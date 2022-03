Review lịch trình tàu đi Cù Lao Chàm, giá vé, thời gian du lịch

Để giúp bạn có chuyến du lịch Cù Lao Chàm đáng nhớ và trọn vẹn nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp lịch tàu đi Cù Lao Chàm, giờ khởi hành cùng các thông tin về vé để bạn tham khảo nhé!



1. Giờ tàu chạy ra Cù Lao Chàm

Khi sử dụng tàu để đến Cù Lao Chàm, bạn nên chú ý đến giờ khởi hành của các chuyến để tránh lỡ chuyến. Thông thường, các tàu sẽ hoạt động bắt đầu vào buổi sáng lúc 8h30-9h và buổi chiều vào lúc 14h. Đặc biệt những ngày đông khách, giờ khởi hành sẽ bị chênh lệch 30 phút đấy nhé!

Tàu hiện đại và an toàn khi di chuyển (Nguồn: danangopentour.vn)

2. Vé tàu đi Cù Lao Chàm 2019

2.1 Tàu cao tốc đi Cù Lao Chàm

Theo một số kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm, vé tàu đi Cù Lao Chàm sẽ không quá đắt cho du khách. Có hai lựa chọn dành cho bạn, nếu xuất phát từ bến Cửa Đại đến Cù Lao Chàm sẽ có giá 300.000 đồng/khách/khứ hồi (dành cho khách đi về trong ngày) và xuất phát từ bến Cửa Đại đi Cù Lao Chàm có giá là 350.000 đồng/khách/khứ hồi (dành cho khách đi về khác ngày).

2.2 Tàu gỗ đi Cù Lao Chàm

Ngoài cách tham gia tour du lịch Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc, du khách có thể thử qua phương tiện tàu đi Cù Lao Chàm bằng gỗ, hay còn gọi là tàu chợ, lịch tàu đi Cù Lao Chàm xuất phát từ bến Bạch Đằng đến Cù Lao Chàm với giá mềm hơn, chỉ khoảng 50.000 đồng/chiều/khách, dành cho khách Việt Nam, và 100.000 đồng/chiều/khách đối với khách quốc tế. Ngoài ra, tại đây sẽ có phí gửi xe máy ra Cù Lao Chàm là 30.000 đồng/xe.

Tàu gỗ mộc mạc giúp bạn nhẹ nhàng ngắm vẻ đẹp của biển (Nguồn: traveloka.com)

3. Đi tàu ra Cù Lao Chàm hết bao lâu

Vậy, đi tàu ra Cù Lao Chàm mất bao lâu? Khi di chuyển bằng tàu cao tốc, bạn sẽ phải chỉ mất khoảng 20 phút để đến Cù Lao Chàm vì tốc độ tàu lướt sóng khá nhanh. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị thuốc chống say tàu xe hữu hiệu, nếu mắc chứng say tàu, xe hoặc là lần đầu tiên trải nghiệm phương tiện này. Đối với tàu đi Cù Lao Chàm bằng gỗ, bạn sẽ phải mất hơn 1h30 hoặc 2h để đến được nơi, do tốc độ chạy khá chậm và dành cho người say tàu, xe nặng.

Cùng đến và khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của Cù Lao Chàm nhé (Nguồn: sudospaces.com)

Các thông tin lịch trình tàu đi Cù Lao Chàm trên sẽ giúp ích cho chuyến đi sắp đến của bạn đấy. Đừng quên trang bị kính mát chống tia UV để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng trong suốt chuyến đi. Bạn có thể tự túc du lịch hoặc trải nghiệm trọn vẹn các đặc sắc tại đây bằng cách đặt tour du lịch Đà Nẵng, Cù Lao Chàm chất lượng tại Adayroi.com và nhận ưu đãi đặc biệt nhé!