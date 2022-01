Review khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc có tốt không, chi phí bao nhiêu

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là địa chỉ y tế uy tín cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé toàn diện được đông đảo bệnh nhân và các gia đình lựa chọn. Dưới đây là những đánh giá chi tiết dịch vụ khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc có tốt không và những lưu ý cần thiết dành cho mẹ bầu.



1. Đánh giá khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc có tốt không

1.1. Quy trình khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc gồm những gì?

Nhiều mẹ bầu lần đầu mang thai và lựa chọn bệnh viện Hồng Ngọc uy tín để khám thai thường thắc mắc không rõ quy trình khám thai gồm những gì. Với gói khám thai được thiết kế khoa học tại Hồng Ngọc, mẹ sẽ được kiểm tra toàn diện các nội dung quan trọng gồm: đo chiều cao, cân nặng; đo nhịp tim của mẹ và tim thai, đo huyết áp, vòng bụng, siêu âm; xét nghiệm nước tiểu và máu. Từ đó, các bác sĩ sẽ tổng hợp kết quả và đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Đăng ký khám thai tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc được nhiều gia đình lựa chọn (Nguồn: sactoan.net)

1.2. Lịch khám thai ở Hồng Ngọc

Bộ Y tế có quy định trong thời gian mang thai, mẹ bầu cần khám thai ít nhất 3 lần tại 3 giai đoạn quan trọng gồm 3 tháng đầu tiên, 3 tháng giữa thai kỳ và 3 tháng cuối cùng. Tuy nhiên, mẹ nên khám đủ 7 lần với lịch khám chi tiết gói khám thai, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tại bệnh viện Hồng Ngọc để tránh các nguy cơ thai sản, cụ thể như sau:

Khám lần 1 vào 3 tháng đầu.

Khám lần 2 vào 3 tháng giữa.

Khám lần 3, 4 vào tháng 7 và 8.

Khám 2 lần vào tháng 9 (2 tuần/lần).

Khám lần cuối trước khi sinh 1 tuần.

1.3. Đội ngũ bác sĩ

Chất lượng khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc có tốt không chỉ được chứng minh qua quy mô bệnh viện mà còn với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, tận tâm và chuyên nghiệp. Hầu hết các bác sĩ tại Hồng Ngọc đều được đào tạo tại nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm và công tác tại các bệnh viện hàng đầu như Phụ sản Hà Nội, Phụ sản trung ương với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành, tận tâm và chuyên nghiệp tại Hồng Ngọc đem đến sự yên tâm và thoải mái nhất cho các sản phụ (Nguồn: nguoiduatin.vn)

1.4. Cơ sở vật chất trang thiết bị

Với mục tiêu đem lại dịch vụ khám chữa bệnh hiệu quả nhất, bệnh viện Hồng Ngọc đã nỗ lực đổi mới những trang thiết bị y tế tiên tiến nhất. Khi lựa chọn khám thai Hồng Ngọc, mẹ bầu sẽ được khám với sự hỗ trợ của các thiết bị tối tân hiện đại như máy soi cổ tử cung, máy đốt laser hay tia hồng ngoại, máy siêu âm 4D, máy nghe và theo dõi tim thai, máy truyền dịch được nhập khẩu từ những quốc gia có nền y học phát triển hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, hàn Quốc. Hệ thống phòng bệnh tiện nghi đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thoải mái cho sản phụ.

1.5. Chất lượng dịch vụ

Chuyên khoa sản phụ đóng vai trò quan trọng tại bệnh viện Hồng Ngọc hiện đang cung cấp đa dạng các dịch vụ như: Khám thai, tư vấn, điều trị, phẫu thuật, dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói chất lượng, sàng lọc trước khi sinh, tổ chức lớp học tiền sản trang bị kiến thức cho cha mẹ. Ngoài ra, khoa sản còn thiết kế các gói khám sản phụ khoa cơ bản – chuyên sâu, tầm soát các bệnh ung thư liên quan như ung thư cổ tử cung, âm đạo, buồng trứng, ung thư vú. Chất lượng khám chữa bệnh tại Hồng Ngọc được đánh giá cao và được nhiều gia đình bệnh nhân tin tưởng lựa chọn.

1.6. Cập nhật chi phí khám thai ở Hồng Ngọc mới nhất

Hiện tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đang cung cấp gói khám thai sản và sinh con chuyên nghiệp với 2 lựa chọn sinh thường hoặc sinh mổ đầy đủ các dịch vụ từ khám thai, siêu âm, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe thai nhi và hộ sinh, chăm sóc sau sinh.

Bảng giá siêu âm thai ở Hồng Ngọc được niêm yết cụ thể với chi phí phù hợp. Các mẹ bầu và gia đình có thể tham khảo voucher các gói khám thai theo nhu cầu và sinh con trọn gói tại bệnh viện Hồng Ngọc với chi phí tiết kiệm chỉ từ 19.200.000 đồng ưu đãi duy nhất có trên Saigon-Gpdaily.com.

Khám thai tại Hồng Ngọc với những trang bị y tế tiên tiến nhất (Nguồn: ivfhongngoc.com)

2. Mẹ cần chuẩn bị gì cho lần khám thai đầu tiên ở bệnh viện Hồng Ngọc

Với những mẹ lần đầu mang thai sẽ không khỏi băn khoăn những điều cần biết trong lần khám thai đầu tiên. Tại bệnh viện Hồng Ngọc mẹ cần chuẩn bị một số giấy tờ tùy thân để làm thủ tục và có thể ghi sẵn một số câu hỏi thắc mắc để nhờ bác sĩ giải đáp. Với những mẹ đang điều trị bệnh hoặc có tiền sử bị bệnh cũng cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về tình trạng sức khỏe và loại thuốc đang sử dụng để bác sĩ biết và tư vấn, cho lời khuyên cụ thể.

3. Có nên chọn khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc không?

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động, là lựa chọn hàng đầu dành cho các mẹ bầu thăm khám thai và sinh con an toàn. Không chỉ sở hữu cơ sở vật chất, trang thiết bị hàng đầu, Hồng Ngọc còn hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, với phác đồ khám chữa khoa học, an toàn theo chuẩn quốc tế. Dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói chu đáo tại bệnh viện Hồng Ngọc giúp các thai phụ an tâm trong suốt thời gian thai kỳ và những giờ phút vượt cạn khó khăn.

Những thông tin đánh giá dịch vụ khám thai ở bệnh viện Hồng Ngọc có tốt không với những giải pháp thai sản uy tín đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé. Mẹ có thể tham khảo thông tin chi tiết về các gói thai sản và sinh con của các bệnh viện uy tín cung cấp tại Saigon-Gpdaily cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để tiết kiệm thời gian và cả chi phí nữa nhé!