Review chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế FV, Vinmec, Thu Cúc, Hồng Ngọc

Sinh con là việc làm thiêng liêng nhất trong đời người phụ nữ, đồng thời cũng gặp phải nhiều nguy hiểm. Do đó, sinh con ở bệnh viện quốc tế được nhiều gia đình chọn lựa bởi dịch vụ chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại, bác sĩ giỏi. Tuy nhiên, chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế cũng cần cân nhắc.



1. Giá gói thai sản Pháp Việt – FV Hospital

Các dịch vụ khám chữa, chăm sóc sức khỏe chuẩn chất lượng 5 sao tại bệnh viện FV hiện nay nhận được sự tin tưởng sử dụng của nhiều khách hàng. Đặc biệt, là các gói thai sản được thiết kế khoa học, đem đến sự yên tâm tuyệt đối cho các sản phụ, gia đình của họ dưới đây:

1.1. Sinh con trọn gói – chuyển dạ sinh thường thai đơn

Giá gói thai sản Pháp Việt chuyển dạ sinh thường thai đơn thường dao động từ 19.500.000 – 41.847.000 đồng bao gồm mọi chi phí từ trước khi sinh cho đến chăm sóc bé sau sinh hoàn hảo tại bệnh viện. Với mong muốn chia sẻ niềm vui cũng như đem lại trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến hành trình làm mẹ, khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói, đảm bảo chất lượng từ A- Z này, bạn sẽ được chăm sóc, tư vấn và theo dõi đặc biệt chu đáo, được hỗ trợ bởi các thiết bị hiện đại, phòng sinh chuẩn quốc tế, đảm bảo thuận tiện, an toàn. Mẹ sau sinh còn được nghỉ ngơi, thư giãn trong không gian khang trang, rộng rãi, được các điều dưỡng viên giải tỏa nỗi lo lắng khi có chế độ chăm sóc đặc biệt cho bé yêu sau sinh như tiêm chủng, cho ngủ,…

Sinh đẻ ở bệnh viện FV được chăm sóc tận tình, chu đáo (Nguồn: Saigon-Gpdaily.com)

1.2. Sinh con trọn gói – chuyển dạ sinh mổ thai đơn áp dụng đẻ không đau

26.000.000 – 55.796.000 đồng cho một lần sinh mổ thai đơn áp dụng đẻ không đau tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Pháp Việt uy tín, rất đáng để lựa chọn. San sẻ nỗi lo lắng cơn đau đẻ kéo dài, vừa nguy hiểm vừa khiến cho mẹ bầu bị cạn kiệt sức lực, khó phục hồi nhanh sau sinh, phương pháp đẻ không đau ra đời với sự góp sức giữa đội ngũ bác sĩ “mát tay”, thiết bị, máy móc hiện đại và không gian phòng sinh vô trùng. Không những thế, tất cả các gói dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói bệnh viện FV đều chuẩn bị tươm tất các vật dụng cần thiết cho cả mẹ và bé sau sinh. Người nhà không cần rườm rà, tay xách nách mang nhiều vật dụng khi nhập viện sinh nữa.

1.3. Sinh con trọn gói – chuyển dạ sinh mổ lần 2

Sinh mổ lần 2, người mẹ có nguy cơ gặp phải nhiều dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau đầu dữ dội, ngất xỉu, đau ngực, nôn mửa, co giật, chưa kể đến những biến chứng sản khoa nguy hiểm. Vì thế, bác sĩ cần thăm khám, kiểm tra kỹ càng tình trạng sức khỏe, bệnh sử và tư vấn tỉ mỉ cho các mẹ từ trước khi sinh. Tùy vào tình trạng sức khỏe, tình hình cụ thể mà bác sĩ tiên lượng, quyết định về quá trình sinh con của người mẹ. Tại FV, hầu hết các vấn đề khó để được các bác sĩ, chuyên gia giải quyết triệt để như dây rốn thắt nút, thai non, suy giáp – biểu hiện thường gặp của chị em sinh mổ lần 2. Theo kinh nghiệm sinh con ở Pháp Việt tiết kiệm, an toàn mới nhất, chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế này gói sinh mổ lần 2 chỉ từ 31.000.000 – 61.796.000 đồng.

1.4. Sinh con trọn gói – chuyển dạ sinh mổ lần 3, 4

Vết sẹo sinh mổ trở thành nhược điểm khiến cho mẹ dễ gặp phải những biến chứng mang thai, sau sinh càng nhiều. Có thể kể đến như: nhau tiền đạo, bong nhau non, vỡ tử cung hay răng cài răng lược, viêm dính tử cung,… không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà thậm chí còn gây tử vong cao. Vì thế, nếu bạn muốn sinh con đông thì cần có sự tư vấn cặn kẽ, sự theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa giỏi, lưu ý khoảng cách thời gian mang lại sau những lần sinh mổ là 3 – 5 năm. Sinh mổ trên sản phụ có vết mổ cũ lần 2 hoặc 3 lần: 33.000.000 – 64.196.000 đồng.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo bảng giá bệnh viện FV 2019 sinh thường, sinh mổ để có được sự lựa chọn đúng đắn và cân nhắc vấn đề tài chính.

Mẹ và em bé được an toàn, khỏe mạnh sau sinh mổ lần 2 (Nguồn: poh.vn)

2. Giá thai sản trọn gói Thu Cúc

Lựa chọn sinh con đảm bảo an toàn, chất lượng ở bệnh viện Thu Cúc mức phí thấp hay cao còn phụ thuộc vào gói thai sản bạn tham gia, thời điểm đăng ký và bạn có bảo hiểm y tế hay không. Đối với các gói sinh thường, chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế này là 16.500.000 đồng với thai đơn, 22.500.000 đồng với thai đôi. Giá sinh thường từ tuần thứ 8 với thai đơn, thai đôi lần lượt là 27.500.000, 33.500.000 đồng. Sinh thường từ tuần 36 là 18.700.000 đồng với thai đơn, 24.700.000 đồng với thai đôi.

Bên cạnh đó, nếu bạn sinh mổ thai đơn lần đầu tiên sẽ tốn 30.800.000 đồng, lần 2 31.900.000 đồng, lần 3 sẽ là 33.900.000 đồng. Còn thai đôi, chi phí tương ứng với từng lần sinh mổ là 36.800.000 đồng, 37.900.000 đồng và 39.900.000 đồng.

Bệnh viện Thu Cúc đi đầu về chất lượng gói dịch vụ thai sản (Nguồn: marry.vn)

3. Giá sinh tại bệnh viện Hồng Ngọc

Theo bảng giá mới nhất cập nhật thì chi phí đối với các gói thai sản trọn gói đỡ đẻ tại bệnh viện Hồng Ngọc cho thai đơn sinh thường là 19.200.000 đồng, thai đôi 24.900.000 đồng. Sinh mổ thai đơn 33.150.000 đồng, thai đôi 40.400.000 đồng. Dịch vụ sinh mổ chọn giờ thai đơn 36.650.000 đồng, thai đôi 43.900.000 đồng.

Phòng bệnh tại bệnh viện Hồng Ngọc (Nguồn: baodinhduong.com)

4. Chi phí sinh ở Vinmec

Tùy vào từng cơ sở, gói thai sản, sinh con mà bảng giá chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế Vinmec cập nhật khác nhau. Cụ thể, nếu bạn đăng ký gói thai sản tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế tại Vinmec với sinh mổ tại Vinmec Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ có mức giá 38.600.000 đồng thai đơn lần 1, lần 2 42.300.000 đồng, lần 3 45.900.000 đồng. Với thai đôi lần lượt lần 1, lần 2, lần 3 là 42.300.000 đồng, 45.900.000 đồng và 49.500.000 đồng. Chi phí sinh thường tại Vinmec thai đơn 27.000.000 đồng, thai đôi 31.700.000 đồng.

5. Chi phí sinh ở bệnh viện Quốc tế City

Nằm cách xa thành phố ồn ào, bụi bặm, tọa lạc ở khu ngoại thành TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quốc tế City vẫn được đông đảo mẹ bầu yêu thích, rỉ tai nhau nên chọn bệnh viện sinh em bé theo mô hình khách sạn 5 sao nào. Ngoài hệ thống phòng sinh hiện đại, nội thất đầy đủ tiện nghi, các dịch vụ thai sản tại đây đặc biệt hấp dẫn, nhất là về chi phí. Hiện, bảng giá chi tiết mức phí cho các gói thai sản tại bệnh viện Quốc tế City với sinh thường là 19.000.000 đồng chưa bao gồm dịch vụ khám thai, sinh mổ 35.000.000 đồng.

Nghệ sĩ Thanh Thúy tin tưởng chọn bệnh viện quốc tế City sinh em bé (Nguồn: mamibai.com.vn)

Hy vọng với bảng tổng hợp chi phí sinh ở bệnh viện quốc tế chi tiết, cụ thể trên đây, các mẹ bầu đã bổ sung cho mình thêm kiến thức cần thiết trong hành trang làm mẹ. Đồng thời, chọn lựa bệnh viện đáp ứng đúng nguyện vọng, yêu cầu của bản thân để có thai kỳ khỏe mạnh và cuộc vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé!