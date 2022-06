Review đặt vé máy bay qua Adayroi Booking có uy tín không chi tiết

Hiện nay, có rất nhiều hành khách đã lựa chọn Adayroi Booking là địa chỉ đặt vé máy bay cho mỗi chuyến đi của mình. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có một vài thắc mắc rằng không biết đặt vé máy bay qua Adayroi Booking có uy tín không? Bài viết này sẽ là lời giải đáp chính xác nhất cho những đắn đo của bạn.



1. Đặt vé máy bay qua Adayroi Booking có uy tín không?

1.1. Giá vé máy bay trên Adayroi đã bao gồm thuế, phí chưa

Hiện nay, giá vé máy bay trên Adayroi Booking là mức giá dựa trên tình trạng chỗ và giá vé tại thời điểm hiện tại. Mức giá vé này được tính dựa trên quy định về giá vé và đầy đủ thuế, phí theo quy định của hãng hàng không. Vì vậy, theo 15 kinh nghiệm đặt vé máy bay trực tuyến thì sau khi mua vé, bạn sẽ không cần phải thanh toán thêm bất cứ khoản phí nào khác.

1.2. Cách thanh toán khi mua vé máy bay trên Adayroi

Hiện nay, Adayroi đã và đang hỗ trợ khách hàng thanh toán không mất phí thông qua các loại thẻ tín dụng tại văn phòng Adayroi: Visa Card, thẻ ATM, Master Card hay thẻ AMEX…

Ngoài các hình thức thanh toán trực tuyến như chuyển khoản, quẹt thẻ qua cổng Napas hay qua ví điện tử Momo, bạn có thể đến tại văn phòng Adayroi để thực hiện các thao tác thanh toán tiền vé cho chuyến đi của mình nhanh chóng, đơn giản nhất.

Bạn có thể thanh toán vé máy bay trực tuyến tại Adayroi Booking bằng thẻ tín dụng (Nguồn: thebank.vn)

1.3. Số vé tối đa một người có thể mua trên một lần giao dịch

Hiện nay, số vé tối đa một người có thể đặt chỗ, mua vé máy bay tại Adayroi Booking là 9 vé trong một lần giao dịch. Nếu bạn có nhu cầu đặt vé máy bay với số lượng lớn, hãy liên hệ với Adayroi Booking để nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

1.4. Adayroi có giao vé máy bay tận nhà không?

Adayroi Booking hiện nay chưa có hình thức giao vé máy bay tận nhà. Sau khi bạn hoàn thiện quy trình đặt vé, Adayroi sẽ gửi thông tin vé điện tử của bạn thông qua tin nhắn điện thoại di động và hộp thư điện tử mà bạn đã đăng ký. Bạn hoàn toàn có thể dùng vé điện tử để làm thủ tục check in cho chuyến bay của mình mà không nhất thiết phải in vé giấy, vô cùng tiện lợi. Đây cũng chính là một trong những lý do review đặt vé máy bay qua Adayroi Booking được nhiều người đánh giá cao hiện nay. Tham khảo và săn vé chất lượng, giá hot mỗi ngày tại Adayroi, đón nhận nhiều điều bất ngờ, ưu đãi khủng, chuẩn bị hành trang trong mỗi chuyến đi.

1.5. Cách nhận vé máy bay khi mua trên Adayroi

Ngay sau khi hoàn tất bước thanh toán của mình, hệ thống sẽ thông báo cho bạn giao dịch đã thành công kèm theo mã đặt chỗ. Bạn vui lòng lưu lại mã đặt chỗ này của mình để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin hành trình và vé điện tử của mình. Đồng thời, Adayroi cũng sẽ gửi cho bạn bản xác nhận qua tin nhắn điện thoại di động và gửi thư xác nhận cùng thông tin chi tiết về vé máy bay qua hộp thư điện tử mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn không nhận được thư điện tử để xác nhận thông tin hành trình và vé máy bay từ Adayroi Booking trong khoảng 30 phút sau khi thanh toán thành công. Bạn hãy vui lòng kiểm tra lại Booking trong mục “Quản lý đặt chỗ” trên Adayroi, chọn mục “gửi lại Email hành trình” hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp của vé của Adayroi Booking qua số điện thoại 1900 1901 để được hỗ trợ nhận lại.

Hiện nay, bạn có thể dễ dàng đặt vé máy bay trực tuyến qua Adayroi Booking (Nguồn: photo2.tinhte.vn)

1.6. Cách lấy hóa đơn khi mua vé máy bay trên Adayroi

Nếu bạn muốn Adayroi xuất hóa đơn cho chuyến bay của mình, ngay ở bước nhập thông tin khách hàng, bạn hãy nhập thông tin tên công ty, địa chỉ và mã số thuế rõ ràng để Adayroi gửi hóa đơn điện tử cho bạn vào Email đã đăng ký. Trong trường hợp bạn không điền đầy đủ thông tin yêu cầu xuất hóa đơn của mình khi đặt vé và vé đã được xuất ra, Adayroi sẽ không hỗ trợ xuất hóa đơn nữa.

1.7. Mua vé máy bay trên Adayroi cần có mặt ở sân bay bao lâu để làm thủ tục

Đối với những chuyến bay nội địa, bạn nên đến sân bay trước 2 giờ so với giờ khởi hành dự kiến để làm thủ tục check in. Thời gian đóng quầy để làm thủ tục check in thường sẽ kết thúc trước 40 phút so với giờ khởi hành dự kiến.

Với chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam, bạn nên có mặt ở sân bay trước 3 giờ so với giờ khởi hành dự kiến để hoàn thiện thủ tục check in. Thời gian đóng quầy tại sân bay dành cho chuyến bay quốc tế sẽ kết thúc nhận khách trước 50 phút so với giờ khởi hành dự kiến. Bạn cần nắm rõ các quy định này để việc check in của mình diễn ra suôn sẻ và thoải mái nhất.

Hãy để Adayroi Booking đồng hành cùng các chuyến bay của bạn (Nguồn: billbalo.com)

2. Đặt vé máy bay trên Adayroi Booking có an toàn không

2.1. Vé máy bay do Adayroi xuất ra có phải loại vé chuẩn

Bên cạnh việc quen với 19 cách mua vé máy bay thông dụng, phổ biến nhất thì việc mua vé qua Adayroi vẫn khiến nhiều người bỡ ngỡ, băn khoăn liệu đặt vé máy bay qua Adayroi Booking có uy tín không? Adayroi Booking là một đại lý ủy quyền chính thức của rất nhiều hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và cũng là địa lý du lịch của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vé máy bay do Adayroi xuất ra là vé chuẩn 100%.

Nếu bạn còn đắn đo về việc đặt vé máy bay trên Adayroi Booking có đảm bảo không, bạn cũng có thể liên hệ đến tổng đài chính thức của các hãng hàng không Adayroi cung cấp để kiểm tra lại tính chân thực một lần nữa;

Tổng đài CSKH Vietnam Airlines: 19001100

Tổng đài CSKH Vietjet Air: 1900 1886

Tổng đài CSKH Jetstar Pacific Airlines: 1900 1550

Tổng đài CSKH Bamboo Airways: 1900 1166

2.2. Có thể mua vé gấp dưới 3 tiếng trên Adayroi không?

Do quy định của các hãng hàng không đối với hệ thống bán vé online, các phòng vé và đại lý chỉ được xuất vé cho các chuyến bay cách giờ khởi hành ít nhất 3 giờ. Vì vậy, bạn sẽ không thể mua vé gấp dưới 3 tiếng trên Adayroi hay bất cứ hệ thống, phòng vé nào khác.

Trong trường hợp bạn cần đi gấp có thời gian khởi hành trong vòng 3 tiếng so với thời điểm đặt vé hiện tại, bạn hãy vui lòng mua vé giờ chót tại quầy vé của hãng mình lựa chọn ngay tại sân bay nhé.

Cùng trải nghiệm những chuyến du lịch thú vị khi có dịch vụ đặt vé tại Adayroi (Nguồn:

media-ak.static)

Hi vọng rằng, với những thông tin về việc đặt vé máy bay qua Adayroi Booking có uy tín không mà Adayroi vừa mang đến. Bạn đã có thể yên tâm hơn để lựa chọn Adayroi Booking trong mỗi chuyến bay của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt phòng khách sạn tiện nghi, sang trọng và hiện đại hay đặt mua combo vé máy bay, khách sạn tại Adayroi để có một chuyến đi thoải mái và tiết kiệm nhất. Chúc các bạn sẽ luôn có những chuyến bay an toàn, chất lượng, giá tốt cùng Adayroi nhé.