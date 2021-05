Review đi Điệp Sơn Nha Trang: Lịch trình, Chỗ ở, Chơi gì, Chi phí

1.7.2. My Way Hotel Nha Trang



Nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị con người khai phá, đảo Điệp Sơn Nha Trang chính là điểm đến nhất định không thể bỏ qua khi tới nơi đây. Cùng tìm hiểu review chi tiết sau để có thêm thông tin về hòn đảo xinh đẹp cuốn hút này nhé!



1. Review kinh nghiệm đi Điệp Sơn Nha Trang

1.1. Điệp Sơn Nha Trang ở đâu? Điệp Sơn cách Nha Trang bao xa

Đảo Điệp Sơn được biết tới là 1 dãy bao gồm 3 hòn đảo nhỏ nằm trong vùng biển của vịnh Vân Phong, huyện Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa. Với vẻ đẹp hoang sơ, ít chịu sự can thiệp của con người, đảo Điệp Sơn từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút số lượng lớn khách du lịch tới tham quan.

Vẻ đẹp yên bình của đảo Điệp Sơn (Nguồn: nhatrangbiendao.vn)

1.2. Cách đi ra đảo Điệp Sơn

Để đi ra đảo Điệp Sơn Nha Trang bạn có thể chọn đi tàu Phượng Đồng (là tàu đánh cá của người dân sống trên đảo). Tàu này sẽ xuất phát từ đất liền vào đảo lúc 9h sáng và chuyến cuối là 11h hoặc 15h chiều. Thời gian từ đảo về đất liền sẽ là lúc 5-6h sáng. Thời gian di chuyển tới đảo là khoảng 30-40 phút.

Cách thứ 2 là bạn có thể thuê tàu ca nô để đi. Nếu bạn đi đông thì bạn có thể thuê riêng 1 tàu để chủ động hơn khi di chuyển. Thời gian di chuyển bằng ca nô nhanh hơn nhiều, chỉ mất khoảng 15p là tới đảo. Để an toàn, tiết kiệm thời gian thì bạn có thể đặt tour du lịch 1N trọn gói ra đảo Điệp Sơn.

1.3. Du lịch đảo Điệp Sơn đi mùa nào đẹp?

Thời gian lý tưởng nhất để du lịch đảo Điệp Sơn là trong khoảng từ tháng 12 tới tháng 6 hàng năm. Vào thời gian này, nước biển khá êm và trong xanh. Ngoài ra khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 cũng khá thích hợp để tới đảo.

Tham khảo kinh nghiệm du lịch Nha Trang tháng 7 để xem thời điểm này Nha Trang có gì thú vị.

1.4. Đảo Điệp Sơn có gì chơi

1.4.1. Chèo thuyền Kayak

Chèo thuyền Kayak là một trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua khi tới đảo Điệp Sơn. Nếu chưa chèo bao giờ, có thể bạn sẽ không quen và không điều khiển được thuyền. Tuy nhiên khi đã quen với tay chèo thì bạn sẽ thấy việc chèo thuyền Kayak khá dễ dàng và bạn có thể thoải mái tận hưởng, khám phá vẻ đẹp của biển khơi nơi đây.

Trải nghiệm chèo thuyền Kayak ở Điệp Sơn (Nguồn: kenhdulichnhatrang.com)

1.4.2. Cắm trại ngủ lều ven biển

Đối với những bạn trẻ yêu thích du lịch trại thì đảo Điệp Sơn Nha Trang sẽ là điểm đến lý tưởng. Khi tới Điệp Sơn, du khách có thể dựng trại bên con đường mòn độc đáo, hòa mình với thiên nhiên và lắng nghe tiếng sóng ngoài khơi vọng về.

1.4.3. Đi cano ngắm biển xanh trong vắt

Chơi gì ở đảo Điệp Sơn? Khi tới Điệp Sơn các bạn có thể đi ca nô vòng quanh 3 đảo và ngắm nhìn biển khơi xanh trong. Là hòn đảo chưa có sự can thiệp nhiều của con người nên khi đi ca nô, các bạn có thể tận hưởng được nét đẹp hoang sơ hiếm có.

1.5. Đảo Điệp Sơn có gì đẹp

1.5.1. Đường mòn biển độc đáo

Đường mòn biển chính là con đường độc đáo bậc nhất cả nước thu hút được sự quan tâm của nhiều du khách.

Con đường này có chiều dài khoảng 800m, nối liền 2 đảo Hòn Bịp và Hòn Đuốc. Thời gian nước rút sẽ là từ 6-10h sáng. Thời gian đẹp nhất, thích hợp nhất để đi trên con đường này là lúc 9-10h sáng, khi mực nước biển khá thấp và nắng chưa gay gắt.

Đường mòn độc đáo trên đảo Điệp Sơn (Nguồn: datviettour.com.vn)

1.5.2. Nước biển Điệp Sơn trong vắt

Nằm xa đất liền nên nước biển của đảo Điệp Sơn Nha Trang trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Với làn nước trong xanh này, du khách có thể thoải mái bơi lội hoặc ngắm các rạn san hô muôn hình muôn vẻ.

1.5.3. Cầu Ngọc Trai (cầu tình yêu)

Cầu Ngọc Trai còn được gọi là cầu tình yêu chính là 1 cây cầu nổi tiếng, 1 địa điểm lãng mạn thu hút nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ. Cây cầu này được thiết kế kết các bè Ngọc Trai lại với nhau để tạo thành cây cầu độc đáo, thơ mộng này.

1.6. Ăn gì ở đảo Điệp Sơn

Đến đảo Điệp Sơn, chắc chắn bạn sẽ không thể làm ngơ trước các món ăn hải sản tươi ngon của đảo. Tại đây có nhiều loại hải sản để các bạn có thể lựa chọn. Những loại hải sản được bày bán nhiều tại chợ hải sản trên đảo nên các bạn có thể thoải mái chọn mua với mức giá rất rẻ.

1.7. Đến đảo Điệp Sơn ở đâu?

1.7.1. Đại Lãnh Beach Hotel

Chỉ cách biển Đại Lãnh 5m, Dai Lanh Beach Hotel là khách sạn nổi tiếng với các phòng cao cấp có view hướng biển. Khi lựa chọn khách sạn, du khách sẽ được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng, thuận tiện tới các địa điểm như đảo Điệp Sơn, vịnh Bắc Vân Phong, thành phố Nha Trang,…

1.7.2. My Way Hotel Nha Trang

Nằm gần trung tâm thành phố, My Way Hotel Nha Trang có vị trí thuận tiện giúp du khách có thể di chuyển nhanh chóng tới sân bay, các địa điểm vui chơi nổi tiếng. Khách sạn này còn có đầy đủ dịch vụ phòng, đầy đủ tiện nghi, an ninh tốt giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng.

1.7.3. 101 Star Hotel

101 Star Hotel là khách sạn 3 sao có vị trí nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang, gần biển. Tại khách sạn có đầy đủ các dịch vụ phòng có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khu vực lân cận và book phòng khách sạn Nha Trang đầy đủ tiện nghi, chất lượng với giá ưu đãi, cạnh tranh. Đặc biệt, nếu đi cùng gia đình, nhóm bạn, hệ thống phòng khách sạn cao cấp Vinpearl Nha Trang là gợi ý hoàn hảo không thể bỏ qua, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

1.8. Mua quà gì khi du lịch Điệp Sơn

1.8.1. Bánh tráng xoài

Là hòn đảo mới phát triển du lịch nên ở đảo Điệp Sơn Nha Trang vẫn chưa có nhiều quà để du khách có thể lựa chọn. Khi tới Điệp Sơn, bánh tráng xoài chính là món ăn đặc biệt, có vị khá lạ. Bánh tráng này được bán nhiều ở chợ Đầm nên bạn có thể ra đó và chọn mua.

Bánh tráng xoài, đặc sản của đảo Điệp Sơn (Nguồn: onetour.vn)

1.8.2. Các loại hải sản khô

Tại đảo Điệp Sơn có bày bán nhiều loại hải sản khô như mực, mực rim hay chả cá nên bạn có thể chọn mua dễ dàng.

1.9. Có nên đi đảo Điệp Sơn không?

Là một hòn đảo đẹp nên đảo Điệp Sơn Nha Trang sẽ là một hòn đảo lý tưởng, mang tới những trải nghiệm khó quên cho du khách. Nếu bạn muốn tận hưởng vẻ đẹp biển xanh thơ mộng, trải nghiệm con đường mòn trên biển có 1 không 2 thì đảo Điệp Sơn chính là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua.

Tuy nhiên khi đi tới đảo thì lời khuyên cho các bạn là bạn nên chú ý tới dự báo thời tiết để tránh những ngày mưa. Vì là hòn đảo vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nên đảo Điệp Sơn rất sạch sẽ.

Đặt chân tới đảo, bạn cần nhớ không được tùy ý xả rác bừa bãi ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường của đảo. Một lưu ý nữa mà bạn cần biết đó là trên đảo vẫn hạn chế về điện. Chính vì thế nên khi đi du lịch bạn hãy nhớ mang đầy đủ sạc pin và sạc dự phòng nhé!

2. Chi phí du lịch đảo Điệp Sơn

Chi phí khi du lịch đảo Điệp Sơn sẽ phụ thuộc vào phương tiện di chuyển, chi phí vui chơi, ăn ở của mỗi người. Chính vì thế chi phí khi du lịch sẽ khác nhau.

Tùy theo khả năng tài chính, ngân sách du lịch của mỗi người mà bạn có thể xây dựng cho mình lịch trình đi phù hợp. Bạn nên xem kinh nghiệm du lịch Nha Trang tự túc để lên kế hoạch tốt nhất cho chuyến đi.

Trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm du lịch đảo Điệp Sơn. Nhân thời điểm thời tiết đang đẹp, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi, book tour tham quan Điệp Sơn Nha Trang khám phá hòn đảo xinh đẹp này ngay nhé!