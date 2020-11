Review công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt có uy tín không chi tiết

Trong nhiều năm qua, công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt là cái tên không còn xa lạ đối với nhiều người dân Việt nhờ cung cấp các gói bảo hiểm nhân thọ đa dạng, kèm theo đó là những lợi ích tốt nhất. Vậy hiện nay Bảo Việt đang có các sản phẩm nào và cách thức mua ra sao? Cùng Saigon-Gpdaily khám phá nhé.



1. Tìm hiểu về công ty bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ là gì

Thành lập và phát triển từ năm 1996, đến nay công ty bảo hiểm Bảo Việt đã và đang không ngừng mở rộng đăng ký các gói dịch vụ bảo hiểm đa dạng tới các tầng lớp dân cư. Công ty hoạt động với mục tiêu mang đến cho mỗi người dân một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện tài chính của họ.

Hiện tại, công ty bảo hiểm Bảo Việt đang cung cấp khoảng hơn 50 sản phẩm bảo hiểm trên khắp 64 tỉnh thành cùng mạng lưới rộng lớn hơn 76 công ty thành viên và 300 điểm phục vụ khách hàng ở mọi miền đất nước. Có thể nói, Bảo Việt là một trong số các công ty bảo hiểm uy tín tốt nhất được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

Vậy Bảo Việt nhân thọ có phải của nhà nước không? Câu trả lời là không, bởi lẽ công ty Bảo Việt đã trở thành doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa cách đây khá lâu. Theo đó, Bảo Việt vừa thuộc tài sản của nhà nước vừa thuộc quyền sở hữu của các cán bộ công nhân trong doanh nghiệp.

Công ty bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp liên tục dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm ở nước ta (Nguồn: baovietnhantho.com.vn)

2. Các sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

2.1. Bảo hiểm đầu tư

Nếu bạn đang có những khoản tiền nhàn rỗi, bảo hiểm đầu tư chính là giải pháp đầu tư dài hạn, hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân gồm bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Theo đó, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh số tiền đóng bảo hiểm, thời gian đóng, tạm ngừng đóng, thậm chí là chấm dứt thời hạn hợp đồng hoặc khôi phục lại theo ý mình. Đồng thời nhận về các quyền lợi tuyệt vời như nhận lãi suất đầu tư sau khi kết thúc năm tài chính, hưởng các khoản tiền duy trì hợp đồng, cũng như nhận được 100% số tiền từ tài khoản hợp đồng khi đến đúng độ tuổi mà bạn chọn để nhận quyền lợi đáo hạn.

Hiện các sản phẩm bảo hiểm đầu tư của công ty Bảo Việt gồm 4 loại đó là: An Phát trọn đời, An Phát Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc và An tâm học vấn.

Bảo hiểm đầu tư giúp bạn gia tăng tài sản và giảm thiểu rủi ro (Nguồn: thebank.vn)

2.2. Bảo hiểm bảo vệ

Đây là một hình thức khi sở hữu bảo hiểm nhân thọ nhiều quyền lợi, giúp bạn và gia đình chung tay xây dựng một cuộc sống bền vững, hạnh phúc trong tương lai. Cụ thể, bảo hiểm bảo vệ của công ty Bảo Việt gồm 4 loại cho bạn lựa chọn:

An Bình Thịnh Vượng : Với gói bảo hiểm này, bạn sẽ được bảo vệ toàn bộ số tiền viện phí khi mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng. Chưa kể, còn nhận được 10% số tiền bảo hiểm định kỳ khi hợp đồng rơi vào năm thứ 4 trở đi.

An Phát Cát Tường : Bạn nhận được 12 quyền lợi trong một hợp đồng, khoảng 2.5 – 15 tỷ trong trường hợp gặp rủi ro bệnh tật, tử vong…

Trọn đời yêu thương : Đây là lựa chọn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Ngoài ra bạn có thể chủ động lựa chọn bệnh viện khám bệnh khi cần thiết.

An Phát Bảo Gia: Gói bảo hiểm này sở hữu các quyền lợi gần giống với Trọn đời yêu thương, tuy nhiên An Phát Bảo Gia có thể bảo vệ quyền lợi và nhận ưu đãi cho cả 3 thế hệ.

2.3. Bảo hiểm tích lũy

Đây là hình thức bảo hiểm kết hợp giữa đầu tư sinh lợi và bảo hiểm, nhằm đảm bảo cho con cái có được sự bảo vệ vững chãi trong cuộc sống lẫn giáo dục. Theo đó, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi liên quan đến bệnh tật, tử vong, lãi suất, tiền đáo hạn hợp đồng…

2.4. Bảo hiểm hưu trí

Với loại hình bảo hiểm hưu trí, bạn hoặc bố mẹ có thể nhận được nhiều quyền lợi về tài chính cho đến cuối đời, như: thu nhập ổn định khi nghỉ hưu, trợ cấp tử vong, mai táng, kèm theo đó là lãi suất bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt hàng năm khi hợp đồng bảo hiểm hưu trí có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.

Xua tan những âu lo về tiền bạc nhờ bảo hiểm hữu trí (Nguồn: genvita.vn)

2.5. Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm doanh nghiệp ra đời như một giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp giữ chân đội ngũ nhân viên tài năng, cũng như chăm lo cho cuộc sống của các thành viên trong một tổ chức. Với hình thức bảo hiểm này, các nhân viên có tên trong hợp đồng sẽ nhận được nhiều lợi ích có thể bảo vệ toàn diện khi họ không may bị thương tật hay tử vong.

3. Chất lượng dịch vụ của công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Để nâng cao chất lượng dịch vụ cho từng khách hàng, công ty bảo hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp các quy trình giải quyết trực tuyến ngay trên website công ty gồm các vấn đề sau:

Thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng, gồm thông tin cá nhân, thông tin người thụ hưởng, thay đổi điều kiện hợp đồng, điều kiện đóng phí.

Tra cứu thông tin.

Thanh toán phí bảo hiểm qua nhiều hình thức.

Giải quyết quyền lợi hoặc hướng dẫn làm hồ sơ bảo hiểm chỉ trong 15 phút, an toàn và đáng tin cậy.

Bảo Việt sở hữu đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình giải quyết các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng (Nguồn: thebank.vn)

4. Mua bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt ở đâu tốt chất lượng

Hiện nay, để nhận được nhiều ưu đãi tuyệt vời nhất khi mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, bạn có thể truy cập trang Saigon-Gpdaily.com và đăng ký tham gia chương trình “Tư vấn bảo hiểm – Nhận ngay quà lớn”. Chương trình chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10/09/2019 – 10/11/2019. Trong thời gian này, khi đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt trực tuyến trên website Saigon-Gpdaily, bạn sẽ nhận được các quyền lợi sau: Tặng 10% phí bảo hiểm thu vào đầu kỳ ( Không tính chi phí bảo hiểm bổ trợ, phụ trội, phí đóng trước, phí một lần, hay phí hợp đồng An Phát Cát Tường), kèm theo đó là số điểm VinID được tặng trực tiếp vào tài khoản của bạn dựa trên phí bảo hiểm thực thu trong năm đầu tiên theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội quay số trúng thưởng các phần quà giá trị như ô tô, xe máy, robot hút bụi, cân sức khỏe thông minh, đồng hồ Smartwatch…

Trước khi đăng ký mua bảo hiểm của công ty Bảo Việt, bạn nên tìm hiểu kỹ các địa chỉ bán bảo hiểm uy tín để nhận được thêm nhiều ưu đãi (Nguồn: thuonggiaonline.vn)

Trên đây là những thông tin chi tiết không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, các sản phẩm công ty đang cung cấp mà còn nêu rõ cách thức đăng ký tư vấn, chọn mua bảo hiểm với nhiều ưu đãi siêu hấp dẫn. Hy vọng Saigon-Gpdaily đã phần nào giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích về các loại bảo hiểm để đưa ra quyết định chọn mua đúng đắn và phù hợp nhất với nhu cầu nhé.