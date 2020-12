Review đi đèo Ô Quy Hồ Lào Cai có gì: Cách đi săn mây, Điểm checkin

Nằm dưới thảm thực vật rậm và xanh rì, cung đường chinh phục đèo Ô Quy Hồ Lào Cai uốn lượn quanh co, vắt mình trên những vách đá, bên này là vực sâu không thấy đáy. Tuy nguy hiểm và hiểm trở, nhưng đây luôn là điểm thu hút các phượt thủ từ khắp mọi miền Tổ Quốc đến và chinh phục.



1. Vị trí đèo Ô Quy Hồ ở đâu

Đèo Ô Quy Hồ còn được nhắc tới với cái tên đèo Mây bởi trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ trắng. Đèo nằm ngay bên cạnh tuyến QL 4D chạy qua dãy Hoàng Liên Sơn, là điểm tiếp ranh giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đèo Ô Quy Hồ nằm ở độ cao gần 2000m so với mực nước biển và là một trong các đỉnh đèo cao và hùng vĩ bậc nhất nước ta.

Đèo Ô Quy Hồ nằm ngay bên cạnh tuyến Quốc lộ 4D (Nguồn: tago.vn)

2. Đường đi chinh phục đèo Ô Quy Hồ thế nào

Đèo Ô Quy Hồ cách Sapa bao xa? Sẽ không có câu trả lời chính xác 100% cho câu hỏi này bởi vì chúng tôi chưa xác định được địa điểm xuất phát và điểm đến cụ thể của bạn là ở đâu. Nếu lấy điểm xuất phát là tại Thị trấn Sapa và điểm dừng chân là đỉnh đèo, thì khoảng cách ước chừng 15km. Hành trình lý tưởng đó là bạn xuất phát từ Thị trấn (bến xe), chạy xe xuôi theo đường Điện Biên Phủ, qua thác Bạc 12km, tiếp tục đi thẳng là tới đỉnh của đèo.

Đường đi chinh phục đèo Ô Quy Hồ như thế nào? (Nguồn: guucdn.net)

3. Đi phượt khám phá đèo Ô Quy Hồ có gì

3.1. Địa hình hiểm trở của đèo Ô Quy Hồ

Tính đến năm 2019, đèo Ô Quy Hồ là dải đèo dài nhất Việt Nam với chiều dài là 50km. Ở phía hai bên đèo một bên là vực sâu không thấy đáy, bên còn lại là những vách đá nhọn dựng đứng, biển cảnh báo nguy hiểm được dựng khắp hai bên đường. Tuy nhiên bạn cũng đừng lo liệu như vậy thì đi đèo Ô Quy Hồ có nguy hiểm không vì hiện nay tuyến đường này đã được nâng cấp, giúp hạn chế tai nạn và trở thành cung đường “nhất định phải chinh phục một lần” của các phượt thủ. Nếu bạn có dự định trải nghiệm, khám phá thiên đường Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ không nên bỏ qua đèo Ô Quy Hồ đâu nhé!

Địa hình khá hiểm trở nhưng đáng để chinh phục dành cho các phượt thủ (Nguồn: wecheckin.vn)

3.2. Khí hậu ở đèo Ô Quy Hồ

Vào mùa đông, đèo Ô Quy Hồ Lào Cai có những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt, sương lạnh bao phủ, thậm chí trên đỉnh đèo xuất hiện hiện tượng băng tuýêt phủ kín. Mùa hè khí hậu ở đèo Ô Quy Hồ rất lý tưởng, mây trắng bồng bềnh, không khí mát mẻ trong lành. Nhiều người thường ví phong cảnh mùa hè ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. .

3.3. Cảnh đẹp nhìn từ đèo Ô Quy Hồ

Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ đường đèo chạy vắt qua đèo qua núi để sang Bình Lư hoặc về Thị trấn Sapa. Còn tuyệt vời hơn khi đó là một ngày nắng đẹp, bạn có thể hướng mắt nhìn đỉnh núi Fansipan xa xa như ẩn như hiện, kiêu hãnh đứng giữa trời mây.

Cảnh đẹp nhìn từ đèo Ô Quy Hồ (Nguồn: buiquyet.com)

3.4. Săn mây đèo Ô Quy Hồ

Ở độ cao 2.073m so với mực nước biển, đỉnh đèo là cả một biển mây bồng bềnh, do vậy đèo Ô Quy Hồ Lào Cai nổi tiếng là một điểm săn mây lý tưởng, là 1 trong những địa điểm du lịch Tây Bắc đẹp hoang sơ check- in cực chất thu hút nhiều khách du lịch.

4. Thưởng thức món ăn đặc sản trên đỉnh Ô Quy Hồ

Ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ, không khó bắt gặp những lán nhỏ được dựng lên, đây là điểm để du khách nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn đặc sản. Bên trong mỗi quán được bài biện những món đặc sản núi rừng như thịt xiên nướng, khoai/ngô/sắn/trứng nướng, cơm lam… Những món đặc sản khác như trâu gác bếp, heo cắp nách, gà rừng… người ăn người nhớ, đây cũng là một sự gợi ý hay ho làm quà.

Trên đỉnh đèo mùa đông lạnh lắm, ngồi nhâm nhi tách cafe, chén trà nóng và ngắm trọn vẻ đẹp thơ mộng của đèo Ô Quy Hồ là đúng thật là tuyệt, bạn phải thử khi tới với Sapa đó nhé.

Quán cafe trên đèo Ô Quy Hồ với view sống ảo cực đỉnh (Nguồn: we25.vn)

5. Kinh nghiệm đi đèo Ô Quy Hồ

5.1. Chinh phục đèo bằng phương tiện gì

Nếu trước đây cách đi đèo Ô Quy Hồ bắt buộc bạn phải chạy xe máy dọc theo quốc lộ 4D thì hiện nay đã có thêm một cách an toàn và tiện lợi hơn giúp bạn có thể nhanh chóng chinh phục đỉnh đèo, đó là đi cáp treo. Bạn có thể dễ dàng đặt mua vé cáp treo tại nhà ga (mua vé thăm qua đỉnh Fansipan). Từ đỉnh Fansipan bạn di chuyển sang khu Thác Bạc, rồi lên Trạm Tôn sau đó di chuyển khoảng 4-5 km dọc theo QL 4D là tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ.

5.2. Nên đi đèo Ô Quy Hồ vào tháng mấy

Mùa hè mát mẻ, mây bao trọn đỉnh đèo, phù hợp cho việc săn mây. Mùa đông lạnh giá, băng tuyết trắng xóa khắp đèo, đây là trải nghiệm hay ho đối với những người miền xuôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Đèo Ô Quy Hồ mỗi mùa đều có những nét đẹp riêng, lựa chọn đi vào tháng mấy sẽ còn phụ thuộc vào mong muốn bạn muốn tìm kiếm trải nghiệm điều gì tại đây.

5.3. Cần chuẩn bị gì khi đến đèo Ô Quy Hồ

Do là địa điểm tham quan trong ngày nên bạn cũng không cần phải sửa soạn và chuẩn bị quá nhiều hành lý. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị đó là giấy tờ tùy thân, tiền mặt, áo khoác, giầy thể thao, bản đồ, túi thuốc và một ít nước và đồ ăn nhẹ khi đói.

5.4. Những lưu ý khác

Khá nhiều người thường lầm tưởng cổng trời nằm trên núi Hàm Rồng với cổng trời Ô Quy Hồ khi tới Sapa. Thực ra, ở Sapa có hai cổng trời, một là trên núi Hàm Rồng nằm ngay gần Thị trấn Sapa, cồng trời còn lại chính là đỉnh đẻo Ô Quy Hồ mà chúng ta đang nhắc đến. Tuy nhiên, cổng trời Hàm Rồng không có gì đáng để tham quan cả. Do vậy, khi tới Sapa mọi người cần hết sức lưu ý địa điểm này.

5.5. Những địa điểm tham quan gần đèo Ô Quy Hồ

Gần đèo Ô Quy Hồ bạn có thể tham quan các địa điểm như thác Bạc, thác Tình yêu, Trạm Tôn… Chúng tôi gợi ý cho bạn một lịch trình chinh phục toàn bộ đèo Ô Quy Hồ gói gọn trong một ngày: Đầu tiên là tham quan đỉnh Fansipan, sau đó di chuyển và tham quan các điểm như Thác Bạc – Thác Tình Yêu – Suối vàng và cuối cùng là di chuyển tới cồng trời Ô Quy Hồ. Nếu đã tham quan tất cả các điểm trên mà thời gian vẫn còn dư giả, hãy tranh thủ rẽ qua vườn hoa Sapa để có nhiều bức hình sống ảo hơn.

Còn chần chừ gì nữa, hãy đến và chinh phục cung đường đèo Ô Quy Hồ Lào Cai ngay thôi nào. Nếu bạn muốn được đi tới nhiều nơi hơn thì có thể book tour du lịch Sapa lịch trình nhiều điểm đến hấp dẫn kết hợp thuê xe phượt đèo Ô Quy Hồ để thưởng ngoạn và trải nghiệm những điều tuyệt vời nơi đây.