Review Hội An có gì hay: Lịch trình, Món ăn, Khách sạn, Điểm checkin

Với những thông tin chi tiết được viết từ trải nghiệm thực tế của tác giả, những review Hội An dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin thú vị, giúp bạn có có chuyến đi trọn vẹn, vừa vui vẻ, vừa tiết kiệm.



Hội An là một trong những đô thị cổ hiếm hoi vẫn được bảo toàn gần như nguyên vẹn cho tới nay. Cảm nhận về Hội An của các du khách khi đến nơi đây đều rất bình yên. Ngay từ khi bước chân đến Hội An, bạn có thể thấy được một Hội An tĩnh lặng, hoài cổ và rất đỗi mộc mạc, thân thương.

Hội An là điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích (Nguồn: toquoc.vn)

Hội An không có nhà máy, không có khói bụi, không có cả những tiếng còi inh ỏi của xe cộ. Thay vào đó là những căn nhà gỗ lâu đời, những chiếc đèn lồng rực rỡ, những gian hàng vải san sát nhau đủ sắc màu. Để có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất, bạn nên tham khảo các bài review du lịch Hội An và xác định những địa điểm muốn đến. Bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin dưới đây.

1. Phương tiện đến Hội An

Hội An cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30km. Do ở Hội An không có ga tàu, bến xe nên mọi việc di chuyển từ các nơi khác đến đây đều tập trung ở Đà Nẵng. Để di chuyển quanh Hội An, bạn có thể thuê xe máy ở nhà nghỉ bạn đang lưu trú. Dịch vụ này khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Nếu đi nhiều người, bạn có thể chung tiền để đi taxi.

Từ Đà Nẵng, rất dễ để tìm thấy người có nhu cầu đến Hội An. Nếu chỉ có 1-2 người, bạn có thể đến làm quen và đề nghị họ đi chung taxi và chia tiền hợp lý để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt xe ôm để tới đây.

2. Lưu trú ở Hội An

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc của hội Hội An khi về đây, tốt nhất bạn nên đặt trước một khách sạn trên phố cổ. Tại Hội An có rất nhiều loại hình lưu trú khác nhau như resort hạng sang, khách sạn vừa và nhỏ, nhà nghỉ bình dân hay homestay tiện lợi.

Giá phòng 1 đêm lưu trú khách sạn ở Hội An dao động từ trên 300k đến vài triệu đồng. Nếu muốn du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl Resort & Spa Hội An là địa điểm lý tưởng hơn cả. Ngoài ra, bạn có thể chọn nhiều khách sạn vừa và nhỏ, nhà nghỉ bình dân hay ở tại các homestay xinh xắn để tiết kiệm chi phí.

Vinpearl Resort & Spa Hội An nhận được rất nhiều review tốt (Nguồn: namhoian.net)

3. Dạo chơi quanh phố cổ Hội An

Dạo chơi lang thang quanh phố cổ Hội An là điều mà bất kỳ ai tới Hội An cũng đều trải nghiệm. Từ trung tâm phố, bạn có thể đi bộ đến nhiều điểm du lịch như chùa cổ, nhà gỗ cổ, các cây cầu. Không chỉ vậy, tại Hội An có rất nhiều quán cà phê rất đẹp như cà phê Hải, phòng trà nhỏ Cung Trầm Phố hay bất kỳ quán nào dọc trên sông Hoài. Nếu có nhiều thời gian ở Hội An, hãy một lần đi thuyền trên sông Hoài, xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền và từ từ cảm nhận về Hội An một cách trọn vẹn.

Đèn lồng rực rỡ trong đêm Hội An (Nguồn: viethousehomestay.com)

4. Mua sắm ở Hội An

Hội An có rất nhiều thứ xinh xắn, hay ho khiến du khách thích thú. Để mua quà lưu niệm làm quà cho bạn bè, bạn có thể chọn đèn lồng, đồ lụa tơ tằm, các hình khắc gỗ, đồ thêu ren, dép, quần áo…

5. Ăn uống ở Hội An

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến các hàng ăn nổi tiếng tiếng tại Hội An. Với những món ăn đặc sắc, ngon miệng, du khách nào khi đến Hội An ít nhiều cũng đều cảm thấy thích thú với văn hóa ẩm thực nơi đây.

Hội An nổi tiếng với nhiều món ăn hấp dẫn (Nguồn: afamilycdn.com)

Cao lầu chính là món ăn đặc biệt nhất ở Hội An, bởi theo nhiều review du lịch Hội An thì không có nơi nào khác có thể tạo ra được hương vị hấp dẫn như vậy. Muốn ăn cao lầu ngon, bạn có thể tới quán chị Liên nằm trên đường Thái Phiên vào buổi chiều.

Bánh mì Hội An là món ăn nổi tiếng của Hội An và nhiều lần lọt vào top những món ngon nhất thế giới, đặc biệt là thương hiệu Bánh mì Phượng và Bánh mì Madam Khánh. Trên các website du lịch quốc tế, các bài review Hội An đều dành rất nhiều lời khen tặng cho 2 quán bánh mì này.

Mì Quảng: Cũng trên đường Thái Phiên, bạn có thể ghé qua quán chị Lài người Cẩm Thanh để thưởng thức mì Quảng. Tuy đơn sơ nhưng quán rất sạch sẽ, chủ quán thân thiện và luôn mỉm cười rạng rỡ với khách hàng. Có những ngày, chỉ đến 9 giờ sáng là quán đã phải dọn vì hết hàng.

Cơm gà cũng là một trong những món đặc sản nổi tiếng ở Hội An. Bạn có thể ghé qua quán cơm gà Nga, cơm gà Ty, cơm gà bà Buội trên đường Phan Châu Trinh.

Với review Hội An chi tiết trên, hi vọng bạn có thêm nhiều thông tin để sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới. Ngoài ra, hãy truy cập ngay Adayroi để tìm kiếm và lựa chọn các tour du lịch Hội An giá rẻ và chất lượng.