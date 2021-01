Review điện thoại màn hình 6.8 inch Samsung Galaxy Note 10 Pro

Cách một tháng trước khi ra mắt Samsung Galaxy Note 10 Pro là thời điểm những tin đồn về thiết kế, tính năng hay giá thành xuất hiện rất nhiều càng khiến người dùng ngóng đợi. Điện thoại màn hình 6.8 inch Note 10 Pro là thành viên mới trong gia đình Galaxy Note với nhiều lợi thế đáng kinh ngạc.



1. Cận cảnh điện thoại màn hình 6.8 inch của Samsung: Galaxy Note 10 Pro

1.1. Thiết kế kiểu dáng

Với những thành công của các phiên bản điện thoại Samsung đình đám trước đó, điện thoại màn hình 6.8 inch Samsung Galaxy Note 10 Pro hứa hẹn sẽ có thiết kế hình thức vừa thanh lịch, trang nhã lại cực kỳ cá tính, sành điệu. Có một vài thông tin rằng chiếc Note 10 Pro sẽ có thiết kế gập giống với Galaxy Fold nhưng chắc chắn rằng điều này không thể xảy ra. Bởi lẽ kiểu kết cấu này chưa được đồng nhất, hoàn thiện trên cả hai siêu phẩm Galaxy Fold và Huawei Mate X. Vì vậy, có nhiều khả năng Galaxy Note 10 Pro sẽ có thiết kế tương tự với Samsung Galaxy Note 9 cá tính, sang trọng với viền mỏng, màn hình lớn và camera trước nằm chính giữa màn hình, không lệch góc như Galaxy S10 8gb/128gb màu trắng chính hãng.

Samsung Galaxy Note 10 Pro – Siêu phẩm điện thoại cảm ứng 2019 (Nguồn: cellphones.com.vn)

1.2. Màn hình hiển thị

So với các dòng điện thoại chính hãng cao cấp khác, màn hình hiển thị của điện thoại màn hình 6.8 inch Samsung Galaxy Note 10 Pro dự kiến sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Vẫn đi cùng với nó là màn hình AMOLED cong và đường viền bezel siêu mỏng cạnh bên, cảm biến vân tay được tích hợp ở ba phía: dưới màn hình, cạnh trên và cạnh dưới. Tuy nhiên, đường chéo màn hình của Galaxy Note 10 Pro có những cải tiến rõ rệt hơn về kích thước so với Note 10. Màn hình 6.8 inch, to hơn hẳn so với 6.3 inch của Note 10.

1.3. Cấu hình

Tiếp bước hầu hết các flagship khác của Samsung năm 2019, điện thoại màn hình 6.8 inch Samsung Galaxy Note 10 Pro dự định sẽ trang bị bộ vi xử lý hiện đại Snapdragon 855 cho bản Mỹ và chip mới Exynos 9825 đối với bản quốc tế, 3 – 4 camera sau và cảm biến vân tay hiện đại.

Mặc dù con chip Exynos 9820 áp dụng cho phiên bản Galaxy S10 không hề yếu nhưng vẫn khó lòng theo kịp được tốc độ tác vụ của Snapdragon 855 của Qualcomm về mặt hiệu năng và lượng pin. Bởi vậy, các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng về chiếc điện thoại cao cấp của hãng Samsung 2019 có cấu hình mạnh mẽ, linh hoạt, hoàn thiện về mặt tác vụ sử dụng.

1.4. Tính năng

Bên cạnh những ưu thế về thiết kế, cấu hình, công nghệ màn hình, những tính năng thông minh đảm bảo độ chính xác và tính bảo mật của cảm biến vân tay và nhận diện gương mặt là điều mà ai nấy cũng đều cảm thấy hài lòng khi nghe đến siêu phẩm điện thoại màn hình 6.8 inch Note 10 Pro.

Trước hết, mẫu máy điện thoại này đã khắc phục những hạn chế về thao tác phản hồi chậm, khó khăn trong sử dụng khi tay ướt hay có thể bị “đánh lừa” bởi mẫu vân tay 3D. Từ đó, các thông tin lưu trữ trong máy được bảo mật tuyệt đối, đề phòng kẻ gian ăn cắp dữ liệu trên máy.

Ngoài ra, bạn có thể mở khóa bằng nhận dạng khuôn mặt trên điện thoại chạy theo hệ điều hành Android với cảm biến 3D ở mặt trước và sau, tăng cường ứng dụng AR và đo độ sâu của hình ảnh rất tốt.

Một số thông tin rò rỉ từ Hàn Quốc cho thấy có thể Samsung sẽ hoàn thiện phiên bản cao cấp này với công nghệ quét mặt tân tiến Android Q an toàn, bảo vệ máy tốt cũng như bảo mật thông tin khi tiến hành thanh toán di động. Cùng với Galaxy Note 10, Note 10 Pro sẽ là những thành viên đầu tiên của hãng Samsung thống lĩnh thị trường 2019 nhờ độ bảo mật cực kỳ vượt trội.

Công nghệ cảm biến màn hình linh hoạt, nhanh nhạy (Nguồn: mobile57.com)

1.5. Hiệu suất

Ưu thế vượt bậc đáng chú ý nhất khi nhắc đến siêu phẩm Samsung Galaxy Note 10 Pro chính là phiên bản nâng cấp hiệu suất làm việc của máy mạnh mẽ tuyệt vời hơn thế hệ tiền nhiệm như Note 9. Chúng được đánh giá cao về hiệu năng đỉnh cao nhờ sự hỗ trợ đắc lực của bộ vi xử lý Snapdragon 855 của Qualcomm.

Thêm vào đó là việc máy điện thoại màn hình 6.8 inch Note 10 Pro còn bổ sung bộ nhớ RAM khủng lên tới 12GB, dung lượng 1TB giống với Note 10. Đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến các game thủ chuyên nghiệp rất mong đợi Note 10 Pro để có những trải nghiệm cực sảng khoái với các tựa game nặng thường chỉ chơi trên PC, laptop là Liên minh huyền thoại hay PUBG.

1.6. Dung lượng Pin

Nhằm mang đến cho người dùng chiếc điện thoại có dung lượng pin khủng, thời gian sạc nhanh, trên điện thoại màn hình 6.8 inch Note 10 Pro tiến hành áp dụng và phát triển loại công nghệ pin mới thay thế pin tiêu chuẩn Li-lon.

Đây được đánh giá là một sự cải tiến vượt trội vì pin grapheme rất giàu năng lượng, hơn hẳn so với dòng pin cũ, chưa kể đến tốc độ sạc nhanh gấp đến 5 lần, an toàn tuyệt đối, không xuất hiện bất cứ tình trạng cháy nổ nào do thành phần cấu tạo pin.

Theo một số hình ảnh được đăng tải trên các website công nghệ uy tín, có thể thấy Galaxy Note 10 Pro được trang bị viên pin mã EB-BN975ABU 4.500 mAh, tương đồng với S10 5G và lớn hơn 500mAh so với Note 9. Nói đến dung lượng pin khủng thì kể cả các mẫu điện thoại bán chạy của Oppo hay những phiên bản cao cấp thương hiệu Huawei cũng khó có thể sánh bằng.

Tích hợp viên pin mới có khả năng giữ năng lượng lâu, sạc nhanh (Nguồn: phonedog.com)

1.7. Camera, video, hình ảnh

Nếu so sánh điện thoại màn hình 6.8 inch Note 10 Pro với Huawei P30 Pro 8GB/256GB màu xanh thiên thanh, chắc hẳn rằng đặc điểm về camera, video và hình ảnh Note 10 có phần “nhỉnh” hơn rất nhiều.

Phía sau mặt lưng Note 10 Pro được thiết kế cụm 3 camera kết hợp thêm cảm biến ToF chuyên dụng đặt dưới đèn Flash LED. Về cơ bản, chiếc máy này có thông số kỹ thuật giống hệt với Samsung S10 5G gồm có cảm biến chính 12MP khẩu độ thay đổi linh hoạt, công nghệ cảm biến góc siêu rộng 12MP với góc nhìn 123 độ, góc tele 16MP zoom quang học 2x.

Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh selfie hay thích thú với việc quay lại những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống thường ngày, người anh em nhà Galaxy Note này chắc chắn sẽ là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Bởi chúng tạo ra những hình ảnh sắc nét, chi tiết cao cùng với khả năng chỉnh ảnh tuyệt vời ghi lại những dấu ấn cuộc sống chân thực, tự nhiên nhất.

Không những thế, dấu chấm hỏi lớn còn nằm ở S Pen – cây bút thần thánh của dòng Galaxy Note có xuất hiện ở tất cả các phiên bản mới 2019 hay không. Có vẻ như Samsung sẽ có trang bị S Pen cho Note 10 Pro, cộng thêm cổng USB Type C nằm dọc theo cạnh dưới. Nếu thực sự được đáp ứng điều này thì sản phẩm này của Samsung này sẽ cực hoàn thiện đấy!

Trang bị cây bút thần thánh S Pen cho Note 10 Pro (Nguồn: softpedia.com)

1.8. Giá bán

Tuy chưa có bất kỳ thông tin chính thức gì về thông số kỹ thuật cũng như giá thành của điện thoại màn hình 6.8 inch Galaxy Note 10 Pro nhưng có nhiều khả năng chúng sẽ có mức giá cao hơn Note 9, Galaxy S10+.

Theo thông tin từ trang Hi-Tech, giá của chiếc Samsung Galaxy Note 10 sẽ bắt đầu khởi điểm ở mức từ 1.100 USD – 1.200 USD (tương đương với hơn 25 triệu đồng) cho phiên bản 4G, còn 5G thì chưa có giá xác nhận từ nhà mạng Mỹ.

