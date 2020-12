Review phủ Tây Hồ Hà Nội có gì: Lịch sử, Giờ mở cửa, Cách hành lễ

Nếu bạn là người yêu thích vẻ cổ kính xen lẫn chút hiện đại thì thủ đô Hà Nội là nơi không thể không đến khi du lịch. Đặc biệt, phủ Tây Hồ Hà Nội là một trong những địa điểm du lịch tâm linh, có lịch sử lâu đời mà bạn nhất định phải ghé khi đến Hà Nội.



1. Giới thiệu về nguồn gốc lịch sử của phủ Tây Hồ Hà Nội

Nhiều người thường thắc mắc phủ Tây Hồ thờ ai mà được nhiều người tôn kính và đến dâng lễ, thắp hương đến vậy. Câu trả lời là phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một trong những nhân vật truyền thuyết của lịch sử Việt Nam. Tương truyền khi xưa bà là con gái của Ngọc Hoàng nhưng vì lỡ tay làm vỡ ly ngọc quý của cha nên bị đày xuống hạ giới. Bà đã dạo quanh khắp mọi nơi và chọn Hồ Tây làm nơi dừng chân để sinh sống. Tại đây bà đã giúp đỡ nhân dân trừ gian diệt ác, bảo vệ dân chúng. Bà là người sống đức độ, tài hoa nên được người dân tôn làm Thánh mẫu.

Trong một lần dạo chơi quanh hồ, Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan đã tình cờ gặp được bà chúa Liễu Hạnh và đem lòng thương nhớ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Trạng lên đường bái kiến vua quan, bà đã rời đi. Vì quá nhớ thương nên Trạng và người dân xung quanh đã dựng nên phủ Tây Hồ để thờ bà. Từ đó đến nay, qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, đền thờ ấy vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Đây còn là một trong 25 ngôi chùa thiêng nhất tại Hà Nội được nhiều người ghé thăm mùa Vu Lan.

Phủ Tây Hồ là một trong địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Hà Nội. (Nguồn: ducvinhtravel.pro.vn)

2. Địa chỉ phủ Tây Hồ ở đâu

Địa chỉ Phủ Tây Hồ nằm trên một bán đảo nhỏ nhô ra giữa Hồ Tây, thuộc làng Nghi Tàm, quận Tây Hồ, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 4km về phía Tây. Giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt, phủ mang đến cho mọi người cảm giác của sự bình yên và tĩnh lặng.

3. Đường đi phủ Tây Hồ như thế nào

Bạn có thể sử dụng Google Maps tra vị trí chính xác của phủ hoặc chọn một trong những chuyến xe buýt 31, 33, 55 để đến phủ.

4. Khám phá kiến trúc bên trong của phủ Tây Hồ

Tam quan phủ Tây Hồ được xây dựng quy mô và công phu mang đậm nét phong cách dân gian truyền thống người Việt xưa. Các bức tả thanh long hữu bạch hổ, long phượng trình tường hay tứ linh, tứ quý đều được trang trí đắp nổi tinh tế. Bước qua cổng Tam quan của phủ là khoảng sân rộng kéo dài sát mặt hồ nước. Ở sân phía bên trái là lầu Cậu, bên phải là lầu Cô. Bên trong lầu Cô và lầu Cậu được đắp nổi hai câu sau: Hộ vệ hoàng cung dương hách trạc/ Tùy tòng Mẫu giá hiển uy linh. Đây là hai câu có ý nghĩa biểu hiện nhiệm vụ của người hầu cận Thánh mẫu.

Phía sau tam quan là phủ chính bao gồm tiền đường, trung đường, mật cung – cung cấm và động Sơn Trang. Nơi tôn nghiêm nhất của phủ là mật cung – cung cấp. Động Sơn Trang được thiết kế với ba gian, xây dựng bằng vật liệu bê tông giả gỗ. Thông thường, động này không những được xây dựng tại các phủ, đền mà còn có ở các chùa.

Không gian uy nghiêm, cổ kính bên trong gian chính của phủ. (Nguồn: vov.vn)

5. Những nét đẹp phong tục nghi lễ ở Phủ Tây Hồ

5.1. Phủ Tây Hồ thờ ai

Phủ Tây Hồ Hà Nội có gian chính là đền thờ Bà chúa Liễu Hạnh. Bên cạnh đó, phủ cũng có những gian điện thờ những vị thần khác như Ngọc Hoàng Thượng đế, Nam Tào – Nam Đẩu, Bắc Đẩu,…

5.2. Phủ Tây Hồ cầu gì

Phủ từ lâu đã nổi tiếng linh thiêng về cầu may mắn và tài lộc. Vì vậy, nhiều người khi đến Hà Nội thường ghé đến đây để cầu may mắn, sức khỏe, bình an cho gia đình, bạn bè, người thân và cầu tài lộc phát đạt. Đây là địa điểm du xuân và cầu tài lộc đầu năm được rất nhiều người chọn lựa. Nếu bạn muốn đến đây tham quan, vãn cảnh phủ thì đừng quên tìm hiểu thông tin về các tour du lịch Hà Nội trọn gói và mang theo một số đồ thờ cúng như nhang thơm, trầm, trái cây tươi để dâng lễ nhé.

5.3. Những dịp lễ hội ở Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ thời gian mở cửa từ 5 giờ sáng đến khoảng 7 giờ tối. Vào những ngày đầu tháng, ngày rằm, lễ, tết, phủ thường đóng cửa muộn hơn vì lượng du khách đổ về vãn cảnh, cầu may đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Đặc biệt, điểm lưu ý khi đi phủ Tây Hồ trong những ngày 13/8, 3/3 âm lịch, ngày lễ Bà chúa Liễu Hạnh là nên cẩn thận tình trạng móc túi, xô đẩy bởi lúc này rất đông người đến dâng hương, cầu bình an. Vào những ngày này, du khách không cần quá lo lắng về phủ Tây Hồ mấy giờ đóng cửa bởi chỉ khi vãn khách, đền mới đóng.

Đến phủ Tây Hồ Hà Nội cầu may mắn, tài lộc. (Nguồn: vov.vn)

6. Phủ Tây Hồ ngày nay có gì khác biệt

Với người dân thủ đô, từ lâu phủ Tây Hồ Hà Nội đã trở thành điểm đến hành hương quen thuộc mỗi dịp lễ, tết về. Ngày nay, dọc hai bên đường vào phủ xuất hiện thêm nhiều quán xá bán bánh kẹo, hoa quả, đồ cúng,… tấp nập người qua kẻ lại và phủ đã được cải tạo, trùng tu một số gian nhưng vẫn luôn giữ được nét đẹp cổ kính, linh thiêng vốn có.

Hy vọng với những chia sẻ về phủ Tây Hồ Hà Nội trong bài viết trên sẽ giúp các bạn có những ngày tham quan du lịch thật thú vị. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có 1 ngày để tham quan thủ đô thì đừng quên tìm hiểu trước kinh nghiệm du lịch Hà Nội 1 ngày tự túc, thoải mái khám phá những địa danh và ẩm thực đặc sắc nhé. Nhanh tay săn vé máy bay với ưu đãi hấp dẫn để đến thủ đô Hà Nội thôi nào.