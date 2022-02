Review ma rừng lữ quán Đà Lạt: Đường đi, Giá vé, Có gì vui chơi

5.2. Lý do nên đi Ma rừng lữ quán khi đến Đà Lạt



Ma rừng lữ quán Đà Lạt là điểm đến huyền diệu, thú vị y như cái tên của nó. Hi vọng với những chia sẻ chi tiết về thông tin địa chỉ, hướng dẫn đường đi, ăn gì, chơi gì, ở đâu dưới đây sẽ giúp ích cho chuyến đi sắp tới của bạn.



1. Giới thiệu về Ma rừng lữ quán Đà lạt

1.1. Ma rừng lữ quán là gì?

Nếu ai đang mong chờ một câu chuyện thần bí sau cái tên Ma rừng lữ quán thì chắc hẳn sẽ khá thất vọng khi cái tên “Ma rừng” thực chất chỉ là biệt danh của anh Liêm – chủ nhân của nhà khách này.

Thực chất “lữ quán” này là nơi anh cùng người thân, bạn bè muốn dừng chân sau quá nửa đời người lo lắng, mệt mỏi cơm áo, gạo tiền. Anh, chị lên đây đổ nhiều tâm huyết và tiền bạc cùng xây dựng nên một trong những chốn nghỉ chân yên bình đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng Đà Lạt mê hoặc hàng ngàn lượt du khách mỗi năm.

1.2. Thông tin địa chỉ

Ma rừng lữ quán không phải là điểm du lịch lâu năm mà chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Điểm du lịch này không trong thành phố mà nằm trên địa bàn của thôn Đà Nghịch, xã Lát thuộc huyện Lạc Dương.

Ma rừng lữ quán – thế giới cổ tích giữa đời thường (Nguồn: vietfuntravel.com.vn)

2. Hướng dẫn đi Ma rừng lữ quán

2.1. Ma rừng lữ quán cách Đà Lạt bao xa

Ma rừng lữ quán Đà Lạt cách trung tâm thành phố hơn 25km đi về hướng Lang Biang.

2.2. Đường đi Ma rừng lữ quán – Đà Lạt

Để vào được Ma rừng lữ quán, du khách phải qua những đoạn đường đất gồ ghề. 20km đầu đường khá dễ đi bạn có thể đi theo chỉ dẫn Google Maps. Đoạn đường có khi nhất là khoảng 3km cuối, lúc này đường gần như chỉ toàn dốc cao, đá sỏi. Nếu bạn là tín đồ yêu phượt có thể chinh phục đoạn đường này bằng xe máy.

Tuy vậy, bạn cần chuẩn bị sẵn trang phục, mũ bảo hộ chuyên nghiệp và khả năng làm chủ tay lái tốt để đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn cùng đi. Bắt đầu từ đoạn ngã ba tình, đường vào Ma rừng lữ quán Đà Lạt càng thêm khó đi nên bạn chú ý chạy xe thật cẩn thận.

Con đường dẫn đến lữ quán với non nước hữu tình cùng những đoạn đường ngập hoa sim tím đẹp đến nao lòng người. Thật tuyệt vời nếu bạn có thể đi xe máy thỏa thích ngắm cảnh, khám phá vùng đất kỳ diệu này. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm xương máu đi phượt bằng xe máy tự túc thì vẫn nên đi theo tour để đảm bảo an toàn.

2.3. Phương tiện di chuyển

Bạn có thể đi xe máy, ô tô hoặc chọn đi theo tour. Với hình thức xe máy, bạn có thể thuê xe tại khách sạn đang ở với giá khoảng 90.000 đồng. Bạn nên kiểm tra xăng đã đầy bình chưa và mua chuẩn bị sẵn dụng cụ cơ bản sửa xe máy vì đi sâu vào trong rừng không có trạm sửa xe và trạm xăng.

Đi bằng ô tô bạn nên theo đoàn đông người vừa tiết kiệm chi phí lại an toàn hơn vì bác tài có nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe du lịch hơn so với taxi. Giá của một xe 7 chỗ dao động tầm 900.000 đồng. Ngoài ra, phương tiện di chuyển tiết kiệm nhất và an toàn nhất là đi theo tour. Du khách có thể đặt tour Ma rừng lữ quán Đà Lạt – Làng Cù Lần – Đường Hầm Điêu Khắc để được hướng dẫn chi tiết về đường đi và được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu khi đi du lịch.

Lữ quán thơ mộng, yên bình nhìn từ trên cao (Nguồn: khachsanthuha.com)

3. Review Ma rừng lữ quán có gì hay?

3.1. Ma rừng lữ quán có gì đẹp

Nơi đây có nhà gỗ hoang sơ ẩn trong rừng thông, có hồ nước phẳng lặng xinh đẹp mịt mờ sương khói hay những vạt rừng xanh thăm thẳm mang đến sự yên bình hiếm thấy so với những điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt khác.

3.2. Ma rừng lữ quán có gì chơi

Bạn có thể đi dạo, check in quanh hồ, tham quan nhà gỗ hay đi câu cá. Ngoài ra, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời vào ban đêm cũng là một gợi ý không tồi cho du khách muốn ngủ lại qua đêm.

3.3. Ăn gì ngon

Bạn có thể mang theo đồ khô, đồ ăn vặt theo hoặc ăn uống tại gian nhà chính đối diện cổng vào.

3.4. Nghỉ dưỡng

Ma rừng lữ quán có phục vụ du khách nhà biệt lập, phòng riêng lẻ hoặc phòng tập thể. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tham gia cắm trại và ngủ ngoài trời.

3.5. Giá vé ma rừng lữ quán mới nhất

Vé tham quan là 10.000 đồng và hoàn toàn miễn phí cho học sinh, sinh viên và đối tượng người cao tuổi. Đối với đoàn chụp ảnh cưới là 200.000 đồng.

Bạn có thể chọn đi ô tô hoặc hình thức đi theo tour sẽ an toàn hơn (Nguồn: vietfuntravel.com.vn)

4. Kinh nghiệm đi Ma rừng lữ quán

4.1. Thời điểm đi thích hợp nhất

Thời điểm lữ quán đẹp nhất là lúc giao mùa hay những tháng cuối năm. Lúc này cảnh sắc nơi đây đúng chất ma mị, đặc biệt là thời điểm sáng sớm và chiều tà.

4.2. Cách đặt phòng

Bạn có thể đến tận nơi đặt phòng hoặc book trước khách sạn, nhà nghỉ Đà Lạt để tránh trường hợp hết phòng.

4.3. Những địa điểm gần Ma rừng lữ quán

Ngoài ma rừng lữ quán, bạn có thể kết hợp tham quan thêm các điểm du lịch lân cận như khu du lịch LangBiang, thung lũng Tình Yêu, làng hoa Vạn Thành hay làng Cù Lần. Đây là những điểm đến đẹp mê hồn bạn không thể bỏ lỡ khi đăng ký tour du lịch Đà Lạt khám phá thành phố ngàn hoa sắp tới.

4.4. Quán ăn ngon gần Ma rừng lữ quán

Các quán ăn ở Ma rừng lữ quán Đà Lạt nhìn chung không có nhiều đặc sắc. Bạn có thể tham khảo một số quán ăn tương đối ngon như cơm gà Tam Nguyên, Hoàng Hạc quán hay Hương Rừng quán.

4.5. Những lưu ý khi đến

Ma rừng lữ quán là điểm du lịch đánh giá cao sự tự giác. Khách đến đây được chào đón nồng nhiệt với nhiều dịch vụ miễn phí. Riêng phí tham quan được bỏ vào hòm tiền “tự giác” ngay đầu cổng. Du khách đến đây nên tránh ồn ào và xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến cảnh quan nơi đây.

Ma rừng lữ quán có chi phí dịch vụ tương đối rẻ (Nguồn: vietnamplus.vn)

5. Có nên đi Ma rừng lữ quán

5.1. Cảm nhận khi đến Ma rừng lữ quán

Ma rừng lữ quán được ví như tiên cảnh giữa bạt ngàn cánh rừng xanh mát thuộc cao nguyên Lâm Đồng. Đây là điểm đến tuyệt vời cho du khách đang tìm kiếm sự bình yên sau những bộn bề nơi phồn hoa đô thị.

5.2. Lý do nên đi Ma rừng lữ quán khi đến Đà Lạt

Ma rừng lữ quán Đà Lạt là điểm đến tuyệt vời không chỉ có những khung đường thỏa mãn đam mê chinh phục của các phượt thủ mà còn có nhiều ưu điểm khác. Cảnh vật như chốn tiên cảnh dưới trần thế, vé vào và dịch vụ tương đối rẻ, nhân viên thân thiện, chủ quán nhiệt tình là điều gây ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách. Đừng quên tìm hiểu thêm và đặt chuyến tour với các điểm đến trong nước hấp dẫn sắp tới bạn nhé.