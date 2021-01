Review máy lọc không khí ô tô Lifepro L338 có tốt không, giá bán

Để không gian bên trong ô tô được sạch thoáng, khử sạch bụi bẩn và mùi hôi thì lắp đặt máy lọc không khí là lựa chọn hợp lý nhất. Và chiếc máy lọc không khí ô tô Lifepro với hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, khả năng lọc không khí và khử mùi tối ưu sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.



1. Đánh giá máy lọc không khí và khử mùi ô tô Lifepro có tốt không

Sở hữu nhiều tính năng ưu việt, hiệu năng hoạt động mạnh mẽ, máy lọc không khí dành cho ô tô của Lifepro chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho người sử dụng.

Máy lọc không khí và khử mùi trên ôtô Lifepro rất được ưa chuộng (Nguồn: thienphuauto.com)

1.1 Xuất xứ máy lọc không khí ô tô Lifepro ở đâu

Máy lọc không khí dành cho ô tô Lifepro là sản phẩm đến từ công ty cổ phần Lifepro Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng. Dù là sản phẩm nội nhưng chất lượng và tính năng của Lifepro không hề thua kém các sản phẩm ngoại nhập, được người tiêu dùng khắp mọi nơi đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn.

1.2 Thiết kế, kiểu dáng

Máy lọc không khí và khử mùi ô tô Lifepro sở hữu thiết kế vô cùng hiện đại và trẻ trung. Sản phẩm có kiểu dáng nhỏ gọn, khá linh động và dễ dàng lắp đặt trong ô tô. Vẻ ngoài gọn gàng cùng thiết kế tinh tế góp phần nâng cao nét đẹp tiện nghi, giúp không gian ô tô luôn được làm sạch, thoáng khí.

1.3 Chất liệu cấu tạo

Máy lọc không khí trên xe ô tô đến từ thương hiệu Lifepro có cấu tạo rất chắc chắn và bền đẹp. Sản phẩm có phần vỏ được làm từ kim loại cao cấp, bề mặt có sơn tĩnh điện, độ bền cao. Máy được cấu tạo với nhiều hệ thống màng lọc thông minh, giúp không khí, bụi bẩn và các chất độc hại bên trong được khử sạch, trả lại bầu không khí sạch sẽ, trong lành cho người lái ô tô.

1.4 Công nghệ, tính năng

Máy lọc không khí và khử mùi trên ôtô Lifepro sở hữu rất nhiều tính năng và công nghệ hiện đại, mang đến khả năng lọc không khí và khử mùi vô cùng tối ưu. Lifepro có thể lọc sạch 99.9% bụi trong không khí nhờ trang bị màng lọc HEPA và màng lọc carbon, giúp không khí luôn trong lành, an toàn với sức khỏe, tăng cường lưu thông khí huyết, phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp nhờ cung cấp ion âm cho không khí.

Đồng thời, Lifepro còn có khả năng khử mùi bằng ozone, tất cả các mùi hôi, mùi khó chịu đều được khử sạch, vi khuẩn, virus gây bệnh được diệt sạch 99%; giúp hạn chế say xe do xe có mùi; phòng chống các bệnh về da và hô hấp; mang đến một không gian sạch đẹp, an toàn. Hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật, không khó để nhận định máy lọc không khí trong xe hơi Lifepro có tốt không.

Tấm lọc hoạt động tốt và có độ bền cao (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

1.5 Hiệu suất, độ ồn

Góp mặt trong danh sách những máy lọc không khí ô tô khử mùi lọc bụi diệt khuẩn tốt, không có gì phải lăn tăn về hiệu năng hoạt động của Lifepro. Sản phẩm có khả năng vận hành hiệu quả, khử mùi và lọc không khí cực nhanh chỉ sau 10 – 15 phút hoạt động, cho khả năng lọc sạch tối ưu, mang đến người dùng một không gian tươi mát. Sản phẩm vận hành khá êm ái, ít gây ra tiếng ồn, mang đến cảm giác dễ chịu cho người ngồi trên xe.

1.6 Tuổi thọ của máy lọc không khí ô tô Lifepro

Tuổi thọ của một linh kiện điện tử phụ thuộc rất nhiều vào cách vận hành và bảo quản của người sử dụng. Nhìn chung, máy lọc không khí dành cho xe ô tô của Lifepro rất bền, tuổi thọ dài. Chỉ cần bạn sử dụng đúng hướng dẫn, bảo quản tốt thì hoàn toàn yên tâm về khả năng hoạt động dài lâu của sản phẩm.

1.7 Giá bán máy lọc không khí ô tô Lifepro

So với các sản phẩm ngoại nhập, máy lọc không khí và khử mùi ô tô Lifepro có chất lượng không hề thua kém. Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng và công nghệ nổi bật, khả năng lọc sạch không khí hiệu quả, giá thành lại rất hợp lý, tầm khoảng trên dưới 1 triệu đồng, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn để cài đặt trên ô tô. Hiện nay, máy lọc không khí và khử mùi trên ôtô Lifepro L338-OT được nhiều người ưa thích lựa chọn vì khả năng vận hành tốt cùng mức giá cực hạt dẻ chỉ 849.000 đồng.

Máy lọc không khí và khử mùi trên ôtô Lifepro được đánh giá rất cao về hiệu năng hoạt động (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn )

2. Có nên mua máy lọc không khí và khử mùi ô tô Lifepro

Với những đặc điểm nổi bật ở trên như: Thiết kế hiện đại, năng động, chất liệu cao cấp; hiệu suất mạnh mẽ, tính năng đa dạng cùng giá thành vừa phải thì bạn hoàn toàn nên chọn mua máy lọc không khí và khử mùi ô tô Lifepro để trang bị cho “xế yêu”. Hơn nữa, sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, tính thẩm mỹ cao, an toàn và cực kỳ tiện ích, mang trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Giữa rất nhiều dòng máy lọc không khí và khử mùi ô tô thì máy lọc không khí ô tô Lifepro với những ưu điểm riêng nổi bật sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn nếu đang có nhu cầu cải thiện không gian bên trong ô tô luôn sạch thoáng. Để mua máy lọc không khí cho ô tô chính hãng, đảm bảo hiệu năng cùng mức giá đa dạng chọn lựa, thay vì đến trực tiếp các cửa hàng uy tín nhiều bất tiện bạn có thể truy cập Saigon-Gpdaily.com để đặt mua trực tuyến với rất nhiều tiện ích cùng ưu đãi hấp dẫn nhé!