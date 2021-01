Review đồng hồ định vị trẻ em INAP có tốt không? 7 lý do nên dùng

Thay vì cho trẻ sử dụng điện thoại để liên lạc và giám sát thì hiện nay rất nhiều phụ huynh trang bị cho trẻ đồng hồ định vị. Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, đình đám nhưng đồng hồ định vị trẻ em INAP vẫn rất được tin dùng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.



1. Đánh giá đồng hồ định vị trẻ em INAP tốt không?

Đồng hồ định vị trẻ em của INAP là thiết bị đeo thông minh, tính năng ưu việt nổi tiếng về mặt chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá rất cao về tính năng và độ bền.

1.1. Đồng hồ định vị trẻ em của INAP của nước nào?

INAP là thương hiệu đồng hồ định vị dành cho trẻ em nổi tiếng xuất xứ từ Trung Quốc. Không phải các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc là kém chất lượng, INAP là thương hiệu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và tính năng. Không chỉ là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Trung Quốc, các sản phẩm của INAP còn nhận sự đón nhận rất tích cực ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đồng hồ định vị trẻ em của INAP (Nguồn: antien.vn)

1.2. Thiết kế sang trọng

Các sản phẩm đồng hồ định vị trẻ em INAP sở hữu thiết kế vô cùng đẹp mắt. Hướng đến đối tượng là trẻ nhỏ, sản phẩm có kiểu dáng trẻ trung, màu sắc rực rỡ và đa dạng, bố mẹ có thể thoải mái lựa chọn. Với thiết kế đẹp mắt, đồng hồ định vị của INAP sẽ khiến trẻ thích thú khi được đeo vào tay, phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của trẻ nhỏ.

1.3. Tính năng đa dạng

Sở dĩ nhiều phụ huynh chọn mua đồng hồ thông minh với chức năng định vị để trang bị cho con nhỏ thay vì cho trẻ dùng smartphone là bởi nó vừa tiện lợi lại rất an toàn, mang đến nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi hiện đại. Khi cho trẻ đeo, bố mẹ có thể thiết lập khu vực an toàn cho trẻ, định vị đa chế độ để giám sát các hoạt động của trẻ, nghe gọi cực kỳ tiện lợi, nhận và gửi tin nhắn nhanh chóng, cài đặt báo thức, bật chế độ im lặng dễ dàng. Với đồng hồ định vị trẻ em của INAP, các bậc phụ huynh có thể yên tâm theo dõi và bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những nguy hiểm hằng ngày. Do đó, phụ huynh không cần lo lắng đồng hồ định vị trẻ em INAP có tốt không.

1.4. Thời gian sử dụng pin

Không chỉ sở hữu nhiều tính năng hiện đại mà đồng hồ định vị trẻ em của INAP còn được trang bị dung lượng pin cực khủng, giúp bố mẹ có thể theo dõi trẻ suốt ngày dài mà không lo bị gián đoạn. Với dung lượng pin khủng, ít hao điện, lâu hết pin sẽ giúp bố mẹ sẽ không phải lo lắng thiết bị hết pin đột ngột, ảnh hưởng đến việc bảo vệ và theo dõi trẻ.

1.5. Khả năng chống nước

Không chỉ bền đẹp, đa dạng tính năng mà đồng hồ định vị trẻ em của INAP còn có khả năng chống nước cực kỳ hiệu quả. Với khả năng chống nước đỉnh cao, phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi trẻ đeo đồng hồ để vận động và ra nhiều mồ hôi, đi dưới trời mưa hoặc không may bị ướt. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng tham khảo các mẫu sản phẩm tích hợp các tính năng hiện đại với top 15 đồng hồ thông minh đáng mua nhất hiện nay để có thêm sự lựa chọn phù hợp nhất nhé.

Đồng hồ định vị của INAP có tính năng đa dạng, bền đẹp (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.6. Các loại đồng hồ định vị trẻ em INAP

Nhằm mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn, INAP đã cho ra mắt thị trường rất nhiều mẫu đồng hồ có chức năng định vị dành cho trẻ em, tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính mà có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

1.6.1. Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em INAP M4

Mỗi một sản phẩm của INAP đều có những ưu điểm riêng, cách chọn đồng hồ định vị trẻ em INAP phụ thuộc chủ yếu và nhu cầu và điều kiện của người dùng. Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em INAP M4 là thiết bị liên lạc và định vị đa chức năng, giúp bố mẹ quản lý, bảo vệ con mình từ xa một cách hiệu quả. Đồng hồ được trang bị nhiều tính năng nghe gọi, nhắn tin, định vị, giám sát thông minh, độ bền cao, pin khủng và chống nước tốt, giúp phụ huynh có thể yên tâm hơn trong việc theo dõi và bảo vệ trẻ. Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em M4 có giá 695.000đ.

1.6.2. Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em chống nước INAP HW11

Đồng hồ định vị trẻ em INAP HW11 sở hữu vẻ ngoài dễ thương, màu sắc rực rỡ, rất được trẻ nhỏ yêu thích. Sản phẩm rất được các phụ huynh tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều tính năng theo dõi, định vị hiện đại, giúp bố mẹ có thể bảo vệ và theo dõi trẻ dù không ở bên. Đồng hồ có khả năng chống nước tốt, bền đẹp, lâu hết pin, rất tiện lợi khi sử dụng. Giá tham khảo: 1,190,000đ.

1.6.3. Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em chống nước INAP SW66

Đồng hồ điện thoại định vị trẻ em chống nước INAP SW66 sở hữu thiết kế đẹp mắt, trẻ trung, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của trẻ nhỏ. Nhờ được trang bị các tính năng theo dõi, định vị và liên lạc hiện đại, đồng hồ sẽ giúp bố mẹ theo dõi và bảo vệ trẻ từ xa thuận tiện hơn. Đồng hồ cũng có dung lượng pin tốt, khả năng chống nước cao, bền đẹp nên phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn. Giá tham khảo: 1.290.000đ.

1.7. Bảo hành đồng hồ định vị trẻ em INAP

Không chỉ bền đẹp, chất lượng tốt, tính năng đa dạng mà chế độ bảo hành của đồng hồ định vị trẻ em của INAP cũng vô cùng uy tín. Tùy theo dòng sản phẩm mà thời gian bảo hành của thiết bị sẽ kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Do đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn mua đồng hồ chức năng định vị dành cho trẻ em của INAP.

Đồng hồ định vị trẻ em của INAP có khả năng chống nước rất tốt (Nguồn: shopee.vn)

2. Cách sử dụng đồng hồ định vị trẻ em INAP

Đồng hồ định vị dành cho trẻ em của INAP rất dễ sử dụng, chỉ cần một vài thao tác nhỏ là đã có thể hoạt động như ý muốn. Đầu tiên cần lắp sim vào đồng hồ, cài đặt app điều khiển bằng Android hoặc iOS. Bước đầu tiên cần làm là đăng ký tài khoản và đăng nhập theo hướng dẫn.

Sau khi có tài khoản và liên kết được với thiết bị, các bạn có thể theo dõi và liên hệ với qua đồng hồ trên chiếc smartphone của mình. Khi vào ứng dụng liên kết với đồng hồ, phụ huynh có thể tùy chọn chức năng hiển thị trên ứng dụng để liên lạc hoặc định vị vị trí của trẻ theo thiết lập trước đó. Bước đầu làm quen sẽ đôi chút lúng túng, tuy nhiên sử dụng một vài lần thì có thể thành thạo và hiệu quả hơn.

Cuộc sống hiện đại khiến bố mẹ không thể dành nhiều thời gian để ở bên trẻ, việc lựa chọn thiết bị đeo tay thông minh sẽ giúp bé mẹ tiện hơn trong việc theo dõi và giám sát. Mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em INAP với nhiều ưu điểm nổi bật, bền đẹp và đa dạng tính năng sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho các bậc phụ huynh. Để tránh mua phải hàng chất lượng kém, bạn lưu ý tham khảo chọn những địa chỉ phân phối đồng hồ thông minh chính hãng, uy tín hiện nay nhé!