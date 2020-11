Review lẩu Đào Hoa có ngon không: Bảng giá, Menu, Địa chỉ ở đâu

Nhắc đến các nhà hàng Trung nổi tiếng ở Sài Gòn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua lẩu Đào Hoa được mệnh danh ‘’thiên đường lẩu Đài Loan’’. Cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu kỹ hơn về menu, địa điểm và bảng giá chi tiết của nhà hàng này để nhanh chóng đặt bàn vào cuối tuần này nhé.



1. Review lẩu Đào Hoa – Thiên đường lẩu Đài Loan (Taiwanese Hotspot Paradise)

1.1. Giới thiệu hệ thống Thiên đường lẩu Đài Loan

Lẩu Đào Hoa hiện nay đang là một trong những hệ thống buffet lẩu đặc sắc nổi tiếng tại Sài Gòn chuyên phục vụ các món ăn Đài Loan với hình thức chạy băng chuyền vô cùng mới lạ. Bạn sẽ được thoải mái thưởng thức các món nhúng lẩu tuyệt ngon, hải sản tươi hay những phần xí quách ngọt thịt với nồi lẩu 2 ngăn độc đáo tại đây.

Địa chỉ lẩu Đào Hoa (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Ngoài chú trọng đến chất lượng đồ ăn, Đào Hoa còn tập trung vào những chi tiết nhỏ như bát dĩa với hình chủ đạo là bát giác – mang biểu tượng của cái đẹp trong phong thủy của người Đài Loan.

1.2. Vị trí

Hiện tại hệ thống Đào Hoa đang có 2 chi nhánh ở Sài Gòn là:

163B Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, Sài Gòn

Food Delicious – Lô L3-10, Lầu 3 Estella 88 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, Sài Gòn.

Hai chi nhánh này đều sở hữu vị trí đắc địa, thuận lợi di chuyển và được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng ghé thăm.

1.3. Không gian ăn uống

Bên cạnh món ăn, Đào Hoa còn được rất nhiều khách hàng biết đến bởi không gian vô cùng sang trọng, tinh tế và lãng mạn với những cành hoa đào điểm xuyết. Tất cả khách hàng khi đến đây đều sẽ có cảm giác như đang được thưởng thức những món ngon ở giữa lòng xứ Đài. Ngoài khu vực băng chuyền sôi động, khách hàng có thể lựa chọn các phòng riêng được thiết kế riêng tư, rộng rãi, phù hợp để bạn tổ chức tiệc, thưởng thức món ngon cùng gia đình hay tiếp khách.

1.4. Bảng giá lẩu Đào Hoa 2019

Từ tháng 12/2018, Đào Hoa đã chính thức cho ra mắt mô hình buffet lẩu băng chuyền độc đáo với mức giá niêm yết 239.000đ/người. Mức giá này đã bao gồm VAT, đồ uống và đồ tráng miệng gọi không giới hạn.

1.5. Có nên chọn buffet lẩu Đào Hoa tại Thiên đường lẩu Đài Loan

Chỉ với mức giá 239.000đ/người, thực khách sẽ được thưởng thức buffet Lẩu Đài Loan trọn gói ALL IN ONE không giới hạn bao gồm đồ ăn, 10 thức uống như nước mát, nước ngọt, nước ép hoa quả và 20 món tráng miệng hấp dẫn: kem, chè, bánh ngọt… Tại đây chuyên phục vụ các món ăn buffet Đài Loan với hình thức chạy chuyền thố đồ ăn mới lạ. Bên cạnh đó, thực khách có tới 6 lựa chọn các hương vị lẩu hấp dẫn: Lẩu bắc thảo Đài Loan, Lẩu Collagen Dao Hua, Lẩu Malah Dao Hua, Lẩu nấm, Lẩu Thái, Lẩu cà chua. Bên cạnh đó, Đào Hoa vẫn giữ trọn vẹn hương vị Đài Loan khi khách hàng phải tự pha nước chấm dựa theo 5 loại sốt nền và các loại kèm theo để ăn kèm với lẩu. Điểm đặc biệt nhất của Đào Hoa so với nhiều nhà hàng khác là mô hình băng chuyền Kaiten đặc biệt, được thiết kế gần 80 món nhúng phong phú đưa đến từng thực khách.

Dù ăn ở đâu thì tiêu chí hàng đầu đối với nồi lẩu chất lượng đều phải xuất phát từ nước dùng ngon ngọt và đồ nhúng tươi. Có như thế mới giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn hương vị ẩm thực một cách hoàn hảo và Đào Hoa đã làm được điều này. Thực khách sẽ được thưởng thức các món nhúng tuyệt vời như thịt bò Mỹ, há cảo, thanh cua, tôm sú… trong các loại nước lẩu đậm chất Đài Loan.

1.6. Chất lượng phục vụ như thế nào?

Nhắc đến Đào Hoa chắc chắn phải nói đến chất lượng phục vụ vô cùng tuyệt vời của đội ngũ nhân viên đã qua quá trình đào tạo bài bản nơi đây. Nhân viên của nhà hàng này luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn và tư vấn tận tình cho thực khách về món ăn hay cách pha nước chấm sao cho mỗi khách hàng ra về đều cảm thấy hài lòng.

Buffet lẩu hấp dẫn (Nguồn: tapchithoitrangtre.com.vn)

2. Mua voucher lẩu Đào Hoa ở đâu tốt nhiều ưu đãi

Bạn có thể tìm đặt mua voucher buffet Lẩu Đài Loan – nhà hàng Đào Hoa tại Saigon-Gpdaily chỉ với 199.000đ vô cùng ưu đãi. Voucher này sẽ áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần từ 10h00 – 22h00 và không sử dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác của nhà hàng. Mỗi voucher tương đương với một người một lần sử dụng, bạn có thể thoải mái mua nhiều voucher một lần để sử dụng cho các lần sau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bỏ túi kinh nghiệm ăn buffet nếu đi ăn lần đầu, trở thành thực khách sành ăn, văn minh.

Mua voucher tại Saigon-Gpdaily (Nguồn: tapchithoitrangtre.com.vn)

Trên đây Blog Saigon-Gpdaily đã review cụ thể các thông tin chất lượng phục vụ, món ăn cũng như không gian của lẩu Đào Hoa. Có nhiều ưu điểm hấp dẫn như vậy còn đợi chờ gì mà không đặt mua ngay hôm nay. Click đặt online buffet BBQ ngon, đặc sắc, đặt bàn tại chỗ tại Saigon-Gpdaily với giá ưu đãi, cùng bạn bè người thân tha hồ khám phá nét ẩm thực độc đáo xứ Đài ngay giữa lòng Sài Gòn.