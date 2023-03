Review khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare có tốt không

Hiện nay, để khám sức khỏe bạn có rất nhiều cơ sở y tế khác nhau. Tuy nhiên, đâu là địa chỉ tin cậy, chất lượng mà giá cả lại phải chăng? Tham khảo ngay bài đánh giá khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare tốt không để biết đây có phải là địa chỉ đáng lựa chọn không nhé!



1. Đánh giá khám sức khỏe ở phòng khám golden healthcare có tốt không

1.1. Giới thiệu về phòng khám Golden Healthcare

Phòng khám Golden Healthcare ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán bệnh chính xác, điều trị bệnh an toàn và chăm sóc bệnh nhân chu đáo, kỹ lưỡng và ân cần. Chính vì vậy, khi đến đây bạn không chỉ được thăm khám bằng máy móc hiện đại, tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa dày dặn kinh nghiệm mà còn được đội ngũ y tá, nhân viên, bác sĩ luôn niềm nở và chăm sóc tận tình nhất. Có thể nói đây là một trong những trung tâm khám bệnh chất lượng và tin cậy hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Golden Healthcare có máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công việc thăm khám và điều trị (Nguồn: adayroi.com)

1.2. Địa chỉ và thời gian làm việc

Bệnh viện Golden Healthcare nằm tại số 37 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc của phòng khám từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

1.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, Golden Healthcare đã không ngừng trang bị và cập nhật các loại máy móc thiết bị hiện đại như: máy đo điện tim, máy đo đường huyết, mỡ máu, viêm gan siêu vi, máy tầm soát ung thư cổ tử cung, máy chụp X-quang phổi cũng như nhiều máy móc chuyên khoa khác.

1.4. Đội ngũ bác sĩ nhân viên

Đội ngũ y bác sĩ của Golden Healthcare có nền tảng y khoa cao, tay nghề lâu năm và đặc biệt là có y đức, phục vụ bệnh nhân với phương châm: All you need is LOVE. Do đó, ngoài dịch vụ chất lượng, kết quả thăm khám chính xác bạn còn nhận được sự ân cần, nụ cười và quan tâm tận tình từ tập thể y bác sĩ.

1.5. Quy trình khám sức khỏe tại bệnh viện Golden Healthcare

Bệnh viện Golden Healthcare xây dựng quy trình thăm khám chuyên nghiệp. Khách hàng sẽ được bốc số thứ tự để làm thủ tục. Tại quầy làm thủ tục, bạn sẽ được chỉ định đến những chuyên khoa phù hợp với nhu cầu của mình. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa sẽ kiểm tra tổng quát và chỉ định bạn đi làm các xét nghiệm phù hợp với nhu cầu và gói khám mà bạn đã lựa chọn. Sau khi có kết quả, bạn quay lại phòng khám ban đầu để nghe bác sĩ đọc kết quả chung, tư vấn những phương pháp điều trị nếu phát hiện bệnh.

1.6. Chi phí khám sức khỏe tại bệnh viện Golden Healthcare là bao nhiêu?

Chi phí khám bệnh tại Golden Healthcare tùy thuộc vào gói khám của bạn là gì, danh mục kiểm tra xét nghiệm của bạn là nhiều hay ít…Nhưng nhìn chung, giá cả ở đây thấp hơn so với một số bệnh viện khám sức khỏe khác tại TpHCM. Do đó, bạn có thể tiết kiệm được chi phí khi lựa chọn địa điểm này.

Hiện nay đang có nhiều gói khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare với mức giá ưu đãi có tại Adayroi.com.

Ví dụ, Gói Khám Nội Tổng Quát với giá chỉ 150.000 VNĐ, Gói Khám Toàn Diện Người Lớn Chuyên Sâu Nữ ưu đãi 15% từ 6.275.000 VNĐ giảm còn 5.334.000 VNĐ. Hoặc các ưu đãi giảm 100.000 VNĐ khi mua gói khám từ 4.000.000 VNĐ trở lên, giảm 150.000 VNĐ khi mua gói khám từ 9.000.000 VNĐ trở lên. Theo đó, bạn có thể truy cập website Adayroi.com để tham khảo và chọn mua gói khám chữa bệnh chất lượng giá tốt tại Golden Healthcare.

Đội ngũ y bác sĩ của Golden Healthcare luôn tư vấn tận tình và tận tâm (Nguồn: sakraworldhospital.com)

2. Tìm hiểu các gói khám sức khỏe tại phòng khám Golden Healthcare mới nhất

2.1. Gói khám toàn diện cho người lớn

Ở gói khám này, tùy vào từng nhu cầu, giới tính mà bạn có những dịch vụ khác nhau.

Khám ở mức Tiêu Chuẩn

Khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare mức tiêu chuẩn cho nam, gồm: đo chỉ số cơ thể, đo huyết áp, kiểm tra tiền sử bệnh, khám nội tổng quát, khám tai mũi họng, khám mắt bằng kính sinh hiển vi, xét nghiệm công thức máu, đường máu, chức năng thận, men gan, mỡ máu, nhóm máu, viêm gan siêu vi B, tổng phân tích nước tiểu… Sau khi khám, bạn sẽ nhận được báo cáo tổng kết y khoa và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn tận tình.

Giá tham khảo: 1.890.000 VNĐ.

Với nữ, ngoài những danh mục được khám như đã nêu ở phần nam thì bạn còn được khám phụ khoa, khám vú để phát hiện những bệnh của phụ nữ.

Giá tham khảo: 2.090.000 VNĐ.

Khám ở mức Nâng Cao

Với nam, ngoài những danh mục trong phần khám tiêu chuẩn, bạn còn được khám tim mạch, siêu âm tim, siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, xét nghiệm chức năng tuyến giáp.

Giá tham khảo: 3.060.0000 VNĐ.

Với nữ, ngoài các danh mục trong phần khám Tiêu chuẩn và khám nâng cao cho nam thì bạn còn được siêu âm vú, tầm soát ung thư cổ tử cung rất hữu ích.

Giá tham khảo: 3.560.000 VNĐ.

Người bệnh yên tâm sử dụng dịch vụ tại Golden Healthcare (Nguồn: adayroi.com)

2.2. Gói khám nội tổng quát

Với gói khám này bạn sẽ được kiểm tra các vấn đề về nội khoa như tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, hô hấp, nội thần kinh. Bác sĩ sẽ cho bạn làm các xét nghiệm vềmỡ máu, đường huyết, chức năng thận, chức năng gan… để phát hiện những vấn đề bất thường sớm nhất. Đây cũng là một trong những sự lựa chọn lý tưởng khi bạn đang tìm hiểu khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare.

2.3. Gói khám toàn diện trẻ em

Gói khám này sẽ dành cho hai độ tuổi của trẻ em là trẻ từ 5-9 tuổi và trẻ từ 10-16 tuổi.

Chọn gói khám toàn diện cho trẻ từ 5-9 tuổi Golden Healthcare, trẻ sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám tai mũi họng, khám mắt bằng kính sinh hiển vi, chụp X-quang tim phổi, siêu âm bụng, xét nghiệm nhóm máu, công thức máu, ký sinh trùng đường ruột, chức năng tuyến giáp, xét nghiệm viêm gan siêu vi B, siêu vi C, tổng hợp phân tích nước tiểu.

Giá tham khảo: 1.844.500 VNĐ.

Với trẻ từ 10-16 tuổi, ngoài những danh mục khám và xét nghiệm trên, trẻ còn được đo điện tim, xét nghiệm mỡ máu, đường huyết, men gan…rất hữu ích và cần thiết.

Giá tham khảo: 2.560.000 VNĐ.

2.4. Gói khám tiền hôn nhân

Khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare tiền hôn nhân dành cho những cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn nhằm kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm những điều bất thường nếu có. Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân giúp bạn chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho gia đình tương lai sau này của mình.

Với nữ, bạn sẽ được khám và tư vấn nội tổng quát, tư vấn sức khỏe sinh sản, kiểm tra tuyến vú, phụ khoa, chụp X-quang phổi, điện tâm đồ, siêu âm bụng, xét nghiệm công thức máu, đường huyết, kiểm tra chức năng thận, xét nghiệm virus giang mai, kiểm tra dịch âm đạo…

Giá tham khảo: 2.210.000 VNĐ.

Với gói khám tiền hôn nhân cho nam giới tại Golden Healthcare, bạn cũng sẽ được thực hiện những kiểm tra xét nghiệm trên trừ những xét nghiệm dành riêng cho nữ như kiểm tra dịch âm đạo, phụ khoa, kiểm tra tuyến vú…

Giá tham khảo: 1.636.000 VNĐ.

2.5. Gói khám tiền mang thai

Gói khám này dành cho các cặp vợ chồng đang có ý định mang thai. Với những xét nghiệm chính xác bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra những tư vấn cho bạn về việc nên mang thai không, có vấn đề gì về sức khỏe cần lưu ý…

Gói khám tiền mang thai dành cho nam Golden Healthcare bao gồm: khám nội tổng quát, chụp x-quang phổi, siêu âm bụng, xét nghiệm công thức máu, đường huyết, độ mỡ, nhóm máu, xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai, phân tích nước tiểu.

Giá tham khảo: 1.135.000 VNĐ

Với nữ, ngoài những danh mục khám ở trên bạn sẽ được khám chuyên sâu hơn về những vấn đề của phụ nữ như khám phụ khoa-vú, đo điện tim, siêu âm vú, siêu âm giáp, soi tươi dịch âm đạo, xét nghiệm chức năng thận, gan, tuyến giáp…

Giá tham khảo: 2.913.000 VNĐ.

Riêng với vấn đề khám tiền mang thai gồm những gì, các bạn có thể tham khảo thêm trên blog của Adayroi để biết thêm thông tin, nhớ xem nhé.

Bác sĩ sẽ tư vấn những kiến thức hữu ích cho vợ chồng trước khi mang thai (Nguồn: giadinhtre.vn)

2.6. Các gói khám chuyên khoa

Gói khám chuyên khoa Nhi

Các bé sẽ được thăm khám và kiểm tra về hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, dinh dưỡng cũng như tiêm ngừa,…

Tai mũi họng

Ở đây, các bạn sẽ được nội soi tai mũi họng, phát hiện và lấy các dị vật ở tai, mũi, họng, kiểm tra, phát hiện và điều trị các bệnh lý về tai mũi họng, rửa xoang – khí dung, đo thính giác,…

Tiêu hóa

Tại đây, các xét nghiệm sẽ phát hiện và điều trị các bệnh về thực quản, dạ dày, đại tràng; nội soi đại tràng, tầm soát ung thư đại tràng…

Rối loạn mỡ máu

Bạn sẽ được đo mỡ máu và so sánh với mức độ tiêu chuẩn để biết tình trạng cơ thể bạn như thế nào. Từ đó bác sĩ sẽ tư vấn những phương pháp phù hợp.

Tiểu đường

Gói khám này sẽ giúp bạn đo được lượng đường trong cơ thể, phát hiện tiểu đường sớm nhất. Tiểu đường là căn bệnh nguy hiểm, cần kiểm tra sớm để có biện pháp kịp thời, tránh những biến chứng không mong muốn.

Tim mạch

Bạn sẽ được tầm soát các vấn đề về tim mạch như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, hở van tim, loạn nhịp tim,…

Phụ sản

Khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare về phụ sản, chị em sẽ được kiểm tra các bệnh lý như viêm tử cung, u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung, tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến vú, khám phụ khoa định kỳ, khám thai, khám các bệnh lý về tiền mãn kinh hoặc làm các thủ thuật như đặt vòng tránh thai, sinh thiết, làm Pap Smear…

Gan

Tại đây, bạn sẽ được kiểm tra, theo dõi viêm gan siêu vi B, C và các bệnh viêm gan do các nguyên nhân khác. Mỗi bệnh viêm gan sẽ được điều trị theo các phương pháp khác nhau.

Với những đánh giá và chia sẻ trên, bạn đã yên tâm khám sức khỏe ở phòng khám Golden Healthcare rồi đúng không nào? Đừng quên tham khảo các voucher siêu hấp dẫn có tại Adayroi.com. Cơ hội được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi mà chi phí tiết kiệm hấp dẫn đang chờ bạn lựa chọn!