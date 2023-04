Review công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright có ê buốt không, chi phí

Tẩy trắng răng từ lâu đã trở thành một dịch vụ phổ biến, mang lại sự tự tin cho nhiều người gặp khiếm khuyết về răng. Dưới đây Blog Adayroi sẽ giới thiệu đến bạn công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright đang rất được ưa chuộng .



1. Tìm hiểu công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright là gì

Công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright là một trong những công nghệ tẩy trắng răng ưu việt, do các chuyên gia hàng đầu của Mỹ nghiên cứu thực hiện. Đây là công nghệ vượt trội chỉ với 30-40 phút có thể làm răng trắng sáng từ 2 đến 8 nấc. Nồng độ thuốc được sử dụng là 12%, mang lại cho bạn hàm răng trắng sáng trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hoạt động của công nghệ tẩy trắng răng này dựa trên nguyên lý kết hợp ăn khớp giữa chất gel làm trắng và các bước sóng từ ánh sáng LED của đèn BB Cool Advance, làm phá vỡ liên kết hóa học trong răng, loại bỏ các lớp gây ố vàng, mang lại hàm răng trắng sáng. Công nghệ không gây đau nhức, ê buốt và mang lại hiệu quả trắng răng cao này đã được áp dụng trên 40 quốc gia với hàng nghìn địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng.

Tẩy trắng răng trắng sáng với công nghệ Bleachbright (Nguồn: adayroi.com)

2. Quy trình tẩy trắng răng không ê buốt Bleachbright thực hiện như thế nào

2.1. Thăm khám và kiểm tra

Bước này sẽ được các chuyên gia tiến hành đầu tiên dựa trên tình trắng răng miệng hiện tại của bạn. Bạn sẽ được chụp X-quang và qua một vài thăm khám cơ bản để đưa ra phác đồ điều trị cụ thể, chụp tình trạng răng bạn để thấy được sự khác biệt sau khi thực hiện tẩy trắng.

2.2. Vệ sinh làm sạch khoang miệng

Sau khi khách hàng đồng ý với phác đồ điều trị, điều quan trọng cần làm là vệ sinh khoang miệng, loại bỏ những cao răng, mảng bám, xử lý triệt để các bệnh liên quan đến răng miệng mà khách hàng đang gặp phải. Trong trường hợp áp dụng công nghệ tẩy trắng răng của Bleachbright khi tình trạng răng của bệnh nhân không đảm bảo khỏe mạnh có thể gây phản tác dụng, không đạt được mục đích ban đầu, răng thậm chí xỉn màu hơn.

2.3. Tiến hành tẩy trắng răng

Khi mọi thứ đã được đảm bảo, bệnh nhân đã sẵn sàng thì bác sĩ sẽ tiến hành tẩy trắng răng. Các chất làm trắng răng dưới sự kích thích của hệ thống đèn LED sẽ làm nhiệm vụ đi sâu vào tẩy trắng từng kẽ răng, giúp răng sáng toàn diện, loại bỏ ố vàng. Thành phần Flour được bổ sung giúp bảo vệ men răng, giúp răng chắc khỏe. Như vậy, chỉ trong 20- 40 phút điều trị, khách hàng sẽ có hàm răng trắng sáng như mong muốn.

Cần kiểm tra răng miệng trước khi tẩy trắng (Nguồn: thuocdantoc.vn)

3. Công nghệ Bleachbright tẩy trắng răng có tốt không

3.1. Độ hiệu quả

Công nghệ Bleachbright là một trong những dịch vụ chăm sóc răng miệng tốt nhất đem đến cho bạn một hàm răng trắng khỏe, đều màu. Tất nhiên, tùy vào cơ địa của từng người mà độ trắng răng được cải thiện sẽ khác nhau, có thể làm trắng từ 2 đến 8 nấc, mang lại hàm răng sáng màu, khỏe mạnh, thẩm mỹ cho khách hàng.

3.2. Ưu điểm

Bleachbright là công nghệ tẩy trắng răng ưu việt sẽ mang đến cho bạn hiệu quả về một hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh trong thời gian nhanh chóng chỉ từ 20-40 phút. Trong quá trình điều trị, khách hàng sẽ không bị đau đớn, ê buốt do nồng độ thuốc chỉ chiếm 12%. Theo nghiên cứu của Đại học Rochester, công nghệ làm trắng răng này ít gây hại cho men răng của bạn hơn so với việc uống nước cam, do đó khá an toàn cho hàm răng bạn. Sau khi sử dụng dịch vụ, màu sắc của răng sẽ duy trì từ 3 đến 5 năm, điều quan trọng là bạn phải giữ chế độ vệ sinh răng miệng đúng cách theo chỉ dẫn của các y bác sĩ. Ngoài trắng sáng, răng bạn sẽ được đảm bảo chắc khỏe hơn nhờ vào phản ứng tái khoáng men hiệu quả. Quy trình thực hiện rất đơn giản, bạn cũng không cần ngậm máng tẩy cả ngày ở nhà và có thể sử dụng kèm bút giữ trắng.

3.3. Tẩy trắng răng Bleachbright có tác dụng phụ không

Tẩy trắng răng có tác dụng phụ không còn phụ thuộc vào phương pháp thực hiện, thể trạng và quá trình tiến hành, chăm sóc của mỗi người. Tẩy trắng răng bằng công nghệ Bleachbright đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn. Nhiều người lo ngại các vấn đề như răng trở nên nhạy cảm, ê buốt với đồ lạnh,… Tuy nhiên, theo chuyên gia, 98% khách hàng không có hiện tượng răng nhạy cảm sau khi điều trị bằng công nghệ tẩy trắng răng không ê buốt Bleachbright này.

4. Lưu ý khi tẩy trắng răng bằng Bleachbright

4.1. Các trường hợp có thể tẩy trắng răng công nghệ Bleachbright

Những trường hợp thường thấy sử dụng phương pháp tẩy trắng răng bằng công nghệ Bleachbright là những người có hàm răng ố vàng, đen xỉn, không đều màu, kém thẩm mỹ. Những hàm răng bị nhiễm kháng sinh mức độ nhẹ, nhiễm hóa chất Fluor hay thậm chí là nếu muốn hàm răng mình đẹp hơn, trắng sáng và khỏe mạnh hơn đều có thể đi tẩy trắng.

4.2. Cần chuẩn bị gì trước khi tẩy trắng răng Bleachbright

Trước khi áp dụng công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright, bạn cần đảm bảo răng miệng đủ điều kiện để thực hiện pháp trình điều trị. Sức khỏe răng miệng đảm bảo bao gồm việc đã vệ sinh sạch sẽ chất bẩn, cao răng và đặc biệt là đã xử lý triệt để các bệnh lý liên quan khác về răng miệng như viêm nhiễm và các vấn đề như răng sâu, răng giả, răng trám lớn,…

4.3. Chăm sóc sau tẩy trắng răng Bleachbright như thế nào

Sau khi tẩy trắng răng công nghệ Bleachbright để giữ hàm răng trắng khỏe, đều màu và đạt hiệu quả tẩy trắng tốt nhất, giữ được tông màu trong thời gian lâu dài, bệnh nhân cần lưu ý những vấn đề sau. Trước hết, cần kiêng ăn gì sau khi tẩy răng? Bạn cần tránh ăn, uống các thực phẩm có màu như nước ngọt, cà phê, tương ớt, tương cà, cà ri, các loại bánh kẹo socola, dâu tây, thanh long đỏ,… Nếu sử dụng bạn phải rất cẩn thận, dùng ống hút tránh màu bám vào răng, mất màu trắng sáng.

Răng khi mới áp dụng tẩy trắng có thể yếu đi nên các bạn cần tránh các thực phẩm có vị quá mạnh, đắng, chua, cay, ngọt làm ảnh hưởng tới men răng. Các loại thực phẩm, trái cây chua chứa acid như cam, chanh,… cũng tác động đến răng của bạn. Các thực phẩm quá nóng và quá lạnh cũng được khuyên kiêng ăn sau trong thời gian này.

Răng sau khi tẩy không nên tiếp tục sử dụng các sản phẩm làm trắng răng khác tại nhà trong 4-5 tuần liên tiếp, điều này làm răng yếu và ố vàng. Nếu tình trạng răng bạn ở mức ố vàng nặng nên hỏi ý kiến bác sĩ để đưa ra những phương pháp kết hợp đặc biệt khác hỗ trợ tại nhà. Không nên dùng son môi vì nó sẽ khiến màu bám vào vào răng và làm răng bạn đổi màu nhanh chóng. Nên thay thế các loại nước có màu bằng nước lọc, vừa không ảnh hưởng tới răng sau tẩy, vừa tốt cho cơ thể bạn. Đặc biệt, sau khi tẩy răng bạn nên vệ sinh răng cẩn thận, kỹ càng, dùng chỉ nha khoa sau khi ăn và chọn các địa chỉ nha khoa uy tín.

Những thực phẩm cần tránh sau khi tẩy răng (Nguồn: chocolateandcoffeefest.com)

5. Tẩy trắng răng bằng Bleachbright giá bao nhiêu

Giá cho dịch vụ tẩy trắng răng bằng công nghệ Bleachbright không quá cao, phù hợp cho mọi người có nhu cầu. Với việc thực hiện điều trị tại phòng khám, chi phí là 3.000.000 đồng và điều trị ngay tại nhà là 1.200.000 đến 1.500.000 đồng gồm có chi phí thuốc và máng tẩy. Trong các trường hợp tẩy trắng tại nhà, nếu còn giữ máng tẩy hoặc dư thuốc, bạn có thể tận dụng cho lần sau, chỉ việc bổ sung những thứ thiếu. Giá cho 1 ống thuốc là 400.000 đồng và 1 máng tẩy là 300.000 đồng.

6. Mua deal tẩy trắng răng Bleachbright ở đâu tốt chất lượng

Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi khuyên khách hàng nên tham khảo 1 số deal tẩy trắng răng Bleachbright được tin tưởng, sử dụng phổ biến trên trang thương mại điện tử Adayroi.com như dịch vụ tẩy trắng răng công nghệ BleachBright tại Nha Khoa Việt Nhật.

Yên tâm tẩy trắng răng Bleachbright tại Nha khoa Việt Nhật (Nguồn: adayroi.com)

Công nghệ tẩy trắng răng Bleachbright ngày càng trở nên phổ biến bởi hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại giúp khách hàng tự tin hơn trong cuộc sống. Bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin hữu ích về công nghệ Bleachbright; quy trình tẩy trắng răng chi tiết; giá cả cho thực hiện; các ưu nhược điểm của công nghệ này; các deal chất lượng cũng như những lưu ý trước, trong và sau khi thực hiện phương pháp tẩy trắng răng bằng công nghệ này giúp khách hàng có lựa chọn chính xác nhất.

Để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả khách hàng nên chọn lựa những địa chỉ nha khoa uy tín. Tham khảo các gói dịch vụ tẩy răng công nghệ mới đem lại hiệu quả cao trên Adayroi để được nhận nhiều ưu đãi, chế độ chăm sóc khách hàng đảm bảo tuyệt đối và trải nghiệm an toàn, hài lòng cho khách hàng.