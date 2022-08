Review điện di vitamin C là gì, tác dụng, liệu trình các bước, chi phí

2. Điện di vitamin C giá bao nhiêu?

Vitamin C không chỉ có nhiều tác dụng trong việc tăng cường sức khỏe mà còn giúp làm đẹp và trẻ hóa làn da. Đặc biệt, sự phát triển của phương pháp điện di vitamin C đã giúp tối ưu hóa công dụng của vitamin C trong hỗ trợ tái tạo da và bảo vệ chống lão hóa da hiệu quả.



Hiện nay, công nghệ hiện đại đã cho ra đời phương pháp điện di vitamin C được ứng dụng phổ biến trong làm đẹp thẩm mỹ. Phương pháp này giúp làm trẻ hóa làn da mà không gây tổn thương da.

Phương pháp điện di vitamin C được ứng dụng phổ biến trong làm đẹp thẩm mỹ (Nguồn: cloudfront.net)

Phương pháp điện di vitamin C được phát triển bởi bác sĩ Harue Suzuki và Giáo sư Nobuhiko Miwa (Nhật Bản) và đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều nước. Đây là liệu pháp tận dụng sức nóng của dòng điện di và các bước massage theo vòng tròn để giúp các ion vitamin C có thể thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì. Tùy thuộc vào mỗi tình trạng da, liều lượng và nồng độ ion C được đưa vào da sẽ khác nhau.

Từ lâu việc sử dụng vitamin C trong làm đẹp đã được rất nhiều chị em chia sẻ. Loại “thần dược” từ thiên nhiên này không chỉ có tác dụng giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, kháng viêm, diệt khuẩn mà còn giúp bảo vệ làn da trước những tác động từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Vitamin C giúp cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ đốm nâu, vết thâm nám và đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, mờ sẹo.

Việc sử dụng vitamin C trong làm đẹp đã được rất nhiều chị em chia sẻ (Nguồn: ipretty.vn)

Hiện nay khi phát triển liệu pháp điện di giúp chị em tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức mà vẫn đạt được hiệu quả làm đẹp như ý. Liệu pháp điện di vitamin C có thể thực hiện với hầu hết các loại da và nhiều lứa tuổi. Vậy phương pháp điện di vitamin C có tốt không? Thực chất, phương pháp này giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả cho các trường hợp da đang bị sẹo mụn, hay tổn thương do sạm da, cháy nắng nhờ những lợi ích tuyệt vời sau đây.

Kích thích tổng hợp collagen

Vitamin C có vai trò thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen thông qua sự tương tác với các axit amin trong tế bào collagen. Theo đó việc bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ giúp tăng oxy và hydro để các axit amin sản xuất ra nhiều collagen cho da khỏe đẹp, săn chắc và đàn hồi hơn.

Chống oxy hóa và ngăn chặn các tác hại do tia cực tím gây ra

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa da rất tốt. Khi kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E, glutathione và amino acid sẽ giúp trung hòa và loại bỏ các chất oxy hóa trong da. Đồng thời nó cũng tăng khả năng bảo vệ da khỏi tác động xấu của tia bức xạ UV (tia cực tím).

Làm da, căng bóng, sáng mịn, đều màu, giảm thâm và nám

Các dẫn xuất trong vitamin C có tác dụng ức chế hoạt động sản xuất enzyme tyrosinase – men xúc tác cho quá trình tổng hợp melanin. Thông qua đó giảm sự hình thành và tập trung melanin trên da, hạn chế tình trạng nám da, đốm nâu, sạm da hay rối loạn sắc tố da do ảnh hưởng của tia cực tím.

Tăng sự đàn hồi cho da giúp lành sẹo

Quá trình điện di vitamin giúp cung cấp đủ lượng vitamin C cho da, thuận lợi hình thành các sợi collagen giúp các vết tổn thương trên da mau chóng được lấp đầy, tránh bị sẹo lõm hay vết thâm sau viêm da.

Quá trình điện di vitamin C giúp cung cấp đủ lượng vitamin C cho da (Nguồn: luciabeauty.vn)

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời từ việc cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho da, liệu pháp điện di vitamin C thải độc còn có các ưu điểm sau:

Không đau, không xâm lấn, không gây tổn thương da, không lây truyền các bệnh đường máu như khi tiêm. Bởi kỹ thuật này sử dụng thiết bị tạo ra dòng điện đặc biệt giúp đẩy các ion vitamin C đi sâu vào da mà không cần tiêm.

Mở màng tế bào, có khả năng đưa được cả những chất có kích thước phân tử lớn hơn với nồng độ đưa vào cao hơn. Kỹ thuật này giúp đưa nồng độ vitamin C vào thượng bì đạt từ 2240 – 3890 M (gấp 1000 lần bình thường) và tại trung bì là 127 – 281 M (cao hơn 200 lần so với phương pháp bôi).

Khả năng se khít lỗ chân lông nhờ kỹ thuật điện di ion cũng là một cách hiệu quả để giảm lượng tế bào chết, hạn chế bã nhờn và giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da, .

Quá trình điện di vitamin C được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn y tế (Nguồn: adayroi.com)

Quá trình điện di được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn y tế từ các bước vệ sinh da, massage, tiến hành điện di, đắp mặt nạ cho tới chăm sóc da sau khi điện di. Chi tiết các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Thăm khám tình trạng da cụ thể để tính toán lượng và nồng độ ion vitamin C cần bổ sung cho da.

Bước 2: Tiến hành vệ sinh da, tẩy trang, loại bỏ da chết.

Bước 3: Xông hơi và hút dầu thừa, bã nhờn trên da mặt.

Bước 4: Thoa nước hoa hồng và đắp mặt nạ cấp ẩm cho da.

Bước 5: Massage da và bấm huyệt để kích thích các giác quan và tế bào trên da mặt mở ra.

Bước 6: Dùng thiết bị điện di ánh sáng chuyên dụng để đẩy tinh chất vitamin C vào biểu bì da, giúp da dần trở nên trắng mịn, sáng khỏe.

Bước 7: Thoa kem dưỡng da và thực hiện các bước chăm sóc da sau điện di vitamin.

Thường sau khi điện di vitamin, bề mặt da sẽ căng chắc và có một lớp màng trắng trên bề mặt chính là vitamin C. Vì vậy bạn cần vài giờ sau khi điện di để vitamin C có thể thẩm thấu dưới da. Bạn cũng không nên rửa hoặc tẩy da chết, tẩy lông vùng điều trị ngay. Quá trình điều trị cũng nên được lặp lại duy trì đều đặn cách nhau 1-2 tuần/lần và thực hiện hàng tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Đặc biệt, bạn cần chú ý cách chăm sóc da sau khi điện di theo các lưu ý sau:

Che chắn, bảo vệ làn da cẩn thận trước khi ra ngoài, tránh để da tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.

Thường xuyên sử dụng kem dưỡng da và kem chống nắng theo chỉ định của chuyên gia da liễu.

Không tùy ý cạo lông mặt, lột mụn cám và sử dụng các sản phẩm tẩy lông không theo chỉ định.

Cung cấp đủ 1.5 – 2 lít nước cho cơ thể mỗi ngày và nên ăn nhiều các loại thực phẩm giàu vitamin C tự nhiên kết hợp với phương pháp điện di.

Hạn chế ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng và uống các đồ uống có chất kích thích như rượu, cà phê.

Chăm sóc da sau khi thực hiện điện di vitamin C (Nguồn: muachungcdn.com)

Sở hữu một làn da khỏe đẹp, sáng mịn, không vết thâm nám là ước mơ của tất cả mọi người. Liệu pháp điện di vitamin C thải độc và trị mụn chuyên sâu chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn. Với những liệu trình chăm sóc da chuyên biệt sẽ giúp bạn cải thiện các vấn đề về da với chi phí không hề đắt đỏ như bạn nghĩ, chỉ từ khoảng 140.000 – 350.000 đồng.

Hiện nay Adayroi.com đang cung cấp nhiều voucher chăm sóc da chuyên sâu kết hợp điện di vitamin C dành cho da mặt và toàn cơ thể tại các cơ sở làm đẹp uy tín hàng đầu với mức giá ưu đến giảm đến 50%. Bạn hãy tận dụng cơ hội này để làm đẹp da cho bản thân chất lượng mà chỉ tốn ít chi phí nhé!