nóng đủ cho thức ăn chín. Vỏ ngoài chảo sơn tĩnh điện tránh các tác động từ môi trường bên ngoài, giúp sản phẩm chắc chắn hơn, tạo vẻ thẩm mĩ thu hút. Đáy chảo có các vân chống trơn trượt. Chảo dùng được cho các loại bếp khác nhau để cả bếp từ. Giá tham khảo là 690.000 đồng.

2.4 Chảo chống dính Tefal Expertise C6200472 24cm

Chảo có màu đen sang trọng, được đúc nguyên khối từ hợp kim nhôm có độ dày 33mm nên chống cong vênh, bóp méo khi sử dụng. Đáy chảo phủ lớp chống dính Titanium Excellence cao cấp siêu dày, không chứa chất PFOA, chống trầy xước cao, an toàn đối với sức khoẻ con người. Chảo chống dính Tefal Expertise C6200472 24cm áp dụng công nghệ cảm biến nhiệt thông minh Thermo-Spot với kí hiệu chữ “T” trong vòng tròn cảm ứng thông báo nhiệt độ khi chảo nóng lên. Lòng chảo rộng, phẳng giúp thức ăn mau chính, truyền dẫn nhiệt và giữ nhiệt tốt. Giá tham khảo: 1.130.000 đồng.

2.5 Chảo chống dính gốm Tefal C4000202 21cm

Chảo chống dính Tefal C4000201 gồm 4 lớp làm từ nhôm đúc liền nguyên chất với lớp chống dính làm từ gốm cao cấp cùng lớp khoáng cực bền bỉ và chống trầy hiệu quả. Lớp gốm giúp bạn nấu ăn tốt hơn, ngon hơn và an toàn. Điểm báo nhiệt độ giúp người dùng căn chỉnh dễ dàng khi nấu. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng và đun nấu hiệu quả nhờ khả năng chống dính đặc biệt, lưu trữ và truyền nhiệt tốt. Giá tham khảo: 590.000 đồng.

Chảo Tefal C4000202 21cm nhỏ gọn, hiệu suất đun nấu cao, dùng được với nhiều loại bếp (Nguồn: dienmayquanghanh.com)

2.6 Chảo chống dính Tefal Character C6820472 24cm

Chảo chống dính Tefal Character C6820472 24cm được đúc nguyên khối từ hợp kim nhôm, đáy phủ bằng lớp Titanimun an toàn siêu dày. Đường kính chảo rộng 24cm có thể xào, chiên, rán nhiều đồ ăn cùng lúc. Tay cầm chắc chắn, có sẵn móc treo, chống nóng nên bạn không lo bị bỏng. Giá tham khảo: 1.150.000 đồng.

2.7 Chảo chống dính đáy từ sâu lòng Tefal Ceramic 28cm

Chảo chống dính đáy từ Tefal Caramic 28cm bền bỉ nhờ phủ lớp chống dính siêu tốt, trang bị hệ thống cảnh báo nhiệt giúp bạn nấu ăn hiệu quả hơn. Bạn có thể dùng các dụng cụ nấu bằng kim loại với chảo này (trừ mũi dao và cạnh sắc kim loại). Lớp gốm chống dính tiết kiệm dầu mỡ. Giá tham khảo: 950.000 đồng.

Chắc hẳn với những đánh giá qua 6 tiêu chí ở trên bạn đã không còn phải băn khoăn chảo chống dính Tefal có tốt không. Một sản phẩm sở hữu nhiều ưu việt, đã được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi năm bạn có thể yên tâm lựa chọn. Tuy nhiên để nhận được hết thảy những lợi ích chảo đem lại, bạn cần biết chảo chống dính Tefal mua ở đâu chính hãng.

