Review giày New Balance MS24BS2 có tốt không, giá bán, địa chỉ mua

2. Hướng dẫn bảo quản giày New Balance MS24BS2

1.5. Mua giày New Balance MS24BS2 ở đâu?

1.4. Giày New Balance MS24BS2 giá bao nhiêu?

1.3. Giày New Balance MS24BS2 có tốt không?

1.2. Thiết kế giày MS24BS2 của New Balance

1.1. Xuất xứ giày New Balance MS24BS2 của nước nào?

1. Có nên mua giày New Balance MS24BS2



Không thu hút sự chú ý bằng những chiến dịch quảng cáo hay PR rầm rộ, thương hiện giày thể thao New Balance chinh phục khách hàng bằng những sản phẩm thời trang, chất lượng tuyệt hảo. Nếu bạn đang băn khoăn không biết có nên mua giày New Balance MS24BS2 hay không thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!



1. Có nên mua giày New Balance MS24BS2

1.1. Xuất xứ giày New Balance MS24BS2 của nước nào?

Thương hiệu giày New Balance được yêu thích bởi nhiều ngôi sao đẳng cấp, tín đồ thời trang và là biểu tượng thời trang nước Mỹ. Ra đời từ năm 1906 với tên gọi ban đầu là New Balance Arch Support Company, trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu giày New Balance là một trong những công ty chuyên sản xuất giày thể thao lớn nhất thế giới sáng lập bởi William J. Riley.

Trụ sở công ty đặt tại ngoại ô Boston, bang Massachusetts, Hoa Kỳ cùng với một nhà máy sản xuất trong nước. Còn lại hầu hết các sản phẩm của New Balance đều gia công tại quốc gia thứ 3 như Anh – chuyên cung cấp cho thị trường tại Châu Âu. Hiện New Balance cũng có một nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe của hãng.

Thương hiệu giày New Balance với đa dạng mẫu mã (Nguồn: luxury-inside.vn)

1.2. Thiết kế giày MS24BS2 của New Balance

Tuy có lịch sử hoạt động từ lâu đời nhưng các sản phẩm của New Balance không bao giờ lỗi thời, ngược lại luôn nhanh chóng bắt nhịp thậm chí tiên phong các xu hướng thời trang giày dép mới. Đặc biệt nếu bạn băn khoăn có nên mua giày New Balance MS24BS2 không thì câu trả lời là bạn nhất định phải sở hữu ít nhất một đôi giày New Balance chất lượng – thuộc top 20 hãng giày nam nổi tiếng tốt, bền đẹp và đa dạng mẫu mã.

Bạn có thể mang đôi giày này với rất nhiều phong cách trang phục yêu thích và phù hợp cho nhiều hoạt động như tập luyện thể thao, đi chơi, du lịch, dạo phố… rất tiện lợi nhờ thiết kế và các lựa chọn màu sắc trẻ trung, hiện đại. New Balance mang đến nhiều lựa chọn về mẫu giày sneakers dành nam hay nữ tùy với thiết kế khỏe khoắn, thời trang và chất liệu giày bền đẹp.

Phong cách thiết kế trẻ trung và hiện đại của giày thể thao New Balance (Nguồn: diytrade.com)

1.3. Giày New Balance MS24BS2 có tốt không?

Để giải đáp thắc mắc có nên mua giày New Balance MS24BS2 và có tốt không thì hãy cùng điểm qua những đánh giá đáng chú ý sau.

Thứ nhất, nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất đế tiên tiến Fresh Foam độc quyền giúp dòng sản phẩm MS24BS2 trở thành một trong những “con át chủ bài” tại phân khúc giày thể thao chạy bộ. Cùng với đó là cấu tạo vật liệu EVA cao cấp được sử dụng tại phần đế giúp tăng độ bền và hiệu quả nâng đỡ bàn chân khi vận động, đem lại cảm giác thoải mái khi mang giày trong suốt thời gian dài.

Thứ hai, thiết kế vân hình học với các điểm lồi lõm linh hoạt tại phần thân giữa của mẫu giày New Balance MS24BS2 giúp tạo độ nén khí rất cần thiết giúp hỗ trợ các vận động bàn chân trong mỗi bước di chuyển phù hợp. Nhờ vậy, người dùng có thể hạn chế tối đa các chấn thương khi mang giày.

Thứ ba, các vân hoa văn hình thang lớn nhỏ được phân bố phù hợp tại phần đế giày gia tăng tính linh hoạt, khả năng chịu áp lực cao, duy trì tính ổn định và độ bền của sản phẩm.

Thứ tư là thiết kế giày trẻ trung, đa dạng mẫu mã dành cho nhiều đối tượng cả nam và nữ. Phần thân giày sử dụng vải lưới giúp trọng lượng giày nhẹ hơn, thoáng khí. Đặc biệt nhờ sử dụng kết hợp cùng vật liệu da suede với những đặc trưng của hãng. Các lựa chọn màu sắc đa dạng và luôn cập nhật các công nghệ sản xuất, xử lý da tiên tiến giúp sản phẩm không dễ bị lỗi thời hay đụng hàng với các thương hiệu khác.

MS24BS2 là một trong những “con át chủ bài” tại phân khúc giày thể thao của New Balance (Nguồn: media.karousell.com)

1.4. Giày New Balance MS24BS2 giá bao nhiêu?

Không quá ngạc nhiên khi các sản phẩm giày sneaker New Balance luôn duy trì mức giá ổn định từ khoảng trên 100 USD (hơn 2 triệu VNĐ). Đây cũng chính là cách họ tự định giá phân khúc thị trường sản phẩm cao cấp của mình, đặc biệt với các dòng sản phẩm mới hoặc bản giới hạn.

Tuy vậy, New Balance vẫn cung cấp những mẫu giày phổ thông khoảng dưới 2 triệu nhưng vẫn sở hữu chất lượng tuyệt vời với phần để ENCAP và thân giày thiết kế thời trang để tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm của Adidas và Nike. Hiện tại Việt Nam bạn có thể lựa chọn mua giày sneaker New Balance MS24BS2 chính hãng cho nam với giá chỉ từ 1.795.000 VNĐ.

1.5. Mua giày New Balance MS24BS2 ở đâu?

Để sở hữu các sản phẩm giày thể thao chính hãng, khách hàng nên tham khảo chọn mua giày thể thao New Balance 100% new các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng phân phối chính thức của hãng trên toàn quốc.

Ngoài ra, còn một cách khách nhanh chóng và thuận tiện hơn chính là chọn mua trên trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily với hình thức thanh toán nhanh chóng bằng thẻ visa, thẻ ngân hàng, ví VinID hay tiền mặt… và chính sách giao hàng tận nơi giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Đặc biệt, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia các chương trình khuyến mãi và ưu đãi về giá hấp dẫn khi mua sắm cùng Saigon-Gpdaily.

Thương hiệu New Balance với các dòng sản phẩm giày sneaker cao cấp dành cho nam và nữ (Nguồn: snkrvn.com)

2. Hướng dẫn bảo quản giày New Balance MS24BS2

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm kinh nghiệm chọn giày thể thao chạy bộ phù hợp cũng như những lưu ý bảo quản giày đúng cách để sản phẩm luôn bền đẹp như mới.

Không nên giặt giày bằng máy giặt hay làm khô bằng máy sấy bởi sẽ gây uốn cong, thậm chí gãy đế giày.

Không để sản phẩm tiếp xúc với các chất bẩn khó tẩy rửa như cà phê, máu, nhựa trái cây, sơn hay phẩm màu, hóa chất và xăng dầu.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng khí, tránh nấm mốc, tránh các vật sắc nhọn.

Khi không sử dụng giày thường xuyên có thể cất giữ trong hộp đựng giày hoặc túi nilon buộc kín và nhét giấy báo cũ vào trong để giữ hình dạng giày.

Khi giày bị dính bẩn hãy lau hoặc giặt tay bằng khăn ẩm, mềm để làm sạch vết bẩn và chú ý không phơi giày dưới trời nắng gắt.

Như vậy, với tất cả những thông tin tổng hợp trên đây hy vọng giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn có nên mua giày New Balance MS24BS2 hay không. Săn giày Sneakers cho nam trên Saigon-Gpdaily với giá ưu đãi thoải mái trải nghiệm, tạo nên dấu ấn phong cách thời trang riêng biệt.